Cartelera de la TV Cubana

CV LUNES 29 JULIO 2019

BUENOS DÍAS

SU CARTELERA

09:00 CANTA Y

JUEGA Título: Canta y juega 21 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

09:15 MÁGICAS

AVENTURAS CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 Título original: How To Train Your Dragon: The Hidden

World EE. UU. / 2019 / 104min. / Aventuras Animado / Estreno / Director:

DeanDeBlois Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y

un temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha

recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán

finalmente su verdadero destino: para uno, conducir Isla Mema junto a Astrid;

para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a

prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás

hayan afrontado. . . y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

Completamiento: Lo sabías ? Volcán Animado: Te quiero Érase una vez: El lobo y

el ternero Video musical: Lily y el muñeco Animado: Dulce capullo

11:15 NOVELA

HERMANITAS CALLE CAP 90

01:00 NOTICIERO

DEL MEDIODIA

SU CARTELERA

02:00 EL PIQUETE Título: Los instrumentos de viento Sinopsis: Los

instrumentos de viento. Trompeta, saxofón, flauta, tuba, oboe. Invitados.

Música: Disco:

02:30 SOLO TU

CORAZON LO SABE Título: Amor a primera

vista Sinopsis: ¿Existe verdaderamente el amor a primera vista? ¿Por qué tan

repentinos “flechazos” pueden llevarnos a sufrir decepciones? Secciones: Corto

internet “Les Dangereux”. Curiosidades: Tipos de abrazos. Manualidades. Música:

Leoni Torres / Me quedo contigo. Disco:

02:45 REBELDES Título: Conflictos familiares Sinopsis: El programa

empieza con puntos de vista de jóvenes y adultos sobre los conflictos

familiares. Enfatiza en la importancia de una cultura de la comunicación, sobre

todo en las relaciones entre padres e hijos. Disco:

03:15 CANTA TUS

DERECHOS Título: Andro José Brito

Sinopsis: En esta emisión estaremos compartiendo con Andro José Brito, ganador

del concurso Por un Mundo al Derecho, en la manifestación de dibujo. Video

internacional: “Tus derechos, mi compromiso” Vídeo musical de promoción de

derechos de la niñez y de la adolescencia. Consejo Nacional de la Niñez y de la

Adolescencia (CONNA) de El Salvador. Música: Disco:

03:30 ANIMATE Título: Bloque 11 Sinopsis: Paquete de animados cubanos

dirigidos específicamente a los adolescentes con temas variados. Contenido:

Wajiros, Coctelitos: Flores, Pubertad 10. Los temores de mamá, Palabreando:

Escapar, Mi taller: Precisión. Disco:

ANSOC

04:15 CANTA Y

JUEGA Título: Canta y juega 21 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

Cap. 110 Título: El regreso del reino de las Aguas Claras (1) Sinopsis:

(1) Sinopsis: Disco:

05:00 SOPA DE

PALABRAS Título: Abstraído Sinopsis:

Pangachele juega mucho con el celular y está cada vez más apartado de los

demás. Disco:

05:30 SALA A+ Título: El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares

Sinopsis: Adolescentes valoran el respeto a las diferencias individuales,

mediante el análisis de la película “El hogar de Miss Peregrine para niños

peculiares”: Jacob de 16 años, es un chico con problemas para relacionarse y

muy unido a su abuelo. Después de sufrir una tragedia familiar y con la

intención de saber más sobre el pasado y las disparatadas historias de su

abuelo, convence a sus padres para dirigirse a la costa de Gales y buscar el

hogar para niños especiales de Miss Peregrine, del que tanto le han hablado.

