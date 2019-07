Cartelera de la TV cubana

CV JUEVES 25 JULIO 2019

06:30 REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

09:00 CANTA Y

JUEGA Título: Canta y juega 19 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

09:15 ¿QUIERES

SABER MÁS? Título: Variado QSM 8 Sinopsis:

Quieres saber mas es un programa que acerca a los pequeños al mundo que los

rodea. En esta emisión: La Capilla del hombre, Semillas, El cuidado de los

dientes. Disco:

09:30 ¿SABES QUÉ? Título: Transporte I Sinopsis: Los niños de Sabes que, se

encuentran el área de transporte del Palacio de pioneros y conversan acerca de

los automóviles. Disco:

09:45 SORPRESA,

SOPRESA TEMA: DÍA DE LA TIERRA Animados:

Stanley en Salvemos a los azulejos Franklin planta un árbol Salvando a las

tortugas Clip: –

10:15 MEDIOMETRAJE

ANIMADOS ACADEMIA SKYLANDERS Título

original: Skylanders Academy (Series de TV) USA / 2016 / 42 min. cada capítulo

/ Series de TV. Animación. Fantástico. Aventuras | Videojuego / Temporadas 1, 2

y 3 / Color / En Español / Estreno Dirección: Arthur Qwak Los cadetes se reúnen

para el día de graduación, pero Spyro tendrá que dejar de lado su mala actitud

y su ego si pretende ser un Skylander junto con sus amigos.

11:00 TIN MARIN Por Primera vez en Cuba: Bomberos Aprender a Vivir:

Habitaciones Asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo Canción Cuba

que linda es Cuba Tiempo: 12´24

11:15 NOVELA

HERMANITAS CALLE CAP 88

12:00 AL MEDIODIA

01:00 NOTICIERO

DEL MEDIODIA

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 PENSANDO EN

3D

04:15 NOTICIERO

ANSOC

04:30 DOBLE CLIC Título: Variado prog. 5. 9 Sinopsis: Doble clic es una

revista variada que aborda la vida cotidiana de los niños y las niñas en su

relación con el medio ambiente, la recreación, las artes, el deporte y las

actividades escolares. Contenido: : Mi taller: Figuras con alambre torcido /

Musi Clic: El trencito de la amistad / imágenes del evento Barquito de papel.

Disco:

04:45 TIN MARIN Clip 164 Las Chicas Super Poderosas en Habia una vez en

Saltadilla

05:00 ALÁNIMO Título: ¡Amanecer Feliz! Sinopsis: ¡Amanecer Feliz!

(Referencia al día de la Rebeldía Nacional) Música: Del monte soy Videos

animados ICAIC Para pintar tu sonrisa Maday Romero CAS 2010 2do día 2do Lugar

Dama la mano y danzaremos concierto de Liuba María (Karls Marx) El camión azul

Canta Juegos Amanecer Feliz Rosa Campo (Tía Rosa) con goticas de roció + Olas

Meñique (coro) OLAS El pilón clip Corcel de esperanza El mambí clip coro

CORRALILLO Amanecer (coro) Cantoría Abril Disco:

05:30 TE VEO AQUÍ Título: ¿Qué les pasa a los varones en la pubertad?

Sinopsis: Cómo viven los varones la llegada a la pubertad. Cómo comprender y

asumir los cambios que esta trae aparejados. Esta emisión no tiene música, sino

varios fragmentos de la serie Pubertad y otro corto de internet. Disco:

05:45 RAIZ Y

MEMORIA Título: Asaltantes de Guanajay

Sinopsis: Destaca la labor de los cinco jóvenes que integraron el grupo

guanajayenses, que junto al resto de los combatientes pinareños, asaltaron el

Palacio Presidencial. Familiares de estos rebeldes narran las experiencias

vividas en los años de lucha contra el régimen batistiano. (01, 06) Disco:

05:57 ESTE DÍA 1900: Nace Enrique Amorín. Uruguay. Su producción

literaria integró varias etapas, en la primera, obras como La Carreta y El

Paisano Aguilar abordan el tema del gaucho, el campo y la pampa; la segunda

etapa ha sido catalogada como de transición con temas psicológicos, policíacos

con creciente preocupación por las variables ideológicas. De su último período

narrativo destacan las novelas Corral abierto Los montaraces y La

desembocadura, combinando realismo con una fantasía exuberante. 1959: Visitan

La Habana Miguel Angel Asturias y Lázaro Cárdenas. Cuba. Este día del año 1959

llegan a la Habana, invitados por el Comandante Fidel Castro a participar en

las actividades conmemorativas por el aniversario del 26 de julio, el escritor

guatemalteco Miguel Angel Asturias y el ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas.

