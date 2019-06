Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – MARTES 25 JUNIO 2019 06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS 08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA 09:00AM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA 09:30AM LA PUPILA ASOMBRADA FERNANDO MARTINEZ HEREDIA: Pensar la historia / Programa dedicado al destacado pensador cubano. Fernando murió el 12 de junio de 2017 10:30AM ENTRE AMIGOS Pedrito Calvo y la Nueva Justicia. , Van Van (un número que ya se grabó) y Athanai, Ballet de la TVC. 11:00AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 66 11:45AM EL ARTE DEL CHEF Paté con tostadas Sinopsis: Con un cocido previo de frijoles negros en una cazuela y en otra cazuela de trozos de calabaza, el chef conductor Enrique Rodríguez ha elaborado estos patés para acompañar tostadas. Esta singular receta anula las ideas preconcebidas de que el paté se hace con carnes, hígados en su mayoría. Las secciones del programa aluden a las propiedades de estos ingredientes fundamentales. 12:00PM AL MEDIODIA 01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA 01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA 02:00PM CONTRA EL OLVIDO 03:00PM NOTA A NOTA 03:45PM ENTRE LIBROS Carmen Suárez Sinopsis: Investigadora, traductora y poeta. Ha publicado numerosos textos dedicados fundamentalmente al análisis de la obra martiana. Ostenta la Distinción por la Cultura Nacional. 04:00PM NOTICIERO ANSOC 04:15PM TIN MARIN 04:45PM VIVA LA MÚSICA 05:00PM LA CASA DE LOS LIBROS El combate de las piraguas Otra leyenda será la protagonista, esta vez sobre cierto combate que fue legendario en las azules aguas de la bahía cienfueguera, poesías, canciones y más podrás apreciar en esta entrega. 05:15PM DOBLE CLIC Título: Dclic Sinopsis: Doble clic es una revista variada que aborda la vida cotidiana de los niños y las niñas en su relación con el medio ambiente, la recreación, las artes, el deporte y las actividades escolares. Contenido: Carpeta Escolar: Opiniones sobre José Martí y los niños / Musi Clic: Danza Caribeña Disco: . 05:30PM CINECITO EN TV Título: La prehistoria Sinopsis: La prehistoria ha sido una época muy estudiada y a su vez ha sido representada en la animación a través de películas y cortos de animación. CTV estará mostrándonos fragmentos de esa época. Disco: 05:57PM ESTE DÍA 06:00PM CONEXIÓN Título: Pregúntame si soy feliz Sinopsis: El concepto de felicidad pareciera no estar de moda pues al interno del hogar se habla de cosas prácticas, de buen desempeño, de logros, de adquisiciones, pero pocas veces de los resortes simples y cotidianos de la felicidad. Música: De bolero para son, La noche Int. : Moncada Disco: 06:30PM NOTICIERO CULTURAL 07:00PM MESA REDONDA 08:00PM NTV 08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA 08:30PM CON DOS QUE SE QUIERAN Javier Sotomayor: medallista olímpico y conocido entre otros como “Rey de las alturas” 09:15PM NOVELA SOL NACIENTE CAP 88 10:00PM CUANDO UNA MUJER 10:15PM CUERDA VIVA DJ Lucy Música Electrónica · DJ Hell Música Electrónica · DJ Danstep Música Electrónica · DJ Wilkis Holguín AHS · DJ DJ Eddy AHS Habana · DJ Richy AHS Habana TCVCVI190625 11:15PM SERIE JUEGO DE TRONOS 12:15AM CARIBE NOTICIAS 12:40AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA TELECINE (Pel. del sábado) ÁRTICO (Arctic) 2018 / 97 min / Islandia / Aventuras / EST DIR Joe Penna INT Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir En el Ártico, la temperatura puede bajar hasta -70° C. En este desierto helado y hostil alejado de todo, un hombre lucha por sobrevivir. A su alrededor, la inmensidad blanca, y los restos de un avión que le ha servido de refugio, vestigio de un accidente ya muy lejano. Con el tiempo, ha aprendido a luchar contra el frío y las tormentas, a cuidarse de los osos polares y a buscar comida. Completamiento: Astronomía, El Poder de los Cuatro / T: 19´34¨ NOVELA SOL NACIENTE CAP 88 TELECINE (Cine en familia) PAPÁ SOY YO Título original: Rock-a-bye Babyaka USA / 1958 / 103 min. / Comedia. Musical | Adopción / Cine Familiar / Homenaje a los Padres / Subtitulada / Color / Estreno Dirección: Frank Tashlin Reparto: Jerry Lewis, Marilyn Maxwell, Salvatore Baccaloni, Connie Stevens Carla Naples (Marilyn Maxwell) es una famosa actriz que, a punto de protagonizar una nueva película, informa a su manager que está embarazada. Siendo necesario, para cuidar su imagen, deshacerse de esta “nueva adquisición”. . . los trillizos que Carla van a parar a manos de su eterno enamorado y amigo de la infancia Clayton Poole (Jerry Lewis) , un buenazo dispuesto a ser padre y madre para salvar a las criaturas. Con la ayuda de Sandy (Connie Stevens) , la hermana de Carla, y del abuelo Naples, Poole hará más llevadero su “sacrificio”. Completamiento: NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 67

TELEREBELDE – MARTES 25 JUNIO 2019 09:00AM HIMNO APERTURA 09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190625 1965 Se crea la industria deportiva En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 965 por la Resolución número 696 del INDER se crea la Industria Deportiva. La nueva empresa surgía para satisfacer las necesidades de artículos e implementos que requería el sector deportivo ante la escasez de recursos financieros para la importación, situación agravada a causa del bloqueo estadounidense. La industria deportiva cubana asumió rápidamente los adelantos de la ciencia y la técnica y solventó las demandas del deporte nacional en aquellos momentos. 1986 Comienza en La Habana esgrima de los XV Centrocaribes En el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana se pone en marcha el torneo de esgrima correspondiente a los décimo quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago de los Caballeros, en lo que constituyó la primera ocasión en la historia en que un deporte del programa oficial de la justa centrocaribeña se efectuaba en otro país. Lo mismo ocurrió con las competencias de remo y hockey, que se organizaron en Ciudad de México. La justa de esgrima fue dominada ampliamente por la representación cubana. 1988 Dice adiós al deporte Teófilo Stevenson Durante la jornada inaugural del vigésimo primer torneo internacional de boxeo Giraldo Córdova Cardín, en la sala polivalente Leonardo Mackenzie de Las Tunas, dice adiós al deporte activo el gran campeón Teófilo Stevenson. Al retirarse, Stevenson cerraba una brillante carrera, en la que sumó tres títulos en Juegos Olímpicos e igual número en campeonatos mundiales y más de 200 victorias con apenas 10 derrotas, por lo que fue considerado por muchos como el mejor boxeador amateur de la historia. 09:04AM CARTELERA DEPORTIVA 09:05AM SÚMATE TTRSUM 4 09:15AM AL DURO Y SIN GUANTE: , JUEGOS PANAMERICANOS Y COPA DE ORO TTRADG201900624rtx 09:45AM DEPORCLIC TTRDPC3x3 10:00AM FÚTBOL INTERNACIONAL: COPA AMÉRICA, Ecuador vs Japón, (dif) 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en vivo 12:30PM ENTREVISTA 01:00PM TORNEO PANAMERICANO JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN VIVO: MASCULINO 55kg 03:00PM TORNEO PANAMERICANO JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN VIVO: FEMENINO 49kg 05:00PM VIDEOTECA DEPORTIVA: Resumen de los Juegos Panamericanos TTRVID20190623rtx 05:59PM CARTELERA DEPORTIVA 06:00PM NND 06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST rtx 06:30PM CONFESIONES DE GRANDES: PEDRO JOVA T (0. 27) TTRCDGPEDROJOVA 07:00PM A TODO MOTOR: Automovilismo Fórmula eléctrica, Fórmula 1 y Motociclismo Mundial de SBK, TTRATM309 07:50PM FÚTBOL INTERNACIONAL: COPA DE ORO, Jamaica vs Curazao, en vivo 10:00PM CINE DEPORTIVO: MCCFARLAND: SIN LÍMITES (MCFARLAND) EEUU. / DRAMA / 2014 / T: 2: 00 / ESTRENO DIR: NIKI CARO INT: KEVIN COSTNER, MARIA BELLO, MARIANN GAVELO (Basada en una historia real) Años ’80. El filme narra las peripecias de un entrenador de atletismo que intenta reconstruir un equipo de la escuela secundaria de una pequeña ciudad de California. Tendrá que hacer frente a multitud de obstáculos físicos y sociales, pero la capacidad de superación se verá recompensada en la victoria del grupo. Deporte: El Atletismo

