Cartelera de la TV cubana

09:00 CANTA Y

Canta y juega 18 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco

09:15 MUÑES EN TV Programa: 18 Contenido: El profesor_ Compost, Chuncha_ La

Vacuna de Cacharro, Yanela y Oriel_ El libro, Martí capt 2: Escudo invisible

Disco:

09:45 TE LO CUENTO

OTRA VEZ EL CONDE DE MONTECRISTO THE COUNT OF MONTE CRISTO (Titulo Original) Canadá / 1997 / 45 Min. /

Animación-Aventuras / reposición / color / idioma español Dir: Rick Allen,

Laura Shepherd Antes de casarse con su amada Mercedes, Edmond Dantes es

capturado y encerrado en la prisión del Castillo Harrison, por tres bribones.

Después de largos años de encierro, Edmond escapa ansiando la venganza contra sus

agresores. Sin embargo, en París, conoce a tres nuevos amigos quienes, en

compañía de Mercedes, buscarán borrar el deseo de venganza.

11:15 NOVELAHERMANITAS

CALLE CAP 87

02:00 CINE DE

ARTES MARCIALES La Espada de la Rosa 2004

/ 105 Min / Hong Kong / Artes Marciales / REP DIR Corey Yuen INT Donnie Yen,

Jaycee Chan, Charlene Choi, Gillian Chung, Bolin Chen, Tony Leung Ka-fai, Qu

Ying, Fan Bingbing, Jackie Chan Sinopsis En una tierra llamada ¨La Capital de

la Flor¨ existe una reina malvada que odia y persigue a los hombres desde que

su amante la traicionó. Todos los hombres del reino son esclavos, sin embargo

existe una profecía que pondrá las cosas en su lugar. Completamiento: Vista en

drone de Río de Janeiro, Brasil. (0: 11: 27)

04:15 CANTA Y

Canta y juega 18 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco

04:30 PIRLIMPIMPIM Cap. 108 Título: Fábulas (3) Sinopsis: Disco:

05:00 LA COLMENA

TV

05:57 ESTE DÍA 1783: Nace Simón Bolívar. Venezuela. Se unió a la

Revolución dirigida por Francisco Miranda y emprendió la Campaña Admirable.

Aseguró la independencia de Venezuela en la Batalla de Carabobo, la de la

actual Colombia en la Batalla de Boyacá y la del actual Perú en la Batalla de

Pichincha junto a Antonio José de Sucre. Luego, obtuvo la más decisiva de sus

victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia

hispana en toda Sudamérica. Bolívar suministró al movimiento revolucionario una

base ideológica mediante sus propios escritos y discursos. Defendió las ideas

republicanas y la unidad de la América hispana en una sola nación, igualmente

se manifestó en contra de la esclavitud y algunos lo sitúan como precursor del

antimperialismo, así, señaló en 1829: “los Estados Unidos. . . parecen

destinados por la Providencia para plagar la América de mise_rias a nombre de

la Libertad”. 1911: Hallazgo de Machu Picchu. Perú. Este día es reconocido como

la fecha del hallazgo arqueológico que sacó a la luz la famosa ciudadela Inca

de Machu Picchu, oculta bajo la exuberante vegetación del cañón del Urubamba.

El hecho fue protagonizado por el explorador norteamericano Hiram Bingham. Sin

embargo, hay quienes, dudan de su autoría, pues habrían sido Enrique Palma,

Gabino Sánchez y Agustín Lizárraga los primeros en visitar los restos

arqueológicos sobre cuyas piedras dejaron grabados sus nombres el 14 de julio

de 1901. Ellos encontraron personas viviendo en el lugar, quienes no tuvieron

la posibilidad de darla a conocer al mundo. La manera como los antiguos

peruanos integraron sus construcciones con la naturaleza, le dieron los méritos

para ser inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la

UNESCO en 1983, con el doble carácter de cultural y natural. 1961: Yuri Gagarin

visita Cuba. Cuba. Un día como hoy del año 1961, el pueblo habanero se congregó

para recibir a Yuri Gagarin. Esa misma noche, el visitante se convirtió en la

primera persona en recibir la Orden Playa Girón, en el acuerdo para la

condecoración se planteó: “Al realizar la histórica hazaña que lo consagra como

el primer cosmonauta del mundo, ha contribuido con ejemplar heroísmo al

progreso de la humanidad y la paz”.

