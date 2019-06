Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 EL GORDO Y EL FLACO TVCAR70609 STAN & OLLIE (Titulo Original) Reino Unido-EEUU. / 2018 / 97 Min. / Comedia Biog. / estreno / color / subtitulado al español Dir: Jon S. Baird Int: John C. Reilly, Steve Coogan, Bentley Kalu, Nina Arianda Stan y Ollie, conocidos en castellano como “El gordo y el flaco”, se embarcan en su gira de despedida ahora que su época dorada parece haber quedado anclada en el pasado. Con la ayuda de sus respectivas mujeres, Lucille e Ida, ambos logran conquistar al público de las salas de Reino Unido gracias a su peculiar manera de interpretar y de entender el mundo. (Este biopic ahonda en la personalidad de ambos personajes y en las circunstancias personales que les convirtieron en figuras cómicas de leyenda.) Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 2 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 2: Una historia de Philadelphia (This Is Us: A Philadelphia Story) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Chris Koch Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley De forma accidental, Rebecca descubre que Kate se va a someter a un procedimiento de fecundación in vitro y le recomienda, por todos los medios, que no lo haga. Esto crispa a un Toby que ha dejado de tomar los antidepresivos. Por su parte, el resto de la familia se prepara para la premiére de Kevin. Por su parte, Randall decide llevar a Déja a conocer a una nueva amiga. Además, el capítulo muestra flashbacks sobre los primeros días de los Pearson tras la muerte de Jack.