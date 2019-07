Cartelera de la TV Cubana

CV VIERNES 26 JULIO 2019

06:30 REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA

09:00 CANTA Y

JUEGA Título: Canta y juega 20 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

09:15 MÁGICAS

AVENTURAS LA ABEJA MAYA. LOS JUEGOS DE LA MIEL Título original: The Maya bee. The honeygames Australia /

2017 / 83min. / Comedia Animado / Reposición / Director: Noel Cleary, Alexs

Stadermann, Sergio Delfino La entusiasta abeja Maya mete la pata con la

Emperatriz de Buzztrópolis y deberá unirse a un equipo de rebeldes insectos

para competir en los Juegos de la Miel y salvar así a su Reina y a sus

compañeras de panal. El trabajo en equipo y la firmeza de la verdad les hará

triunfar. Completamiento: Animado La ciudad invicta ¿Lo sabías? Ajedrez Video

musical: Dúo Karma Érase una vez: La muñeca negra Video musical: video clip de

filme Meñique Animales en acción: Los insectos Animado El pañal

11:15 NOVELA

HERMANITAS CALLE CAP 89

12:00 AL MEDIODIA

01:00 NOTICIERO

DEL MEDIODIA

01:57 EN LA TARDE

02:00 PASO LIBRE Título: Cuba fusión Sinopsis: Música Popular Cubana. Santa

Cruz del Norte, Mayabeque Música: Disco:

02:30 BANDA ANCHA Título: Tecnologías y evolución. . Sinopsis: La capacidad

del hombre de construir herramientas que le facilitan la supervivencia es un rasgo

emblemático de la especie, y los últimos decenios no han sido una excepción,

con la diferencia de que convergen ahora distintas ramas del conocimiento en

los nuevos dispositivos, algo inusual que surge por la aparición y asimilación

de las redes informáticas y de telecomunicaciones. (02) Disco:

02:45 DE TI

DEPENDE Título: Hacer visible lo invisible

Sinopsis: La salud de los seres humanos la integran diversos componentes, pero

el psicológico es el motor impulsor de nuestra vida, por ello es importante que

las personas aprendan a reconocer su valía. Disco:

03:15 LISTA TOPE Título: Abuelos que no creerás que existen Sinopsis:

Detalles sobre abuelos y abuelas que no creerás que existan cuando compruebes

su complexión física o conozcas sus pasatiempos. Dedicado al Día de los abuelos

que, en muchos países del mundo, se celebra cada 26 de julio. Disco:

03:30 OTAKU Título: Programa 4. Animes románticos Sinopsis: Video

musical con animes románticos. Trailler de la película en Live action de

Pokemon. Capítulo 1 de Anime corto Onechaga Kita. Las yanderes: mujeres en los

anime tan enamoradas de un chico que se vuelven muy peligrosas. Disco:

04:00 NOTICIERO

ANSOC

04:30 PIRLIMPIMPIM Cap. 109 Título: Fábulas (4) Sinopsis Disco:

05:00 SOS

MEDIADORES Título: Burla Sinopsis: SME

(SOS Mediadores) es el programa donde se muestra como la mediación de

conflictos puede ayudar a la recuperación de las relaciones entre los

individuos en base al respeto y la tolerancia. En este capítulo, se habla de

las burlas de las que son objeto algunos niños y como puede solucionarse. Se

interviene en un conflicto en la Escuela del Sol de la ciudad de Buenos Aires

que sucede entre Lucas y Ana por las burlas que él le hace a ella. También se

analiza otro conflicto en una Escuela de Necochea, originado por burlas en

Facebook. Se incluyen opiniones de niñas y niños y explicaciones sobre el

proceso de mediación. Disco:

05:30 DI QUE

PIENSAS TU Título: Tradiciones culturales

Sinopsis: Como ven los jóvenes las tradiciones culturales y como se reflejan

estas en la formación de la identidad de las nuevas generaciones Video clip de

Leoni Torres, Kelvis Ochoa y Alexander Abreu Disco:

