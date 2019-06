Cartelera de la TV Cubana

05:27PM FILMECITO Titulo: EL HIJO DE PIE GRANDE T 1. 32. 21 OK REPRI Título original The Son of Bigfoot Año 2017 Duración 92 min. País Bélgica Dirección Jeremy H “Degruson Género Animación. Aventuras. Comedia. Fantástico. Infantil Sinopsis El joven y simpático Adam emprende una misión épica para intentar descubrir el misterio que esconde la desaparición de su padre, y descubre que éste es nada menos que el legendario Bigfoot. Adam rápidamente se da cuenta de que él también está dotado de un ADN especial, con unos superpoderes que jamás hubiese imaginado.