1999: Triunfo Polo Patriótico. Venezuela. En abril del año 1999, la consulta

realizada al pueblo venezolano acerca de convocar a una nueva constituyente

ganó por encima del no con un 90% de votos.

06:00 ASI SOMOS Título: Jóvenes: dejando huellas Sinopsis: Los

entrevistados opinan acerca de qué los distingue como jóvenes cubanos, sus

sueños y aspiraciones. Finalmente expresan qué huella quieren dejar en la

historia. (03) Título: El carro de Chacho, autor: Pachi Naranjo, interprete: Original

de Manzanillo. Título: Me dicen Cuba, autor: Alexander Abreu, interprete:

Habana D´ Primera Título: Donde nací, interprete: Orishas Título: Bembé,

Interprete: Orishas Título: La tempestad, interprete: Silvio Rodríguez y Buena

Fe Disco:

06:30 NOTICIERO

CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 FARVISION Banda de música. (II parte) Sinopsis: Historia de vida de

hombres que integran la banda de música del Estado Mayor de las FAR

08:45 ENTRE AMIGOS

09:15 NOVELA

EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 101

10:00 HUMORISTICO Otto x Otto prog 4

10:30 LA PUPILA

ASOMBRADA PUPILA 211 POR LOS CAMINOS DE LA SIERRA / Jueves 25 de julio Programa grabado en la Comandancia del

Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra.

11:30 SERIE

EXTRANJERA JUEGO DE TRONOS CAP 1 TEMPORADA 8

12:30 CARIBE

NOTICIAS

01:05 EN LA

MADRUGADA SU CARTELERA

01:07 TELECINE (Cine de MN) TÁCTICA BRUTAL (Dragged Across Concrete)

Canadá / 2018 / 159 min / Thriller / EST DIR S. Craig Zahler INT Mel Gibson,

Vince Vaughn, Tory Kittles, Laurie Holden Dos policías, uno veterano (Gibson) y

el otro más joven y volátil (Vaughn) , son suspendidos cuando un vídeo de sus

duras tácticas de detención de delincuentes se convierte en la noticia del día

en los medios de comunicación. No necesita completamiento.

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 101

TELECINE (Cine de terror) LA POSESIÓN DEMONÍACA Título original:

Demonwithin EE. UU. / 2017 / 91min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al

español Dir. Ayush Banker, Justin LaReau Reparto: Charlene Amoia, Clint Hummel,

Patricia Ashley, Michael Ehlers, Cole Crawford Un médico de un pequeño pueblo

se verá obligado a afrontar sus demonios personales para salvar a una niña que

ha sido poseída. Completamiento: El lenguaje de la Ruta de la Seda (0: 26: 01)

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 89

TR JUEVES 25 JULIO

09:00 HIMNO

APERTURA

09:01 ESTOCADA AL

TIEMPO TTREST20190725 1976 Récord mundial

de Alberto Juantorena En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 976

Alberto Juantorena logra la medalla de oro en los 800 metros planos durante los

vigésimo primeros Juegos Olímpicos con sede en la ciudad canadiense de

Montreal. En una emocionante carrera que paralizó a todo el país, Juantorena

marcó récord mundial de 1 minuto, 43 segundos y 50 centésimas, aventajando al

belga Ivo Van Damme y al estadounidense Rick Wohlhuter. Cuatro días después

triunfó en los 400 metros, con tiempo de 44 segundos y 26 centésimas, para

erigirse en el primer corredor que conseguía dominar esas dos distancias. 1980

Primer título olímpico de una latinoamericana La jabalinista cubana María

Caridad Colón se convierte en la primera mujer latinoamericana en titularse

campeona olímpica en toda la historia de los Juegos. En el estadio Lenin de

Moscú, María Caridad logró un disparo de 64 metros y 40 centímetros, récord

olímpico y nacional, para superar a sus principales contrincantes, la soviética

Saida Gumba y la alemana Ute Hommola. Constituyó aquella la primigenia hazaña

dorada en Juegos Olímpicos de las mujeres cubanas, que hoy ya superan la decena

de títulos. 1992 Comienzan los XXV Juegos Olímpicos Con una vistosa ceremonia,

en la que intervinieron varios jefes de Estado, entre ellos el Comandante en

Jefe Fidel Castro, quedan inaugurados en Barcelona los vigésimo quintos Juegos

Olímpicos, muy recordados por el tema musical que acompañó la justa

“Amigos para siempre” y por la original manera de encender el pebetero.

