Cartelera de la TV cubana

09:30AM Letra fílmica No dejes rastro Título original: Leave No Trace Año: 2018 Duración: 108 min. País: Estados Unidos Dirección: Debra Granik Guion: Debra Granik, Anne Rosellini (Novela: Peter Rock) Reparto: Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober, Dale Dickey, Peter James DeLuca, Ayanna Berkshire, Isaiah Stone, Dana Millican, Lane Stiemsma, Michael Draper, Kyle Stoltz, Tony Ruiz, Eric Sahlstrom Género: Drama | Cine independiente USA. Naturaleza Sinopsis: Un padre y su hija de 13 años viven una vida tranquila y feliz aislados en un enorme parque nacional de Portland, Oregon, hasta que un pequeño error complica sus vidas para siempre al ser detenidos por la policía. Premios 2018: National Board of Review (NBR) : Mejores películas independientes, actriz rev. 2018: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor dirección 2018: Critics Choice Awards: Nominada a mejor intérprete revelación (McKenzie) 2018: Premios Independent Spirit: Nom mejor film, director y actriz sec (McKenzie) 2018: Asociación de Críticos de Chicago: Nom. Mejor intérprete revelación (McKenzie) 2018: Premios Gotham: Nom. Mejor actor (Foster) e intérprete revelación (McKenzie) Mostrar 1 premios más