CORTAR. Título: ¿Pican o no pican?

Sinopsis: Los pregones, una tradición que forma parte de nuestra identidad.

Desde los tamalitos de Olga al manisero. Música: -Aymée Nuviola-El yerbero

moderno -Annie Garcés-Mañanita de montaña -Daymée Arocena-Negra Caridad -David

Blanco y Eliades Ochoa-Pica pica Disco:

08:30 EL SELECTO

CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Prog 28

09:00 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 62

09:45 EN LINEA

DIRECTA Hablar bonito y vivir feo El

contenido del tema está referido, inicialmente a los frecuentes discursos y

arengas en positivo y el divorcio con el comportamiento que podría avalar tales

arengas; de ahí se deriva el estancamiento en la recuperación de personas que padecen

de adicción y que no asumen alguna estrategia viable para comenzar la

recuperación y pasan incluso años elaborando discursos que no llevan a la

práctica. . . hasta un día. . .

VERDAD EXPERTA EN CRISIS OUR BRAND IS CRISIS

(Titulo Original) EEUU. / 2015 / 107 Min. / Drama / estreno / color /

subtitulado al español Dir: David Gordon Green Int: Sandra Bullock, Billy Bob

Thornton, Anthony Mackie, Joaquim de Almeida El candidato a la presidencia de

Bolivia, muy bajo en los sondeos, decide contratar un equipo de asesores

norteamericanos liderado por la deteriorada pero aún magnífica estratega

“Calamity” Jane Bodine. En su retiro autoimpuesto tras el escándalo que le

procuró su apodo y que sacudió hasta lo más profundo de su ser, Jane es persuadida

para volver al juego para tener la oportunidad de vencer a su peor enemigo, el

odioso Pat Candy, quien ahora asesora a la oposición. (Adaptación del

documental homónimo de 2005, centrado en las estrategias políticas de Estados

Unidos en Sudamérica) . Tema: Las estrategias políticas de EEUU. en Sudamérica.

TELECINE (Arte 7) LA DIRECTORA DE ORQUESTA DE DIRIGENT (The

Conductor) Países Bajos (Holanda) / 2018 / 135 Min. / Drama / estreno / color /

subtitulado al español Dir: Maria Peters Int: Christanne de Bruijn, Benjamin

Wainwright, Scott Turner Schofield América en 1926: la holandesa de 24 años

Antonia Brico emigró a Estados Unidos cuando era niña con sus padres. Ella

sueña con convertirse en directora de orquesta, pero esa ambición no es tomada

en serio por nadie. No necesita completamiento.

BUMBLEBEE

Bumblebee. Título original 2018 / 114 min / Estados Unidos / Ciencia ficción.

Acción. Aventuras / subtitulado al español / reposición Dirección: Travis

Knight Reparto: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Stephen Schneider

Sexta entrega de la saga ‘Transformers’, esta vez centrada en el “hermano

pequeño” de los Autobots, Bumblebee. Tratando de escapar, en el año 1987,

Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en

la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld) , a punto de cumplir 18 años

y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, dañado

durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende

rápidamente que éste no es un Volks Wagen amarillo normal. No necesita

completamiento.

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 88

09:02 ESTOCADA AL

TIEMPO TTREST20190724 1922 Primera

victoria de Kid Chocolate En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 922

el legendario Kid Chocolate, entonces con 12 años, obtiene su primera victoria

en un encuentro oficial. Se impuso a William Jiménez en pelea por el Campeonato

infantil de Cuba, programado para los vendedores del periódico La Noche. 1993

Concluye en La Habana torneo CCCAN Concluyen con todo éxito en La Habana los

Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de deportes acuáticos, CCCAN, en su

edición número 18 para la natación y los clavados, la décimo tercera de polo

acuático y la décima de nado sincronizado. En la justa, con escenario en el

Complejo Baraguá y las piscinas de la Ciudad Deportiva y el CEAR Cardín,

intervinieron representaciones de casi una veintena de países de la región

centroamericana y caribeña. 1996 Oro para Driulis González en Juegos Olímpicos

Durante los Juegos del Centenario, con sede en la ciudad estadounidense de

Atlanta, la judoca cubana Driulis González escribe una brillante página en la

historia olímpica, al coronarse campeona en la división de los 56 kilos, con

muy poco tiempo de recuperación de una severa lesión cervical. Driulis, una de

las más laureadas judocas de todos los tiempos, venció en el combate final a la

sudcoreana Sung Yong Jung, después de haber superado a rivales de Francia,

Holanda, Gran Bretaña y China.

