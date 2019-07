Cartelera de la TV cubana

CUBAVISIÓN



06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM CANTA Y JUEGA Título: Canta

y juega Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a

relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta

emisión: ¡Hola!, Canción Hagamos un círculo, Canción El pequeño Robin, Canción

Aprende con Edie en Aprende a lavarte los dientes, Canción Los animales de la

granja, Canción Rin bambó a la ronda rin rin ron, Adiós (T: 12´50) Disco:

09:15AM ¿QUIERES SABER MÁS? Título:

Variado Sinopsis: Quieres saber más es un programa que acerca a los pequeños al

mundo que los rodea. En esta emisión: Cascada Salto Ángel, Mesenterio: órgano

el cuerpo humano, El Tardígrado, animal indestructible Disco:

09:30AM ¿SABES QUÉ? Título:

Industria II. Sinopsis: Los niños de Sabes que, se encuentran de visita en el

Palacio de Pioneros, esta vez buscan continuar aprendiendo sobre todo lo

relacionado al área dedicada a las industrias.

09:45AM SORPRESA, SORPRESA TEMA:

LOS ELEFANTES COMO COMPAÑEROS Animados: Los hijos de la pantera rosa en El gran

Bumpo Tom y Jerry en Ratón y Jumpo El fantasma Gasparín y el elefante

10:15AM MEDIOMETRAJE ANIMADOS

ACADEMIA SKYLANDERS Título original: Skylanders Academy (Series de TV) USA /

2016 / 42 min cada capítulo / Series de TV. Animación. Fantástico. Aventuras |

Videojuego / Temporadas 1, 2 y 3 / Color / En Español / Estreno Dirección:

Arthur Qwak Los cadetes se reúnen para el día de graduación, pero Spyro tendrá

que dejar de lado su mala actitud y su ego si pretende ser un Skylander junto

con sus amigos.

11:00AM TIN MARÍN Tayo el Autobús

en: Chris quiere reconocimiento

11:15AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP

78

12:00PM AL MEDIODÍA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODÍA

02:00PM PENSANDO EN 3D EL NIÑO QUE

DOMÓ EL VIENTO The Boy Who Harnessed the Wind. Título original 2019 / 114 min /

Drama social Basado en hechos reales / subtitulado al español / estreno

Reparto: Chiwetel Ejiofor, Maxwell Simba, Joseph Marcell, Aïssa Maiga Un chico

de la República de Malaui decide ayudar a las personas de su pueblo

construyendo una turbina después de leer un libro en el que se explican los

pasos para su creación. Inspirada en una historia real. Completamiento: EL NIÑO

QUE DOMÓ EL VIENTO Tema: África, medio ambiente y cine Serie animada larvas:

“Pompas de jabón” Corto animado “Burn-e” Video clip de “Leoni Torres

ft Beatriz Luengo – “Dime si ahora”

04:30PM DOBLE CLIC Título: Variado

prog. 5. 6 Sinopsis: Doble clic es una revista variada que aborda la vida

cotidiana de los niños y las niñas en su relación con el medio ambiente, la

recreación, las artes, el deporte y las actividades escolares. Contenido: :

Carpeta escolar: reportaje sobre los horarios escolares / Entre 2 Clic:

Actividades favoritas de Camila / Deportes Doble clic: Esgrimistas Disco:

04:45PM TIN MARÍN Alvin y las

Ardillas en El Soplón

05:00PM ALÁNIMO Título: ¡Un palacio

para todos! Sinopsis: Programa dedicado al 40 aniversario del Palacio de los

Pioneros) Música: El mundo Loquicuento Videos animados ICAIC Andando va Lidis

Lamoru El maquinista Temas de Claro carlita (Capitulo 1) Maestro seré Angely

GarcíaProv. : Cienfuegos ¿Quién es la Fantasía? Cascabelito CANTA: Daphne

Sarabasa Son de los niños Corcel de esperanza Patineta (especial) Lokimundo

Chilingo y Gruñón Coro Rayito de Luz, Directora Helen Diviño Disco:

05:30PM TE VEO AQUÍ Título: ¿Qué

representa el color de nuestra ropa? Sinopsis: ¿Qué dicen los colores que

usamos sobre nosotros? Música: Diana Fuentes y El Micha / Canción bonita.