Disco:

05:57 ESTE DÍA 615 d. c. : Asciende al trono Pakal II. México. Un día

como hoy del año 615 se supone ascendió al trono el más conocido de los

gobernantes mayas, Pakal II del período clásico tardío. Llamado Pakal el

Grande, el protegido de los Dioses comenzó a gobernar con 12 años de edad,

cuando la ciudad estado maya de Palenque vivía un período de decadencia, sin

embargo la llevó a nuevos niveles de esplendor, con la construcción de la

mayoría de los palacios y templos. El conjunto central, conocido como el

Palacio, fue ampliado y remodelado en varias ocasiones. Durante su reinado de

68 años, Pakal supervisó la construcción de los monumentos arquitectónicos más

notables de la ciudad. 1819: Nace Perucho Figueredo. Cuba. Carlos Manuel de

Céspedes le confirió el grado de teniente general y jefe del Estado Mayor, bajo

las órdenes del también teniente general Luis Marcano. La Asamblea de Guáimaro,

le designó subsecretario de la guerra del primer gobierno de la República de

Cuba en Armas, con el grado de mayor general. También se desempeñó como jefe de

despacho del presidente Céspedes. Perucho es el autor de nuestro Himno

Nacional, dicen que en ocasión de la Toma de Bayamo, aún sobre la cabalgadura,

comenzó a improvisar en un papel las estrofas de la marcha, luego, doce

muchachas, junto a la hoy Catedral, cantaron el Himno, coreadas por la

muchedumbre. 1881: Nace Miguel Companioni. Cuba. Realizó estudios de piano,

contrabajo, violín y flauta, llegó a dominar la guitarra como un excelente

ejecutante. Formó su propia orquesta con la que amenizó bailes y fiestas, se

dice que fue el precursor del danzón en esa región del país pues interpretó

este tipo de melodías con obras suyas. Se destacó en la dirección de coros de

clave, para los que compuso obras; igualmente fundó tríos y, desde entonces, la

trova espirituana se distingue por este tipo de formato. Compuso pasacalles y

guarachas pero Mujer trascendente es su pieza más emblemática con más

CONMIGO Título: Amores de verano Sinopsis:

Son bellos los amores de verano, pero: ¿están condenados a desaparecer cuando

estos meses se acaban? Música: Clip Luis Barbería y Alexander Abreu – Bolero en

blanco y negro Disco:

CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

SU CARTELERA

08:30 VIVIR DEL

CUENTO

09:00 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 64

09:45 CUADRO A

CUADRO AJIN: DEMI-HUMAN Ajin: Demi-Human. Título original 2017 / 108 min / Japón /

Acción. Fantástico. Manga / subtitulado al español / estreno Dirección:

Katsuyuki Motohiro Reparto: Takeru Sato, Gou Ayano, Tetsuji Tamayama, Ken’ichi

Suzumura En el manga original, aparece una persona inmortal en un campo de

batalla africano. Más tarde van apareciendo nuevos seres inmortales que

empiezan a conocerse por el nombre de “Ajin” (demi-humanos) . Antes

de las vacaciones de verano, un estudiante de instituto japonés muere en un

accidente de tráfico. Sin embargo, es revivido y se le pone un precio a su

cabeza. Así empieza su desgracia, pues tendrá que huir de toda la humanidad.

11:45 PISO 6 WIL

CAMPA TESIS DE MENTA—–DTOR ROBERTO PERDOMO MAYQUEL GONZÁLEZ—-TROMPETISTA

ABEL GERONES-CANTAUTOR VIDEO AFORTUNADO: WIL CAMPA Y LA GRAN UNIÓN

NOTICIAS

MADRUGADA SU CARTELERA

12:45 SERIE

EXTRANJERA CSI CAP 16

TELECINE (Pensando en 3D) POLO VIEJO BAJO MI PIEL Cuba / 2008 / 90

min / Acción / español / reposición Director: Jorge Alonso Padilla Reparto:

Luis Rielo, José Luis Hidalgo, Ketty de la Iglesia, Héctor Echemendía, Jorge

Martínez El 25 de enero de 1965, un grupo de alzados comandados por el

cabecilla Julio Emilio Carretero trató de tomar el puesto de las Milicias del

caserío de Polo Viejo, ubicado entre Trinidad y Topes de Collantes, en la

cordillera del Escambray. Como resultado fueron asesinados los campesinos

Eustaquio Calzada Ponce y Fermín Rubén Trujillo. Pero la tenaz resistencia de

los campesinos junto a los milicianos impidió que los alzados arrasaran con el

poblado. Completamiento: La danza de los pequeños cisnes-Documental RT (0: 27:

