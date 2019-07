Cartelera de la TV Cubana

CV DOMINGO 28 JULIO 2019

07:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

08:00 PEQUE VERANO Título: Me voy al campismo. Lugares de recreación para el

verano Estaremos paseando por los diferentes centros de recreación, incluyendo

las bases de campismo, como otras opciones del verano

08:45 MISION

DOMINGO Título: PROGRAMA 4 Sinopsis:

Revista que compila audiovisuales con temas variados nacionales y extranjeros

para preescolares y para niños de edad primaria. En esta emisión: Película

“Misión H2O” (CUBA / ICAIC / Animación / 2018) Los Tutu (anim ICAIC) cap 4 Temp

2 Louie píntame: un camello (anim) Historias del puercoespín (Documental) :

Gavilán, Búhos, puerco espín, cigüeñas Dibujando con Luna (anim ICRT) cap 4

Clip musical (anim) Amigo gallo quiquiriquí Qué Significa (ICAIC, anim) : Jaba

Guaso y Carburo en Festival en la playa (anim ICRT) El taller del abuelo Paul

(manualidades) Cuentos de papel (Cuentos narrados con dibujos infantiles) cap 4

Por primera vez en Cuba (ICAIC, anim) : El hielo Mi mascota y yo (Fotos de los

televidentes con sus mascotas) cap 4 Fernanda (anim ICAIC) cap 4 ultima temp

Curiosa Habana (Documental) Acueducto Albear Viva piñata (Anim) Naturaleza

Cubana (Documental) CAP 4 Tremendo toque (ICRT, niños músicos) cap 4 Disco:

11:30 LA CASA DEL

CHEF Receta con plátanos 2, arepas de

Plátanos Zona de intercambio: TCVLCC 190728 Recetas con plátanos II

11:57 ESTE DÍA 1821: Declaración de independencia. Perú. Redactada por

Manuel Pérez de Tudela, la Declaración de Independencia de Perú fue firmada el

15 de julio de 1821 y un día como hoy del mismo año fue proclamada la

separación de España en la Plaza Mayor de Lima y en otros sitios de la capital.

1921: Nace Melba Hernández. Cuba. Estudió derecho en la Universidad de La

Habana, participó activamente en la lucha contra la tiranía batistiana y se

integró al Movimiento que lideraba Fidel Castro. Junto Haydéé Santamaría sufrió

prisión después de las acciones del 26 de julio de 1953, tras su excarcelación

tuvo un papel decisivo en la divulgación de La Historia me absolverá. Luego,

integró las filas del Ejército Rebelde en el Tercer Frente Mario Muñoz Monroy.

Después del triunfo revolucionario desempeñó importantes responsabilidades,

entre ellas Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia y

Lao, Secretaria General de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de

Asia, África y América Latina, embajadora de Cuba en la República Socialista de

Vietnam y en Kampuchea, y directora del Centro de Estudios sobre Asia y

Oceanía. 1954: Nace Hugo Rafael Chávez Frías. Venezuela. El pensamiento de

Chávez se construyó a partir del árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón

Rodríguez, Ezequiel Zamora y bajo esas premisas surgió el Movimiento

Bolivariano Revolucionario 200. El 4 de febrero de 1992, un grupo de jóvenes

militares intentaron derrocar el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. En esta

ocasión, Chávez fue aprehendido y pronunció las palabras que marcaron para

siempre su vida: “Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados

pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene

que enrumbarse definitivamente hacia un futuro mejor. ” El Movimiento V

República, inscrito como Partido Político, llevó a Chávez al poder en 1999. La

política social de Chávez está avalada por más de 20 Misiones referidas al

acceso a la educación gratuita, a los servicios médicos, a la vivienda. Al

mismo tiempo, el chavismo traspasaba las fronteras venezolanas, para promover y

apoyar los procesos de integración del Sur.

