Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – LUNES 01 JULIO 2019 06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS 08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA 09:00AM CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 1 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: ¡Hola!, Canción La forma de caminar, La canción de las formas, Canción Aprendamos del 1 al 10, Canción Con un beso gigante, Adiós (T: 10´55) Disco: 09:15AM CHIBIRITIL Título: El amor Sinopsis: Se recrea el tema del amor a través de las poesías El Ranito enamorado y El pulpo enamorado de Marisa Alonso Santamaría. Disco: 09:30AM LA CASA DE LOS LIBROS Título: La Fiesta de las flores Sinopsis: Georgina insiste en llevar a Peluso a una fiesta en un jardín, el títere se sorprende al saber que tendrá que conversar y bailar con las flores, por si fuera poco el sapo Apolo del charco será otro de los protagonistas, diversión música, poesía y una fiesta fuera de lo normal será la propuesta de esta emisión. Disco: 09:45AM MÁGICAS AVENTURAS PIE PEQUEÑO Título original: Small foot EE. UU. / 2018 / 96min. / Aventuras Animado / Estreno / Director: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig Pie pequeño recrea la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de este “humano” le trae la fama y la oportunidad de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada. Completamiento: ¿Lo sabías? El arco y la flecha Animado Robin Hood (fragmento) Video musical: Sembrar cariño, de Lidis Lamorú Érase una vez: La bella y la bestia Animado infantil Refrigerador 11:15AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 70 12:00PM AL MEDIODIA 01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA 01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA 02:00PM EL PIQUETE Título: Introducción a una nueva temporada del Piquete Sinopsis: Presentación de una nueva temporada y una breve exposición de los temas que se abordarán durante el ciclo. Música: Disco: 02:30PM SOLO TU CORAZON LO SABE Título: Adolescentes Sinopsis: Sobre cómo aprovechar el tiempo que brinda la adolescencia para que esta se convierta en una etapa que bien valga la pena. ¿Por qué adelantarse y querer ser un adulto cuando todavía no ha llegado el momento? Secciones: Corto de internet, Curiosidades y Manualidades. Música: Diana Fuentes y Lenier / Te toqué sin querer. Disco: 02:45PM REBELDES Sinopsis: A partir de testimonios se explora en el significado del arte para la vida de las personas, y cómo el intelecto siempre sobrevive. Se toman como base varias manifestaciones artísticas: música, danza, artes plásticas, entre otras. Disco 03:15PM CANTA TUS DERECHOS Título: Proyecto Voces Sinopsis: En la emisión de hoy se estrena el musical “Inspiración”, el cual es el tema de presentación del espacio. Además se darán detalles de su preparación (a modo de making of) y se incluirán clips internacionales referidos al tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Video clip internacional: “No mires a otro lado”. Wos, Orion XL, Malajunta Malandro, Sony y Under MC grabaron juntos esta canción en apoyo a la causa de las Ongs de #InfanciaEnDeuda, que reclaman la designación del Defensor del Niño en Argentina. Música: Disco: 03:30PM ANIMATE Título: Bloque 7 Sinopsis: Paquete de animados cubanos dirigidos específicamente a los adolescentes con temas variados. Contenido: 20 Años, Coctelitos: El Yeti, Pubertad 7. Crecer, Conviviendo 6. Ser Responsable, cuando lo Mandan, Palabreando: Guagua, Hombre vs. Hueco: Habito Disco: 04:00PM NOTICIERO ANSOC 04:15PM CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 1 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: ¡Hola!, Canción La forma de caminar, La canción de