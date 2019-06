TELECINE (Cine de comedia) GUERRA DE PAPÁS DADDY’S HOME (Titulo Original) EEUU. / 2015 / 96 Min. / Comedia / reposición / color / subtitulado al español Dir: Sean Anders Int: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini Brad Whitaker, un ejecutivo que acaba de casarse, intenta por todos los medios ganarse el afecto de los hijos de Sarah, pero le resulta muy difícil porque los niños echan mucho de menos a su padre. Las cosas se pondrán peor con el regreso de Dusty, ex marido de Sarah y padre de los dos niños. Entre ellos surge una fuerte rivalidad: uno intenta integrarse en su nueva familia, el otro pretende reconquistar a su ex esposa y a sus hijos.