12:00 TALLA JOVEN Tema: El stress. Causas y consecuencias. Métodos de

relajación mental y corporal. TALENTO: Pupy y los que Son Son, Cimafunk

01:00 NOTICIERO

DOMINICAL

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 ARTE 7 UNO

MÁS DE LA FAMILIA A DOG’S WAY HOME (Titulo

Original) (Mis huellas a casa) EEUU. / 2019 / 96 Min. / Drama / estreno / color

/ subtitulado al español Dir: Charles Martin Smith Int: Ashley Judd, Jonah

Hauer-King, Alexandra Shipp, John Cassini, El filme narra la conmovedora

aventura de Bella, una perra que emprende un épico viaje de más de 600 kms a

casa después de verse separada de su querido humano, Lucas, un aspirante a

estudiante de Medicina y voluntario de un hospital de la Administración de

Veteranos. Bella afecta a las vidas de muchos a lo largo de su inquebrantable

expedición; desde un cachorro huérfano de puma a un veterano sintecho en horas

bajas, Bella trae alegría y consuelo a todos aquellos con los que se cruza con

su particular espíritu y fe. (Basada en la exitosa novela del autor de “La

razón de la estar contigo”, “Uno más de la familia” es una inspiradora

odisea espiritual cargada de emoción, que sigue el viaje de un perro de vuelta

a casa y que pone de relieve el poder del amor incondicional entre un perro y

su amo. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 9 THIS IS US (Titulo Original)

Capitulo 9: Las últimassietesemanas (This Is Us: The Last Seven Weeks) EEUU. /

2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Roxann

Dawson Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz,

Justin Hartley El episodio comienza con la noche de las elecciones y muestra

anticipación en los rostros de la familia Pearson. El episodio vuelve a visitar

las últimas siete semanas y los acontecimientos que ocurrieron. Randall se da

cuenta de su error y crea tiempo para dedicarle a su familia. Kevin le pide a

Zoe que se mude con él. Kate y Toby comienzan a hacer espacio para el bebé y

Kate vende por error las figuras de Toby de la Guerra de las Galaxias que tenía

la intención de darle a su hijo. Beth y Randall ya se han reconciliado y recibe

una llamada de que ganó las elecciones.

05:00 LIGA JUVENIL

DE LA NEURONA Prog 53

05:30 LUCAS

06:30 A OTRO CON

ESE CUENTO Prog 305

07:00 PALMAS Y

CAÑAS Talentos: Grupo Cucalambé, Dimitri

Tamayo e Ileana Rodríguez, Albertico y Aramis.

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 TRAS LA

HUELLA CasoNo hay Perdón -Cap. 1 —

TLH-PGM-Caso No hay Perdón -Cap. 1 Sinopsis: Desconocidos sustrajeron TV

pertenecientes a un Hospital para niños, mientras otros de un almacén sustraen

kits destinados a la atención de pacientes necesitados de hemodiálisis. El

grupo especial desarrolla una intensa investigación y detienen a los autores,

presentándolos a los Tribunales.

09:30 CONCIERTO

POLITO IBÁÑEZ Invitado: Mauricio Figueiral

10:15 AMORES

DIFICILES SEÑOR Y SEÑORA ADELMAN Mr&Mme

Adelman Francia / 2016 / 120´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español

Dir: Nicolas Bedos Reparto: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès,

Antoine Gouy. . . Cuando Sarah conoce a Víctor en 1971, aún no sabe que van a

pasar juntos 45 años de una vida llena de pasión y secretos, penas y sorpresas.

La vida de una pareja.

12:15 CARIBE

NOTICIAS

12:30 EN LA

MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE

ECKS VS. SEVER Título original: Ecks vs. Sever Estados Unidos / 2002 / 95

min. / Acción. Thriller / Color / Subtitulado Dirección: Wych Kaosayananda

Reparto Antonio Banderas, Lucy Liu, Gregg Henry Agentes de élite anónimos

libran batallas secretas por el poder, la información y la seguridad nacional.

Las agendas no suelen ser lo que parecen. En las filas de este exclusivo

reducto se rumora que se ha inventado una nueva e ingeniosa arma letal. Es

microscópica, inyectable y permanece latente en el interior del cuerpo de su

víctima hasta que se activa y mata a su anfitrión, de forma instantánea y sin

dejar huella. Se desata una lucha frenética para conseguir este arma, pero sólo

dos personas, enemigos acérrimos, tienen la habilidad, el talento y la

tenacidad para llegar hasta el final. . . Completamiento: Los coleccionistas el

eslabón fundamental de la historia del arte (0: 21: 55)

