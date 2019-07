Cartelera de la TV cubana

MULTIVISION – MIERCOLES 17 JULIO 2019

08:00AM DE TODO UN TIN Tira: Bitz y Bob, Mi caballero y yo, Playground.

08:33AM CUBANITOS Tira: Pequebots, Tutu, Historia de las cosas.

09:00AM SERIE TICO Y SUS AMIGOS Cap. 39 FIN

09:23AM FILMECITO COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 Título original How To Train Your Dragon: The Hidden World Año 2019 Duración 104 min. País Estados Unidos Género Animación. Aventuras. Comedia | Dragones. Vikingos. Secuela. 3-D Sinopsis Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás hayan afrontado. . . y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

11:07AM ME GUSTAS TÚ 27 VESTIDOS Estados Unidos / Comedia Romántica / 2008 / T: 1: 47 / Dir: Anne Fletcher Int: Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman y Edward Burns. Sinopsis: Jane Nichols ha sido dama de honor en 27 bodas. Una noche cuando está asistiendo a dos bodas simultáneamente, conoce a Kevin Doyle, un reportero de bodas. Kevin la acompaña a casa pero la disgusta con una cínica visión del matrimonio. Luego, él encuentra la agenda que ella olvidó en el taxi que compartieron. Mientras tanto su hermana, Tess se enamora del jefe de Jane, George del que también Jane está enamorada. Tess finge que le gustan las mismas cosas que le gustan a George haciendo que él se sienta cada vez más y más atraído hacia ella. Pronto la pareja anuncia que quiere casarse, en tan solo tres semanas. El reportero que acepta hacer el seguimiento del matrimonio resulta ser Kevin, quien mientras tanto prepara un artículo llamado “Por siempre dama de honor” a partir de la agenda de Jane, ya que no llegó a devolvérsela. Su propósito era ser ascendido y así poder escribir investigaciones sobre “noticias reales”. Jane no tiene idea de las intenciones de Kevin

01:00PM SERIE AMIGOS Y AMANTES1ª TEMP Cap. 13

01:43PM SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 2

02:13PM SERIE MERLIN CAP. 13 1ª temp

02:57PM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap. 5

04:01PM TARDES ROMANTICAS APRENDIENDO A AMAR Título: Aprendiendo a amar Año: 2017 País: Estados Unidos Director: Brian Klugman Género: Comedia, Drama, Romance Sinopsis: Sydney es un actor enamorado de una artista, Sunny. Ella es todo lo que él siempre ha querido y cree que es su amor verdadero. Todo funciona bien hasta que se mudan juntos. Ahora Sydney aprenderá a lidiar con nuevas situaciones para no perder a Sunny. Reparto: Brian Klugman Kelsey Grammer James Roday Dennis Haysbert Cloris Leachman William Shatner Adrianne Palicki Michaela Conlin

05:25PM TARDES DE SUSPENSO LAS MIL CARAS DE ALICIA (Her Dark Past) EEUU. / Drama suspenso / 2016 / T: 1: 25: 48 / Dir: Kevin Shulman Int: Kevin Ryan, JR Bourne, Kristina Klebe, Anna Lise Phillips Sinopsis: Después de permanecer tres meses en coma, Alice se recupera sin recordar absolutamente nada de su vida. No recuerda quién es ella, ni reconoce a Peter, su marido, pero los médicos dicen que volverá a la recuperar la memoria.

06:50PM CLASICOS TALENTO: George Michael / Elton Jhon

07:06PM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 3 2ª temp

07:50PM SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 1ª temp Cap. 13

08:31PM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 5

09:12PM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 13

09:55PM SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 3

11:00PM ME GUSTAS TÚ SALVANDO AL SOLDADO RYAN Estados Unidos / Drama bélico / 1998 / T: 2: 49 / Dir: Steven Spielberg Int: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg y Jeremy Davies, Matt Damon Sinopsis: El filme se destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente en sus intensos 27 primeros minutos, que narran el desembarco y asalto aliado de la «playa de Omaha» el 6 de junio de 1944. La historia continúa con el capitán John H. Miller del ejército de los Estados Unidos y siete hombres (interpretados por en busca de un paracaidista, el soldado James Francis Ryan, que ha perdido a sus tres hermanos en combate. Premios: Saving Private Ryan fue nominada a once premios Óscar y ganó los de mejor fotografía, mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor montaje y mejor director para Steven Spielberg, pero no le concedieron el de mejor película, que fue a parar a Shakespeare in love, lo que lo convierte en uno de las pocos filmes que gana la estatuilla de mejor director pero no de mejor película. [48] La cinta también fue distinguida con los premios Globos de Oro a mejor película dramática y al mejor director, el BAFTA a los mejores efectos visuales y mejor sonido, el premio del Sindicato de Directores, el premio Grammy al mejor álbum de banda sonora, el Producers Guild of America Golden Laurel Award y el premio Saturn a mejor filme de acción o aventuras. En junio de 2008, el American Film Institute presentó su AFI’s 10 Top 10 (las diez mejores películas en diez géneros clásicos) tras realizar una encuesta entre 1500 personas de la comunidad creativa y Saving Private Ryan entró como el octavo filme en el género de «películas épicas».

01:44AM SERIE MOSAICO 1ª TEMP. Cap. 5

02:35AM SERIE AMIGOS Y AMANTES1ª TEMP Cap. 13

03:20AM SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 1ª temp Cap. 13

04:01AM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 3 2ª temp

04:42AM SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 3

05:28AM SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 13

06:09AM SERIE MERLIN CAP. 13 1ª temp

06:53AM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 5