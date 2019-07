Cartelera de la TV Cubana

Cubavisión lunes 22 dee julio 2019



06:30 REVISTA BUENOS DÍAS

09:00 CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 16 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

09:15 MÁGICAS AVENTURAS COCO EE. UU. / 2017109min. / Fantástico Animado / Reposición / Director: Lee Unkrich, Adrián Molina Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la “Tierra de los Muertos” para conocer su verdadero legado familiar. Completamiento: Había una vez: El tigre y los búfalos ¿Lo sabías? Libros Animado Los fantásticos libros voladores Video musical: Indomable

11:15 NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 85

02:00 EL PIQUETE Título: Las voces Sinopsis: Las voces. Tipos de coro. Diferentes coros por niveles de enseñanza. Música: Disco:

02:30 SOLO TU CORAZON LO SABE Título: Violencia de género Sinopsis: Práctica que limita las libertades de hombres y mujeres y que se percibe también entre los adolescentes sin que estos, muchas veces, estén conscientes del maltrato que sufren. Secciones: Corto de internet “Formas de violencia de género”. Historias: Leyenda sobre las Amazonas. Música: Leoni Torres y Juan Pablo Hernández / ¿Qué será de nosotros? Disco:

02:45 REBELDES Título: Relaciones violentas Sinopsis: El programa analiza la violencia como fenómeno multicausal. A partir de criterios de especialistas y adolescentes se explora en las relaciones intrafamiliares violentas y el impacto en el desarrollo de la juventud. Disco:

03:15 CANTA TUS DERECHOS Título: Neidiel Vázquez Sinopsis: Hoy compartiremos el espacio con el adolescente Neidiel Vázquez autor de la canción “Quiero ser rockero”. Video clip internacional: “Se buscan valientes” interpretada por El Langui, un rapero madrileño, lanzó este tema dirigido a los niños que asisten en silencio al acoso de sus compañeros de escuela, forma parte de una campaña contra el acoso escolar Música: Disco:

03:30 ANIMATE Título: Bloque 10 Sinopsis: Paquete de animados cubanos dirigidos específicamente a los adolescentes con temas variados. Contenido: Show de Cokito y Cremita. Los Nombres Propios, Palabreando: Chatarra, Pubertad 9. Curso de hombría, Coctelitos: Un salvamento distinto, Video clip Pubertad, Marionetas: La caída del ángel Disco:

04:15 CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 16 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

04:30 PIRLIMPIMPIM Cap. 107 Título: Fábulas (2) Sinopsis Disco:

05:00 SOPA DE PALABRAS Título: Época Sinopsis: Cecilia Valdés llega a la Habana y aunque algunas construcciones son las mismas se siente fuera de época. Disco:

05:30 SALA A+ Título: El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares Sinopsis: Adolescentes valoran el respeto a las diferencias individuales, mediante el análisis de la película “El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”: Jacob de 16 años, es un chico con problemas para relacionarse y muy unido a su abuelo. Después de sufrir una tragedia familiar y con la intención de saber más sobre el pasado y las disparatadas historias de su abuelo, convence a sus padres para dirigirse a la costa de Gales y buscar el hogar para niños especiales de Miss Peregrine, del que tanto le han hablado. Disco:

05:57 ESTE DÍA 1882: Nace Edgar Hooper. E. U. A. Edgar Hooper, pintor y grabador estadounidense, uno de los máximos representantes del realismo, nació un día como hoy del año 1882 en Nyack, Nueva York. Viajó por Europa, en donde perfeccionará su propio estilo, atraído por los clásicos europeos. Utilizó la simplicidad geométrica, las líneas rectas y se caracterizó por el tratamiento de los personajes paralizados y aislados del paisaje urbano, distanciando con vacíos las figuras humanas. Entre sus obras emblemáticas pueden citarse: Nigthawks y Despacho en una ciudad pequeña. 1846: Nace Magdalena Peñarredonda. Cuba. Un día como hoy del año 1846 nació en la localidad de Quiebra Hacha, Magdalena Peñarredonda, la única mujer que se desempeñó como delegada del Partido Revolucionario Cubano en la Isla. Martí conoció de su labor y le dedicó un ejemplar de los Versos Sencillos. Fungió como principal enlace de Maceo en el Occidente de Cuba, al convertirse en la persona más capacitada para coordinar las acciones de apoyo al Ejército Libertador. 1847: Nace Juan Santos Fernández Hernández. Cuba. Un día como hoy nace en la Parroquia de Alacranes, Matanzas, Juan Santos Fernández Hernández, primer cubano en ejercer la Oftalmología y consolidarla como especialidad independiente. Complejas operaciones oftálmicas se realizaron en la Isla gracias a su desempeño. Su obra científica alcanzó la cifra de 2000 títulos aparecidos en revistas de Cuba, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, por ello ha sido considerado el escritor científico más fecundo en lengua castellana de su tiempo.