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 102

TELECINE (7ma puerta) EL MUNDO DE KANAKO Kawaki Japón / 2014 / 118´

/ Drama- Thriller / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir y Guion:

Tetsuya Nakashima (Novela: Akio Fukamachi) Reparto: Kôji Yakusho, Nana Komatsu,

Satoshi Tsumabuki, JôOdagiri. . . Cuando Kanako, hija pródiga y alumna

intachable, desaparece, su madre no duda en llamar a su exmarido, un policía

poco ortodoxo. A medida que la investigación avanza, la imagen idealizada de

Kanako se va resquebrajando, dejando entrever que, bajo la excelencia, la chica

esconde otra vida, más oscura y secreta. No necesita completamiento.

TELECINE

ESCRITO EN EL VIENTO Título original Writtenon the Wind Título en Español

Escrito en el viento País Estados Unidos, Año 1956, Duración99 min, Color,

Subtitulada, Género Drama-Melodrama Dirección Douglas Sirk Reparto: Rock

Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone Kile Hadley, un magnate del

petróleo, y Mitch Wayne, su mejor amigo y empleado, se enamoran de la misma

mujer: la secretaria Lucy Moore. Kile, que es un alcohólico irresponsable, se

casa con ella, aunque Mitch está convencido de que con esta boda Lucy comete un

gran error. Al cabo de un año, contra todo pronóstico, Kyle parece un hombre

nuevo: ha dejado de beber y presta más atención a sus negocios Completamiento:

Arquitectura moderna – Viena (0: 17: 59)

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 90

TR DOMINGO 28 JULIO

09:00 JUEGOS

PANAMERICANOS, LIMA PERÚ 2019

CE Lunes22 de Julio de 2019

01:00 NTV

02:00 Magia de

colores: Goldie y osito, Rolie Polie Olie, Poco yo.

02:45 Sueños y fantasía:

Animado ¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar? Canciones infantiles.

03:00 Anímate:

LEYENDAS AFROCUBANAS

03:30 Cubo mágico:

Eti quiere ser doctora

04:00 SERIE CUBANA

“TRAS LA HUELLA”: Ilusión

05:00 Telecentros

06:30 REVISTA

TENGO ALGO QUE DECIRTE: Aniversario 55de

fundado el museo de Artes Decorativas. Invitados Juan Manuel González, director

de la Institución, Yosvani Fornaris, especialista, Zunilda Remigio cantante y

Rosalía Arnáez.

07:00 Ecos: Paisaje

natural protegido: “Escaleras de Jaruco”.

07:30 Serie

extranjera: Estrella Viajera. Cap 46.

08:00 NTV

08:30 Confidencias:

Ciro Bianchi

09:00 Bravo: Gala

“Estrellas del Ballet del Siglo XXI”, Teatro del Kremlin, 15 de octubre del

2016. (Primera parte)

10:00 Espectacular:

LUNA MANZANARES

cierre Mesa Redonda (rtx)

CE Domingo 28 de Julio de 2019

01:00 NTV

02:00 Flash Musical

Episodios musicales en series dramáticas (I) : como los musicales se incluyen

en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de

resaltar un momento climático. Rice Cap. 4

03:00 Trinidad a sus

puerta: PINCELES Y AGUJAS.

03:30 Saberes

compartidos: Deporte y recreación

04:00 Contar la

Historia: Grandes biografías, Edgar Allan Poe: el escritor que revoluciono la

ciencia-ficción en la escena literaria.

05:00 Dale Play:

Película: Con amor, Simon Título original en inglés: Love, Simon Año: 2018

Director: Greg Berlanti Género: drama, comedia Sinopsis: Simon Spiers es un

joven de 16 años que tiene una vida normal, unos padres geniales, una hermana

pequeña con la que se lleva bien y un grupo de amigos de gran confianza. Pero

Simon tiene un secreto, es gay. Cuando un día uno de sus e-mails cae en manos

equivocadas, Simon verá cómo las cosas se complican extraordinariamente.

07:00 Serie

extrajera: Tramposa Cap. 4

08:00 NTV

08:30 Paréntesis: ¨La

pasión de Randy González¨ Invit: Randy Gonzáles Enamorado Sinóp: Encuentro con

el músico de la Isla de la Juventud Randy González, quien además se desempeña

como presidente de la ASH en el territorio.