las formas, Canción Aprendamos del 1 al 10, Canción Con un beso gigante, Adiós (T: 10´55) Disco: 04:30PM PIRLIMPIMPIM Cap. 98 Título: PETER Pan (1) Sinopsis: Es el cumpleaños de Emilia, y Peter Pan está invitado a la fiesta. Junto con él, llegan otros personajes de cuentos. Disco: 05:00PM SOPA DE PALABRAS Título: Generoso Sinopsis: Todos los soperos son generosos y solidarios. Llega un personaje que es todo lo contrario a ellos y quiere convencerlos de que se vuelvan negativos y desatentos como él. Disco: 05:30PM SALA A+ Título: Inocencia Sinopsis: El cine, y el audiovisual en general, visto desde el enfoque de los adolescentes. Se analizará el filme cubano “Inocencia” para comprobar cómo el cine puede transmitir emociones al contar pasajes de la Historia: Cuba, noviembre de 1871. Los estudiantes de primer año de Medicina son encarcelados por una injusta acusación, pero solo ocho de ellos serán víctima de un inesperado desenlace. . . Una historia que también irá develando la incansable pesquisa de Fermín Valdés Domínguez a partir de aquellos estremecedores sucesos que condujeron a los acontecimientos más dramáticos y sensibles de La Habana del siglo XIX. Disco: 05:57PM ESTE DÍA 06:00PM QUEDATE CONMIGO Título: Llegó el verano Sinopsis: Sobre lo nuevo que trae el verano y de la responsabilidad de cada joven en la etapa estival. Música: Formel y los Van Van, Al paso Disco: 06:30PM NOTICIERO CULTURAL 07:00PM MESA REDONDA 08:00PM NTV 08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA 08:30PM VIVIR DEL CUENTO VDC- Levantando la Autoestima — Guión Bera — T: Sinopsis: A Ruperto le dan la posibilidad de un implante peneano para mejorar su rendimiento sexual, en tanto a Pánfilo le pasa algo similar con un implante dental. Por su parte, Facundo trata de encontrar un implante coclear desaparecido y que se supone está en el barrio. Esto provoca confusiones que se aclaran al final. 09:00PM NOVELA Más Allá del Límite Cap. 52 — T-CV-NOV Cap. 52-Más Allá del Límite 09:45PM CUADRO A CUADRO DEPREDADOR The Predator. Título original Estados Unidos / 2018 / 107 min / Acción. Aventuras. Ciencia ficción / subtitulado al español / reposición Dirección: Shane Black Reparto: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown Desde los confines del espacio hasta los suburbios de las pequeñas ciudades, la búsqueda llega a la casa de la reinvención por Shane Black de la saga “Predator”. Ahora, los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo de ex soldados y una profesora de ciencias podrán evitar, quizá el fin de la raza humana. . . 11:45PM PISO 6 Programa por el aniversario 16 de Piso 6 con los video-clips más exitosos de este año. Talentos: Cimafunk- “Me voy”, Elito Revé- “UEA”, Will Campa- “La vida sigue”, Gitano s feat Yumurí- “Pero Duele”, Christian y Rey- “La Wifi”. 12:15AM CARIBE NOTICIAS 12:40AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA 12:45AM SERIE EXTRANJERA CSI CAP 4 TEMP 14 TELECINE (Pensando en 3D) ACTUALIZACIÓN DE ESTADO Status Update. Título original 2018 / 106 min / China-Canadá-Estados Unidos / Comedia / subtitulado al español / estreno Dirección: Scott Speer Reparto: Ross Lynch, Courtney Eaton, Olivia Holt, Harvey Guillen, Gregg Sulkin Se centra en Kyle Moore, un adolescente que tras sufrir la separación de sus padres y ser incapaz de encajar en su nuevo hogar, da con una app (aplicación) mágica que hace que las actualizaciones de sus redes sociales se hagan realidad. Completamiento: TELECINE (CINE DE ARTES MARCIALES) DESCUBRIENDO LA AMISTAD The Station Agent título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia EE. UU. / 2003 / 1: 29: 31 / comedia dramática / reposición / a color / subtitulado en español Director: Tom McCarthy Intérpretes: