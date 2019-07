La orquesta Los Van Van será una de las agrupaciones cubanas que participarán en el evento, que se desarrollará entre el 22 y el 25 de agosto en el mundialmente conocido balneario de Varadero. (Foto: cubasi.cu).

Reconocidos artistas cubanos y extranjeros se darán cita en la segunda edición del Festival Josone Varadero Jazz & Salsa, que tendrá lugar del 22 al 25 de agosto en ese famoso balneario cubano, informaron hoy los organizadores.

Músicos de probada trayectoria sobre los escenarios y de las más variadas tendencias musicales actuarán en esta edición que propone, entre otras, a las orquestas Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Alexander Abreu y Havana D´ Primera, Francisco (Pancho) Céspedes, Eme Alfonso, Jacob Forever y Divan.

De otros puntos de la geografía llegarán hasta Varadero Josone la folclorista peruana Eva Ayllón, los embajadores del jazz y los ritmos africanos Weedie Braimah and The Hands of Time (Ghana), y Quintero’s Latin Jazz Project, reconocida formación venezolana.

Durante cuatro días el evento también contará en su programación con Issac Delgado, la agrupación rumbera los Muñequitos de Matanzas, el dúo Buena Fe, Haila María Mompié, Paulo FG y su Élite, Descemer Bueno, Alain Pérez y Manolito Simonet y su Trabuco.

El festival es organizado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), con la colaboración del Ministerio de Cultura de Cuba, el Ministerio de Turismo, el Instituto Cubano de la Música, y otras instituciones culturales de la isla.

En la pasada edición la cita contó con la participación de los salseros Gilberto Santa Rosa y José Alberto “El Canario”, el jazzista Nicholas Payton, y el dúo de música urbana Gente de Zona entre sus principales atracciones. (Prensa Latina).