Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION



06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CANTA Y JUEGA Título: Canta

y juega 11 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a

relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta

emisión: ¡Hola!, Canción Cantando los números, Canción Aprende con Edie: Vamos

a la playa y Edie heladero, Pipo, mi amigo imaginario en ¡Quiero montar

bicicletas sin rueditas!, Canción En un barquito de cáscara de nuez, Adiós (T:

11´25) Disco:

09:15AM MÁGICAS AVENTURAS NORM Y

LOS INVENCIBLES Titulo original: Norm of

the North EE. UU. / 2016 / 86min. / Comedia Animado / Reposición / Director:

Trevor Wall Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación

científica cuando se ve obligado a abandonar su hogar en el ártico como

consecuencia del cambio climático. Norm estará acompañado de tres pequeño

lemmings. Completamiento: Animado Conejo de la suerte ¿Lo sabías? La nieve

Animado La niña de la nieve Video musical: Tú eres la magia

11:15AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP

80

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM EL PIQUETE Título: Los

instrumentos de cuerda Sinopsis: Los instrumentos de cuerda presentados por sus

intérpretes. Guitarra, violín, viola, violoncelo, contrabajo y arpa. Invitados.

Música: Disco:

02:30PM SOLO TU CORAZON LO SABE

Título: Buena persona Sinopsis: Ser buena persona se puede aprender: hacer lo

imposible por brillar uno mismo haciendo que los otros brillen también.

Secciones: Corto de internet, Historias: Madre Teresa de Calcuta y

Manualidades. Música: Athanay y Haydée Milanés / Falté. Disco:

02:45PM REBELDES Título: Deporte

Sinopsis: Enfoca los beneficios del deporte para la salud y bienestar personal.

Jóvenes atletas comparten sus experiencias en el camino de combinar la práctica

deportiva con el proceso docente y la vida cotidiana. Disco:

03:15PM CANTA TUS DERECHOS Título:

Paola Martínez Sinopsis: Canta tus Derechos se acerca hoy a la cantautora

adolescente Paola Martínez, quien resultó premiada en la anterior temporada del

programa. Paola está proponiendo el estreno de la pieza musical “Mis derechos”.

Video clip internacional: “Derechos de los niños”, Taller de Rap de la Escuela

Marcela Paz de Puerto Montt, de Chile. Música: Disco:

03:30PM ANIMATE Título: Bloque 9

Sinopsis: Paquete de animados cubanos dirigidos específicamente a los

adolescentes con temas variados. Contenido: Quietud Interrumpida, Coctelitos:

El Domador, Conviviendo. Deberes y Derechos, Mi Taller: Encuentro, Marionetas:

El Libro / Bogen, Hombre Vs. Hueco: Dinamógeno Disco:

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:30PM PIRLIMPIMPIM Cap. 104

Título: Historias de Tía Anastasia (3) Sinopsis Disco:

05:00PM SOPA DE PALABRAS Título:

Palacio Sinopsis: Sobre el aniversario del Palacio de Pioneros se estará

dedicando el programa. Disco:

05:30PM SALA A+ Título: Alfa

Sinopsis: Adolescentes se acercan al tema de amor y el respeto hacia los

animales, analizando la película “Alfa”, que es una aventura épica e historia

de supervivencia, entre un joven y un lobo, ambientada en la Europa de hace 20.

000 años, durante la última glaciación. Disco:

05:57PM ESTE DÍA

06:00PM QUEDATE CONMIGO Título: No

a las drogas Sinopsis: El programa trata sobre el peligroso uso de las drogas,

incluyendo el dañino hábito de fumar, así como el alcohol. Música: Ivette

Cepeda y Buena Fe, Sin remedio Disco:

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM VIVIR DEL CUENTO

09:00PM NOVELA Más Allá del Límite

Cap. 58

09:45PM CUADRO A CUADRO

AQUAMAN Aquaman. Título original Estados

Unidos / 2018 / 143min / Fantástico. Acción. Superhéroes. Cómic / subtitulado

al español / estreno Dirección: James Wan Reparto: Jason Momoa, Amber Heard,

Patrick Wilson, Willem Dafoe Cuando Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que es

mitad humano y mitad atlante, emprenderá el viaje de su vida en esta aventura

que no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a

descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey, y convertirse en

Aquaman

11:45PM PISO 6 Talentos: Luna

Manzanares, Michel Hernández (Director de Gitano s) , Carlos Gens (Director del

grupo “Gens”) , Moisés Valle “Yumurí”, Pedrito Camacho.