Patricia Clarkson, Peter Dinklage, Bobby Cannavale, Michelle Williams FinbarMcBride odia ser el centro de atención, pero pasar inadvertido midiendo menos de uno treinta y cinco es imposible. Él, que nació aquejado de raquitismo, querría llevar una vida de aislamiento, disfrutando de su única pasión: los trenes. Por ello, se instala en una estación de tren abandonada de New Jersey, pero poco a poco y sin querer, se va relacionando con sus escasos vecinos. Olivia Harris es una artista que lucha por superar la reciente muerte de su hijo y la ruptura de su matrimonio. El puesto de perritos calientes lo lleva Joe Oramas, que tiene talento para la cocina y unas ganas insaciables de conversar. Inesperados lazos de afecto y entrega van uniendo a estos tres marginados, quedando de manifiesto que incluso el aislamiento es mejor cuando se comparte. Completamiento: El Hombre y La Tierra, El Cormorán / T: 27´33¨¨ NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 71

TELEREBELDE – LUNES 01 JULIO 2019 09:00AM HIMNO APERTURA 09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST201900701 1979 Comienzan los VIII Juegos Panamericanos En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 979 comienzan en San Juan, Puerto Rico, los octavos Juegos Panamericanos, con la presencia de 3 mil 700 competidores de 34 países, entre ellos Cuba. La delegación cubana alcanza 64 medallas de oro, 47 de plata y 34 de bronce, para un total de 145 preseas, y escolta a la comitiva de Estados Unidos, con lo que mantiene el segundo lugar del continente que ostentaba nuestro país desde los Juegos de Cali en mil 971. 1983 Inaugurados XII Juegos Mundiales Universitarios Son inaugurados en el estadio de la Commonwealth en la ciudad canadiense de Edmonton los duodécimos Juegos Mundiales Universitarios. Cuba interviene en la lid con una nutrida representación y se ubica en el onceno escaño del medallero entre 73 países, con una cosecha de 2 títulos, 1 medalla de plata e igual número de bronce. 2001 Récord mundial de Osleidys Menéndez La jabalinista cubana Osleidys Menéndez se convierte en la primera mujer en la historia del atletismo cubano en llevar a los libros una plusmarca mundial absoluta. Este día Osleidys envió el dardo hasta los 71 metros y 54 centímetros, durante un mitin atlético efectuado en la ciudad griega de Réthymo, con lo que mejoró en más de 3 metros su mejor registro personal que había logrado dos semanas antes. 09:04AM CARTELERA DEPORTIVA 09:05AM SÚMATE TTRSUM 8 09:10AM SWING COMPLETO: Los Tigrecitos de Ciego de Ávila TTRSWC20190628rtx 09:45AM DEPORCLIC TTRDPC3x22 rtx Patrice Roberts y Shenseea “Watch This!”; Mark Sheehan, W Illiam Adams, James Barry, Danny O’Donoghue “Salon de la Fama; Florida “My House” 10:00AM VALE 3: TTRVL3201900630 rtx 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO) 12:30PM MUNDIAL DE BALONMANO Chile vs Túnez, Tx15, T (1. 28) TTRSATMUNBALOMCHILEVSTUNEZ15, CARPETA BLMAN INT, rtx 02:00PM BALONMANO INTERNACIONAL: BALONMANO FEMENINO, bronce, Cuba vs Dominicana, T (1. 18) , TTRBALOMCUBA-DOMINICANA 05:07PM JUDO INTERNACIONAL: GRAND PRIX – HOHHOT-CHINA 2019, Tx1: 0. 48, TTRSATJUDOHOHHOT1 05:59PM CARTELERA DEPORTIVA 06:00PM NND en vivo 06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST rtx 06:30PM GLORIAS DEPORTIVAS: Diosmany Gonzàlez (atletismo, atleta discapacitado) , TTRGDPDIOSMANY GONZALEZ. 07:00PM SÚMATE TTRSUM 8 rtx 07:05PM AL DURO Y SIN GUANTE: Juegos escolares, TTRADG201900701 08:05PM LIGA DEL DIAMANTE ROMA (1. 39) TTRSATDIAMANTEROMA rtx 09:49PM JUDO INTERNACIONAL: GRAND PRIX – HOHHOT-CHINA 2019, Tx1: 0. 48, TTRSATJUDOHOHHOT1, rtx 10:00PM MUNDIAL DE BALONMANO Brasil vs Korea, Tx16, T (1. 18) TTRSATMUNBALOMC Brasil vs Korea16, CARPETA BLMAN INT.

