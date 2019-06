TELEREBELDE – LUNES 17 JUNIO 2019

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 201900617 1967 Iguala Figuerola récord mundial de 100 metros En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 967 el velocista cubano Enrique Figuerola iguala la marca mundial de ese entonces en los 100 metros planos, al detener los cronómetros en 10 flat exactos, en una competencia realizada en Budapest, capital de Hungría. Resultó el mejor tiempo logrado en esa distancia por el subcampeón olímpico de Tokio 64 durante su brillante carrera deportiva. 1978 Concluye Copa de la Amistad de baloncesto (f) Concluye en el Ateneo deportivo “Armando Mestre”, de Santiago de Cuba, la Copa de la Amistad de baloncesto, rama femenina, que durante una semana reunió a los planteles nacionales de Polonia, Canadá y Checoslovaquia, y una selección soviética, junto a las mejores jugadoras cubanas divididas en los equipos A y B. El certamen formó parte de la preparación de las muchachas de casa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarían al mes siguiente en Medellín y ratificó la calidad que ostentaba en aquellos años el baloncesto femenino cubano. 2005 Inaugura Fidel I Juegos del ALBA El Comandante en Jefe Fidel Castro inaugura en La Habana los primeros Juegos Deportivos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) , que contaron con la participación de casi dos mil atletas de 18 países, en 31 disciplinas oficiales programadas y 7 de exhibición. Tras 14 días de competencias, la principal selección de casa encabezó la tabla de medallas con 286 títulos, seguida por la representación de Venezuela, que alcanzó 74 premios dorados. La nadadora Imaday Núñez y el gimnasta Abel Drigs fueron proclamados los mejores atletas de los juegos.

09:05AM SÚMATE TTRSUM 32

09:10AM SWING COMPLETO: Serie nacional de béisbol sub 23, estadísticas, informaciones y mejores jugadas TTRSWC20190614rtx

09:45AM DEPORCLIP TTRDPC3x20 rtx Los Ramblers “El rock del mundial”; The Reklaws “Roots”; Brian Tyler “The New 2018 F1

10:00AM VALE 3: NBA Golden State Warriors vs Toronto Raptors TTRVL320190616rtx

11:30AM MI BEISBOL: Rolando Verde, TTRMIB Rolando Verde

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30PM MUNDIAL DE BALONMANO ARGENTINA vs QATAR, Tx11, T (1. 18) TTRSATMUNBALOM ARGENTINAVSQATAR11, CARPETA BLMAN INT, rtx

01:51PM ESGRIMA INTERNACIONAL: COPA DEL MUNDO DE EL CAIRO FLORETE POR EQUIPOS Tx1: Discusión bronce, Italia vs Corea (M) , TTRSATESGRIMA1, T (1. 03)

02:57PM CAMPO TRAVIESA: MUNDIAL DE CROSS COUNTRY – DINAMARCA 2019 (MIXTO) , Tx1 (0. 38) , TTRSATWORDCROSSCOUNTRY1, rtx.

03:37PM ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE EN SHANGAI, TTRSATLIGDIAMANTESHANGAI, T (1. 46) , rtx

05:23PM JUDO INTERNACIONAL: GRAND SLAM DE BAKÚ, AZERBAYÁN TTRSATJUDOBAKUAZE 7 T: 0. 34

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST rtx

06:30PM DOCUMENTAL

06:50PM FUTBOL INTERNACIONAL: COPA AMÉRICA, Japón vs Chile, en vivo.

09:00PM AL DURO Y SIN GUANTE: SUB 23 de béisbol, TTRADG201900617

10:00PM MUNDIAL DE BALONMANO ARGENTINA vs ANGOLA, Tx12, T (1. 22) TTRSATMUNBALOM ARGENTINAVSANGOLA12, CARPETA BLMAN INT

EDUCATIVO – LUNES 17 JUNIO 2019

01:00AM NTV

02:00AM Vitrales (RXT) : Obras de Maceo

02:30AM Das Más (RXT) : Título: Jóvenes en el complejo lácteo de Cienfuegos. Tema: Experiencias de los jóvenes que trabajan en el complejo lácteo.

03:00AM Contar la Historia (RXT) : La España prehistórica: la visión de los estudios arqueológicos hechos para redescubrir los primeros habitantes en la Iberia.