Video Afortunado: “Tres Días”, Havana D Primera. Video Final:

“Pero Duele”, Yumurí y Gitano s.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:40AM EN LA MADRUGADA SU

CARTELERA

12:45AM SERIE EXTRANJERA CSI CAP 10

TELECINE (Pensando en 3D) VAMOS POR EL

CAMPEONATO Goingfor Gold. Título original Australia / 2018 / 89 min / Drama |

Deporte / subtitulado al español / estreno Dirección: Clay Glen Reparto: Kelli

Berglund, Emily Morris, Terry Rogers, Jess Kuss, Jo Stone-Fewings Con 17 años

de edad, Emma se une a un equipo de porristas de la escuela cuando se muda a

Australia con su padre, que es un ex oficial de la Fuerza Aérea.

TELECINE (CINE FRANCES) Policía Pitón 357 Magnum Título original

Police Python 357 1975 / 1´22 / Francia-República Federal Alemana / Intriga.

Thriller | Crimen. Policíaco. Neo-noir / Color / Subtitulada / Estreno

Dirección Alain Corneau Reparto Yves Montand, Simone Signoret, François Périer,

Stefania Sandrelli, Mathieu Carrière, Vadim Glowna, Claude Bertrand, Serge

Marquand Sinopsis El comisario jefe de la policía de Orleáns (François Périer)

debe su privilegiada posición social a su rica e influyente esposa (Signoret) ,

que lleva años postrada en una silla de ruedas. El comisario, con el conocimiento

de su esposa, tiene una joven amante con antecedentes penales. Uno de sus

principales comisarios (Montand) , y que usa como arma un revolver Colt Pitón

357 Magnum, conoce a esa joven desconociendo la relación que ésta mantiene con

su jefe.

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 81

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO

TTREST20190715 1931 Faja mundial para Kid Chocolate En el acontecer deportivo

un día como hoy de mil 931 el boxeador cubano Eligio Sardiñas, el célebre Kid

Chocolate, logra su primera faja mundial en el pugilismo profesional, en la

división junior ligera. Chocolate venció ese día por nocao en 7 asaltos al

estadounidense Benny Bass. 1968 Dos récords nacionales en 100 c / v La

obstaculista Marlene Elejalde lleva a los libros en el memorial Hermanos

Znamenski de la ciudad de Leningrado los dos primeros récords nacionales

cubanos que se registran en la prueba de 100 metros con vallas. Marlene detuvo

los cronómetros ese día en 14 segundos y 5 décimas durante las preliminares y

luego en 14. 1 en la final. La destacada velocista fue la mejor exponente de

nuestro país en las vallas cortas hasta los comienzos del decenio siguiente.

2006 Se inauguran los XX Juegos Centroamericanos Se inauguran los vigésimos

Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias, Colombia. Después

de estar ausente en la justa anterior de la región, efectuada en 2 mil 2 en San

Salvador, Cuba reapareció en estas lides regionales con una victoriosa

delegación que logró imponerse en la tabla de medallas, ratificando el lugar

cimero de nuestro país en el área que se ostentaba desde mil 970.

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM SÚMATE TTRSUM 18

09:10AM SWING COMPLETO:

Participación de Cuba en topes internacionales. TTRSWC20190712, rtx

09:45AM DEPORCLIC TTRDPC3x rtx

10:00AM VALE 3 LIGA ESPAÑOLA REAL

MADRID- BARCELONA JUEGO 4 T () , TTRVL320190714, rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN

VIVO)

12:30PM CINEGOL (TTR01CGOTIROPENAL)

TIRO PENAL TTR02CGOTIROPENAL0709 (MEAN MACHINE) REINO UNIDO / COMEDIA DRAMÁTICA

/ 2001 / T: 1: 36 / RTX DIR: BARRY SKOLNICK INT: VINNIE JONES, DAVID KELLY,

DAVID HEMMINGS, VAS BLACKWOOD Danny Meehan es un jugador de fútbol que lidera

un equipo de reclusos que debe enfrentarse al equipo de los guardias de la

cárcel. Antes de ingresar en prisión, era el capitán de la selección de fútbol

inglesa, tenía fama y dinero, hasta que lo tiró todo por la borda. Después de

haber sido acusado de amañar un partido, fue encarcelado por agredir, en estado

de embriaguez, a un policía. (Remake de la película ‘’El rompehuesos’’

protagonizada por Burt Reynolds y dirigida en 1974 por Robert Aldrich)