EDUCATIVO – LUNES 01 JULIO 2019 01:00AM NTV 02:00AM Magia de colores: A tiempo, El gato ensombrerado, Fify y los floriguitos, Inspector Gadget 02:45AM Sueños y fantasía: Fauna cubana El perro, Animado Las estaciones del año 03:15AM Anímate (El agua y la higiene Agua) , (Reloj) , El pararrayos, La silla, Los dinosaurios 03:45AM Cubo mágico: Cuidado de los animales 04:00AM SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”: A cara o cruz (I) 04:45AM Travesía Historietas y cómics 05:00AM Telecentros 06:30AM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE: Actividades por el verano en las provincias 07:00AM Ecos: Centro ecuestre del Parque Lenin 07:30AM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 31 08:00AM NTV 08:30AM Confidencias: Caridad Martínez 09:00AM Bravo: “Las Cuatro Estaciones” de A. Vivaldi en el Concierto de clausura de la Semana Musical Llao Llao en la Catedral de Bariloche, Argentina. 10:00AM D Letras: Azorín, La imagen y la palabra: Articulista, novelista, ensayista y dramaturgo, José Martínez Ruiz, que comenzó a usar el seudónimo de Azorín en 1904, es uno de los más originales, modernos, innovadores y vanguardistas escritores de la literatura española. cierre Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – LUNES 01 JULIO 2019 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo) 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Marvel Spiderman Cap. 1 Star Wars Rebel Cap. 27 (Estreno) 05:30PM DE TARDE EN CASA La cocina francesa y sus peculiaridades El Día Nacional de Francia se celebra el 14 de julio y este año se celebra el 320 aniversario de la Toma de la Bastilla y la de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia se destaca por su diversidad cultural que ha influido mundialmente. En esta emisión abordaremos la cultura culinaria y otros aspectos de la misma en nuestro país. PID T- (En vivo) 06:30PM TODO LISTO Cartelera con las principales propuestas televisivas del canal en la semana. SIGNOS PID T- Arcadio Tomás Capote Un programa sobre la vida y obra del escultor Arcadio Tomás Capote. (Estreno) 07:00PM ONDA RETRO Buscando IV Sinopsis: Con este programa cerramos el ciclo de 4 que hemos dedicado a hurgar en temas sueltos de bandas distintas. Temas de autores que aun hoy siguen activo. PID T- (Estreno) 07:30PM PARRANDEANDO PID T- Las Parrandas de Quemado de Güines Sps: Se abre una vez más el abanico de tradiciones parranderas en el centro de Cuba. Iniciamos nuestra tercera temporada en Quemado de Güines, municipio villaclareño donde los barrios La Puya y El Perejil confraternizan en un encuentro para mostrar mejor del arte y la cultura de ese territorio. (Estreno) 08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo) 08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. 09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos

MULTIVISION – LUNES 01 JULIO 2019 07:59AM CARTELERA 08:02AM DE TODO UN TIN Tira: Amigas, Bitz y Bob, Kiko, Averiguando cosas. 09:03AM SERIE INFANTILTICO Y SUS AMIGOS Cap. 27 09:26AM FILMECITO POKÉMON Título original Pokémon the Movie XY & Z: Volcanion And The Tricky Magearna Año 2016 Duración 89 min. País Japón Género Animación. Fantástico. Aventuras | Monstruos. Videojuego Sinopsis Ash se encuentra con el Pokémon singular Volcanion cuando este cae del cielo creando una nube de humo blanco. Una misteriosa fuerza los obliga a permanecer unidos. Volcanion desprecia a los humanos e intenta huir, pero se ve obligado a llevar a Ash consigo en su misión de rescate. Ambos llegan a una ciudad de ruedas y engranajes donde un dirigente corrupto ha robado la invención definitiva: el Pokémon Artificial Magearna, creado 500 años atrás. Su intención no es otra que usar el misterioso poder de Magearna para hacerse con el control de ese reino mecánico. ¿Podrán Ash y Volcanion trabajar en equipo para rescatar a Magearna? Una de las batallas más espectaculares en la historia de Pokémon está a punto de comenzar. 10:56AM COMEDIAS EUROPEAS EL PAÍS DE LA LOCURA (Bienvenue chez les Ch’tis) Francia / Comedia / 2016 / T: 1: 46: 23 / ESTRENO Dir: Jon East Título original: Género: Comedia Phillippe Abrams (Kad Merad) es un funcionario de Correos al que destinan, en contra de su voluntad, a Bergues, un pueblecito en la frontera con Bélgica. Aunque, cuando llega allí, se encuentra con un lugar idílico y gentes encantadoras, a su mujer (Zoé Félix) le asegura que vive en un auténtico infierno? 