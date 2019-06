Cartelera de la TV Cubana

TELECINE (HISTORIA DEL CINE) CASINO ROYALE Reino Unido-Estados Unidos / 1967 / 131′ / Comedia / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: John Huston, Val Guest, Ken Hughes, Joseph McGrath, Robert Parrish. Con Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Orson Welles James Bond debe derrotar al archivillano Le Chiffre, pero se crea una confusión de identidades con varios hombres llamados James Bond. Según la novela homónima de Ian Fleming. Música de Burt Bacharach, letras de Hal David, canción The Look of Love interpretada por Dusty Springfield; tema de créditos interpretado por Herb Alpert & the Tijuana Brass. No necesita completamiento.