Los 183 deportistas cubanos que tomaron parte en el certamen lograron la mejor

cosecha para nuestro país en la historia, al alcanzar 31 medallas: 14 de ellas

de oro, 6 de plata y 11 de bronce, con un histórico quinto lugar entre 173

países.

09:04 CARTELERA

DEPORTIVA

09:05 SÚMATE 26

09:15 LA JUGADA

PERFECTA: Equipo Nacional de Beisbol TTR

JPF, rtx

10:00 JUEGOS

PANAMERICANOS Lima 2019 Voleibol de playa

en vivo

05:00 CARTELERA

DEPORTIVA

05:01 CICLISMO

INTERNACIONAL:

06:00 DOCUMENTAL

CIERREN LA TROCHA DE AURELIO PRIETO T. 0. 22´

06:27 ESTOCADA AL

TIEMPO (rtx)

06:30 FUTBOL POR

DENTRO: Ramón Núñez, TTRFXD20190725

07:00 SÚMATE 26, rtx

07:05 ATLETISMO

INTERNACONAL: REPÚBLICA CHECA RTX TTRSATATLETISMOREPCHECA T. 0. 54´

08:00 TRANSMISION

ESPECIAL DESDE LIMA PERÚ

CINE DEPORTIVO MARFARLAND

CE Jueves25 de Julio de

2019

01:00 NTV

02:00 Magia de

colores: Jose Marti y el presidio, La fauna en Cuba, Elpidio Valdes: Capturado,

Ernestito, La muñeca negra.

02:45 Sueños y

fantasía: CuentoEl patito feo

03:00 Cuentas verde

limón: Dibujos y canciones infantiles

03:30 Sabores:

Plátanos flameados.

04:00 SERIE CUBANA

“TRAS LA HUELLA”: Unicornio equivocado

05:00 Telecentros

06:30 Tengo algo que

decirte: Cubanos en defensa de los animales, CEDA. Invitado Nathalie.

07:00 Con Pasión:

Tema: VIH

07:30 Serie

extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands Cap. 1

08:00 NTV

08:30 Te invito al

cine: Ciclo dedicado a la dirección cinematográfica: Arturo Santana 1.

09:00 De Cierta

Manera: LOS DEL FRENTE (2004) Categoría: Documental / Duración: 8’ Dir. Ismael

Perdomo Sinopsis: Mediantes entrevistas se recogen opiniones de los vecinos del

ICAIC sobre la institución. ELLAS CREAN (2018) / ESTRENO EN TV Categoría:

Documental / Duración: 60’ Dir. Lourdes de los Santos Sinopsis: Un recorrido

por Cuba a través de mujeres que crean infinitos mundos de belleza en sus

espacios. PAPOBO (1988) Categoría: Largometraje de animación / Duración: 50’

Dir. Hugo Alea. Sinopsis: La historia transcurre en el último día del año 1694,

en la ciudad de La Habana y narra los enredos y las peripecias de un niño que

para conseguir un regalo a su hermanita, debe enfrentarse con astucia e

inocencia a los “personajes” de su época que sólo conocían la codicia.

Mesa Redonda (rtx)

CE 2 EDUCATIVO 2 JUEVES

25 DE JULIO DE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

Robozuna

(temp-2) Cap. 2 Transformers Prime Beast Cap. 7 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN

CASA PID T-

Los

efectos negativos de la exposición prolongada al sol. Sinopsis: Programa

dedicado a los cuidados de la piel a propósito del verano.