03)

TELECINE

(CINE FRANCES) El Inspector Max Título original Max et les ferrailleurs

Max y los Chatarreros 1971 / 110 min. / Francia-Italia / Drama. Romance |

Crimen. Policíaco. Prostitución. Robos & Atracos. Neo-noir / Color /

Subtitulada / Reposición Dirección Claude Sautet Reparto Michel Piccoli, Romy

Schneider, Georges Wilson, Bernard Fresson, François Périer, Boby Lapointe,

Michel Creton, Henri-Jacques Huet, Jacques Canselier Sinopsis Amargado por la

falta de eficacia de la justicia y por la proliferación de la delincuencia

profesional, el juez Max (Michel Piccoli) abandona su carrera y se hace

detective privado. En una ocasión, para detener a una peligrosa banda, decide

infiltrarse en ella. Así es como conoce a Lily (Rommy Schneider) , una

prostituta que es la novia del jefe. Pronto surgirá entre ellos una

irresistible atracción. Completamiento: Collage de filmes a presentar

(Bienvenida del programa) Spot Memorias Monográfico Jean Paul Belmondo 1ra.

parte Homenaje Romy Schneider y Michel Piccoli El filme de hoy Comentario: El

Inspector Max T: 25´09

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 91

TR TRANSMISION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

02:00 Magia de

colores: Goldie y osito, Equipo Umizoomi, El mundo de Luna

02:45 Sueños y

fantasía

03:00 Anímate:

03:30 Cubo mágico: La

lectura

04:00 SERIE CUBANA

“TRAS LA HUELLA”: Asedio

05:00 Telecentros

06:30 REVISTA

TENGO ALGO QUE DECIRTE:

07:00 Ecos: Equina

“Rancho Escaleras de Jaruco”

07:30 Serie

extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands. Cap. 2

08:00 NTV

08:30 Confidencias: Fabian

Escalante

09:00 Bravo: Gala

“Estrellas del Ballet del Siglo XXI”, Teatro del Kremlin, 15 de octubre del

2016. (Segunda parte) .

10:00 Espectacular:

PABLO ALBORAN

cierre Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2 LUNES 29 JULIO 2019

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

Marvel

Spiderman Cap. 13 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 7 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN

CASA El arte de empanar y rebozar

Sinopsis: El programa abordará sobre los empanados y rebozados, diferentes

formas de envolver los alimentos para su consumo posterior. Se verán los

diferentes ingredientes para ello y se demostrara como hacerlo correctamente.

PID T-

(En

vivo)

06:30 TODO LISTO Cartelera con las principales propuestas televisivas del

canal en la semana. SIGNOS PID T-

Zenia

Gutiérrez Un programa sobre la vida y obra de la pintora Zenia Gutiérrez

(Estreno)

07:00 ONDA RETRO

THE T Tg The great Jimi Parte II Sinopsis:

Sinopsis: Seguimos esta semana con algunos de los temas más conocidos del gran

Jimi Hendrix. PID T-

(Estreno)

07:30 PARRANDEANDO

PID T-

Las

Parrandas de Chambas Sps: Historia, tradición, pasión, orgullo y compromiso, se

únen para regalar cada agosto la más autentica expresión popular parrandera en

el municipio avileño de Chambas.

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 NOTICIERO

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. ()

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

MULTIVISION LUNES 29 JULIO 2019

08:02 DE TODO UN

TIN Tira: Amigas, Averiguando cosas, Las

aventuras de Blinky Bill.

09:04 SERIE

INFANTIL LOS 3 DE ABAJO CAP. 5

09:27 FILMECITO EL VALLE DE LAS HORMIGAS PERDIDAS II PARTE Título original Minuscule 2: Les mandibules du bout du

monde aka Año 2019 Duración 92 min. País Francia Dirección Hélène Giraud,

Thomas Szabo Género Animación. Aventuras | Insectos. 3-D Sinopsis Cuando una

mariquita queda atrapada en una caja con destino al Caribe, su padre pone rumbo

a la isla de Guadalupe para rescatarla y salvar a otros amigos de una zona de

construcción plagada de peligrosos humanos. Película basada en la serie animada

“Minúsculos”.