05:57 ESTE DÍA 1953: Asalto a los Cuarteles Moncada y Calos Manuel de

Céspedes. Cuba. En la madrugada de un día como hoy del año 1953 fueron

asaltados simultáneamente los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo y

el Moncada, en Santiago de Cuba. La finalidad de las acciones coordinadas era

lograr que los asaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes frenaran la

entrada de refuerzos enemigos a Santiago de Cuba, para poder tomar el Moncada,

la segunda fortaleza más importante del país, apoderarse de las armas e iniciar

en Santiago de Cuba una insurrección popular, que pusiera fin al régimen de

Batista. Día de la Rebeldía Nacional. Cuba. Un día como hoy del año 1959 a la

hora exacta en que se habían iniciado las acciones del Asalto al Cuartel

Moncada, 5 y 15 de la mañana, a propuesta de Armando Hart, entonces titular de

Educación, se acordó por unanimidad declarar el 26 de julio como Día de la

Rebeldía Nacional. 1965: Victoria de la Lucha contra Bandidos. Cuba. Un día

como hoy del año 1965, Fidel Castro declaraba la victoria sobre las bandas

contrarrevolucionarias que operaban en territorio cubano.

06:00 LABORATORIO Título: Proyecto “Un tilín Mejores” Sinopsis: La

Ronera San José perteneciente a la empresa mixta Havana Club Internacional S. A.

posee un proyecto que se llama Un tilín mejores. Estos jóvenes que integran

este noble proyecto dedican su tiempo a la atención a niños autistas, mujeres

con cáncer de mama y otros casos que necesiten sobre todo amor, a la encomiable

labor que realizan dedicamos nuestros 27 min. (03) Disco:

06:30 NOTICIERO

CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

08:30 LA COLMENA

TV

09:30 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 63

10:15 LA 7MA.

PUERTA EL MUNDO DE KANAKO Kawaki Japón / 2014 / 118´ / Drama- Thriller / Estreno /

Color / Subtítulos en español Dir y Guion: Tetsuya Nakashima (Novela: Akio

Fukamachi) Reparto: Kôji Yakusho, Nana Komatsu, Satoshi Tsumabuki, JôOdagiri. .

. Cuando Kanako, hija pródiga y alumna intachable, desaparece, su madre no duda

en llamar a su exmarido, un policía poco ortodoxo. A medida que la

investigación avanza, la imagen idealizada de Kanako se va resquebrajando,

dejando entrever que, bajo la excelencia, la chica esconde otra vida, más oscura

y secreta.

12:15 ESTA NOCHE

NOS VAMOS CON LUCAS Tema: La música

urbana. Talentos: Alex Duvall, Yomil y el Dany, Osmani Espinosa.

12:45 CARIBE

NOTICIAS

01:05 EN LA

01:07 SERIE

EXTRANJERA CSI CAP 15

TELECINE EL ADVERSARIO (Le Adversaire) DVD-4431 Francia / 2002 / 2. 04min. / Suspenso / reposición Dirección: Nicole García Intérpretes: Daniel Auteuil, Géraldine Pallhas y Francois Cluzet El 9 de enero de 1993, Jean-Marc Faure asesinó a su esposa, hijos y padres, e intentó, sin éxito, suicidarse. Las investigaciones demostraron que el intachable y respetable Romand nunca había sido médico, como sostuvo durante más de 18 años, y lo más difícil de creer, no era ninguna otra cosa. No necesita completamiento.

TELECINE (ARTES MARCIALES) La Espada de la Rosa 2004 / 105 Min / Hong Kong / Artes Marciales / REP DIR Corey Yuen INT Donnie Yen, Jaycee Chan, Charlene Choi, Gillian Chung, Bolin Chen, Tony Leung Ka-fai, Qu Ying, Fan Bingbing, Jackie Chan Sinopsis En una tierra llamada ¨La Capital de la Flor¨ existe una reina malvada que odia y persigue a los hombres desde que su amante la traicionó. Todos los hombres del reino son esclavos, sin embargo existe una profecía que pondrá las cosas en su lugar.

TR VIERNES 26 JULIO

09:00 HIMNO

APERTURA

09:01 ESTOCADA AL

TIEMPO TTREST20190726 1991 Asegura Cuba

subtítulo en Liga Mundial En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 991

en la ciudad italiana de Milán la selección masculina cubana de voleibol vence

al plantel de la Unión Soviética en 5 sets para asegurar el subtítulo en su

debut en las Ligas Mundiales. Al día siguiente los cubanos cedieron frente al

conjunto italiano, por lo que se quedaron con la medalla de plata del torneo.