05:45PM RAIZ Y MEMORIA Título:

Enrique Alonso, hombre de ciencia. Sinopsis: Dedicado al pinareño Enrique

Alonso Alonso, hombre de ciencias. Se destaca su participación en las luchas

estudiantiles en los años 50, el liderazgo en espeleología y arqueología como

ciencias, y la trascendencia de su obra como descubridor de Pinar de Río.

06:00PM ASÍ SOMOS Título: Jóvenes:

Recordando la Bayamesa (histórico) . Sinopsis: Se cuenta que fue historia real,

ocurrida en la noche del 27 de marzo de 1851, cuando cuatro hombres noctámbulos

se detuvieron ante la ventana de una majestuosa casa para hacer estallar un

volcán de poesía. ¿Qué repercusión tuvo La Bayamesa? ¿Cuáles son los valores

musicales de esta pieza? Música: La Bayamesa, autor: Céspedes, Fornaris, y Del

Castillo, versión 1: interprete: Esther Borja, Versión 2: interprete: Trío Los

Soles; versión 3: interprete: Eduardo Sosa, Annie Garcés y Luis Franco; versión

4: interprete: David Blanco, Diana Fuentes, Buena Fé.

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM FARVISIÓN Los jóvenes en la

FAR. Sinopsis: Las actividades de los jóvenes, propios de las FAR.

08:45PM ENTRE AMIGOS Will Campa y

actores de Alegría de sobremesa

09:15PM NOVELA EXTRANJERA SOL

NACIENTE CAP 95

10:00PM HUMORÍSTICO Otto x Otto

Cap. 2

10:30PM LA PUPILA ASOMBRADA PUPILA

209 NICOLAS GUILLEN Y EL COLOR CUBANO / Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació

en Camagüey el 10 de julio de 1902 – y murió en La Habana el 16 de julio de

1989) o sea programa por 40 aniversario de su muerte.

11:30PM SERIE EXTRANJERA JUEGO DE

TRONOS Cap. 4 y 5

12:30AM CARIBE NOTICIAS

01:07AM TELECINE (Cine de MN) MISS

BALA Estados Unidos / 2019 / 104 min / Acción / EST DIR Catherine Hardwicke INT

Gina Rodríguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Córdova La ganadora de

un concurso de belleza se ve obligada a trabajar para un jefe del crimen

después de ser testigo de un asesinato. Una nueva versión de la película de

2011, ‘Miss Bala’, dirigida por Gerardo Naranjo y protagonizada por Stephanie

Sigman. Completamiento: Escuela Cuzqueña de Pintura. Historia y Arte (0: 12:

40)

NOVELA SOL NACIENTE CAP 95

TELECINE (Cine de terror) SABRINA Indonesia /

2018 / 113min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. Rocky

Soraya Reparto: Luna Maya, Christian Sugiono, Sara Wijayanto Maira vive feliz

con Aiden, un fabricante de muñecas y dueño de una compañía de juguetes. Pero

Vanya, su hija adoptiva y sobrina de Aiden, todavía está lidiando con la

pérdida de su madre biológica. Después de que Vanya realiza un juego para

llamar a su difunta madre, comienzan a suceder cosas extrañas. Maira está

aterrorizada por la muñeca Sabrina y lo que quiere este juguete.

Completamiento: Plaza de San Francisco. La Habana (0: 03: 53)

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 79

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO 1978

Despide Fidel a nadador estadounidense En el acontecer deportivo un día como

hoy de mil 978 el Comandante en Jefe Fidel Castro despidió al nadador estadounidense

Walter Poenisch, quien se lanzó a la travesía de cruzar a nado las 90 millas

que separan La Habana de la Florida 1979 Logra Leonard doblete dorado en San

Juan En el torneo atlético de los Juegos Panamericanos de San Juan, el bólido

Silvio Leonard se impone en los 200 metros planos, con 20 segundos y 37

centésimas, para convertirse en el segundo cubano que lograba el doblete dorado

en las pruebas de velocidad en la historia de los certámenes continentales 1983

Récord mundial juvenil de Silvia Costa La saltadora de altura Silvia Costa

inscribe su nombre por tercera vez en el libro de recordistas mundiales

juveniles de atletismo, al sobrepasar la varilla sobre 1 metro y 98 centímetros

en la ciudad de Edmonton

09:05AM SÚMATE

09:15AM JUGADA PERFECTA: Voleibol

de playa, NORCECA TTR JPF20190710, rtx

09:45AM BALONMANO INTERNACIONAL:

BALONMANO FEMENINO, Bronce, Cuba vs Dominicana, RTX

10:30AM ZONA MIXTA: resultados de

la Copa américa y la Copa de Oro rtx

11:00AM PATINAJE ARTÍSTICO

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO

12:30PM ATLETISMO INTERNACIONAL:

Atletismo bajo techo Torun, Polonia,

02:00PM JUEGOS ESCOLARES-BALONMANO,

SANTIAGO

04:00PM ESGRIMA INTERNACIONAL: Copa

del Mundo de El Cairo (Esgrima) , Masculino, Discusión del Oro, Francia vs EE.

UU,

04:40PM PATINAJE ARTÍSTICO

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:30PM FUTBOL X DENTRO: Fútbol

Base en Morón

07:00PM SÚMATE rtx

07:05PM FUTBOL INTERNACIONAL:

09:00PM CINE DEPORTIVO EDDIE EL

ÁGUILA: VOLANDO ALTO (EDDIE THE EAGLE) (EDDIE, EL AGUILA) R. UNIDO-EEUU.

-ALEMANIA / COMEDIA BIO. / 2016 / T: 1: 45 / DIR: DEXTER FLETCHER INT: TARON

EGERTON, HUGH JACKMAN, CHRISTOPHER WALKEN, TIM MCINNERNY El filme detalla las

inspiradoras hazañas de Michael Edwards, mejor conocido como “Eddie el Águila”,

el más famoso saltador de esquí en la historia británica. El enfoque de la

película hacia el deporte de Edwards, de nunca rendirse, festeja el espíritu

humano. Deporte: El Esquí

10:48PM JUDO INTERNACIONAL

EDUCATIVO

01:00AM NTV

02:00AM Magia de colores: El tren

de los cuentos, Equipo Umizoomi, Zigby

02:45AM Sueños y fantasía: Cuento

“Hansel y Gretel” Animado ¿Cómo Sumar y Restar Fracciones?

03:00AM Cuentas verde limón:

Variado Infantil Prog 02 (26, 17)

03:30AM Sabores: Arroz con leche

emperatriz y jugo de Fruta bomba

04:00AM SERIE CUBANA “TRAS LA

HUELLA”

04:45AM Una mujer: ¿Mito o

realidad? Una reflexión con el tema cultura machista. Cuánto hacemos nosotras

las mujeres por borrar los ecos de la tradición patriarcal.

05:00AM Telecentros

06:30AM Tengo algo que decirte:

Fundación Fernando Ortiz.

07:00AM Con Pasión: Tema: Tribus

urbanas

07:30AM Serie extranjera: Estrella

viajera Cap. 39

08:00AM NTV

08:30AM Te invito al cine: Ciclo

dedicado a la dirección cinematográfica: Manuel Pérez 2.

09:00AM De Cierta Manera: MOTOS

(2000) Categoría: Ficción / Género: Drama / Duración: 20’ Dir. Ian Padrón. Int.

Herón Vega, Orlando Ferrera, Liliana Pérez Sinopsis: Un mecánico de motos

Harley-Davidsonse enamora de la novia de su enemigo, que es el jefe de una

pandilla de Harlistas. EL JINETE SIN CABEZA (URSS-Cuba, 1973) / ESTRENO EN TV.

Categoría: Ficción / Género: Aventuras / Duración: 100’ Dir. Vladimir Vaynstok

Int. Oleg Vidov, Liudmila Savélieva, Eslinda Núñez, Enrique Santisteban,

Alejandro Lugo Sinopsis: Versión del relato homónimo del escritor

norteamericano Jack London sobre un misterioso jinete que tiene aterrorizada a

los habitantes de una región.

Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO

2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID

T – Robozuna Cap. 8 Transformers Prime Beast Cap. 3 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA : De tarde

en Casa de Aniversario Fiesta de celebración del aniversario de la revista. Con

música en el estudio / invitados y trabajos periodísticos.