04:00AM Complotazo (RXT) : El complotazo-Más buscado: D. Bueno ft. E. Iglesias, Zion&Lennox / Charanga Habanera / Orishas El complotazo-Especialísimo: Alexander Abreu El complotazo-Romántico: Jessee Suárez El complotazo-Más sonado: El complotazo-Monografías: Alexander Abreu / Jessee Suárez

05:00AM Telecentros

06:30AM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE Tema: Madres y padres jóvenes. . . Sinopsis: Se hará referencia a la preparación en cuanto a madurez física, emocional, al igual que las posibilidades económicas para sustentar y hacerse responsable de la nueva familia que se formará, de padres y madres jóvenes. Invitados: Dra. Roxanne Castellanos Cabrera. Prof. Psicología UH. Sección: Callejeando, Un toque del ayer, flashazos, reportaje de actualidad.

07:00AM Ecos: PADRES PROTECTORES (I)

07:30AM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 20

08:00AM NTV

08:30AM Dialogo Abierto: Tema: Congreso de la UNEAC

09:00AM Bravo: Puesta Post- Moderna “La Boheme” de Giacomo Puccini del teatro de la Opera de Noruega (Primera parte) .

10:00AM La Otra Mirada: DISEÑO GRÁFICO

cierre Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – LUNES 17 JUNIO 2019

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T –

Enredados Cap. 13 Star Wars Rebel Cap. 21 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA PID T-

Tesoros de la cocina cubana Sinopsis: Se conversará sobre el libro de cocina El tesoro de la cocina cubana, del Chef Jorge Junco Monserrat, que contiene más de 450 recetas de platos tradiciones del arte culinario de Cuba, agrupados por capítulos, según el nivel de complejidad. También se conversará de los tesoros de algunos alimentos en la mesa cubana. .

06:30PM TODO LISTO CARTELERA CON LAS PRINCIPALES PROPUESTAS TELEVISIVAS DEL CANAL EN LA SEMANA. SIGNOS PID T-

José Antonio Cedeño Un programa sobre la vida y obra del pintor José Antonio Cedeño. (Estreno)

07:00PM ONDA RETRO BUSCANDO2 SINOPSIS. HOLA AMIGOS DE LA ONDA RETRO COMO LA PASADA SEMANASEGUIMOS BUSCANDO VIDEOS MUSICALES QUE MUESTRAN BANDAS ARTISTICAS Y SU ESPLENDOR EN AQUELLOS AÑOS, CANCIONES, BLACK MAGIC WOMAN / VERCION SANTANA -EVIL WAYS / SANTANA DIAMOND GIRL / SEAL CROFTS0 PID T-

(Estreno)

07:30PM MÁS QUE DOS PID T-

Escuela de oficios. Sinopsis: Pone al descubierto todos los oficios rescatados por la oficina del Historiador de la Ciudad. ()

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T-

La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

MULTIVISION – LUNES 17 JUNIO 2019

06:32AM HOLA CHICO Tira: Elena de Avalor, Goldie y Osito, Grizzy and Thelemmings.

07:14AM BOINGTítulo: Lo atrevido no siempre es divertido.

07:27AM DOCUMENTAL Título: El cazador de cocodrilos. Cobra escupidora. Sinopsis: Son mortalmente precisas por la trayectoria de su veneno, es una de las especies más venenosas que se conoce en África. Escupe el veneno directamente a los ojos de su atacante.

08:12AM UTILISIMO DECO HOGAR Tema: Cajón tipográfico.

08:36AM DOCUMENTAL Título: Grandes inventos. Bill Nye y el transporte. Trasportes. Sinopsis: Documental acerca del amplio mundo del trasporte.

09:25AM SIENTE EL SABOR SAZON CASERO Tema: Pechuga rellena de maíces.

09:48AM DOCUMENTAL Título: Desde el zoológico. Albert, el tigre de bengala Sinopsis: Visita al zoológico de Guadalajara, en México para conocer a Albert, el tigre de bengala.

10:13AM DESDE EL ACTOR STUDIO En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitado al afamado actor DANIEL RADCLIFF. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación, la música, la composición y el rodaje de filmes.

10:57AM SET Y CINELUMIÉRE: COMIENZA LA AVENTURA (Lumière! L’aventure commence) Francia / Documental-monográfico / 2016 / T: Dir: Thierry Frémaux Sinopsis: En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras películas de la historia del cine. Este documental ofrece una selección de 108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes del cine. Son una mirada única sobre Francia, el séptimo arte y el mundo que inaugura el siglo XX.

12:31PM ANTES Y DESPUES Talento: THALIA.

12:40PM FACILISIMO Tira: Floogals, Leo el explorador, Arte Ninja.

