Cartelera de la TV Cubana

CUBAVISION

– MARTES 18 JUNIO 2019

06:30AM REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57AM EN

LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM EL

SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA PROGRAMA: 24 SCN24

09:30AM LA

PUPILA ASOMBRADA SANTA CLARA DE MARTA Y EL CHE (Parte II)

10:30AM ENTRE

AMIGOS Toques del Río, actriz invitada: Mayra Mazorra, Ballet de TVC.

11:00AM NOVELA

HERMANITAS CALLE CAP 61 TCVNOVHERMANITASCALLESCAP61

11:45AM EL

ARTE DEL CHEF Ravioli Sinopsis: Este plato oriundo de Italia se

elaborará por el chef conductor de una manera muy particular, con los

ingredientes que él ha seleccionado de la huerta. El contenido del programa a

través de las notas que aparecen en las secciones “ Sabía usted? y Glosario, se

enriquece.

12:00PM AL

MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO

DEL MEDIODIA

01:57PM EN

LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM CONTRA

EL OLVIDO

03:00PM NOTA

A NOTA CUARTETO AMADEO ROLDÁN Orquesta Sinfónica de Praga Orquesta

Gran Unión Kelly Valleau

03:45PM ENTRE

LIBROS Miguel Pérez Valdés Sinopsis: Poeta, escritor, profesor y

actor. Graduado de instructor de teatro en la Escuela Nacional de Instructores

de Teatro, Ciudad Habana, en 1987. Miembro de la UNEAC por la Asociación de

Artes Escénicas. Integrante del Taller Literario Provincial de Cienfuegos.

Trabajador del Consejo provincial de Artes Escénicas e integrante del Grupo My

Clown.

04:00PM NOTICIERO

ANSOC

04:15PM TIN

MARIN Clip 150 TCVTMA0618 Elena de Avalor: La joya de Marú Sunny

Bunnies: Patinetas Canción: Tan juvenil como ayer

04:45PM VIVA

LA MÚSICA Título: Programa 10 Sinopsis: Viva la música invita al

encuentro con videos de música de todo el mundo, hecha para niños, cantada por

solistas vocales, instrumentales, por grupos y coros, a capella o con orquesta,

incluida en las películas infantiles favoritas, tocada por verdaderos talentos

musicales infantiles y mucho más. Música: Rio I. segunda canción un ejemplo de una

mezcla de géneros musicales, samba, rock y rap en un mismo número musical;

Lydian Nadhaswaram, Pianista Hindú virtuoso; Winnie The Pooh. Una marcha tocada

por orquesta sinfónica Disco:

05:00PM LA

CASA DE LOS LIBROS Murciélago, pájaro o ratón Peluso quiere saber

quiénes son sus ancestros y a que raza específica pertenece, momento para

contar la historia de cierto murciélago que también andaba buscando a su

familia.

05:15PM DOBLE

CLIC Título: Dclic Sinopsis: Doble clic es una revista variada que

aborda la vida cotidiana de los niños y las niñas en su relación con el medio

ambiente, la recreación, las artes, el deporte y las actividades escolares.

Contenido: Entre 2 clic: Making de Alánimo Disco:

05:30PM CINECITO

EN TV Título: Fábulas y Leyendas Sinopsis: Muchas son las fábulas y

las leyendas que han sido llevadas a la animación, sobre estás estará

conversando Cinecito en TV. Disco:

05:57PM ESTE

DÍA

06:00PM CONEXIÓN Título:

El tatuaje que me define Sinopsis: Antiguamente llevar tatuajes no era bien

visto por muchas personas. En la actualidad no son pocos los que portan

tatuajes en su cuerpo. Música: El amor de tu vida, En la Habana se queda (Alex

Duval) Int. : Alex Duval Disco:

06:30PM NOTICIERO

CULTURAL

07:00PM MESA

REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN

LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM CON

DOS QUE SE QUIERAN María Elena Llorente y Salvador Fernández (Primera

bailarina y maitre del Ballet Nacional de Cuba y Salvador Fernández es

diseñador artístico del Ballet Nacional de Cuba)

09:15PM NOVELA

SOL NACIENTE CAP 85 TCVNOVSOLNACIENTECAP85

10:00PM CUANDO

UNA MUJER Título: “Mañana será tarde” Sinopsis: Una mujer madre de dos

hijos, se percata de que el más pequeño ha cogido el mal hábito de adueñarse de

las cosas que no son de él.