02:30PM ATLETISMO: LIGA DEL

DIAMANTE EUGENE, EE. UU TTRSATDIAMANTEEUGENE T. 1. 50 dif

04:23PM DOCUMENTAL: “EL GIGANTE DEL

ESCAMBRAY”, DE YODENI MASÓ, T (0. 42) , TTRELGIGANTEDELESCAMBRAY (TXRLL) rtx

05:08PM PATINAJE ARTÍSTICO: Mundial

de Figura Skating Masc, T (0. 48) ,

TTRSATMUNDIAL2019FIGURASKATINGMASC2019GRUPO2PROGRAMACORTO dif

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM GLORIAS DEPORTIVAS: Gaspar

Legón (béisbol) TTRGDP

07:00PM SÚMATE TTRSUM 18 rtx

07:05PM AL DURO Y SIN GUANTE:

TTRADG201900715

08:05PM BALONMAN0 INTERNACIONAL:

Mundial de países emergentes semifinal Cuba vs Bulgaria (1. 59)

TTRSATBALOMCUBAVSBULGARIAMASCSEMIFINAL

10:00PM ATLETISMO: LIGA DEL

DIAMANTE EUGENE, EE. UU TTRSATDIAMANTEEUGENE T. 1. 50´

EDUCATIVO



01:00AM NTV

02:00AM Magia de colores: Zou,

Rolie Polie Olie, Poco yo

02:45AM Sueños y fantasía: Fauna

cubana La rana, Animado ¿Cómo funciona el Cuerpo Humano?

03:00AM Anímate El Paso del Yabebiri,

La Gamita Ciega, Maja Vivo

03:30AM Cubo mágico: El palacio de

los pioneros está de fiesta

04:00AM SERIE CUBANA “TRAS LA

HUELLA”

04:45AM Travesía: Los techos

05:00AM Telecentros

06:30AM REVISTA TENGO ALGO QUE

DECIRTE: Las buenas relaciones laborales garantizan el éxito.

07:00AM Ecos: Trinidad Verde-Azul.

07:30AM Serie extranjera: Cap 41.

08:00AM NTV

08:30AM Confidencias: Gerardo

Alfonso

09:00AM Bravo: “Kiri canta a

Mozart”. Concierto de Kiri Te Kanawa.

10:00AM D Letras: Ana María Matute,

La niña de los cabellos blancos: Ana María Matute Ausejo, también conocida como

la niña de los cabellos blancos, fue una novelista española miembro de la Real

Academia Española que en el año 2010 obtuvo el Premio Cervantes. Matute fue una

de las voces más personales de la literatura española del siglo XX y es

considerada por muchos como una de las mejores novelistas de la posguerra

española.

Cierre Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO

2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID

T- Noticias, análisis internacional; una

visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los

pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID

T – Marvel Spiderman Cap. 7 Capitán

Tsubasa (temp-2) Cap. 1 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA Combate el

calor comiendo El cambio climático nos afecta a todos y nuestro verano cada vez

es más caluroso y húmedo. Es necesario tener una alimentación adecuada y buena

hidratación sobre todo en el caso de niños, ancianos y enfermos, que son más

vulnerables cuando los mecanismos de termorregulación están alterados. PID T-

(En vivo)

06:30PM TODO LISTO Cartelera con

las principales propuestas televisivas del canal en la semana. SIGNOS PID T-

Camilo Villalvilla Un programa sobre la vida y

obra del arquitecto Camilo Villalvilla. (Estreno)

07:00PM ONDA RETRO De Concierto en

Concierto Parte 2 Sinopsis. – Continuamos esta pareja de programas De Concierto

en Concierto, con temas y canciones que aún son muy populares. PID T- (Estreno)

07:30PM PARRANDEANDO PID T- Las Parrandas de Sagua la Chica Sps: Cerca del

norte villaclareño y a orillas del río Sagua la Chica, se encuentra el poblado

del mismo nombre. Comunidad parrandera que día a día trabaja en post de

recuperar su más antigua, añorada y orgullosa tradición, La Parranda.

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la

población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra

nación. (En vivo)

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el

panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID

T-

Noticias, análisis internacional; una visión

del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos.

MULTIVISION

07:59AM CARTELERA

08:00AM DE TODO UN TIN El diario de

Bita y Cora, Bubu y las lechucitas, Los fixis, Nat Geo Lab.

09:02AM SERIE INFANTIL TICO Y SUS

AMIGOS Cap. 37

09:25AM FILMECITO LOS HERMANOS

OSOS Año 2019 Duración 85 min. País

China Dirección Wang Qi Género Animación. Comedia Sinopsis Papá Oso vive en la

naturaleza con su hijo Xi Ha hasta que un día su pequeña criatura es raptada y

vendida en el mercado negro. Cuando Papá Oso descubre lo que ha sucedido, se

aventura a la gran ciudad para rescatarlo de las manos de sus opresores.

