Cartelera de la TV Cubana

CV SABADO 27 JULIO 2019

07:00 REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

09:00 MUNDO DE

COLORES MAMBI ELPIDIO VALDES EN CAMPAÑA DE VERANO NUMEROS. COMO RELOJ LOUIE.

DIBUJAME UN CARACOL MI PERSONAJE. ELPIDIO VALDES

09:30 TREN DE

MARAVILLAS MINI FORCE: LOS NUEVOS HÉROES

MINI FORCE: NEW HEROES RISE Corea del Sur

/ 2016 / 70min. / Animación / Estreno / Color / Director: Young-Jun LEE La

película sigue a los miembros de Miniforce: Volt, Sammy, Max y Lucy, mientras

se enfrentan a la amenaza del Ejército de Lagartos, que se han escapado con

Ellinium robado de un laboratorio que destruyeron. Los malvados también

persiguen el Cubo de Control como parte de su conquista para alcanzar su máximo

poder. Todo depende de Miniforce para frustrar los planes malvados del Ejército

Lagarto y salvar el día. Pero como el tiempo lo demostrará, no todo es lo que

parece. Completamiento:

11:45 TIN MARIN

12:15 PONTE AL DIA

12:30 AL MEDIODIA

01:00 NOTICIERO

DEL SÁBADO

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 UNA CALLE

MIL CAMINOS Título: Tú y yo somos la misma

cosa. T: 1: 42 Sinopsis: Lo esencial es invisible para los ojos. Aunque

parezcamos diferentes, nos une la esencia de los seres humanos. Telefilme: Azul

(estreno) Disco:

03:45 ¡NO TE LO

PIERDAS! Título: Programa 4 Sinopsis:

Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional

para adolescentes. Disco:

04:00 SIN LIMITE Cantos para un Soldado l parte

04:30 DETRÁS DE LA

ACCIÓN Invitado: Nancy Angulo Tema: La

función de un colorista El colorista, en el proceso de postproducción es el

encargado de mejorar la calidad y el realce de los colores, teniendo en cuenta

las condiciones lumétricas.

05:00 HABITAT

05:27 ESTE DÍA 1892: Rubén Darío visita Cuba. Cuba. El poeta nicaragüense

Rubén Darío, máximo representante del modernismo en lengua española, conocido

como Príncipe de las letras castellanas, llegó a La Habana en la noche de un

día como hoy del año 1892. 1863: Nace Aurelio Mitjans. Cuba. Su único libro

publicado en vida: Estudios Literarios, contiene una colección de ensayos

premiados en varios certámenes. Colaboró en importantes publicaciones

periódicas como El Fígaro, la Revista Cubana y La Habana Elegante, en esta

última aparecieron los poemas de su autoría: La piamontesa, La última carta y

Al progreso. Manuel de la Cruz lo llamó Heraldo de los poetas de la Revolución,

teniendo en cuenta su tránsito en la poesía del autonomismo al independentismo,

Mitjans proyectó reunir esas composiciones patrióticas en un volumen titulado

Recuerdos del tiempo heroico. 2011: Fallece Teresa Izquierdo. Perú. Un día como

hoy del año 2011, falleció Teresa Izquierdo González, reconocida como la Madre

de la cocina peruana. En 1978 inauguró su propio restaurante llamado El Rincón

que no conoces, el cual se convirtió en el punto de encuentro de la cocina

criolla y adquirió fama internacional. Cuando era calificada de chef, siempre

respondía que ella no había estudiado por lo que solo era una guisandera, sin

embargo escribió 2 libros de recetas de comida tradicional peruana, agotados

rápidamente.

05:30 SORPRESA XL Programa 4. Equipos: “La perla negra y “Los emprendedores”

Talento musical: Julaisy Miranda interpreta “Déjame el momento” Talento

musical: El niño y la verdad Temas interpretados: “La cosa mala” y “La princesa”

06:30 23 Y M

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 DE LA GRAN

ESCENA Tema: Gráfica y personalidades.

Talentos: Lindsey Stirling, Horacio Hernández “El Negro”, Rocío

Jurado, Rumbatá, Natalia Jiménez con Il Volo, Moncada con Casabe y Buena Fe.

Artista Plástico: Enrique Lacoste.

