Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Pel. del sábado) JUEGO DE LADRONES (Den of Thieves) 2018 / 140 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR Christian Gudegast INT Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr. , Curtis ’50 Cent’ Jackson Todos los días, el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final: robar esos 120 millones, pero el departamento del Sheriff de Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad liderada por ‘El gran Nick’ (Gerard Butler) , no está dispuesto a ponérselo fácil. No necesita completamiento.