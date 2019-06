Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 REY DE LADRONES KING OF THIEVES (Titulo Original) Reino Unido / 2018 / 108 Min. / Comedia dramática / estreno / color / subtitulada al español Dir: James Marsh Int: Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Charlie Cox (Basada en la historia real sobre el mayor robo en la historia de Reino Unido) . Brian Reader fue un famoso ladrón en su juventud. Ahora es un viudo de 77 años que lidera un atraco sin precedentes en la conocida compañía de depósitos londinense Hatton Garden Safe Deposit. Para llevar a cabo este golpe reúne a una banda de delincuentes inadaptados, todos entre los 60 y 70 años, que usarán sus habilidades de ladrones de la vieja escuela para planificar un atraco en una joyería de Londres, durante las vacaciones de Semana Santa. El botín de este robo está valorado en 14 millones de libras en joyas y dinero. Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 5 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo: Kamsahamnida (This Is Us: Kamsahamnida) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: John Fortenberry Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley La lucha de Randall para convertirse en el próximo concejal del pueblo no parece ir de la forma que esperaba. El pequeño de los Pearson no consigue captar la atención de los ciudadanos negros, así que decide centrarse en otro tipo de público objetivo. Kevin, por su parte, duda sobre si debería investigar lo que le ocurrió a su padre en Vietnam, en contra de los deseos de Jack, o respetar su voluntad. Además, Kate decide dar un paso adelante y ser ella, en esta ocasión, la que cuide de Toby, y no al revés.