09:00 NOVELA

EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 102

09:45 TELEAVANCES

10:00 LA PELICULA

DEL SABADO La Hija del Lobo (Daughter of

the Wolf) 2019 / 88 min / Canadá / Acción / EST DIR David Hackl INT Gina

Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr, Sydelle Noel, Stew McLean, Brock

Morgan, Anton Gillis-Adelman, Joshua Murdoch, Chad Riley. Sinopsis Una mujer

(Gina Carano) regresa a casa tras realizar un viaje a través de Oriente Medio

para descubrir que su padre ha fallecido. Además de la tragedia que esto

supone, comienza a tener problemas con su hijo de 13 años, que desafía

constantemente su autoridad. Cuando se da a conocer que su padre ha dejado tras

de sí una cuantiosa herencia, su hijo es raptado por un grupo local de mafiosos

cuyo líder es un hombre llamado “Padre” (Richard Dreyfuss) .

12:00 CARIBE NOTICIAS

12:15 EN LA

MADRUGADA SU CARTELERA

12:17 CINE DE

MEDIANOCHE ENEMIGOS ÍNTIMOS (Frèresennemis) Francia / 2018 / 111 min / Thriller / EST

DIR David Oelhoffen INT Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani,

Nicolas Giraud Driss y Manuel son dos amigos de la infancia que acaban tomando

caminos distintos: Manuel eligió el tráfico de drogas, mientras que Driss se

hizo policía. Cuando uno de los tratos de Manuel sale mal, los dos hombres se

reencuentran y descubren que se necesitan el uno al otro para sobrevivir en sus

mundos.

CINE

DE TERROR LA NIÑA DE LA MINA Título

original: Inside the mine México / 2016 / 82min. / Terror / EST. / Color / Dir.

Jorge Eduardo Ramírez Reparto: José Ángel Bichir, Regina Blandón, Gerardo

Taracena, Eugenio Bartilotti En Guanajuato, después de que una chica

desapareciera dentro de una mina, dos expertos en seguridad viajan desde

Estados Unidos para realizar una inspección al lugar, sin sospechar que una

oscura leyenda es la responsable de los crímenes cometidos dentro de sus

túneles.

TELECINE

(SOLO LA VERDAD) EXPERTA EN CRISIS OUR BRAND

IS CRISIS (Titulo Original) EEUU. / 2015 /

107 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Gordon

Green Int: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Joaquim de

Almeida El candidato a la presidencia de Bolivia, muy bajo en los sondeos,

decide contratar un equipo de asesores norteamericanos liderado por la

deteriorada pero aún magnífica estratega “Calamity” Jane Bodine. En su retiro

autoimpuesto tras el escándalo que le procuró su apodo y que sacudió hasta lo

más profundo de su ser, Jane es persuadida para volver al juego para tener la

oportunidad de vencer a su peor enemigo, el odioso Pat Candy, quien ahora

asesora a la oposición. (Adaptación del documental homónimo de 2005, centrado

en las estrategias políticas de Estados Unidos en Sudamérica) . Tema: Las

estrategias políticas de EEUU. en Sudamérica.

TELECINE (AMORES DIFICILES) EN LA PLAYA DE CHESIL OnChesil Beach Reino Unido / 2017 / 110´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Dominic Cooke Reparto: Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson, Anne-Marie Duff. . . Inglaterra, 1962. Florence y Edward, tienen poco más de 20 años. Ella de clase media alta, él de clase baja. Inocentes, vírgenes y enamorados se casan y van a pasar su primera noche de bodas a un hotel, junto a la famosa Chesil Beach. Lo que sucede esa noche, entre sus palabras y sus silencios, cambiará sus vidas para siempre.

TR SABADO 27 JULIO

08:55 HIMNO

APERTURA

08:57 ESTOCADA AL

TIEMPO TTREST20190727 1988 En marcha II

Mundial (j) de atletismo En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 988

comienza en la ciudad canadiense de Súdbury la segunda edición de los

Campeonatos Mundiales juveniles de atletismo, con la presencia de más de mil

competidores de 122 países. Cuba logró una destacada actuación en esa justa, al

obtener tres títulos, dos medallas de plata e igual número de bronce, siguiendo

la tradición que habían comenzado dos años antes en la lid inicial celebrada en

Atenas. 1993 Récord mundial de Javier Sotomayor El príncipe de las alturas,

Javier Sotomayor, logra en el mitin atlético de la ciudad española de Salamanca

el fabuloso récord mundial de 2 metros y 45 centímetros, vigente hasta hoy.