10:15PM CUERDA

VIVA Sadiel Madrazo Trovador, ARIA Rock CVCVI190618

11:15PM SERIE

JUEGO DE TRONOS CAP 4 Y 5 TVCSERJUEGODETRONOCAP4 TVCSERJUEGODETRONOCAP5

12:15AM CARIBE

NOTICIAS

12:40AM EN

LA MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE (PEL. DEL SÁBADO) GRAND PIANO 2013 / 85 MIN / ESTADOS

UNIDOS / THRILLER / REP DIR. EUGENIO MIRA INT: ELIJAH WOOD, JOHN CUSACK, ALEX

WINTER, KERRY BISHÉ Tom Selznick (Elijah Wood) , un joven y talentoso

pianista que reaparece ante el público tras una breve retirada por miedo

escénico, se sienta al piano y se encuentra una nota amenazadora, en la que se

le conmina a ejecutar el mejor concierto de su vida si quiere salvar su vida y

la de su esposa. Completamiento: Museo del Oro Bogotá / T: 32´15¨

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 85 TVCNOVSOLNACIENTECAP85

TELECINE (Cine

en familia) ESCAPE AL FUTURO Título original: Time After Time Estados Unidos /

1979 / 112 min / Ciencia ficción. Fantástico. Thriller. Aventuras | Steampunk.

Siglo XIX. Viajes en el tiempo / Color / Subtitulada / Reposición Dirección:

Nicholas Meyer Reparto: Malcolm McDowell, David Warner, Mary Steenburgen,

Charles Cioffi Londres, 1893. Tras cinco años de inactividad, Jack el

Destripador vuelve a las andadas. Perseguido por la policía, el asesino entra

al laboratorio del joven H. G. Wells y huye en su reciente invento: una máquina

del tiempo. Después de recuperar su ingenio, Wells descubre que el victimario

escapó al futuro: ahora deberá ir tras él. . . Completamiento: Avances del

filme a exhibir: Escape al futuro Del mundo del cine: Clip El tiempo de

nuestras vidas – Harry Potter Comentario del filme a exhibir: Escape al futuro

NOVELA

HERMANITAS CALLE CAP 62 TVCNOVHERMANITASCALLESCAP62

TELEREBELDE – MARTES 18 JUNIO 2019 09:00AM HIMNO APERTURA 09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO

TTR EST 20190618 1967 Record nacional en salto de longitud En el

acontecer deportivo un día como hoy de mil 967 la saltadora de longitud Irene

Martínez llevó a los libros su décimo record nacional en esa especialidad

cuando se estiró hasta los 6 metros y 15 centímetros en un evento celebrado

en Budapest. Menos de dos meses después Irene se convertiría en campeona

panamericana en los Juegos de Winnipeg llevando su plusmarca cubana hasta los

6 metros y 33 centímetros. 1978 Comienza gira por Cuba equipo Saprissa El

afamado equipo costarricense de fútbol Saprissa comienza una gira amistosa

por nuestro país, en la que enfrentó dos veces a la selección nacional

cubana. Los dos partidos se realizaron en el estadio Pedro Marrero de La

Habana con gran afluencia de público y sirvieron de preparación a nuestros

jugadores para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarían un

mes después en la ciudad colombiana de Medellín. 1989 Concluye torneo

pre-mundial (m) de baloncesto Concluye en Ciudad de México el primer torneo

pre- mundial masculino de baloncesto de las Américas, clasificatorio para la

justa del orbe del siguiente año que se efectuaría en Argentina. Tras diez

días de intensos enfrentamientos entre 12 equipos del continente, la

selección cubana finalizó en el séptimo escaño, con 3 triunfos y 5 reveses,

quedando fuera del quinteto de equipos con cupos para el Mundial. El cubano

Leonardo Pérez finalizó entre los máximos anotadores del torneo. 09:05AM CARTELERA DEPORTIVA 09:06AM SÚMATE TTRSUM 33 09:15AM GLORIAS DEPORTIVAS: Dannys