12:35PM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap.

11

01:20PM SERIE GIRASOL DE FLORECER

TARDIO: MI VIDA RENOVADA CAP. 20 FIN

01:45PM SERIE MERLIN CAP. 11 1ª

temp

02:28PM KARAOKE TALENTO: Alicia

Villareal.

02:43PM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap.

3

04:00PM CARTELERA

04:01PM TARDES DE CINE CICLO:

CHARLES CHAPLIN P REVISTA DE CHAPLIN (THE CHAPLIN REVUE – 1919-1922) T: 1:

38´33´´ / INCLUYE LOS CORTOS: COMPILACIÓN DE LOS SIGUIENTES CORTOS: UN DÍA DE

JUERGA (A DAY’SPLEASURE) EEUU. / COMEDIA / 1919 DIR: CHARLES CHAPLIN INT:

CHARLES CHAPLIN, EDNA PURVIANCE, JACKIE COOGAN CHARLOT, SU ESPOSA Y SUS DOS

HIJOS DECIDEN TOMARSE UN DÍA DE PASEO EN SU FORD T. EN EL CAMINO ADEMÁS SE

EMBARCARÁN UN PEQUEÑO VIAJE EN BOTE, DURANTE EL CUAL CHARLOT SE VERÁ EN MEDIO

DE PROBLEMAS E IMPREVISTOS. AL SOL (CHARLOT EN EL CAMPO) (SUNNYSIDE) EEUU. /

COMEDIA / 1919 DIR: CHARLES CHAPLIN INT: CHARLES CHAPLIN, EDNA PURVIANCE, TOM WILSON

Chaplin trabaja sin descanso en una hostería en el campo. Su objeto de interés

amoroso es la joven del pueblo. Un domingo, mientras lleva a pastar a las

vacas, una de ellas se desvía del camino y se mete en la iglesia provocando el

pánico. DÍA DE PAGO (Pay Day) EEUU. / Comedia / 1922 Dir: Charles Chaplin Int:

Charles Chaplin, Phyllis Allen, Mack Swain Sinopsis: Charlot trabaja de peón.

Cuando llega tarde, le regala al capataz un lirio blanco para que le perdone,

pero es tan lento en su trabajo que el capataz lo traslada a la sección de

albañilería, donde trabaja tan deprisa que los compañeros no pueden seguirlo.

Cuando la hija del capataz aparece, Charlot pierde la cabeza. VACACIONES (The

Idle Class) EEUU. / Comedia / 1921 Dir: Charles Chaplin Int: Charles Chaplin,

Edna Purviance, Mack Swain Sinopsis: Chaplin interpreta tanto a un rico señor

como a un vagabundo. Ambos se encuentran en situaciones paradójicas donde uno

es tomado por el otro.

05:40PM TODOS A BAILAR CHICAGO

(Chicago) EEUU. / Drama musical / 2002 / T: 1: 53´42´´ / Dir: Rob Marshall Int:

Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah Sinopsis:

Chicago narra la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo que, tras

asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el

centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso y

apuesto abogado. La promesa de aventura y oportunidad que ofrece la Ciudad de

los Vientos deslumbra a Roxie Hart, una inocente y extrovertida cantante que

sueña con cantar y bailar para salir de su vida gris. Su sueño es seguir los

pasos de oro de Velma Kelly, cantante de vodevil. Roxie consigue que su deseo

se haga realidad cuando algunas actitudes equivocadas las hacen aterrizar a

ambas, la estrella y la aspirante, en la prisión, a causa de distintos cargos

por asesinato. Bajo el ladino cuidado de la guardiana Morton en la prisión,

Roxie se encuentra con el legendario abogado Billy Flynn, quien acuerda hacerse

cargo del caso por una suma cuantiosa. La carrera de Roxie explota, para

mortificación de su mentor. Pero la inteligente Miss Kelly nos reserva algunas

sorpresas para el segundo acto. . . Premios 2002: 6 Oscar: incluyendo mejor

película y actriz secundaria (Zeta-Jones) . 2002: 3 Globos de Oro: incluyendo mejor

película (comedia – musical) . 2002: 2 Premios BAFTA: Mejor actriz secundaria

(Zeta-Jones) y sonido.

07:34PM CALABACITA

07:35PM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS

Cap. 1 2ª temp

08:17PM SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN

1ª temp Cap. 11

09:00PM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap.

4

09:41PM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP

Cap. 11

10:21PM SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP

Cap. 1

11:05PM CARTELERA

12:40AM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap.