Conseguía así su tercera plusmarca universal al aire libre, pues en mil 988 en

la propia Salamanca había superado los 2 metros y 43 centímetros y un año

después en San Juan sobrepasó el listón sobre los 2. 44. Sotomayor, el más

grande saltador de altura de la historia, logró también récord mundial en pista

cubierta con 2. 43, en Budapest en mil 989, así como marcas universales juvenil

y de cadetes. 2012 Comienzan los XXX Juegos Olímpicos Con una atractiva

ceremonia, quedaron inaugurados oficialmente en Londres los trigésimos Juegos

Olímpicos, que organizó la capital del Reino Unido por tercera vez en la

historia. En la justa tomaron parte más de 10 mil atletas de 204 Federaciones

Nacionales. Cuba se ubicó en el décimo sexto lugar en la tabla final del

evento, con 5 títulos y 14 medallas en total.

09:00 JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA PERÚ 2019

CE Sábado27 de Julio de 2019

01:00 NTV

02:00 Ellas las del

cine: Actriz: Rachel Weisz (Inglaterra, 1970) Película: Mi prima Rachel Título

original: MyCousin Rachel Año: 2017 País: Reino Unido Dirección: Roger Michell

Género: drama Sinopsis: Philip es un joven huérfano que no puede evitar

enamorarse de su hermosa prima Rachel. Mientras intenta negarlo y cubrir la

verdad, empieza a sospechar que en realidad ella es la culpable de la muerte de

Ambrose, otro primo común de ambos.

04:00 Suena bonito:

Majela

04:45 MI HABANA,

CIEN EN 500: Titulo: Gloria Aguilera

Sinopsis: Gloria Aguilera tiene 101 años y recuerda con mucha pasión sus años

de combatiente en la clandestinidad, es militante del PCC y aun participa

activamente en sus reuniones y actividades.

05:00 El taller de

Peña: Percheros para canastilla Leysis pasa a saludar a Peña algo apurada, lleva

en sus manos una pequeña pieza de canastilla y durante la conversación sale a

relucir la posibilidad de embarazo de Leysis y celebración de venidero bebé. .

. Leysis aclara, puntualiza y explica que acaba de recorrer varios

establecimientos y no logró encontrar percheros para la canastilla de una

amiga. Pasada la aclaración y planteada la necesidad Peña, como siempre lo ha

hecho se ofrece a darle solución ese pequeño problema y brinda una pequeña

explicación sobre la fabricación de dicho artículo. Se muestra la sierra de

marquetería, ya conocida, se realiza el corte, lijado, perforación y colocación

del gancho. Se brinda un jugo de Piña y se habla sobre esta fruta. Como el

perchero se confeccionará de cedro se brinda algunas consideraciones y

propiedades de este tipo de madera (cedro) y su relación con el mercado del

tabaco. Curiosidades sobre el cedro como árbol y madrera y su relación con el

Líbano

05:30 Entre claves y

corcheas: Instrumentistas y Jazz Cubano – 2da parte. Luna Manzanares, Alejandro

Falcón, Zule Guerra, Eduardo Sandoval y Dayme Arocena.

06:00 Teleguía

06:30 1- Imaani – Standing Tall 2- FKJ – Casoy 3- Baptiste

Trotignon, Minino Garay – La Cambiada 4- Roly Berrío–“Caridad” 5- Lisandro

Aristimuño – Elefantes 6- Pat Benatar 6 Neil Giraldo – LoveIs A Battlefield

07:00 Promesas:

“Jóvenes en el audiovisual” (I. C. A. I. C.) . Estudiantes premiados en el

encuentro de jóvenes realizadores de cine.

07:30 Rockanroleando:

Tony McAlphine, Steve Vai, Angra

08:00 NTV

08:30 Nocturno: DUOS

DE LA DECADA PRODIGIOSA 1 – Las Grecas El Barquero 2 – Ana y Jaime Café y

Petroleo 3 – Duo Dinamico Porque te vas 4 – Baccara 5 – Simon and Ganfunker El

Sonido del silencio 6 – Barbara y Dick Respirando 7 – Los Amaya Dile que vuelva

8 – Juan y Junior La caza 9 – Ginal Lollobrigida Besame mucho

09:00 Espectador Crítico: T-34 Título original T-34 Año 2018 Duración 139 min. País Rusia Dirección Aleksey Sidorov Reparto Alexander Petrov, Vinzenz Kiefer, Viktor Dobronravov, Irina Starshenbaum, Anton Bogdanov, Yuriy Borisov, Artyom Bystrov, Wolfgang Cerny, Igor Khripunov, Robinson Reichel, Pyotr Skvortsov Género Acción. Bélico | II Guerra Mundial Sinopsis En 1944, un valiente grupo de soldados rusos logra escapar de sus secuestradores alemanes en un tanque T-34 medio destruido.

CE 2 EDUCATIVO 2 SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30 PERFILES PID

T-

Heydi

Igualada. (Estreno)

05:00 CONCIERTO.