09:05 SÚMATE 25

09:15 CONFESIONES

DE GRANDES: Jesús Nogueiras (Ajedrez)

10:00 JUEGOS

PANAMERICANOS Lima 2019 Voleibol de playa

en vivo

05:00 CICLISMO INTERNACIONAL:

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL

TIEMPO rtx

06:30 LA JUGADA

PERFECTA: Equipo Nacional de Beisbol TTR

JPF

07:00 SÚMATE 25, rtx

07:05 ZONA MIXTA: en vivo

07:35 FUTBOL

INTERNACIONAL: dif

09:18 JUEGOS PANAMERICANOS Lima 2019 Voleibol de playa rtx

08:02 DE TODO UN TIN Tira: La pandilla de la selva, Leo el explorador.

08:40 CUBANITOS Tira: Pequebots, Tutu, El negrito cimarrón.

09:03 SERIE INFANTILLOS 3 DE ABAJO Cap. 3

09:26 FILMECITO PACHAMAMA Año 2018 Duración 71 min. País Argentina Dirección Juan Antin Género Animación. Aventuras Sinopsis Un joven que vive en un pueblo remoto de las montañas de los Andes sueña con convertirse en chamán.

10:36 ME GUSTAS TÚ 3 METROS SOBRE EL CIELO España / Drama Romántico / 2010 / T: 1: 59 / Dir: Fernando González Molina Int: Mario Casas, Álvaro Cervantes, María Valverde y Marina Salas. Sinopsis: La trama gira alrededor de dos personajes: Hugo Olivera “H” y Bárbara Alcázar “Babi”. Hache es un joven motero de actitud rebelde: indisciplinado, temperamental, competitivo, provocador y con un tormentoso pasado. Por otro lado, Babi es la definición de una «chica bien»; una adolescente acomodada, inocente y caprichosa, pero decidida, con unos padres sobreprotectores. La película comienza con Hache saliendo de un juicio, acusado de golpear al novio de su madre. Mientras tanto, Babi acude, como suele ser habitual, a su escuela, un colegio privado exclusivamente femenino. En ese momento, Hache y Babi tienen su primer encuentro.

12:36 CLASICOS TALENTO: Blind Melon.

12:47 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 5 2ª TEMP

01:30 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 7

01:52 SERIE MERLINCAP. 5 2ª temp

02:34 CLASICOS TALENTO: Blind Melon.

02:46 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 4

04:01 TARDES ROMANTICAS CÁSATE CONMIGO OTRA VEZ Año: 2007 País: Estados Unidos Director: Robert Cary Género: Comedia, Romance Sinopsis: El inestable Ira no ha podido resolver sus conflictos en 12 años de terapia. Cuando conoce a Abby, quien es muy buena escuchando a las personas, surge una profunda conexión entre los dos, e Ira no dudará en proponerle matrimonio de inmediato. Reparto: Chris Messina, Jennifer Westfeldt, Jason Alexander, Frances Conroy, Judith Light, Robert Klein, Fred Willard

05:44 TARDES DE SUSPENSO ENEMIGO OCULTO (Killer Photo) EEUU. / Drama suspenso / 2015 / T: 1: 31 / Dir: Jason Furukawa Int: Anna Lynne McCord, Mark Gaçhanimé, Gracyn Shinyei Sinopsis: Sarah acaba de casarse, trabaja como ejecutiva de marketing. De pronto empieza a recibir una serie de textos conteniendo fotografías tomadas de ella, junto con mensajes amenazantes, tanto en su casa como en su trabajo. Ella y su esposo tratarán de desenmascarar al responsable.

07:15 CLASICOS TALENTO: Blind Melon.

07:27 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 8 2ª temp

08:10 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 18

08:50 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 8

09:32 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 18

10:12 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 8

11:00 ME GUSTAS TÚ EL TURISTA

12:45 CLASICOS TALENTO: Blind Melon.