06:30 A CAPELLA

PID T-

Chicago

Parte I (RTX)

07:00 TODO MÚSICA

PID T-

Vivir

la música unidos: Con Karla Vicens, Daniel Martín, el grupo Mezclarte y

Cimafunk. (Estreno)

07:30 PARÉNTESIS

PID T-

¨La

pasión de Randy González¨ Invit: Randy Gonzáles Enamorado Sinóp: Encuentro con

el músico de la Isla de la Juventud Randy González, quien además se desempeña

como presidente de la ASH en el territorio. (Estreno)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30 NOTICIERO

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. ()

09:00 TELESUR PID

T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

MULTIVISION JUEVES 25 JULIO 2019

07:59 CARTELERA

08:02 DE TODO UN TIN Tira: Junior Express, Mickey sobre ruedas, Vampirina.

09:03 SERIE KULIPARI Cap. 3

09:25 MINICINEMA UNDER WRAPS GÉNERO: CINE ADOLESCENTE AÑO: 1997 PAÍS: EEUU Tres niños de 12 años de edad descubren una momia en el sótano de la casa de un hombre “muerto”. La momia vuelve a la vida cuando se encuentra con la luz de la luna durante un momento determinado del mes. Ellos están asustados de él al principio, pero con el tiempo descubren que es amistoso, aunque torpe y confuso.

10:55 D´CINE LOS PEQUEÑOS ASESINATOS DE AGATHA CHRISTIE: DRAMA EN TRES ACTOS (LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE: DRAME EN TROIS ACTES) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2017 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR: NICOLAS PICARD-DREYFUSS INT: SAMUEL LABARTHE, BLANDINE BELLAVOIR, ÉLODIE FRENCK Alice estudia teatro y su nuevo profesor es el doble de Swan Laurence. Cuando muere un actor envenenado en el curso, el comisario Laurence inmediatamente le toma idea al doble y lo considera el principal sospechoso. Marlène, se enamora de él y sueña. . . ¡con casarse!

12:32 DUETOS TALENTO: Juanes y Alessia Cares.

12:45 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 6 2ª TEMP

01:30 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 8

01:55 SERIE MERLINCAP. 6 2ª temp

02:40 DUETOS TALENTO: Juanes y Alessia Cares.

02:53 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 5

04:00 CARTELERA

04:01 TARDES ROMANTICAS DESCUBRIENDO EL AMOR Año: 2014 País: Estados Unidos Director: Andrew Fleming Género: Romance Sinopsis: Jay, un joven rebelde considerado desde siempre la oveja negra de su millonaria familia, se encuentra con Daisy, una joven de espíritu libre, enferma psiquiátrica, que ha vivido siempre aislada del mundo y de la sociedad. Él decide llevarla a la boda de su hermano para probar a su familia que se ha reformado, y entre ambos surge algo especial. Reparto: Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton, J. K. Simmons, J. Omar Castro, David Jensen, Jaqueline Fleming,

05:27 SAGAS DE PELICULAS EL HOMBRE ARAÑA 1 PARTE. SINOPSIS: PETER PARKER ES UN ADOLESCENTE HUÉRFANO BRILLANTE CIENTÍFICAMENTE, PERO INEPTO SOCIALMENTE QUE VIVE CON SUS TÍOS, BEN Y MAY. ESTÁ ENAMORADO DE SU VECINA, MARY JANE WATSON Y ES AMIGO DE HARRY OSBORN. TRAS SER MORDIDO POR UNA ARAÑA RADIACTIVA DURANTE UNA VISITA REALIZADA POR SU INSTITUTO A UNA EXHIBICIÓN CIENTÍFICA, OBTUVO UNA GRAN FUERZA, AGILIDAD Y PODER PARA TREPAR LAS PAREDES CONVIRTIÉNDOSE EN ASÍ EL HOMBRE ARAÑA.

07:29 CALABACITA

07:30 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 9 2ª temp

08:15 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 19

08:56 SERIECOVICCION 1ª TEMP Cap. 8

09:40 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 19

10:21 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 9

11:10 CARTELERA

11:11 D´CINE LOS PEQUEÑOS ASESINATOS DE AGATHA CHRISTIE: DRAMA EN TRES ACTOS (LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE: DRAME EN TROIS ACTES) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2017 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR: NICOLAS PICARD-DREYFUSS INT: SAMUEL LABARTHE, BLANDINE BELLAVOIR, ÉLODIE FRENCK Alice estudia teatro y su nuevo profesor es el doble de Swan Laurence. Cuando muere un actor envenenado en el curso, el comisario Laurence inmediatamente le toma idea al doble y lo considera el principal sospechoso. Marlène, se enamora de él y sueña. . . ¡con casarse!