09:00 4X4: 4X4- Clásicos: Eric Clapton 4X4- Latinos: Joan M. Serrat /

Rubén Blades / A. Christianfeat. Santana 4X4- Más solicitado: 5 Seconds of

Summer 4X4-Éxitos del momento: Dan+Shay ft. Tori Kelly / Halsey / Panic! At The

Disco 4X4- Monografías: Eric Clapton, 5 Seconds of Summer

10:00 Momentos:

10:30 Rodando el musical: Una mirada al documental musical. Se proyectarán fragmentos de los documentales: Backstreet Boys, Fallen Stars con Amy Winehouse, 20 Feetfronstardom.

CE 2 EDUCATIVO 2 DOMINGO 28DE JULIO DE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

Mary y

la flor de la hechicera (Meari to majo no hanaaka) JAP / AVENT / FANT

Dirección: Hiromasa Yonebayashi Sinopsis: Mary es una niña que vive con su tía

abuela Charlotte en el campo, donde no pasa casi nada. Un día sigue a un

misterioso gato hasta el bosque y descubre un viejo palo de escoba y una

extraña flor que sólo florece cada siete años en ese mismo bosque. El palo de

escoba y la flor llevarán a Mary por encima de las nubes hasta Endor College,

una escuela de magia dirigida por Madam Mumblechook y el brillante Doctor Dee.

Pero allí suceden cosas extrañas y Mary tendrá que arriesgar su vida para que

todo vaya bien

06:15 SISTEMAS DEL

CUERPO HUMANO Sistema digestivo PID T

06:45 REVOLUCIONES Revolución Vietnamita

07:00 MESA REDONDA

PID T-

Retransmisión

de una de las emisiones de la semana con temática nacional. (RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION DOMINGO 28 JULIO 2019

08:02 ALGO PARA RECORDAR VIVIR POR VIVIR (VIVREPOURVIVRE) FRANCIA / DRAMA / 1967 / T: 2: 10 / DIR: CLAUDE LELOUCH INT: YVES MONTAND, ANNIE GIRARDOT, CANDICE BERGEN Robert Colomb, un famoso presentador de televisión, está casado con Catherine, pero siempre es infiel. Está a punto de reemplazar a su actual amante, Mireille, con Jacqueline cuando se encuentre, y se vuelve fascinada con Candice. Él la acompaña en una asignación en Kenia y luego establece un “acuerdo” con ella en Ámsterdam. Cuando él le cuenta a Catherine sobre el asunto, ella se queda callada. Él está asignado a Vietnam, le dice a Candice que su aventura ha terminado y, para su sorpresa, descubre que es más que aceptable para ella cuando está cansada de él. Al regresar de una prisión vietnamita, él decide regresar también a Catherine, pero descubre que ella se ha hecho una nueva vida. Se pregunta si debería volver a entrar en su vida, reavivar su antiguo amor o simplemente desaparecer de su vida. Premios: 1967: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa 1967: Globos de oro: Mejor película de habla no inglesa 1968: Premios BAFTA: Nominada a Mejor música

10:14 DOMINGO EN CASA PAPÁ O MAMÁ FRANCIA / COMEDIA DRAMÁTICA / 2015 / T: 1. 25 / DIR: MARTIN BOURBOULON INT: MARINA FOIS, LAURENT LAFITTE, ALEXANDRE DESROUSSEAUX, JUDITH EL ZEIN Florencia y Vincent Leroy son un matrimonio de triunfadores. Los dos han sido ascendidos y disfrutan del trabajo de sus sueños. Por ello, cuando llega el momento de su divorcio, serán capaces de todo con tal de no conseguir la custodia de sus hijos.

11:40 CINEMA JOVEN CAMPAMENTO ALIENIGENA RIM OF THE WORLD ESTADOS UNIDOS / AVENTURAS DE CIENCIA FICCIÓN DE ADOLESCENTES. / 2019 ‧ 1H 39M DIRECTOR: JOSEPH MCGINTY NICHOL REPARTO: MIYA CECH, JACK GORE, BENJAMIN FLORES JR. , MÁS Cuatro adolescentes disfrutan de un campamento de verano hasta que un ataque alienígena los sorprende. Ahora deberán embarcarse en una peligrosa misión que puede salvar a la humanidad.

