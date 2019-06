10:00AM SERIE DE ARTE 7 TCVSERIECAP30621 Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 3 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 3: Chicas Katie (This Is Us: Katie Girls) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Rebecca Asher Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley Kate se va a someter a la prueba de fecundación in vitro para poder tener hijos. La prueba aterroriza tanto a esta como a Toby. Randall, que había discutido con su hermana la noche anterior, decide recorrer medio país para estar a su lado en un momento tan complicado. Beth recibe unas noticias inesperadas. Kevin se da cuenta de que no sabe nada de la etapa de su padre en Vietnam y decide comenzar a investigar. Además, en el pasado, Rebecca debe tomar una decisión: irse a vivir a Nueva York u optar por un futuro en Los Ángeles.