En la fase preliminar habían rendido una brillante actuación, con 15 victorias

y una sola derrota. 1992 Primera victoria cubana en el béisbol olímpico Cuba

logra su primera victoria en la historia del béisbol olímpico, al ponerse en

marcha el torneo de este deporte en su debut oficial en los Juegos de

Barcelona. En el estadio de Viladecamps, los cubanos vencieron al conjunto de

República Dominicana 8 carreras por 0, con destaque a la ofensiva para Víctor

Mesa y Ermidelio Urrutia, quienes batearon de 4-3 y anotaron dos veces cada

uno. Al término del torneo, la selección cubana obtuvo la corona. 2001 Comienza

XXV Mundial de judo Comienza en la ciudad alemana de Múnich el vigésimo quinto

Campeonato Mundial de judo, que deparó a Cuba el cuarto lugar por naciones con

una espléndida actuación de las muchachas, que lograron una medalla de oro,

igual número de plata y 5 de bronce. Yurisleidy Lupetey se anexó el título en

los 57 kilos, mientras Yurisel Laborde concluyó segunda en los 78, y Danieska

Carrión, Legna Verdecia, Anaisys Hernández, Regla Leyén y Daima Beltrán

obtuvieron bronce en sus respectivas divisiones. Por los varones Yordanis

Arencibia se ubicó tercero en los 66 kilogramos.

09:05 SÚMATE 27

09:15 FUTBOL POR

DENTRO: Ramón Núñez, TTRFXD20190725, rtx

09:45 A TODO

MOTOR: Fórmula Eléctrica, definición del

Campeonato 2018-2019 TTRATM313, rtx

10:45 BEISBOL DE

SIEMPRE: RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS TTRBDS20190720 rtx

12:45 CINE

DEPORTIVO MARFARLAND RTX

02:45 ATLETISMO:

LIGA DEL DIAMANTE EUGENE, EE. UU TTRSATDIAMANTEEUGENE T. 1. 50 dif

04:30 MI BEISBOL

RTX

05:00 JUDO

INTERNACIONAL: DESDE MONTREAL TX 1

07:00 SÚMATE 22, rtx

08:00 INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS, EN LIMA PERÚ

CE Viernes26 de Julio de 2019

01:00 NTV

02:00 Magia de

colores: La fauna en Cuba, Para curiosos, Nene Traviesa

02:45 Historias

animadas: La gallina y el cuervo

03:00 AnímateEN LA

YAGRANDA ARDE EL FUEGO LA NIÑA DE LA NIEVE

03:30 Cinecito en T.

V. : Los gatos.

04:00 SERIE CUBANA

“TRAS LA HUELLA”: Falsotecho

04:45 Re-cuento: No

quiero seguir leyendo (El Quijote)

05:00 Telecentros

06:30 Tengo algo que

decirte: Aisar y El Expreso de Cuba: El uso de la crónica social en la música

popular cubana.

07:00 Mi Isla Bella:

POR LOS RIELES DE LA HABANA: RECORRIDO POR EL SURGIMIENTO Y DESAPARICIÓN DE LOS

TRANVÍAS CUBANOS.

07:30 Serie

extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands Cap. 2

08:00 NTV

08:30 Música y más:

Boleros y canciones: Emilia Morales Inv. Emilia Morales.

09:00 Un palco en la

ópera: Opera, La Wally 2do, de Catalani.

10:20 Grandes series:

El Nombre de la Rosa Cap. 7

Mesa Redonda (rtx)

2 VIERNES 26 DE JULIO DE 2019

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

MULTIVISION VIERNES 26 JULIO 2019

08:02 DE TODO UN TIN Tira: Morko y Mali, Nina y las neuronas, Héroes en pijamas.

09:05 SERIE INFANTILLOS 3 DE ABAJO Cap. 4

09:28 FILMECITO ASTERIX EN BRETAÑA Año 1986 Duración 75 min. País Francia Dirección Pino Van HYPERLINK “https: / www. filmaffinity. com / es / search. php?stype=director&sn&stext=Pino%20Van%20Lamsweerde”Lamsweerde Género Animación. Infantil. Comedia. Aventuras | Cómic Sinopsis Es ocioso pensar que los británicos se han hecho raros a través de los siglos. Ya eran realmente diferentes desde sus mismos orígenes. Como los británicos no pelean nunca durante las horas del té, o en los fines de semana, al César le resultó muy fácil derrotarles, a pesar de haberse presentado de una manera increíblemente desorganizada. Afortunadamente, ¡una aldea bretona aislada sigue resistiendo! Habiendo sido solicitada su ayuda, los romanos se apoderan de todos los barriles de vino que pueden encontrar en Londinium, incluido el de los Galos, demasiado ocupados en recuperarse de su primera comida inglesa.