01:20 FILMECITO PARQUE MÁGICO estreno Año 2019 Duración 85 min. País Estados Unidos Dirección Dylan Brown Género Animación. Infantil. Acción Sinopsis June (Brianna Denski) es una niña optimista y alegre que un día descubre un parque de atracciones llamado “Wonderland” escondido en el bosque. Allí conoce a una serie de divertidos animales que le explican que el parque, su hogar durante muchos años, está prácticamente en ruinas. Sólo June, con la ayuda de su imaginación y de sus nuevos amigos, podrá arreglarlo para salvar así a los animales que en él habitan, llevando de vuelta la magia a un lugar de ensueño.

02:52 MINICINEMA LA RISA VENDIDA Título original Timm Thaleroder das verkaufte Lachen Año 2017 Duración 102 min. País Alemania Dirección Andreas Dresen Género Aventuras. Drama | Cine familiar

04:24 CINE DE AVENTURAS FORASTERO EEUU. / AVENTURA DE FANTÁSTICA Y DE CIENCIA FICCIÓN / 2009 / T: 1: 55 / DIR: HOWARD MCCAIN INT: JAMES CAVIEZEL, JACK HUSTON, SOPHIA JANE MYLES, RON PERLMAN, JOHN HURT, AIDAN DEVINE Una nave espacial se estrella en un majestuoso lago de Noruega en la época de los vikingos, hacia el 709 d. C. De los restos emerge Kainan, un soldado, y una criatura sedienta de sangre conocida como Moorwen. Tras enterrar a su copiloto, que fue asesinado por el Moorwen durante el accidente, Kainan recupera un ordenador portátil que estaba entre los restos de la nave. Gracias a él descubre que está en La Tierra (planeta clasificado por su gente como colonia abandonada) y que no hay otras naves espaciales en las proximidades. Decidido a rastrear al Moorwen, Kainan usa el ordenador para descargar los conocimientos y las lenguas locales directamente en su mente, de una forma bastante dolorosa, y activa una baliza de rastreo para llamar la atención de alguna nave que lo rescate. Antes de tener siquiera oportunidad de encontrar al Moorwen, un guerrero nórdico llamado Wulfric consigue capturar a Kainan, y se lo lleva a su poblado. .

06:21 ELLOS Y ELLAS EL MISTERIO DE HAILEY DEAN: CITA CON LA MUERTE (Hailey Dean Mystery: Dating Is Murder) EEUU. / Drama policiaco / 2017 / T: 1: 30 / ESTRENO Dir: Paul Michael Robinson Int: Kellie Martin, Giacomo Baessato, Viv Leacock, Emily Holmes Sinopsis: Hailey, abogada retirada del oficio, se ve impulsada a investigar por cuenta propia una serie de desapariciones asociadas a una aplicación de citas en línea, cuando una conocida resulta ser una de las víctimas.

06:53 ALTO IMPACTO LA REDACCIÓN: EPIDOSIOS 6 Y 7 (The Newsroom: We just decided to) EEUU. / Drama / 2012 / T: 1: 13 / ESTRENO Dir: Aaron Sorkin (Creador) EPIDOSIO 6: ABUSADORES (Bullies) Sinopsis: Sustituyendo a Elliot, Sloan tiene que informar sobre la crisis nuclear acontecida en Japón en marzo de 2011 y, durante una entrevista en directo, las cosas se complican. Will tiene problemas de insomnio y decide conseguir ayuda profesional, pero acaba obteniendo más de lo que hubiera querido. Además, el presentador está enfadado por los comentarios que la gente pone en Internet sobre el programa, y pide ayuda a Neal. Maggie y Jim se ven obligados a investigar a Will. EPIDOSIO 7: 1° DE MAYO DE 2011 (5 / 1) Sinopsis: Durante una fiesta, una fuente anónima contacta con Charlie y le da detalles sobre una noticia de alcance internacional que va a salir a la luz en las horas siguientes. Cuando se anuncia que el Presidente dará un discurso, el equipo tiene que dejar la fiesta que estaban celebrando y ponerse a trabajar, y a intentar averiguar cuál va a ser la noticia anunciada. Pero puede que Will no esté del todo preparado.

