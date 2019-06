09:00AM Dosis Exacta: Título: Vitamina C Sinopsis: Persona joven que ante los síntomas de catarro común decide tomar vitamina C cada 8 horas. A las 3 días comienza a sentir nauseas, dolor abdominal, diarreas y enrojecimiento de la cara por lo que decide ir al médico allí conoce que ha sufrido las reacciones adversas del uso de la Vitamina C.