Cartelera de la TV cubana

05:30PM ABRACADABRA SOPA DE PALABRAS Abuso A Petra le regalan un perrito y lo tiene amarrado con una soga. El perrito llora y petra lo regaña, lo golpea. Pangacho la ve y se pelea con ella porque no está de acuerdo, le dice abusadora. Petra le dice que a ella siempre le ha dicho que a los animales se les enseña con golpes. Pangacho corre a buscar ayuda. El perro de Petra se convierte en persona delante de ella misma, se le enfrenta a Petra y termina amarrándola. Petra llora, todos vienen en su ayuda, el perro no quiere desamarrarla, hasta que ella no prometa que nunca más lo va a golpear. Finalmente ella lo promete, lo entiende y el perro vuelve a la normalidad.