Cartelera de la TV cubana

11:03PM ME GUSTAS TÚ PANDILLAS DE NUEVA YORK (Gangs of New York) Estados Unidos / Drama histórico / 2002 / T: 2: 48 / Dir: Martin Scorsese Int: Leonardo DiCaprio, Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, Henry Thomas, Gary Lewis, Henry Thomas, John C. Reilly, Cameron Diaz Sinopsis: La trama del filme comienza en 1846 y rápidamente salta hacia 1862, donde las principales problemáticas de la época eran la inmigración irlandesa a la ciudad y la Guerra de Secesión en curso. La cinta narra la historia del enfrentamiento entre dos pandillas rivales: los “Nativos” liderados por Bill “The Butcher” Cutting y los “Conejos muertos”, un grupo de inmigrantes recién llegados liderados por Amsterdam Vallon. La lucha entre ambos bandos coincide con los Disturbios de Reclutamiento de 1863 en Nueva York, conocidos como Draft Riots. Premios: La película recibió un total de diez nominaciones para los premios para la 75ª edición de los premios Óscar, incluyendo el Óscar a la mejor película, aunque no logró llevarse ninguna estatuilla. Asimismo, la cinta fue incluida en entre las diez mejores películas del año según National Board of Review. En cuanto a los Globo de Oro, el filme recibió cinco nominaciones, de las cuales obtuvo el premio en las categorías de mejor director (Scorsese) y mejor canción original (“The Hands That Built America”) . Por su parte, Daniel Day-Lewis recibió candidaturas a numerosos premios y ganó los premios BAFTA y SAG como mejor actor. [28]