06:30PM A CAPELLA Chris

Cornell. Parte I. Recorrido por la obra de uno de los mejores intérpretes dek

Rock alternativo de los años 90 (Estreno)

07:00PM TODO MÚSICA Verano musical: Con Karachi, Ludmila Mercerón,

el Cuarteto Identidad y El Niño y la verdad. (Estreno)

07:30PM PARÉNTESIS ¨Los Locos tristes¨ Invit: Carlos Fidel Gómez

Sonóp: Entrevista con el director de la agrupación villaclareña (Estreno)

08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la

población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra

nación. ()

08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el

panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión

del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblo

MULTIVISION



08:02AM DE TODO UN TIN Tira: LOS

POLOS, PRINCESITA SOFÍA.

09:05AM SERIE INFANTIL TICO Y SUS

AMIGOS Cap. 35

09:28AM MINICINEMA CIUDAD AL FILO

DE LA BATALLA II PARTE Título original

Gojira: kessen kidô zôshoku toshi Godzilla, ciudad al filo de la batalla II

parte Año 2018 Duración 101 min. País Japón Género Animación. Ciencia ficción.

Acción | Monstruos. Secuela Sinopsis En la Tierra, Haruo y sus acompañantes

entablan contacto con la tribu indígena Houtua. Para vencer a Godzilla, ponen

rumbo a las viejas instalaciones de Mechagodzilla.

12:43PM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap.

9 1ª temp

01:26PM SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA RENOVADA CAP. 18

01:53PM SERIE MERLIN CAP. 9 1ª temp

02:36PM DUETOS TALENTO: Carlos

Vives y Martin Elias.

02:55PM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap.

1

04:01PM TARDES DE CINE AMOR,

ORGULLO Y PREJUICIO AÑO : 2016 PAÍS: CANADÁ DIRECTOR: DAVID WINNING GÉNERO:

ROMANCE La idealista adiestradora de perros, Elizabeth Bennett, es contratada

para entrenar a un nuevo cliente para un show. Pero, qué obtiene ella de

intercambiar insultos con Donovan Darcy? El multimillonario y juez del show,

distingue a un ganador cuando lo ve. Reparto: Cindy Busby, Ryan Paevey, Frances

Fisher, Elizabeth McLaughlin, Tammy Gillis, Sarah Desjardins, Ty Wood, Ken

Tremblett, Courtney Richter, Keith Mac Kechnie, Noel Johansen, Keith Martin

Gordey, Nicole Anthony, Cardi Wong, Liviu Rain, Robert Allan Hughes Ruta:

Editados\Cinematográficos\Tarde de cine romántico\Semana del 8-07 al 14-07

05:27PM SAGAS DE PELICULAS EL

CORREDOR DEL LABERINTO 2 PARTE. LAS PRUEBAS CONTINÚA DONDE EL CORREDOR DEL

LABERINTO LO DEJÓ: CUANDO LOS CLARIANOS SON EVACUADOS DEL HELICÓPTERO CON EL

QUE HAN CONSEGUIDO HUIR DEL LABERINTO. LAS PUERTAS DEL HELICÓPTERO SE ABREN

AUTOMÁTICAMENTE Y UN GRUPO DE SOLDADOS ENMASCARADOS LES LLEVA HASTA UN REFUGIO

SUBTERRÁNEO. EL BÚNKER ESTÁ DIRIGIDO POR EL ENGAÑOSO JANSON QUIEN LES

PROPORCIONA UN BUEN FESTÍN Y CÁLIDOS LECHOS, MIENTRAS LES ADVIERTE QUE EL MUNDO

SE HALLA EN UNA SITUACIÓN BASTANTE PELIGROSA .

07:30PM CALABACITA

07:31PM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS

Cap. 9

08:15PM SERIE AGENTES DE PROTECCION

CAP11

09:00PM SERIE COVICCION 1ª TEMP.

Cap. 4

09:44PM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP

Cap. 9

10:25PM SERIE SUBTERRANEO 1ª TEMP.

Cap. 9

11:10PM D´CINE LOS PEQUEÑOS

12:43AM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap.

1

01:31AM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap.

9 1ª temp

02:15AM SERIE AGENTES DE PROTECCION

CAP 11

03:00AM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS

Cap. 9

03:43AM SERIE SUBTERRANEO 1ª TEMP.

Cap. 9

04:25AM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP

Cap. 9

05:05AM SERIE MERLIN CAP. 9 1ª temp

05:50AM SERIE COVICCION 1ª TEMP.