PID T-

Haila

(RTX)

06:00 ENTRE

CUENTOS Y LEYENDAS PID T-

Helado,

buen provecho Sinopsis: Los helados cubanos son reconocidos por su calidad y

delicioso sabor. Tomamos (o comemos) helados hechos en Cuba desde principios

del Siglo XIX. Del helado y su historia en nuestro país, trata el programa.

(RTX)

06:15 MARAVILLOSO

MUNDO PID T-

Programa

243: Serie documental Costas. Cap 1. Doc. de arte: El rococó. Doc. Amor

salvaje. (Estreno)

07:00 MESA REDONDA

PID T-

(RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (RTX)

08:30 LA PUPILA

ASOMBRADA PID T-

Por

los caminos de la Sierra Programa grabado en la Comandancia del Ejército

Rebelde en La Plata, Sierra Maestra. (RTX)

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION SABADO 27 JULIO 2019

07:59 CARTELERA

08:02 UPA NENE Título: Puzzle Games, En el reino animal, Gee Raffa.

08:22 CHIP Y CHOP Cap. 7

08:44 OPA POPA DUPA Cap. 7

09:08 MINICINEMA EL MONSTRUO DEL AUTO Año 2017 Duración 104 min. País Estados Unidos Dirección Chris Wedge Género Fantástico. Acción | Coches / Automovilismo. 3-D. Cine familiar Sinopsis Buscando una forma de evadirse de la vida y la ciudad en la que vive, el joven Tripp (Lucas Till) , un estudiante de instituto, construye un ‘camión monstruo’ con piezas de desguace. Pero entonces Creech, un monstruo procedente de un pantano y adicto a la velocidad, viene a visitarle. . . Basada en la línea de juguetes de Hasbro, esta adaptación ha sido descrita como un cruce entre “Los Goonies” y “Transformers”.

10:53 CINE EN CASA LOS VIGILANTES DE MALIBU EEUU. / AVENTURAS. COMEDIA / 2019 / T: 1: 06 / ESTRENO DIR: SAVAGE STEVE HOLLAND INT: ALKOYA BRUNSON, JT NEAL, CURTIS ARMSTRONG, IAN ZIERING, JEREMY HOWARD, JEFF MEACHAM, CATIA OJEDA, CAMARON ENGELS, ELLA GROSS, BRYANA SALAZ, TREISA GARY, MICHAEL MOURRA, AUSTIN FRYBERGER, MOLLY HALDEMAN, RODNEY J. HOBBS, MARY PASSERI Tyler no sale de un problema cuando se mete en otro, así que no le queda otro remedio que ponerse el uniforme y pasar el verano entrenando para ser socorrista de élite.

12:02 MINICONCIERTOTítulo: Pablo Alborán.

01:50 SERIES DE LA SEMANA EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9

04:00 CARTELERA

04:01 SERIES DE LA SEMANA COVICCION 1ª TEMP Cap. 7 Cap. 8

05:26 FILMECITO BARBI Y LOS DELFINES MAGICOS Título original Barbie: Dolphin Magic Año2017 Duración63 min. País Estados Unidos DirecciónConrad Helten Género Animación. Aventuras. Fantástico | Animales. Delfines Sinopsis Barbie y sus hermanas visitan a Ken, que está trabajando en un arrecife de coral estudiando el mundo marino y a los delfines. Aunque su jefa no quiere que se acerque a uno de ellos. Allí conocen a Isla, una amiga especial con un gran secreto, que también está tratando de salvar al delfín que tienen en el arrecife.

06:52 CALABACITA

06:53 TELENOVELA LO QUE ME QUEDA POR VIVIR Cap. 2: ¿QUIÉN TE QUIERE MÁS?

07:52 PRODUCE Y APORTA

08:20 CARTELERA

08:21 MEGACONCIERTOS Talento: David Bisbal.

09:24 MULTICINE CICLO ESPECIAL: EL COMISARIO MONTALBANO EL CARRUSEL DE LAS CONFUSIONES (IL COMMISARIO MONTALBANO: LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI) ITALIA / POLICIACO / 2018 / T: 1: 35 / ESTRENO DIR: DIRECTOR: ALBERTO SIRONI INT: LUCA ZINGARETTI, CESARE BOCCI, PEPPINO MAZZOTTA El comisario más famoso de Sicilia vuelve con otro caso. En la periferia de Vigata ocurre un crimen despiadado en una casa. Todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. El Comisario Montalbano se debe manejar entre dos mujeres fuertes e insidiosas: una extrovertida y de franca sensualidad, la otra secreta, capaz de todo para hacerlo caer en la trampa.