Lugo Marín (lucha, atleta discapacitado) TTRGDP DANNYSLUGOMARÌN, rxt 09:45AM AL DURO Y SIN GUANTE:

SUB 23 de béisbol, TTRADG201900617 rtx 10:45AM DEPORCLIC TTRDPC3x10

Dizzee Rascal ft. James Corden; Aloe Blacc ft. David Correy 11:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA:

SNOW BOAR TTRVID20190616 rtx 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en

vivo 12:30PM MUNDIAL DE BALONMANO

ARGENTINA vs ANGOLA, Tx12, T (1. 22) TTRSATMUNBALOM ARGENTINAVSANGOLA12,

CARPETA BLMAN INT, rtx 01:55PM ESGRIMA

INTERNACIONAL: COPA DEL MUNDO DE EL CAIRO FLORETE POR EQUIPOS Tx2:

Discusión bronce, EE. UU vs Francia (F) TTRSATESGRIMA2 T (1. 05) 03:02PM CAMPO TRAVIESA:

MUNDIAL DE CROSS COUNTRY – DINAMARCA 2019 (F) , Tx2 (0. 38) ,

TTRSATWORDCROSSCOUNTRY2, rtx. 03:42PM ATLETISMO

INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE DE ESTOCOLMO, TTRSATDIAMANTE ESTOCOLMO, T

(1. 37) , rtx. 05:20PM FUTBOL INTERNACIONAL:

COPA AMÉRICA, Bolivia vs Perú, en vivo. 07:29PM CARTELERA DEPORTIVA 07:30PM NND 07:57PM ESTOCADA AL TIEMPO

TTR EST rtx 08:00PM DEPORCLIC 08:20PM FÚTBOL INTERNACIONAL:

COPA AMÉRICA, Brasil vs Venezuela, en vivo. 10:30PM A TODO MOTOR: Motociclismo,

moto GP, Gran Premio de Cataluña España, 7ma etapa TRATM308.

EDUCATIVO – MARTES 18 JUNIO 2019 01:00AM NTV 02:00AM Congruencias:

Compartimos las tareas de la casa 033 02:30AM Cercanía: LOS MÚLTIPLES

PERSONAJES EN UNA CARRERA, ESLINDA NÚÑEZ PREMIO NACIONAL DE CINE 2011

CERCANIA 048 03:00AM Músicos de

Latinoamérica: Gilberto Gil. Videoteca 04:00AM 4X4 (RTX) : Edición

Exclusiva: Imagine Dragons 4X4- Más solicitado: Shawn Mendes ft. Zedd / Sza /

Rihanna &DjKhaled ft. Bryson Tiller 4X4-Tributos: Stevie Wonder 4X4-

Éxitos del momento: 4X4- Monografías: Imagine Dragons, Stevie Wonder 05:00AM Telecentros 06:32AM Tengo algo que decirte

Tema: Habana Radio Sinopsis: En el programa se hablará de la prestigiosa

emisora Habana Radio que celebra su 20 aniversario. Sobre los detalles del

trabajo de la emisora y cómo celebrarán estos 20 años de labor nos hablará

parte de su colectivo invitado a la revista. Invitados: Magda Resik Aguirre,

directora de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La

Habana y de la emisora Habana dor de la Ciudad de La Habana y de la emisora

Habana Radio. 07:00AM Letra con Arte: Gabriel

García Márquez LcArte006 07:30AM Serie extranjera:

Estrella viajera Cap. 21 08:00AM NTV 08:30AM América en la Casa:

Tema: El jazz en la Casa. 09:00AM Vida y Naturaleza:

Titulo: Tratamientos con terapia luminosa en la tercera edad. Tema: Sobre los

tratamientos con terapia luminosa que mejoran la calidad de vida de los

adultos mayores. 09:05AM Televisando la Radio:

Radio Victoria: Programación nocturna: En compañía. 10:30AM Letra fílmicaEl lector

Título original The Reader Año 2008 Duración 123 min. País Estados Unidos

Estados Unidos Dirección Stephen Daldry Reparto Kate Winslet, David Kross,

Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Lena Olin, Alexandra Maria Lara, Linda Bassett,

Susanne Lothar, Matthias Habich, Ludwig Blochberger, Volker Bruch, Hannah

Herzsprung, Jeanette Hain, JonasJägermeyr Género Drama. Romance | Nazismo.

Holocausto. Literatura. Años 50. Años 60. Años 70. Años 80. Años 90 Sinopsis

Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945) . Michael Berg (David

Kross) , un chico de quince años, pierde el conocimiento mientras regresa del

colegio. Hanna Schmitz (Kate Winslet) , una mujer seria y reservada que le

dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su casa. Entre ambos surge un

apasionado y secreto idilio que se ve interrumpido por la misteriosa

desaparición de Hanna. Ocho años más tarde, siendo estudiante de Derecho,

Michael vuelve a verla, pero en una situación que nunca hubiera podido

imaginar. Mesa Redonda (rtx) EDUCATIVO 2 – MARTES 18 JUNIO 2019 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR

PID T- Noticias, análisis

internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur

económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo) 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE

ENANO PID T – Enredados Cap. 14 Star Wars

Rebel Cap. 22 (Estreno) 05:30PM DE TARDE EN CASA Las

fobias: tipos, causas y tratamiento. Sinopsis: Programa dedicado a los

diferentes tipos de fobias, sus causas y efectos en el ser humano. PID T- 06:30PM AGUAS ADENTRO 07:00PM Uso racional del agua.

(RTX) DOCUMENTALES Persistir en la ilusión. Documental sobre la vida y obra

de Dr. Carlos Manuel Miyares Cao. Autor de importantes textos para la

ciencias medicas TANDA UNICA Colin Farren Snp. La nouille producción de

Thomas Szabo perteneciente a la serie francesa de animación Minuscule. PID T- 08:00PM EN LA CASA DE CAMPO DOS

MOSCAS SE DISPUTAN UN FIDEO. AL FINAL DEL DÍA NO SERÁN ELLAS LAS GANADORAS,

SI NO LA PACIENTE Y ASTUTA ARAÑA NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene

informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y

fuera de nuestra nación. () 08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID

T- La información más actual y

relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. () 09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis

internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur

económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

MULTIVISION – MARTES 18 JUNIO 2019 06:29AM CARTELERA 06:32AM HOLA CHICO Tira:

Phineas y Ferb, Princesita Sofía, Zou. 07:18AM BOINGTEMA: Carrera

de bicicletas. 07:31AM DOCUMENTAL título:

Dave Salmoni. Entre leones. Resultados. sinopsis: Dave Salmoni zoólogo y

entrenador de grandes felinos es contratado para trabajar con una manada de

leones muy agresivos que si no cambian su comportamiento serán sacrificados. 08:18AM UTILISIMO Actívate

Tema: Técnicas de combate. 08:41AM DOCUMENTAL Título:

Antiguas superestructuras. Machu Picchu. Sinopsis: Documental acerca de la

construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú. 09:28AM COSMÉTICA NATURAL Tema:

Crema anticelulítica. 09:52AM DOCUMENTAL Título:

Humedales de vida Sinopsis: Los humedales del norte semiárido de Chile han

posibilitado la existencia de vida silvestre en ese lugar inhóspito. 10:21AM CINEVISION AMELIA CANADA-EEUU.