12:42PM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 1 1ª temp Dawson’s Creek Títulos: Amigos y amantes Género: Drama juvenil Protagonistas: James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, Busy Philipps Director: Kevin Williamson Idioma (s) Inglés Temporadas: 6 Episodios. 128 Duración: 45 mint Sinopsis: Dawson’s Creek es una serie de televisión de drama adolescenteestadounidense sobre la vida ficticia de un grupo de amigos muy unidos que comienza en la escuela secundaria y continúa en la universidad desde 1998 hasta 2003. Es en la ciudad ficticia de Capeside, Massachusetts, donde se estableció la serie que fue creada por Kevin Williamson. 01:33PM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADACAP. 10 02:00PM SERIE MERLINCAP. 1 1ª temp Sinopsis: EL JOVEN MAGO MERLÍN ENVIADO POR SU MADRE AL REINO DE CAMELOTDESCUBRIRÁ CUÁL ES SU DESTINO Y EL MOTIVO POR EL CUAL TIENE PODERES. AUNQUE EL JOVEN SE NIEGUE A CREERLO SUS DIAS YA NO SERÁN LOS MISMOS, LA MAGIA SE CONVERTIRÁ EN SU MEJOR ARMA PARA HACER DE ARTURO EL FUTURO REY DE CAMELOT. 02:45PM KARAOKE TALENTO: Maite Perroni, Alexis y Fido. 03:01PM SERIE DE LA TARDEMANTENER LA FE 1ª TEMP Cap. 1 04:00PM CARTELERA 04:01PM TARDES DE CINE LA QUIMERA DEL ORO (THE GOLD RUSH) EEUU. / COMEDIA DRAMÁTICA / 1925 / T: 1: 09: 04. / DIR: CHARLES CHAPLIN INT: CHARLES CHAPLIN, MACK SWAIN, GEORGIA HALE Obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska, a principios de siglo, en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido. En 1942 fue reestrenada en versión sonora. Premios: 1942: 2 nominaciones al Oscar: Mejor sonido, bso (dramática) 05:11PM TODOS A BAILAR BAILANDO SUAVE (Dirty Dancing) EEUU. / Drama Musical romántico / 1987 / T: 1: 37 / Dir: Emile Ardolino Int: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jack Weston Sinopsis: Johnny Castle es un experto profesor de baile y un gran amante. Por su parte, Baby Houseman es una aburrida e inocente adolescente de 17 años. Durante el transcurso de un verano, en un balneario para clases acomodadas, el encuentro entre ambos causará más de un prejuicio, a causa de sus distintos orígenes sociales. Entre ambos media un abismo, pero cuando la música suena, sus cuerpos se abrazan al ritmo del baile suave y todos esos detalles desaparecen de repente. 06:46PM CALABACITA 06:47PM KARAOKE TALENTO: Maite Perroni, Alexis y Fido. 07:08PM SERIE CAMBIADAS AL NACER Cap. 1 1ªtemp 07:55PM SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 1 08:39PM SERIE EL COMBATIENTE Cap. 4 09:25PM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 1 10:05PM SERIE SUBTERRANEO Cap. 1 11:02PM CARTELERA 11:03PM COMEDIAS EUROPEAS ALÉJATE DE MI (Stailontana da me) Italia / Comedia romántica / 2013 / T: 1: 40 / ESTRENO Dir: Alessio Maria Federici Int: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena Sinopsis: Jacopo Leona es uno de los mejores consultores matrimoniales, que puede resolver los problemas de las parejas en crisis con extrema facilidad. Sin embargo, su vida sentimental es un desastre. Ya de niño trae mala suerte a todas las que se acercan a él, produciéndoles incidentes extraños y tragicómicos. Consciente de esta situación, Jacopo evita unirse a una mujer. Hasta que un día conoce a Sara, una arquitecta de la cual se enamora al instante. 12:51AM SERIE MANTENER LA FE 1ª TEMP Cap. 1 01:50AM SERIE AMIGOS Y AMANTES Dawson’s Creek Títulos: Amigos y amantes Género: Drama juvenil Protagonistas: James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, Busy Philipps Director: Kevin Williamson Idioma (s) Inglés Temporadas: 6 Episodios. 128 Duración: 45 mint Sinopsis: Dawson’s Creek es una serie de televisión de drama adolescenteestadounidense sobre la vida ficticia de un grupo de amigos muy unidos que comienza en la escuela secundaria y continúa en la universidad desde 1998 hasta 2003. Es en la ciudad ficticia de Capeside, Massachusetts, donde se estableció la serie que fue creada por Kevin Williamson. Cap. 1 1ª temp 02:33AM SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 1 03:17AM SERIE CAMBIADAS AL NACER Cap. 1 1ª temp 04:01AM SERIE SUBTERRANEO Cap. 1 04:56AM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 1 05:37AM SERIE MERLIN CAP. 1 1ª temp Sinopsis: EL JOVEN MAGO MERLÍN ENVIADO POR SU MADRE AL REINO DE CAMELOTDESCUBRIRÁ CUÁL ES SU DESTINO Y EL MOTIVO POR EL CUAL TIENE PODERES. AUNQUE EL JOVEN SE NIEGUE A CREERLO SUS DIAS YA NO SERÁN LOS MISMOS, LA MAGIA SE CONVERTIRÁ EN SU MEJOR ARMA PARA HACER DE ARTURO EL FUTURO REY DE CAMELOT. 06:21AM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA CAP. 10 06:48AM SERIE EL COMBATIENTE Cap. 4 07:34AM KARAOKE TALENTO: Maite Perroni, Alexis y Fido.