06:00 QUEDATE CONMIGO Título: Conociendo la historia local y sus museos Sinopsis: Conoce una alternativa de distracción y conocimiento que también puedes disfrutar, este verano, en familia. Música: Jesee Suárez, Un nuevo día. Disco:

08:30 VIVIR DEL CUENTO VDC -Escoba Amarga Guión: J. Fort Sinopsis: La cocina de gas se le rompe a Pánfilo, sus vecinos idean un plan para ayudar a resolver ese `problema con la venta de Escoba Amarga. Chacón es el más perjudicado.

09:00 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 61

09:45 CUADRO A CUADRO BUMBLEBEE Bumblebee. Título original 2018 / 114 min / Estados Unidos / Ciencia ficción. Acción. Aventuras / subtitulado al español / reposición Dirección: Travis Knight Reparto: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Stephen Schneider Sexta entrega de la saga ‘Transformers’, esta vez centrada en el “hermano pequeño” de los Autobots, Bumblebee. Tratando de escapar, en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld) , a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que éste no es un Volks Wagen amarillo normal.

11:45 PISO 6Talentos: Analiett Presno (oboísta) , Banda Nacional de Conciertos, Miroslava González (Centro Prodanza, Ballet Laura Alonso) , Yissy García (Baterista y directora de “Bandancha”, Grupo D Eva, Arnaldo Rodríguez y su Talismán. Video Afortunado: “Voy”-Orquesta Hermanos Salazar. Video Final: “Me voy a controlar”-Mauricio Figueiral.

12:45 SERIE EXTRANJERA CSI CAP 13

TELECINE (PENSANDO EN 3D) LA VIDA ES UN RODEO WALK. RIDE. RODEO. TÍTULO ORIGINAL ESTADOS UNIDOS / 2019 / 100 MIN / DRAMA / SUBTITULADO AL ESPAÑOL / ESTRENO DIRECCIÓN: CONOR ALLYN REPARTO: SPENCER LOCKE, MISSI PYLE, ALYVIA ALYN LIND, KATHLEEN ROSE PERKINS Amberley Snyder soñaba con una beca para la universidad y dedicarse profesionalmente a concursar en rodeos. Pero un accidente la condena a una silla de ruedas. Amberley no se dejará vencer y luchará por volver a competir. Basada en hechos reales.

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 86

TELEREBELDE LUNES 22 DE JULIO DE 2019

09:05 SÚMATE TTRSUM 23

09:10 SWING COMPLETO: : EQUPO CUBA A LOS PANAMERICANOS TTRSWC20190719 rtx

09:45 DEPORCLIC TTRDPC3X24

10:00 VALE 3: WNB Artx TTRVL320190722

12:30 CINEGOL CREO EN MILAGROS (I Believe in Miracles) Reino Unido / Largometraje Documental / 2015 / T: 1: 40 / rtx Dir: Jonny Owen Int: Brian Clough, Viv Anderson, Garry Birtles, Kenny Burns Sinopsis: La historia del Nottingham Forest el equipo de fútbol que hizo historia al ganar dos Copas de Europa consecutivas, en 1979 y 1980, dirigidos por Brian Clough y su asistente Peter Taylor.

02:30 FUTBOL INTERNACIONAL:

04:50 CICLISMO INTERNACIONAL:

06:27 ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:30 GLORIAS DEPORTIVAS: Suleydis Ortiz (esgrima) TTRGDPSULEYDISORTIZ

07:00 SÚMATE TTRSUM 23 rtx

07:05 AL DURO Y SIN GUANTE: Juegos Panamericanos, último resumen, TTRADG201900722.

08:05 ATLETISMO INTERNACIONAL: Liga del diamante Mónaco TTRSATDIAMANTEMONACO (1. 57)

10:05 CICLISMO INTERNACIONAL:

CANAL EDUCATIVO Lunes22 de Julio de 2019

02:00 Magia de colores: Goldie y osito, Rolie Polie Olie, Poco yo.

02:45 Sueños y fantasía: Animado ¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar? Canciones infantiles.

03:00 Anímate: LEYENDAS AFROCUBANAS

03:30 Cubo mágico: Eti quiere ser doctora

04:00 SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”: Ilusión

06:30 REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE: Aniversario 55de fundado el museo de Artes Decorativas. Invitados Juan Manuel González, director de la Institución, Yosvani Fornaris, especialista, Zunilda Remigio cantante y Rosalía Arnáez.

07:00 Ecos: Paisaje natural protegido: “Escaleras de Jaruco”.

07:30 Serie extranjera: Estrella Viajera. Cap 46.

