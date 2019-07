Cartelera de la TV cubana

10:00PM No. 173 Patricio Amaro, Vocalité, El Niño y la verdad, Ángel David, entre otros. . . CINE CLAVE Dreamgirls: Dirección: Bill Condon Sinopsis: Ambientada en los años 60 y 70. Effie, Deena y Lorrell forman un prometedor grupo musical llamado The Dreamettes. El ambicioso agente Curtis Taylor (Jamie Foxx) las descubre durante un concurso y les ofrece la oportunidad de su vida: hacer los coros para el famosísimo James “Thunder” Early (Eddie Murphy) . Poco a poco, Curtis empieza a controlar el aspecto físico y la música de las chicas para acabar lanzándolas como The Dreams. Pero los focos no tardan en centrarse en Deena, olvidando e incluso apartando a la menos atractiva Effie. A pesar de que The Dreams se convierte en un auténtico fenómeno de costa a costa, no tardan en darse cuenta de que el precio de la fama y de la fortuna es mucho más elevado de lo que imaginaban.