08:45 DIRECTORES EN ACCIÓN EL ORIGEN (Inception) EEUU. -Reino Unido / Thriller fantástico / 2010 / T: 2: 28 / Dir: Christopher Nolan Int: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page Sinopsis: Dom Cobb es un experto en el arte de apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos, alguien a quien sólo Cobb podrá descubrir. Premios: 2010: 4 Oscars: mejor fotografía, sonido, ef. sonoros y visuales. 8 nominaciones 2010: Globos de Oro: 4 nominaciones: mejor película drama, director, guión, BSO 2010: 3 Premios BAFTA técnicos. 9 nom. , incluyendo mejor película y dtor. 2010: Satellite Awards: Mejor fotografía, dirección artística, BSO. 11

11:13 MULTICINE

CLAVE DOMINGO 28 JULIO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP No. 200 Alma Latina Feat La Reyna Y

La Rea, Jan Cruz Nube Roja Feat Diana Fuentes, Wil Campa Ft Papi Lacho, entre

otros. . . PID T-

10:00 CONCIERTOS

PID T-

10:45 Charanga Latina

RETRATO EN SI MAYOR Hilda Gorría. Sinopsis: Una artista multifacética que

durante más de 50 años ha volcado su energía y gracia en escenarios de Cuba y

el mundo, se mantiene actuando con su grupo acompañante. Pertenece al catálogo

de la Empresa Ignacio Piñeiro. MEGA CLIP PID-66467 T- 5801 Mega Clip 023

12:00 CONCIERTO Pablo Alborán PID T-

01:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

200 Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, Jan Cruz Nube Roja Feat Diana Fuentes,

Wil Campa Ft Papi Lacho, entre otros. . .

02:00 CONCIERTOS Charanga latina RETRATO EN SI MAYOR HILDA GORRÍA.

SINOPSIS: UNA ARTISTA MULTIFACÉTICA QUE DURANTE MÁS DE 50 AÑOS HA VOLCADO SU

ENERGÍA Y GRACIA EN ESCENARIOS DE CUBA Y EL MUNDO, SE MANTIENE ACTUANDO CON SU

GRUPO ACOMPAÑANTE. PERTENECE AL CATÁLOGO DE LA EMPRESA IGNACIO PIÑEIRO. PID T-

03:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 023 ()

04:00 LUCASNÓMETRO

PID T-

N. O

05:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

200 Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, Jan Cruz Nube Roja Feat Diana Fuentes,

Wil Campa Ft Papi Lacho, entre otros. . .

06:00 CONCIERTOS Charanga latina RETRATO EN SI MAYOR HILDA GORRÍA.

SINOPSIS: UNA ARTISTA MULTIFACÉTICA QUE DURANTE MÁS DE 50 AÑOS HA VOLCADO SU

ENERGÍA Y GRACIA EN ESCENARIOS DE CUBA Y EL MUNDO, SE MANTIENE ACTUANDO CON SU

GRUPO ACOMPAÑANTE. PERTENECE AL CATÁLOGO DE LA EMPRESA IGNACIO PIÑEIRO. PID T-

07:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 023

08:00 CONCIERTO Pablo Alborán PID T-

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

10:00 No. 200 Alma

Latina Feat La Reyna Y La Rea, Jan Cruz Nube Roja Feat Diana Fuentes, Wil Campa

Ft Papi Lacho, entre otros. . . HORA ROCK PID T-

No.

021

PID

T-

11:00 LUCASNÓMETRO

N. O PID T-

CANAL CARIBE DOMINGO 28 JULIO 2019

01:00 NTV

DOMINICAL.

02:00 DOCUMENTAL. Homenaje a Chávez.

02:45 DE CADA DIA. Cooperativa No Agropecuaria G´Obras

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 SIETE DIAS

EN CUBA.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 ESTACIÓN

CARIBE. Transporte en la colonización del

Caribe.

09:00 9no INNING.

PANAMERICANOS. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO EN

SIETE DIAS. Resumen noticioso

internacional.

10:00 DOCUMENTAL.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 CODIGO

VERDE. Estudios de peligro, vulnerabilidad

y riesgo de epizootias.

11:00 RT RESUMEN

SEMANAL.

11:30 CARIBE Noticias.