/ DRAMA BIO. / 2009 / T: 2: 00 / DIR: MIRA NAIR INT: HILARY SWANK, RICHARD

GERE, EWAN MCGREGOR Historia de la legendaria

piloto estadounidense Amelia Earhart, quien marcó un hito al ser una aviadora

pionera y quien desapareció muy temprano en su vida durante un vuelo sobre el

Océano Pacífico en 1937 en un intento por hacer un vuelo de todo el mundo. 12:13PM DOCUMENTAL TÍTULO: EL

CORAZON DE SHAMBHALA. CAP 3-MISTERIO 1PARTE. SINOPSIS: ENTRE ESTOS IMPONENTES

PICOS Y BALLES PROFUNDOS SE ENCUENTRA EL CORAZON DE SHAMBHALA, EN EL HAY

MUCHAS COMUNIDADES ANTIGUAS QUE TRANSCURREN POR UNA PLACIDA Y MISTERIOSA

VIDA. 12:40PM FACILISIMO Tira:

Bubble Guppies, La casa de Mickey Mouse. 01:26PM SERIE INFANTILTICO Y

SUS AMIGOS Cap. 18 01:50PM SERIE GIRASOL DE

FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 1 SINOPSIS: Es un drama del

genero grupal donde un grupo de 7 jóvenes llenos de sueños inciertos e

inquietudes sobre el futuro conllevan las dificultades del día a día.

Comúnmente considerado el ultimo rio de corriente clara, el rio de Chimanto

ubicado en la prefectura de Kochi, es el escenario donde se desarrolla esta

historia. 02:20PM DOCUMENTAL título:

Islas Indómitas. Las filipinas. sinopsis: Las filipinas son una condena de

islas tropicales situadas al oeste del océano pacifico. Están entre las

situadas al oeste del océano pacifico. Están entre las islas más

espectaculares de la tierra y son hogar de algunas de las especies salvajes

más exóticas del mundo. 03:07PM DOCUMENTAL Título:

Documental acerca de la construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú.

construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú. 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL título:

Dave Salmoni. Entre leones. Resultados. sinopsis: Dave Salmoni zoólogo y

entrenador de grandes felinos es contratado para trabajar con una manada de

leones muy agresivos que si no cambian su comportamiento serán sacrificados. 04:48PM DOCUMENTAL TÍTULO:

PRUEBA DE FUEGO. BUYAN: EL GUERRERO DEL CASPIO. SINOPSIS: UNO IMAGINA UN

BUQUE LANZAMISILES COMO UN GIGANTESCO MONSTRUO DE ACERO, PERO NO TIENE POR

QUÉ SER ASÍ, Y LA MANIOBRABLE CORBETA RUSA BUYÁN-M ES UN BUEN EJEMPLO DE

ELLO. EQUIPADA CON LOS MODERNOS MISILES KALIBR, ESTA NAVE ES UN AUTÉNTICO

GUERRERO DE LOS MARES. 05:14PM SERIE INFANTILTICO Y

SUS AMIGOS Cap. 18 05:39PM HOLA CHICO Tira:

Phineas y Ferb, Princesita Sofía, Zou. 06:25PM BOINGTEMA: Carrera

de bicicletas. 06:38PM FACILISIMO Tira:

Bubble Guppies, La casa de Mickey Mouse. 07:24PM CALABACITA 07:25PM UTILISIMO Actívate

Tema: Técnicas de combate. 07:48PM #´S 1 Talento:

Madison / Shaw Mendez / Pink / Taylor Swift. 23 / 06 08:02PM DOCUMENTAL Título:

Documental acerca de la construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú.

construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú. 08:49PM SERIES INOCENTE 1ª

TEMP Cap. 3 09:37PM SERIE FUERA DE MAPA

1ª TEMP Cap. 9 10:20PM SERIE GIRASOL DE

FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 1 SINOPSIS: Es un drama del

genero grupal donde un grupo de 7 jóvenes llenos de sueños inciertos e

inquietudes sobre el futuro conllevan las dificultades del día a día.

Comúnmente considerado el ultimo rio de corriente clara, el rio de Chimanto

ubicado en la prefectura de Kochi, es el escenario donde se desarrolla esta

historia. 11:02PM CARTELERA 11:03PM CINEVISION AMELIA CANADA-EEUU.