3

01:30AM SERIE AMIGOS Y AMANTES1ª

TEMP Cap. 11

02:13AM SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN

1ª temp Cap. 11

02:55AM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS

Cap. 1 2ª temp

03:37AM SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP

Cap. 1

04:22AM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP

Cap. 11

05:05AM SERIE MERLIN CAP. 11 1ª

temp

05:48AM SERIE GIRASOL DE FLORECER

TARDIO: MI VIDA RENOVADA CAP. 20 FIN

06:12AM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP

Cap. 4

06:55AM SERIE JUVENIL AMIGOS Y

AMANTES1ª TEMP Cap. 11

07:38AM KARAOKE TALENTO: Alicia

Villareal

CANAL CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 193 Jan Cruz Feat. David Demaria, Frasis,

La Corte, Nelson Valdés, entre otros. . .

10:00AM EL PERFIL PID 51031 T-26:

00 Descemer Bueno

10:30AM MÚSICA TOP TOP 3 Imagine

Dragons, John Legend, Taylor Swift, entre otros. . . PID T-

11:00AM TODO MÚSICA PID T- Unidos por la música: Con el grupo Alabao,

Mónica Mesa y la Máquina perfecta, Mengual y la amistad, Gilberto Santa Rosa y

Leony Torres. ()

11:30AM MOVIENDO MOVIENDO T2XE15

PID T- Alex Duval, , Don Metra FT Thaira, Pupi y los que Son Son, entre otros

12:00PM CLAVE ROMÁNTICA Programa 3

PID T- Ednita Nazario, HA-ASH, Alex Fernández, Leo Mesa, La Mafia y Cristian

Castro, Emmanuel, entre otros. . .

01:00PM CUBANOS EN CLIP No. 193 Jan

Cruz Feat. David Demaria, Frasis, La Corte, Nelson Valdés, entre otros. . . PID

T-

02:00PM EL PERFIL PID T- Descemer Bueno

02:30PM MÚSICA TOP TOP 3 Imagine

Dragons, John Legend, Taylor Swift, entre otros. . . PID T-

03:00PM TODO MÚSICA PID T- Unidos por la música: Con el grupo Alabao,

Mónica Mesa y la Máquina perfecta, Mengual y la amistad, Gilberto Santa Rosa y

Leony Torres.

03:30PM MOVIENDO Moviendo T2XE15 PID

T- Alex Duval, , Don Metra FT Thaira, Pupi y los que Son Son, entre otros

04:00PM CLAVE ROMÁNTICA PID T PROGRAMA 3 Ednita Nazario, HA-ASH, Alex

Fernández, Leo Mesa, La Mafia y Cristian Castro, Emmanuel, entre otros. . .

05:00PM CUBANOS EN CLIP No. 193 Jan

Cruz Feat. David Demaria, Frasis, La Corte, Nelson Valdés, entre otros. . . PID

T-

06:00PM EL PERFIL PID T- Descemer Bueno

06:30PM MÚSICA TOP TOP 3 Imagine

Dragons, John Legend, Taylor Swift, entre otros. . . PID T-

07:00PM TODO MÚSICA PID- Unidos por

la música: Con el grupo Alabao, Mónica Mesa y la Máquina perfecta, Mengual y la

amistad, Gilberto Santa Rosa y Leony Torres.

07:30PM MOVIENDO Moviendo T2XE15

Alex Duval, , Don Metra FT Thaira, Pupi y los que Son Son, entre otros PID T-

08:00PM CLAVE ROMÁNTICA PROGRAMA 3

Ednita Nazario, HA-ASH, Alex Fernández, Leo Mesa, La Mafia y Cristian Castro,

Emmanuel, entre otros. . . PID T-

09:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- No. 193 Jan Cruz Feat. David Demaria, Frasis,

La Corte, Nelson Valdés, entre otros. . .

10:00PM DOCUMENTAL PID T Santiago de Cuba: Luchando por la vida

Homenaje a la ciudad de Santiago de Cuba como cuna del son y de la música

tradicional cubana, así como a sus exponentes. Al fin solos Sobre la producción

del disco de José María Vitier donde sólo interviene el piano como único

instrumento. Beatriz Márquez Acercamiento a la vida y obra de Beatriz Márquez y

a su impronta en la música.

CANAL

CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM ESTACION CARIBE. Rafael Hernández

(compositor boricua).

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN

TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Holguín.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:00AM MUNDO WEB.

08:00AM NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de

análisis e información deportiva.

09:30AM EL MUNDO AHORA. Noticiero

internacional.

10:00AM DOMINIO CUBA. Comercio

electrónico.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE.

(Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11. Compendio

informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.