11:00 SERIE CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 2

11:55 TIEMPO DE CINE CICLO: PASION Y AMOR CINCUENTA SOMBRAS DE GREY (FIFTY SHADES OF GREY) EEUU. / DRAMA ROMÁNTICO / 2015 / T: 2: 04 / ESTRENO DIR: SAM TAYLOR-JOHNSON INT: DAKOTA JOHNSON, JAMIE DORNAN, MAX MARTINI Cuando Anastasia Steele, una estudiante de Literatura de la Universidad de Washington (Seattle) , recibe el encargo de entrevistar al popular y joven empresario Christian Grey, un millonario de 27 años, queda impresionada ante su extraordinario atractivo. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarlo, pero no lo consigue. Cuando la pareja, por fin, inicia una apasionada relación, a Ana le sorprenden las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre los límites de sus más oscuros deseos. Premios 2015: Premios Oscar: Nominada a mejor canción 2015: Globos de Oro: Nominada a mejor canción original 2015: Satellite Awards: Nominada a mejor canción 2015: Critics Choice Awards: Nominada a mejor canción original 2015: 5 Premios Razzie: incluyendo Peor película, actor (Dornan) y actriz (Johnson)

02:00 MEGACONCIERTOS Talento: David Bisbal.

03:03 MULTICINE CICLO ESPECIAL: EL COMISARIO MONTALBANO EL CARRUSEL DE LAS CONFUSIONES (IL COMMISARIO MONTALBANO: LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI) ITALIA / POLICIACO / 2018 / T: 1: 35 / ESTRENO DIR: DIRECTOR: ALBERTO SIRONI INT: LUCA ZINGARETTI, CESARE BOCCI, PEPPINO MAZZOTTA El comisario más famoso de Sicilia vuelve con otro caso. En la periferia de Vigata ocurre un crimen despiadado en una casa. Todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. El Comisario Montalbano se debe manejar entre dos mujeres fuertes e insidiosas: una extrovertida y de franca sensualidad, la otra secreta, capaz de todo para hacerlo caer en la trampa.

04:37 SERIE CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 2

06:32 UPA NENE El circo, Charlie y las formas, Oliver.

06:52 HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS Cap. 7 Que hay de desayuno.

07:03 CHIP Y CHOP Cap. 8

07:25 OPA POPA DUPA Cap. 8

CLAVE SABADO 27 JULIO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

10:00 No. 182 Francis

Del Río, Haydée Milanés, Elito Revé, Fuera De Serie, entre otros. . . CUERDA

VIVA Productor musical (CUBADISCO) PID

11:00 Emilio Vega y

Paso al frente. Jazz Zona Franca. A. C rap LUCAS PID T-

12:00 A TODO JAZ

PID T-

César

López

01:00 CUBANOS EN

CLIP No. 182 Francis Del Río, Haydée

Milanés, Elito Revé, Fuera De Serie, entre otros. . . PID T-

02:00 CUERDA VIVA Productor musical (CUBADISCO) Emilio Vega y Paso al

frente. Jazz Zona Franca. A. C rap PID T-

03:00 LUCAS PID T-

04:00 A TODO JAZZ

PID T-

César

López

05:00 CUBANOS EN

CLIP No. 182 Francis Del Río, Haydée

Milanés, Elito Revé, Fuera De Serie, entre otros. . . PID T-

06:00 CUERDA VIVA Productor musical (CUBADISCO) Emilio Vega y Paso al

frente. Jazz Zona Franca. A. C rap PID T-

07:00 LUCAS PID T-

08:00 A TODO JAZZ César López PID T-

09:00 CUBANOS EN CLIP

PID T-

10:00 No. 182 FRANCIS

DEL RÍO, HAYDÉE MILANÉS, ELITO REVÉ, FUERA DE SERIE, ENTRE OTROS. . .

CONCIERTOS PREFERIDOS PID- Carlos Santana

T-

CANAL CARIBE SABADO 27 JULIO 2019

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 CGTN

DIÁLOGO. China en la Cumbre del G20

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 MUNDO

ECONOMICO.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 DOCUMENTAL.

09:00 9no INNING.

PANAMERICANOS. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 SIETE DIAS

EN CUBA. Resumen noticioso nacional.

10:00 RECTA FINAL. Espacio de información deportiva internacional.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 HERENCIA. El Rodeo.

11:00 CGTN

DIÁLOGO. China en la Cumbre del G20.

11:30 CARIBE Noticias.