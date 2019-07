Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Pensando en 3D) SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO Spider-Man: Into the Spider-Verse. Título original Estados Unidos / 2018 / 117min / Animación. Aventuras / subtitulado al español / estreno Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman Reparto: Animación En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a. k. aKingpin) construye el “Super Colisionador” trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas de Spider aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad colapse. No necesita completamiento