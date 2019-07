Cartelera de la TV cubana

09:00AM Espectador Crítico: Cafarnaúm Título original Capharnaüm Año 2018 Duración 126 min. País Líbano Dirección Nadine Labaki Reparto Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad, Fadi Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa Chouchnieh, Nour el Husseini, Elias Khoury, Nadine Labaki Género Drama | Pobreza. Infancia Sinopsis Ante un tribunal, Zain, un niño de 12 años, declara ante el juez. -¿Por qué has demandado a tus propios padres? -Por darme la vida. Premios 2018: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2018: Festival de Cannes: Premio del Jurado, Sección oficial a concurso 2018: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2018: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa 2018: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2018: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor película extranjera