EDUCATIVO – MARTES 25 JUNIO 2019 01:00AM NTV 02:00AM Congruencias: Mi casa Limpia y Mi barrio 035 02:30AM Cercanía: UN COMPOSITOR DE TALLA EXTRA CERCANIA 056 03:00AM Músicos de Latinoamérica: Armando Manzanero Videoteca 04:00AM 4X4 (RTX) : 4X4- Especial: Pharrell Williams 4X4- Latinos: Reik / Jesse & Joy / Wisin 4X4- Edición Exclusiva: Jennifer López 4X4- Éxitos del momento: 4X4- Monografías: Pharrell Williams, Jennifer López 05:00AM Telecentros 06:32AM Tengo algo que decirte: Tema: Cantos Negros Sinopsis: Se hablarán de un grupo que se ha dedicado a rescatar el legado de nuestros ancestros y muy especialmente los cantos africanos que aún se conservan en Cuba. Es un trabajo continuador del que venía desarrollando Lázaro Ros. Invitados: Daysi Brau y su grupo Oba Are Anlé Sección: Números musicales (2) 07:00AM Letra con Arte: Romeo y Julieta LcArte011 07:30AM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 26 08:00AM NTV 08:30AM América en la Casa: Tema: Medalla Haydee Santamaria 09:00AM Vida y Naturaleza: Titulo: Ventaja de la farmacopuntura Tema: Tratamientos eficaces para restaurar salud a partir de accionar los puntos acupunturales. 09:05AM Televisando la Radio: Radio Victoria: Servicios informativos y redes sociales. 10:30AM Letra fílmica Papa: Hemingway en Cuba Título original Papa: Hemingway in Cuba Año 2015 País Estados Unidos Estados Unidos Dirección Bob Yari Guion Denne Bart Petitclerc Reparto Minka Kelly, Giovanni Ribisi, Joely Richardson, Mariel Hemingway, Shaun Toub, Anthony Molinari, Daniel Travis Género Drama Sinopsis En 1959, un joven periodista llega a La Habana, Cuba, para conocer a su ídolo, el legendario escritor Ernest Hemingway, que le ayudará a encontrar su propia voz literaria mientras la revolución empieza a bullir en torno a ellos. Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – MARTES 25 JUNIO 2019 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo) 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Enredados Cap. 17 Star Wars Rebel Cap. 25 (Estreno) 05:30PM DE TARDE EN CASA Un ambiente saludable de trabajo Sinopsis: El programaestará dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Actividad orientada a crear condiciones, capacidades, cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del propio trabajo. (En vivo) PID T- 06:30PM AGUAS ADENTRO 07:00PM Cambio climático (RTX) DOCUMENTALES Obra de Tradiciones Sps: Documental que destaca la vida del Dr. Rubén Rodríguez Gavaldá, padre de la alergología cubana. TANDA ÚNICA Alex de la Iglesia “Top Guêpe” (corto de Thomas Szabo perteneciente a la serie francesa de animación “Minuscule” PID T- 08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. () 08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. () 09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

MULTIVISION – MARTES 25 JUNIO 2019 06:29AM CARTELERA 06:31AM HOLA CHICO Tira: Caillou, La guardia del león, Miss Moon. 07:16AM NELLA, UNA PRINCESA VALIENTE TEMA: El escondite revoltoso. 07:27AM DOCUMENTAL Título: Los Irwin vaciar el nido de los cocodrilos. Sinopsis: La familia está superando el legado de sus padres, es el zoológico más grande de Australia. 08:13AM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates. 08:35AM DOCUMENTAL Título: La historia del móvil. Sinopsis: Documental sobre el surgimiento de la telefonía móvil. 09:25AM COSMÉTICA NATURAL Tema: Pasta limpiadora. 09:48AM DOCUMENTAL Título: Hospital de pingüinos. Sinopsis: Cuidados y atenciones con los pingüinos para evitar que se extinga la especie. 10:12AM CINEVISION UN GOLPE DE ALTURA EEUU. / COMEDIADE ACCIÓN / 2011 / T: 1: 46 / DIR: BRETT RATNER INT: BEN STILLER, EDDIE MURPHY, ALAN ALDA, CASEY AFFLECK, MICHAEL PEÑA Y GABOUREY SIDIBE. Josh Kovacs es el encargado de uno de los edificios más lujosos y seguros de Nueva York, en pleno Columbus Circle. En el piso más ostentoso de todos, el ático, vive Arthur Shaw un billonario magnate de Wall Street que está bajo arresto domiciliario por haber robado dos mil millones de dólares a sus inversores, además de haber estafado a muchos de los trabajadores del edificio, quedándose con sus jubilaciones y dejándoles frente a un futuro incierto. Desesperado al enterarse de la situación, Kovacs se a une a su cuñado, el conserje Charlie, al botones Enrique, a la sirvienta Odessa y a otro inversor arruinado por la forma de trabajar de Shaw, el Sr. Fitzhugh, con el fin de encontrar una forma de recuperar su dinero. 