Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 A TI TE QUERÍA ENCONTRAR TVCAR70602 México / 2018 / 1: 38 Min. / Comedia romántica / estreno / color / idioma español Dir: Javier Colinas Int: Erendira Ibarra, Erick Elias, Patricia Reyes Spíndola Diego, a tan solo unas semanas de su boda con Julia, la novia perfecta, es obligado por su padre a remodelar un hotel que destruyó en su descontrolada despedida de soltero. Ahí conoce a Lu, la gerente del hotel, una mujer libre, audaz y hermosa; el tipo de mujer que te hace voltear tu vida de cabeza. Lu hará que Diego se confronte consigo mismo y tome, por primera vez, el control de su vida. Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 1 – TEMPORADA 3 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 1: Nueve dólares (This Is Us: Nine Bucks) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley La temporada comienza con el cumpleaños de los Tres Grandes, cada uno con problemas que deben resolver. Kate acude, junto a Toby, a una clínica que posibilita el embarazo a través de la fecundación in vitro. Kevin continúa su idilio con Zoe, algo que hace sospechar a Beth. Finalmente, Randall decide usar el día de su cumpleaños para tener una charla con Déja. Además, el capítulo muestra la desastrosa primera cita entre Jack y Rebecca, ya que esa noche Jack sólo tiene nueve dólares.