CANAL CLAVE – LUNES 01 JULIO 2019

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T- No. 169 Laura y Septeto de la trova santiaguera, Frasis, Suave Tumbao, Annie Garcés, Telmary, entre otros. . .10:00AM EL PERFIL PID-4883 T-25: 26 Green Day10:30AM MÚSICA TOP TOP 1 5 Seconds Of Summer, Ariana Grande, Cardi B feat. Kehlani, Original Motion Picture POKÉMON Detective Pikachu, entre otros. PID T-11:00AM TODO MÚSICA PID T- Pureza en la variedad: Yuraini González, Pablo Raúl, música antigua en Zaragoza, España, Leo Mesa, Laura Rodríguez y el Septeto Santiaguero.11:30AM MOVIENDO MOVIENDO EN CLAVE T2XE02 PID T- Luis Franco, Sugar, Yensa, Raciel Nuñes y El Capy12:00PM CLAVE ROMÁNTICA PID T- Eros Ramazzotti, Haydee Milanes Ft Omara Portuondo, Malú, Camila, Leoni Torres, entre otros. . .01:00PM CUBANOS EN CLIP No. 169 Laura y Septeto de la trova santiaguera, Frasis, Suave Tumbao, Annie Garcés, Telmary, entre otros. . . PID T-02:00PM EL PERFIL PID T- Green Day02:30PM MÚSICA TOP TOP 1 5 Seconds Of Summer, Ariana Grande, Cardi B feat. Kehlani, Original Motion Picture POKÉMON Detective Pikachu, entre otros. PID T-03:00PM TODO MÚSICA PID T- Pureza en la variedad: Yuraini González, Pablo Raúl, música antigua en Zaragoza, España, Leo Mesa, Laura Rodríguez y el Septeto Santiaguero.03:30PM MOVIENDO Moviendo en clave T2XE02 PID T- Luis Franco, Sugar, Yensa, Raciel Nuñes y El Capy04:00PM CLAVE ROMÁNTICA PID T Eros Ramazzotti, Haydee Milanes Ft Omara Portuondo, Malú, Camila, Leoni Torres, entre otros. . .05:00PM CUBANOS EN CLIP No. 169 Laura y Septeto de la trova santiaguera, Frasis, Suave Tumbao, Annie Garcés, Telmary, entre otros. . . PID T-06:00PM EL PERFIL PID T- Green Day06:30PM MÚSICA TOP TOP 1 5 Seconds Of Summer, Ariana Grande, Cardi B feat. Kehlani, Original Motion Picture POKÉMON Detective Pikachu, entre otros. PID T-07:00PM TODO MÚSICA PID- Pureza en la variedad: Yuraini González, Pablo Raúl, música antigua en Zaragoza, España, Leo Mesa, Laura Rodríguez y el Septeto Santiaguero.07:30PM MOVIENDO Moviendo en clave T2XE02 Luis Franco, Sugar, Yensa, Raciel Nuñes y El Capy PID T-08:00PM CLAVE ROMÁNTICA Eros Ramazzotti, Haydee Milanes Ft Omara Portuondo, Malú, Camila, Leoni Torres, entre otros. . . PID T-09:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- No. 169 Laura y Septeto de la trova santiaguera, Frasis, Suave Tumbao, Annie Garcés, Telmary, entre otros. . .10:00PM DOCUMENTAL PID T Si pudiera expresarte. Homenaje a la prolífera obra de César Portillo de la Luz y a la repercusión de sus canciones a nivel mundial. Homo Ludens. Documental dedicado a la historia de la creación del grupo de experimentación sonora del ICAIC y a sus integrantes