11:57AM DOCUMENTAL TÍTULO: Grandes maestros de la historia. SINOPSIS: Con nuevas historias de la cultura China que pertenecen a un pasado lleno de tradiciones y anécdotas que invaden nuestros recuerdos, grandes maestros de la historia nos evocan a lo más profunda China. 12:27PM #´S 1 Talento: Artlec / Kyle / James Bay. 12:40PM FACILISIMO Tira: La casa de Mickey Mouse, Blaze and The Monster Machines. 01:25PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 23 01:48PM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 6 02:15PM DOCUMENTAL Título: Tiburón tigre. La playa de los tigres. Sinopsis: Esta región de agua poca profunda de las Bahamas se llama playa de los tigres porque está llena de tiburones tigres, pero si estos tiburones viven en aguas profundas porque están acá. 02:58PM DOCUMENTAL Título: La historia del móvil. Sinopsis: Documental sobre el surgimiento de la telefonía móvil. 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: Los Irwin vaciar el nido de los cocodrilos. Sinopsis: La familia está superando el legado de sus padres, es el zoológico más grande de Australia. 04:47PM DOCUMENTAL TÍTULO: La fiebre del mundial. Kaliningrado. SINOPSIS: Diego es un joven periodista argentino que viajará por todas las ciudades de rusia donde el mundial de fútbol sea su mejor anfitrión. Súmate a este maravilloso recorrido turístico. 05:13PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 23 05:38PM HOLA CHICO Tira: Caillou, La guardia del león, Miss Moon. 06:23PM NELLA, UNA PRINCESA VALIENTE TEMA: El escondite revoltoso. 06:34PM FACILISIMO Tira: La casa de Mickey Mouse, Blaze and The Monster Machines. 07:19PM CALABACITA 07:20PM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates. 07:42PM #´S 1 Talento: Artlec / Kyle / James Bay. 08:00PM DOCUMENTAL Título: La historia del móvil. 08:49PM SERIES INOCENTE Cap. 5 1ª temp. 09:34PM SERIE CREEME 1ª TEMP Cap. 1 4 cap. inglesa Drama Medico Sinopsis: Sin trabajo y desesperada la enfermera Cath Hardracre roba la identidad de su amiga y comienza una nueva vida en Edimburgo como la Dra Ally Sulton. 10:30PM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 6 10:59PM CARTELERA 11:00PM CINEVISION UN GOLPE DE ALTURA EEUU. / COMEDIADE ACCIÓN / 2011 / T: 1: 46 / DIR: BRETT RATNER INT: BEN STILLER, EDDIE MURPHY, ALAN ALDA, CASEY AFFLECK, MICHAEL PEÑA Y GABOUREY SIDIBE. 12:45AM DOCUMENTAL TÍTULO: La fiebre del mundial. Kaliningrado. SINOPSIS: Diego es un joven periodista argentino que viajará por todas las ciudades de rusia donde el mundial de fútbol sea su mejor anfitrión. Súmate a este maravilloso recorrido turístico. 01:11AM DOCUMENTAL Título: Nave Salmoni. Entre leones. Resultados. Sinopsis: Dave Salmani zoólogo y entrenador para trabajar con una manada de leones muy agresivos que si no cambian su comportamiento en su hábitat natural. 01:58AM COSMÉTICA NATURAL Tema: Pasta limpiadora. 02:21AM UTILISIMO DECOHOGAR Tema: Estampa para almohada. 02:44AM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA Cap. 6 03:11AM DOCUMENTAL TÍTULO: Grandes maestros de la historia. SINOPSIS: Con nuevas historias de la cultura China que pertenecen a un pasado lleno de tradiciones y anécdotas que invaden nuestros recuerdos, grandes maestros de la historia nos evocan a lo más profunda China. 03:41AM DOCUMENTAL Título: Tiburón tigre. La playa de los tigres. Sinopsis: Esta región de agua poca profunda de las Bahamas se llama playa de los tigres porque está llena de tiburones tigres, pero si estos tiburones viven en aguas profundas porque están acá. 04:24AM DOCUMENTAL Título: La historia del móvil. Sinopsis: Documental sobre el surgimiento de la telefonía móvil. 05:13AM SERIE CREEME 1ª TEMP Cap. 1 4 cap. , inglesa Drama Medico Sinopsis: Sin trabajo y desesperada la enfermera Cath Hardracre roba la identidad de su amiga y comienza una nueva vida en Edimburgo como la Dra Ally Sulton. 06:08AM #´S 1 Talento: Artlec / Kyle / James Bay.