/ DRAMA BIO. / 2009 / T: 2: 00 / DIR: MIRA NAIR INT: HILARY SWANK, RICHARD

GERE, EWAN MCGREGOR Historia de la legendaria

piloto estadounidense Amelia Earhart, quien marcó un hito al ser una aviadora

pionera y quien desapareció muy temprano en su vida durante un vuelo sobre el

Océano Pacífico en 1937 en un intento por hacer un vuelo de todo el mundo. 12:55AM DOCUMENTAL título:

Dave Salmoni. Entre leones. Resultados. sinopsis: Dave Salmoni zoólogo y

entrenador de grandes felinos es contratado para trabajar con una manada de

leones muy agresivos que si no cambian su comportamiento serán sacrificados. 01:41AM COSMÉTICA NATURAL Tema:

Crema anticelulítica. 02:05AM UTILISIMO DECO HOGAR Tema:

Cajón tipográfico. 02:30AM #´S 1 Talento:

Madison / Shaw Mendez / Pink / Taylor Swift. 02:44AM SERIE GIRASOL DE

FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 1 SINOPSIS: Es un drama del

genero grupal donde un grupo de 7 jóvenes llenos de sueños inciertos e

inquietudes sobre el futuro conllevan las dificultades del día a día.

Comúnmente considerado el ultimo rio de corriente clara, el rio de Chimanto

ubicado en la prefectura de Kochi, es el escenario donde se desarrolla esta

historia. 03:14AM DOCUMENTAL TÍTULO: EL

CORAZON DE SHAMBHALA. CAP 3-MISTERIO 1PARTE. SINOPSIS: ENTRE ESTOS IMPONENTES

PICOS Y BALLES PROFUNDOS SE ENCUENTRA EL CORAZON DE SHAMBHALA, EN EL HAY

MUCHAS COMUNIDADES ANTIGUAS QUE TRANSCURREN POR UNA PLACIDA Y MISTERIOSA

VIDA. 03:40AM DOCUMENTAL título:

Islas Indómitas. Las filipinas. sinopsis: Las filipinas son una condena de

islas tropicales situadas al oeste del océano pacifico. Están entre las

situadas al oeste del océano pacifico. Están entre las islas más

espectaculares de la tierra y son hogar de algunas de las especies salvajes

más exóticas del mundo. 04:27AM DOCUMENTAL Título:

Documental acerca de la construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú.

construcción de la antigua ciudad de Machu Picchu en Perú. 05:14AM SERIE FUERA DE MAPA 1ª

TEMP Cap. 9 05:56AM DOCUMENTAL TÍTULO:

PRUEBA DE FUEGO. BUYAN: EL GUERRERO DEL CASPIO. SINOPSIS: UNO IMAGINA UN

BUQUE LANZAMISILES COMO UN GIGANTESCO MONSTRUO DE ACERO, PERO NO TIENE POR

QUÉ SER ASÍ, Y LA MANIOBRABLE CORBETA RUSA BUYÁN-M ES UN BUEN EJEMPLO DE

ELLO. EQUIPADA CON LOS MODERNOS MISILES KALIBR, ESTA NAVE ES UN AUTÉNTICO

GUERRERO DE LOS MARES.

CARIBE –

MARTES 18 JUNIO 2019

01:00AM NTV

DEL MEDIODIA.

02:00AM DOMINIO

CUBA. Big Data.

02:30AM SEÑAL

DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR

NOTICIAS.

06:00AM ENLACE

NACIONAL. Artemisa.

06:30AM NOTICIERO

CULTURAL.

07:00AM MESA

REDONDA.

08:00AM NTV

EMISION ESTELAR.

08:30AM HERENCIA. El

aliñao.

08:45AM NOTICIAS

EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

09:00AM 9no

INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM ZONA

DE CONFLICTO.

10:00AM PUNTOS

CARDINALES.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL

TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS

EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

11:00AM ARTE

11. Compendio informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.

HABANA –

MARTES 18 JUNIO 2019

