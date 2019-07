Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 LA DIRECTORA DE ORQUESTA DE DIRIGENT (The Conductor) Países Bajos (Holanda) / 2018 / 135 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Maria Peters Int: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield América en 1926: la holandesa de 24 años Antonia Brico emigró a Estados Unidos cuando era niña con sus padres. Ella sueña con convertirse en directora de orquesta, pero esa ambición no es tomada en serio por nadie. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 8 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 8: El principio es el final y es el principio (This Is Us: The Beginning Is the End Is the Beginning) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley Jack se da cuenta de lo que la guerra ha hecho con su hermano. Nicky se ha convertido en un adicto a las drogas y está obsesionado con un solo propósito: matar. Años más tarde, Kevin y Zoe visitan el mismo pueblo en el que estaban aconteciendo estos hechos, tratando de buscar respuestas. Kate decide intentar ser profesora de un coro. Randall se enfrenta a un debate crucial mientras trata de averiguar qué es lo que le ocurre a Tess