Cartelera de la TV cubana

05:35PM FILMECITO SHREK III PARTE Título original Shrek the Third (Shrek 3) Año2007 Duración92 min. País Estados Unidos DirecciónChris Miller, Raman Hui Género Animación. Comedia. Fantástico. Aventuras | Parodia. Cuentos. Fantasía medieval. Secuela Sinopsis Cuando Shrek se casó con Fiona, no cayó en la cuenta de que tarde o temprano acabaría siendo rey. Así, al caer enfermo su suegro, el Rey Harold, Shrek corre el peligro de tener que abandonar su amado pantano para ocupar el trono; a menos que encuentre un heredero. Decide entonces emprender un viaje con Asno y el Gato con Botas para encontrar a Arturo, el primo de Fiona. Mientras, en Muy Muy Lejano, el Principe Encantador recluta un ejército de villanos para tomar el trono por la fuerza. Pero no cuentan con que Fiona y la Reina Lillian también han reunido su grupo de heroínas para hacerles frente. . . (FILMAFFINITY)