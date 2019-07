Cartelera de la TV cubana

TELECINE (AMORES DIFICILES) ALGUIEN COMO TÚ Someone Like You Estados Unidos / 2001 / 100´ / Comedia romántica / Reposición / Color / Subtítulos en español Dir: Tony Goldwyn Reparto: Ashley Judd, Hugh Jackman, Greg Kinnear, Marisa Tomei Jane Goodale, una joven que vive en Nueva York, está decidida a triunfar tanto en su profesión, contratando invitados para un popular programa de entrevistas, como en el amor.