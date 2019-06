Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 4 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo: Toby (This Is Us: Toby) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Chris Koch Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley Toby es una persona que, a pesar de las tragedias por las que pasa, intenta ver la vida con optimismo y humor. Sin embargo, el proceso hasta llegar a ese punto no ha sido fácil, un proceso que comenzó cuando apenas era un niño. Por otro lado, Kevin y Zoe realizan un viaje por carretera para conocer a un compañero de Jack en la guerra de Vietnam. Además, Randall comienza su carrera política y Beth lucha por conseguir otro trabajo.