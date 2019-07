Cartelera de la TV cubana

09:26AM FILMECITO COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2 Título original How to Train Your Dragon 2 Año 2014 Duración 102 min. País Estados Unidos Género Animación. Fantástico. Aventuras | Vikingos. Dragones. Secuela. 3-D Sinopsis Han pasado cinco años desde que Hipo empezó a entrenar a su dragón, rompiendo la tradición vikinga de cazarlos. Astrid y el resto de la pandilla han conseguido difundir en la isla un nuevo deporte: las carreras de dragones. Mientras realizan una carrera, atraviesan los cielos llegando a territorios inhóspitos, donde nadie antes ha estado. Durante un viaje descubren una cueva cubierta de hielo que resulta ser el refugio de cientos de dragones salvajes, a los que cuida un misterioso guardián. Hipo y los suyos se unen al guardián para proteger a los dragones de las fuerzas malignas que quieren acabar con ellos.