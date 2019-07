Cartelera de la TV cubana

08:02PM ALTO IMPACTO (The Newsroom: We just decided to) EEUU. / Drama / 2012 / T: 1: 13 / ESTRENO Dir: Aaron Sorkin (Creador) Int: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr. , Alison Pill Sinopsis: Serie que muestra los entresijos de una importante cadena de televisión por cable, centrada en la redacción y en la parte de una TV que no ven los espectadores. WillMcAvoy, un conocido y exitoso presentador de noticias en un canal por cable que se ha mantenido siempre muy independiente políticamente, neutral, sin mojarse de lleno para bien o para mal en críticas, tratando de ser objetivo y dedicarse simplemente a dar las noticias con su toque personal, que es lo que lo ha hecho famoso. Pero luego de colapsar y abrir por completo su pecho y opinión en un evento público, sobre su país, sobre su gobierno y sus cuestionables acciones militares, el programa da un giro por completo gracias a su jefe y su nueva productora ejecutiva: Mackenzie Mac Hale.