08:30 Confidencias: Ciro Bianchi

09:00 Bravo: Gala “Estrellas del Ballet del Siglo XXI”, Teatro del Kremlin, 15 de octubre del 2016. (Primera parte)

10:00 Espectacular: LUNA MANZANARES

MULTIVISION LUNES 22 JULIO 2019

08:02 DE TODO UN TIN Tira: Averiguando cosas, Bitz y Bob, Las aventuras de Blinky Bill.

09:02 SERIE LOS 3 DE ABAJO Cap. 2

09:25 FILMECITO EL VALLE DE LAS HORMIGAS PERDIDAS I PARTE TÍTULO ORIGINAL MINUSCULE: LA VALLÉE DES FOURMISPERDUES (MINUSCULE: VALLEY OF THE LOST ANTS) AKA AÑO 2013 PAÍS FRANCIA DIRECCIÓN THOMAS SZABO, HÉLÈNE GIRAUD GUION THOMAS SZABO, HÉLÈNE GIRAUD MÚSICA HERVÉLAVANDIER FOTOGRAFÍA ANIMATION REPARTO ANIMATION PRODUCTORA FUTURIKON FILMS GÉNERO ANIMACIÓN. AVENTURAS. BÉLICO. INFANTIL | INSECTOS. NATURALEZA. 3-D Adaptación cinematográfica de la serie televisiva de animación “Minuscule”. En el tranquilo claro de un bosque, los restos de un picnic abandonados encienden la guerra entre dos tribus de hormigas. En juego está una caja de azúcar. Una intrépida mariquita se ve atrapada en medio de la batalla. Un viaje épico a ras del suelo.

10:54 CINEMA EUROPA DISCULPA SI EXISTO (Mission Pays Basque) Francia / Comedia romántica / 2017 / T: 1: 33: 00 / Dir: Ludovic Bernard Int: Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Nicolas Bridet, Barbara Cabrita Sinopsis: Sibylle es una joven parisina aficionada al ‘glamour’ y a las cosas caras. Es enviada al País Vasco francés por razones profesionales: comprar una ferretería para convertirla en supermercado. Al llegar allí, descubrirá que el negocio lleva allí muchos años, por lo que no será fácil convencer al dueño. Ella debe tratar con Ramontxu, el sobrino del dueño. Sibylle se verá invadida por los usos y costumbres del medio rural vasco, lo que supondrá un fuerte choque cultural para la joven.

12:25 KARAOKE TALENTO: Sebastián Yatra.

12:44 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 3 2ª TEMP

01:28 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 5

01:53 SERIE MERLINCAP. 3 2ª temp

02:36 KARAOKE TALENTO: Sebastián Yatra.

02:55 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 2

04:01 TARDES DE CINE CHARLES CHAPLIN EL CIRCO (The Circus) EEUU. / Comedia / 1928 / T: 66 Min. / Dir: Charles Chaplin Int: Charles Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest García Sinopsis: Un vagabundo escapa de la ley y se refugia en un circo. El maestro de ceremonias queda maravillado con su graciosa torpeza y lo contrata de inmediato, sin embargo, se da cuenta que su humor es involuntario. Le ofrece el puesto de tramoyista y lo hace salir a escena con engaños. A pesar de la explotación al vagabundo lo mueve el amor que siente por la acróbata, hija del dueño del circo.

05:10 TODOS A BAILAR Y CANTAR TOMA MI MANO (Take the Lead) EEUU. / Drama Musical / 2005 / T: 1: 54 / Dir: Liz Friedlander Int. : Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la verdadera historia de Pierre Dulaine, un inspirador profesor de baile que ofrece clases gratuitas a los alumnos más conflictivos de las escuelas de Nueva York. Al principio los alumnos tratan a Dulaine con escepticismo, especialmente cuando descubren lo que se propone enseñarles, pero su compromiso y dedicación poco a poco derrumban las barreras que les separan. Hasta el punto que deciden ir aún más lejos y crean un estilo nuevo lleno de energía: una mezcla del baile de salón clásico de Dulaine con su propio estilo hip-hop. Dulaine se convertirá pronto en el mentor de sus alumnos, muchos de los cuales nunca han tenido un aliciente por el que luchar en sus vidas. Les inspirará para esforzarse y buscar la perfección con la esperanza de ganar el prestigioso concurso de baile de la ciudad. Tema: El orgullo, el respeto, la amistad y el baile.

07:04 KARAOKE TALENTO: Sebastián Yatra.

07:23 CALABACITA

07:24 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 6 2ª temp

08:08 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 16

08:48 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 7

09:32 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 16

10:13 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 6

12:45 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 2

01:31 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 3 2ª TEMP

02:15 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 16

02:57 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 6 2ª temp

03:40 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 6

04:35 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 16

05:18 SERIE MERLINCAP. 3 2ª temp

06:01 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 5

06:25 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 7

06:07 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 3 2ª TEMP