12:46 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 5

01:35 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 6 2ª TEMP

02:18 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 19

03:00 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 9 2ª temp

03:42 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 9

04:30 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 19

05:11 SERIE MERLINCAP. 6 2ª temp

05:54 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 8

06:18 SERIECOVICCION 1ª TEMP Cap. 8

CLAVE JUEVES 25 JULIO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

180 Soneros De Camacho, Yoyo Ibarra, Buena Fe, Yuyo Rojas, entre otros. . .

10:00 ENTRE CLAVES

Y CORCHEAS PID T-

Osdalgia

3 Versátil artista que incursiona en el Teatro y en Películas en las que

demuestra la profesionalidad, disposición y sacrificio de esta bella mujer que

se ha ganado el corazón de Cuba y del mundo.

10:30 TEMPO HOUSE

PID T-

House

4 Freya Ridings, MALFA, Lost Frequencies ft. James Blunt, Jonas Blue – ft.

William Singe, entre otros. . .

11:00 PERFILES Johana Simón PID T-

11:30 A CAPELLA

PID-

Vigencia

de los Clásicos. Parte II.

12:00 RETRO MÚSICA

PID T-

Discoteca

Ace of Base, A Teens, Aqua, ATC, C / C Music factory, entre otros. . .

01:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

180 Soneros De Camacho, Yoyo Ibarra, Buena Fe, Yuyo Rojas, entre otros. . .

02:00 ENTRE CLAVES

Y CORCHEAS PID T-

02:30 Osdalgia 3

Versátil artista que incursiona en el Teatro y en Películas en las que

demuestra la profesionalidad, disposición y sacrificio de esta bella mujer que

se ha ganado el corazón de Cuba y del mundo. TEMPO HOUSE House4 T-

03:00 Freya Ridings,

MALFA, Lost Frequencies ft. James Blunt, Jonas Blue – ft. William Singe, entre

otros. . .

PERFILES Johana Simón PID

03:30 A CAPELLA Vigencia de los Clásicos. Parte II. PID T-

04:00 RETRO MÚSICA Discoteca Ace of Base, A Teens, Aqua, ATC, C / C

Musicfactory, entre otros. . . PID T-

05:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

180 Soneros De Camacho, Yoyo Ibarra, Buena Fe, Yuyo Rojas, entre otros. . .

06:00 ENTRE CLAVES

Y CORCHEAS PID T-

Osdalgia

3 Versátil artista que incursiona en el Teatro y en Películas en las que

demuestra la profesionalidad, disposición y sacrificio de esta bella mujer que

se ha ganado el corazón de Cuba y del mundo.

06:30 TEMPO HOUSE House 4 PID T-

Freya

Ridings, MALFA, Lost Frequencies ft. James Blunt, Jonas Blue – ft. William

Singe, entre otros. . .

07:00 PERFILES Johana Simón A CAPELLA PID- PID T- T

Vigencia

de los Clásicos. Parte II.

08:00 RETRO MÚSICA Discoteca Ace of Base, A Teens, Aqua, ATC, C / C

Musicfactory, entre otros. . . PID T-

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

180 Soneros De Camacho, Yoyo Ibarra, Buena Fe, Yuyo Rojas, entre otros. . .

10:00 PASOS Ballet Tocororo-Carlos Acosta CONTENIDO: Narra la historia de un adolescente cubano que, a instancias del padre, abandona su hogar humilde en la campiña para buscar una vida nueva en la compleja y desconocida “gran capital”. Al principio el joven campesino sufre el desarraigo y la inadaptación. El eje del conflicto son los comportamientos enfrentados en un nuevo ambiente donde “Tocororo” busca insertarse mediante la conciliación y la armonía solidaria. Esta solución contribuye a su crecimiento y madurez. Obra de temática universal por el fenómeno de la emigración en busca de otros horizontes.

CANAL CARIBE JUEVES 25 JULIO 2019

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 ZONA DE

CONFLICTO.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:00 ENLACE

NACIONAL.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 CODIGO

VERDE. Estudios de peligro, vulnerabilidad

y riesgo de epizootias.

08:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 JUSTO EN LA

DIANA.

10:00 HISPANTV.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11.

11:30 CARIBE Noticias.