Cap. 4

06:32AM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap.

9 1ª temp

CANAL CLAVE

07:15AM SERIE SUBTERRANEO 1ª TEM

SERIE GIRASOL DE FLORECER TARDIO: MI VIDA

RENOVADA CAP. 18

09:00AM CUBANOS EN CLIP

No. 189 Karamba & Esparatrapo, Frasis Ft. Kelvis Ochoa, Casdapro, Annalie López Omar Vali, entre otros.

10:00AM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS Osdalgia 1 Cantante que con su voz destila

dulzura al mismo tiempo que embriaga con una pasión desbordante lo que la llevo

a convertirse rápidamente en una popular figura de los centros nocturnos, la

radio y la televisión cubana,

10:30AM TEMPO HOUSE House 2 Brianna, Calvin Harris &

Disciples, Aaron Smith ft. Luvli Alan Walker feat. Sophia Somajo, entre otros.

. .

11:00AM PERFILES Elaín Morales

11:30AM A CAPELLA Peter Frampton. Sps. Memorable concierto de

Frampton en los años 70, momento que lo muestra en la cúspide de la fama con

temas como Do you feel like I do, uno de los himnos del rock de todos los

tiempos.

12:00PM RETRO MÚSICA Jerry Rivera

01:00PM CUBANOS EN CLIP Karamba & Esparatrapo, Frasis Ft. Kelvis

Ochoa, Casdapro, Annalie López Omar Vali, entre otros. . .

02:00PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS

02:30PM Osdalgia 1 Cantante que con

su voz destila dulzura al mismo tiempo que embriaga con una pasión desbordante

lo que la llevo a convertirse rápidamente en una popular figura de los centros

nocturnos, la radio y la televisión cubana, TEMPO HOUSE House 2 T-

03:00PM Brianna, Calvin Harris

& Disciples, Aaron Smith ft. Luvli Alan Walker feat. Sophia Somajo, entre

otros. . .

PERFILES Elaín Morales

03:30PM A CAPELLA Peter Frampton. Sps. Memorable concierto de Frampton en los años 70, momento que lo muestra en la cúspide de la fama con temas como Do you feel like I do, uno de los himnos del rock de todos los tiempos.

04:00PM RETRO MÚSICA Jerry Rivera

05:00PM CUBANOS EN CLIP Karamba & Esparatrapo, Frasis Ft. Kelvis

Ochoa, Casdapro, Annalie López Omar Vali, entre otros. . .

06:00PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS Osdalgia 1 Cantante que con su voz destila

dulzura al mismo tiempo que embriaga con una pasión desbordante lo que la llevo

a convertirse rápidamente en una popular figura de los centros nocturnos, la radio

y la televisión cubana,

06:30PM TEMPO HOUSE House 2 Brianna, Calvin Harris & Disciples, Aaron

Smith ft. Luvli Alan Walker feat. Sophia Somajo, entre otros. . .

07:00PM PERFILES Elaín Morales A

CAPELLA Peter Frampton. Sps. Memorable

concierto de Frampton en los años 70, momento que lo muestra en la cúspide de

la fama con temas como Do you feel like I do, uno de los himnos del rock de

todos los tiempos.

08:00PM RETRO MÚSICA Jerry Rivera

09:00PM CUBANOS EN CLIP Karamba & Esparatrapo, Frasis Ft. Kelvis

Ochoa, Casdapro, Annalie López Omar Vali, entre otros. . .

10:00PM PASOS Varekai. Espectáculo

del Cirque Du Soleil. Espectáculo musical y coreográfico basado en la leyenda

griega de Ícaro que, en su afán de volar hacia el sol, sus alas de cera se

derritieron. A diferencia de la leyenda, en el argumento del circo del sol,

Ícaro cae en un bosque, los animales le encuentran y le ayudan a volver a su

mundo. Estrenado en Montreal, Canadá, 2002

()

CANAL CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM ZONA DE CONFLICTO.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN

TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Artemisa.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM CODIGO VERDE. El radar de

La Bajada.

08:45AM NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de

análisis e información deportiva.

09:30AM JUSTO EN LA DIANA.

10:00AM IRÁN HOY.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE.

(Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11.

11:30AM CARIBE Noticias.