11:00 CINEMA

12:40 KARAOKE

TALENTO: Ozuna.

12:55 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 82ª TEMP

01:40 SERIE LAS

HORAS DE MI VIDA CAP. 10

02:03 SERIE MERLIN

CAP. 8 2ª temp

02:47 KARAOKE

TALENTO: Ozuna.

03:02 SERIE REINAS 1ª TEMP CAP 7

04:01 TARDES DE

CINE CHARLES CHAPLIN LUCES DE LA CIUDAD

(CITY LIGHTS) EEUU. / COMEDIA ROMÁNTICA / 1931

/ T: 1: 21 / DIR: CHARLES CHAPLIN INT: CHARLES CHAPLIN, VIRGINIA CHERRILL,

FLORENCE LEE Un pobre vagabundo pasa mil y

un avatares para conseguir dinero y ayudar a una pobre chica ciega de la que se

ha enamorado. Premios 1931: National Board of Review (NBR) : 10 mejores films

05:23 TODOS A

BAILAR Y CANTAR CAMINO A LA FAMA 2 (Center

Stage: Turn It Up) EEUU. / Drama musical / 2008 / T: 1: 35 / Dir: Steven

Jacobson Int: Rachele Brooke Smith, Kenny Wormald, Sarah Jayne Jensen Sinopsis:

Lo único que siempre ha querido Kate Parker es actuar con la Academia Americana

de Ballet. Pero cuando no consigue entrar, se da cuenta de que se necesita algo

más que el talento para triunfar en el mundo del baile. Con una nueva

oportunidad en un club de hip-hop y la ayuda de un atractivo ex jugador de

hockey convertido en bailarín, quizá Kate consiga convertir sus sueños en

realidad.

06:58 KARAOKE

TALENTO: Ozuna.

07:15 CALABACITA

07:16 SERIE LOS

BIBLIOTECARIOS 3ª TEMP Cap. 1

08:02 SERIE

AGENTES DE PROTECCION CAP. 21 1ª TEMP

08:45 SERIE EL

NOVATO 1ª TEMP Cap. 10

09:28 SERIE

CHICAGO FIRE 7ª TEMP Cap. 21

10:09 SERIE EL

HIJO 1ª TEMP Cap. 1

CLAVE LUNES 29 JULIO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

200 Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, Jan Cruz, Airán Muñoz, Descemer Bueno

& Rio Roma

10:00 EL PERFIL

PID T-

Formell

y Los Van Van

10:30 MÚSICA TOP

TOP 5 Pentatonix, 5 Seconds Of Summer,

Ariana Grande, Benny Blanco, Tainy, Selena Gómez, J Balvin, entre otros. . .

PID T-

11:00 TODO MÚSICA

PID T-

Juntos

en la escena musical: Con Julio Montoro, Universo y su grupo Aché y Yumurí y

sus Hermanos. ()

11:30 MOVIENDO

PROGRAMA 17 Chyla Lynn, Erick Machado,

Annalie López, entre otros. . . PID T-

PROGRAMA 5

ROMÁNTICA Programa 5 PID T-

10:00 DOCUMENTAL

PID T

Una mujer, una canción, una ciudad. Miriam Ramos. Homenaje a la cantante cubana Miriam Ramos y a su obra. A 4 voces Un documental sobre los cuartetos vocales en la música popular cubana. Nostalgia de trovadoras Homenaje a mujeres exponentes de la trova en Cuba.

CANAL CARIBE 29 JULIO 2019

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 ESTACION

CARIBE. Transporte en la colonización del

Caribe.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:00 ENLACE

NACIONAL. Isla de la Juventud.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30pm MUNDO WEB.

08:45pm NOTICIAS EN LA

RED. Actualidad informativa en las páginas

web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO

AHORA. Noticiero internacional.

10:00 DOMINIO

CUBA. Ciudad digital.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.