01:28PM SERIE INFANTILTICO Y SUS AMIGOS Cap. 17

01:51PM SERIECITA ME PREGUNTO ¿QUE SERA EL AMOR?Cap. 10 FINAL

02:48PM DOCUMENTAL Grandes inventos. Bill Nye y el transporte. Trasportes. Sinopsis: Documental acerca del amplio mundo del trasporte.

03:37PM ANTES Y DESPUES Talento: THALIA.

04:01PM DOCUMENTAL Título: El cazador de cocodrilos. Cobra escupidora. Sinopsis: Son mortalmente precisas por la trayectoria de su veneno, es una de las especies más venenosas que se conoce en África. Escupe el veneno directamente a los ojos de su atacante.

04:46PM ENTREVISTA VIKTOR SAVINYI, COSMONAUTA SOVIETICO. SINOPSIS: PASA EL RATO CON VIKTOR SAVINYI, COSMONAUTA SOVIETICO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL EN ENTREVISTA.

05:12PM SERIE INFANTILTICO Y SUS AMIGOS Cap. 17

05:37PM HOLA CHICO Tira: Elena de Avalor, Goldie y Osito, Grizzy and Thelemmings.

06:20PM BOING Lo atrevido no siempre es divertido.

06:33PM FACILISIMO Tira: Floogals, Leo el explorador, Arte Ninja.

07:22PM UTILISIMO DECO HOGAR Tema: Cajón tipográfico.

07:46PM ANTES Y DESPUES Talento: THALIA.

08:00PM DOCUMENTAL Título: Grandes inventos. Bill Nye y el transporte. Trasportes. Sinopsis: Documental acerca del amplio mundo del trasporte.

08:49PM SERIEINSTINTO 1a. Temp. Cap. 11

09:30PM SERIE FUERA DE MAPA 1ª TEMP Cap. 8

10:12PM SERIECITA ME PREGUNTO ¿QUE SERA EL AMOR?Cap. 10 FINAL

11:12PM DESDE EL ACTOR STUDIO En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitado al afamado actor DANIEL RADCLIFF. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación, la música, la composición y el rodaje de filmes.

11:56PM SET Y CINELUMIÉRE: COMIENZA LA AVENTURA (Lumière! L’aventure commence) Francia / Documental-monográfico / 2016 / T: Dir: Thierry Frémaux Sinopsis: En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras películas de la historia del cine. Este documental ofrece una selección de 108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes del cine. Son una mirada única sobre Francia, el séptimo arte y el mundo que inaugura el siglo XX.

01:31AM DOCUMENTAL Título: El cazador de cocodrilos. Cobra escupidora. Sinopsis: Son mortalmente precisas por la trayectoria de su veneno, es una de las especies más venenosas que se conoce en África. Escupe el veneno directamente a los ojos de su atacante.

02:16AM UTILISIMO DECO HOGAR Tema: Cajón tipográfico.

02:40AM SERIECITA ME PREGUNTO ¿QUE SERA EL AMOR?Cap. 10 FINAL

03:37AM ASI ES CHINATÍTULO: CAMINOS DEL TIBET. RECUERDOS DE LA LEJANIA. SINOPSIS: CON NUEVAS HISTORIAS DE LA CULTURA CHINA QUE PERTENECEN A UN PASADO LLENO DE TRADICIONES Y ANECDOTAS QUE INVADEN NUESTROS RECUERDOS, CAMINOS AL TIBET NOS EVOCA A LO MAS PROFUNDO Y LEJANO DE CHINA.

04:06AM DOCUMENTAL Título: Desde el zoológico. Albert, el tigre de bengala Sinopsis: Visita al zoológico de Guadalajara, en México para conocer a Albert, el tigre de bengala.

04:30AM DOCUMENTAL Título: Grandes inventos. Bill Nye y el transporte. Trasportes. Sinopsis: Documental acerca del amplio mundo del trasporte.

05:20AM SERIE FUERA DE MAPA 1ª TEMP Cap. 8

06:02AM ENTREVISTA TÍTULO: VIKTOR SAVINYI, COSMONAUTA SOVIETICO. SINOPSIS: PASA EL RATO CON VIKTOR SAVINYI, COSMONAUTA SOVIETICO. CONOCE UN POCO MÁS DE SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL EN ENTREVISTA.

CANAL CLAVE – LUNES 17 JUNIO 2019

CARIBE – LUNES 17 JUNIO 2019

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM ESTACION CARIBE. Frida Khalo. La mujer en la pintura caribeña.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Villa Clara.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:00AM MUNDO WEB.

08:00AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM EL MUNDO AHORA. Noticiero internacional.

10:00AM DOMINIO CUBA. Big Data.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.

HABANA – LUNES 17 JUNIO 2019