10:44 CINEMA INDIO BAZAR (BAAZAAR) INDIA / DRAMA SUSPENSO / 2018 / T: 2: 15: 56 / ESTRENO DIR: GAURAVV K. CHAWLA INT: RADHIKA APTE, SAIF ALI KHAN, CHITRANGDA SINGH Después de mudarse a Mumbai, un joven ambicioso se convierte en un operador de acciones de un hombre de negocios.

01:00 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 7 2ª TEMP

01:46 SERIE LAS HORAS DE MI VIDACAP. 9

02:08 SERIE MERLINCAP. 7 2ª temp

02:51 + LATINOS TALENTO: Olga Tañon, Abraham y Alex Zurdo.

03:06 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 6

04:01 TARDES PARA RECORDAR ME HE DE COMER ESA TUNA India / Comedia / 1945 / T: 1: 59 / Dir: Miguel Zacarías Int: Jorge Negrete, María Elena Marqués, Enrique Herrera Sinopsis: En el Mexico rural, un joven compite con su mejor amigo del colegio por el amor de la mujer cuyo matrimonio ha sido acordado previamente por sus padres.

06:00 TARDES DE CINE SHERLOCK HOLME4. Un escándalo en Bulgaria.

07:30 CALABACITA

07:31 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 10 2ª temp

08:15 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 20

08:58 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 9

09:43 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 20

10:26 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 10

11:12 CINEMA INDIO SU NOMBRE ES RAEES (RAEES) INDIA / THRILLER / 2017 / T: 2: 21 / ESTRENO DIR: RAHUL DHOLAKIA INT: SHAHRUKH KHAN, NAWAZUDDIN SIDDIQUI, MAHIRA KHAN (Basado en hechos reales) . Ambientada durante las décadas de los 80 y 90 en Gujarat, sigue la historia del hombre que construyó un imperio del crimen a partir de la nada, convirtiéndose en el hombre más poderoso del estado.

01:33 SERIE REINAS 1ª TEMPCAP 6

01:20 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 7 2ª TEMP

02:46 SERIE AGENTES DE PROTECCION 1ª temp Cap. 20

03:30 SERIE LOS BIBLIOTECARIOS Cap. 10 2ª temp

04:12 SERIE SUBTERRANEO 2ª TEMP Cap. 10

04:55 SERIE CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 20

05:38 SERIE MERLINCAP. 7 2ª temp

06:21 SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 7 2ª TEMP

07:05 SERIEEL NOVATO 1ª TEMP Cap. 9

CLAVE VIERNES 26 JULIO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP No. 181 Abel Geronés Ft. Buena Fe,

Patricio Amaro, Vocalité, Airan Muñoz, entre otros. . .

10:00 MÚSICA

HABANA PROYECTO BANDERAS PID T-

Música

de la escena alternativa cubana. Este proyecto ha denotado madurez y

eclecticismo.

10:30 OFERTA

EXCLUSIVA PID T-

Musicales

de la película Molino Rojo Basada en gran parte en la ópera La traviata, de

Verdi, así como en la novela La dama de las camelias del escritor francés

Alejandro Dumas. Grandes elogios recibieron los actores, los cuales no eran

cantantes profesionales pero usaron su propia voz.

11:00 CLAVE DEL

ÉXITO PID T-

Duo

Pimpinella Los hermanos Joaquín y Lucía Galán unieron sus voces desde hace

décadas para ofrecer discografía y espectáculos que con su peculiar estilo han

marcado a varias generaciones.

11:30 COLECCIÓN

SALSERA No. 120 Haila, Azúcar Negra,

Latido La Voz Del Corazón Alain Daniel, Maykel Blanco y Su Salsa Mayor, Denis

& Swing ft. Ángel Bonne. PID T-

12:00 VIDAS Carlos Baute PID T-

10:00 No. 181 ABEL GERONÉS FT. BUENA FE, PATRICIO AMARO, VOCALITÉ, AIRAN MUÑOZ, ENTRE OTROS. . . NOCHE DE CLÁSICOS Al compás del reloj Sinopsis: El DJ de rock & roll Alan Freed descubre a Bill Haley&The Comets en un pueblo de montaña y los lleva a Nueva York, donde rápidamente se convierten en un fenómeno musical.

CANAL CARIBE VIERNES 26 JULIO 2019

01:00 NTV DEL MEDIODIA.

02:00 HISPANTV.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:00 ENLACE

NACIONAL.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 CUBIT.

08:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO

AHORA. Noticiero internacional.

10:00 REPORTAJE.

10:15 EN LINEA

DIRECTA. Hablar bonito y vivir feo.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.