CANAL CLAVE – MARTES 25 JUNIO 2019

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T-PROGRAMAS 163 Nelson Valdés, David Torrens Y Kelvis Ochoa, Lany El Real, Adonis Puentes Y Pancho Amat, entre otros. . .10:00AM GRANDES DEL PENTAGRAMA PID-5542 T-28. 05 Lourdes Torres10:30AM LUSOFONÍA Clásicos de la música brasileña Djavan e Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Sombrinha, Joao Gilberto PID T-11:00AM COLECCIÓN SALSERA PID T-NO. 116 11:30AM -La Aragón, Anacaona, Ruben y Gabi, Anacaona, Ruben y Gabi, Yoyo Ibarra ft. Manolito Simonet, entre otros. . . . . SIN LIMITES PID-57567 T-31. 44 Canto de los niños12:00PM HORA ROCK PID T- No. 02301:00PM CUBANOS EN CLIP PID T-PROGRAMAS 163 Nelson Valdés, David Torrens Y Kelvis Ochoa, Lany El Real, Adonis Puentes Y Pancho Amat, entre otros. . .02:00PM GRANDES DEL PENTAGRAMA PID-5542 T-28. 05 Lourdes Torres02:30PM LUSOFONIA PID T- Clásicos de la música brasileña Djavan e Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Sombrinha, Joao Gilberto03:00PM COLECCIÓN SALSERA NO. 116 La Aragón, Anacaona, Ruben y Gabi, Anacaona, Ruben y Gabi, Yoyo Ibarra ft. Manolito Simonet, entre otros. . . . . PID T- (RTX) 03:30PM SIN LIMITES PID T- Canto de los niños04:00PM HORA ROCK PID T- No. 02305:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 06:00PM PROGRAMAS 163 Nelson Valdés, David Torrens Y Kelvis Ochoa, Lany El Real, Adonis Puentes Y Pancho Amat, entre otros. . . GRANDES DEL PENTAGRAMA PID-5542 T-28. 05 Lourdes Torres LUSOFONIA PID T- Clásicos de la música brasileña Djavan e Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Sombrinha, Joao Gilberto COLECCIÓN SALSERA NO. 116 La Aragón, Anacaona, Ruben y Gabi, Anacaona, Ruben y Gabi, Yoyo Ibarra ft. Manolito Simonet, entre otros. . . . . PID T- (RTX)SIN LIMITES Canto de los niños PID T- HORA ROCK PID T- No. 023 10:00PM ENTRE CLÁSICOS PID T-TÍTULO: CONCIERTOS EN CLAVE-10 CONTENIDO: Jacques OFFENBACH: Obertura de la ópera «Orfeo en los infiernos» / W. A. MOZART-Concierto para violín y orquesta Nº 5 / ESTRENO: Félix MENDELSSOHN: Allegro, Coral y Fuga para órgano / Camille SAINT-SAËNS: Carnaval de los animales para 2 pianos y orquesta / Richard STRAUSS: Suite de la ópera «El caballero de la rosa» / P. I. TCHAIKOVSKY-Obertura 1812 para orquesta / TALENTO: Real Orquesta Sinfónica de Amsterdam / Antonio PAPPANO, director invitado / Anne-Sophie MUTTER, violinista y directora / Camerata de Salzburgo / Matthias HAVINGA, organista / Orquesta Sinfónica Juvenil de Kranj (Eslovenia) / Necj BECAN, director / Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt / Andrés OROZCO ESTRADA, director. /

CARIBE – MARTES 25 JUNIO 2019 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM DOMINIO CUBA. Gobierno electrónico. 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL. Camagüey. 06:30AM NOTICIERO CULTURAL. 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM HERENCIA. Fiestas Populares. 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM ZONA DE CONFLICTO. 10:00AM PUNTOS CARDINALES. 10:30AM CARIBE Noticias. 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural. 11:30AM CARIBE Noticias.