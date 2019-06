Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 1 – TEMPORADA 3 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 1: Nueve dólares (This Is Us: Nine Bucks) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley La temporada comienza con el cumpleaños de los Tres Grandes, cada uno con problemas que deben resolver. Kate acude, junto a Toby, a una clínica que posibilita el embarazo a través de la fecundación in vitro. Kevin continúa su idilio con Zoe, algo que hace sospechar a Beth. Finalmente, Randall decide usar el día de su cumpleaños para tener una charla con Déja. Además, el capítulo muestra la desastrosa primera cita entre Jack y Rebecca, ya que esa noche Jack sólo tiene nueve dólares. TVCSERIECAP10607