12:56 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 4

01:42 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 5 2ª TEMP

02:25 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 18

03:05 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 8 2ª temp

03:47 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 8

04:31 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 18

05:11 SERIE MERLINCAP. 5 2ª temp

05:55 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 7

06:17 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 5 2ª TEMP

07:10 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 8

02:00 Magia de

colores: Timon y Pumba, El tren de los cuentos, Zigby, Galaxia Wander

02:45 Sueños y

fantasía: Animado “Abdala” (El regreso de los señores de Xibalba,

Canciones infantiles.

03:00 AnímateKUN FU

PANDA Y LOS SECRETOS DEL PERGAMINO

03:30 Pipepa y

Pirolo: “Deportes”

04:00 SERIE CUBANA

“TRAS LA HUELLA”: Bahía

05:00 Telecentros

06:30 Tengo algo que

decirte: Evitemos situaciones de riesgo. Invitado Javier Sánchez especialista

en neurología.

07:00 Das Más:

Título: Espacios de creación. Tema: . Sobre el quehacer de los jóvenes que

forman parte de los proyectos culturales Un paso más y Paso a Paso.

07:30 Serie

extranjera: Estrella Viajera. Cap 48 y final.

08:30 Entre Vidas:

Andrés Basabe, trabaja las figuras con el cartón. Con técnicas muy novedosas y

un deseo de expresar el apego a lo ecológico este artista reproduce figuras y

les da viva y otras formas al cartón.

09:00 La danza

eterna: La danza eterna: 16 años después (II) .

10:00 Pantalla

documental: Cómo cambiar el mundo Reino Unido 2015 Dir. Jerry Rothwell Dur. 110

min. Sinopsis: Cuenta la historia de los pioneros de la organización

ambientalista Greenpeace. Es un documental sobre un grupo de amigos que, en su

lucha por salvar el planeta, encuentran que también tienen que luchar entre sí.

Mesa Redonda (rtx)

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE PID T-

Marvel

Spiderman Cap. 12 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 6 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN

CASA PID T-

Mujeres

creadoras Sinopsis: Quehacer de mujeres que desde la creación artística son

parte activa del país y celebran el aniversario 500 de la ciudad

06:30 TODO NATURAL

PID T-

Pájaros

carpinteros Sinopsis: Detalles curiosos sobre estas aves serán develados en el

programa. Por ejemplo, el tamaño de su lengua; así como el lugar y función que

ocupa en su cabeza. (RTX)

06:45 DOCUMENTAL

PID T-

Qué

manera de aprender Sps: material que reseña la vida y obra del Dr. Pastor

Castell. (Estreno)

07:15 CONCIERTO

PID T-

The Piano

Guys (Parte 2)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 NOTICIERO

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. (RTX)

09:00 TELESUR PID

T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

179 Karamba&Esparatrapo, Frasis Ft. Kelvis Ochoa, Casdapro Omar Vali, entre

otros. . .

10:00 CONCIERTOS

PREFERIDOS PID T-

Carlos

Santana

11:30 SUENA BONITO

PID T-

12:15 El Noro y 1ra

Clase NUESTRA CANCIÓN Seis semanas Uno de los temas de los Van Van que marcaron

hito César Pupy Pedroso

12:30 CUBANÍSIMOS

CUBANÍSIMOS Diana Fuentes

Diana

Fuentes

03:00 CONCIERTOS

PREFERIDOS Carlos Santana

04:30 SUENA BONITO

El

Noro y 1ra Clase

05:15 NUESTRA

CANCIÓN Seis semanas Uno de los temas de

los Van Van que marcaron hito César Pupy Pedroso

05:30 CUBANÍSIMOS

PID T-

Diana

Fuentes

07:00 CUBANOS EN

CLIP No. 179 Karamba&Esparatrapo,

Frasis Ft. Kelvis Ochoa, Casdapro Omar Vali, entre otros. . . PID T-

08:00 CONCIERTOS

PREFERIDOS Carlos Santana PID T-

09:30 SUENA BONITO El Noro y 1ra Clase PID T-

10:15 NUESTRA

CANCIÓN PID- T- Seis semanas Uno de los

temas de los Van Van que marcaron hito César Pupy Pedroso

10:30 DOCUMENTAL

PID T: 1: 03: 35

El Tosco Homenaje a la vida y obra del Tosco. Numerosos músicos se reúnen para hablar sobre este versátil músico. ()

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 PUNTOS

CARDINALES.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:00 ENLACE

NACIONAL.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 HACEMOS CUBA.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 MUNDO

ECONÓMICO.

10:00 PASAPORTE.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.