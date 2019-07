En el carnaval habanero la belleza y el colorido distinguieron la carroza de El hombrecito verde.

Por SAHILY TABARES

Fotos: LEYVA BENÍTEZ

Para él, la identidad es arraigo, compromiso, pertenencia al lugar donde nació. No oculta su emoción al hablar de la pieza musical Tradición Habana, que en coautoría con Dianelys Alfonso Cartaya se estrenó el 13 de agosto de 2018, en el teatro Karl Marx, a propósito de la quinta edición de la Fiesta infantil Animada Fantasía. “Dedicamos el homenaje a Fidel, consecuentes con su valioso ideario. Él decía: ‘Si la educación es atractiva, la cultura forma parte de la educación. Las mejores obras culturales, las mejores creaciones artísticas del hombre y de la humanidad forman parte de la educación’ ”.

El joven Jorge Pedro Hernández Medero, graduado del Instituto Superior de Arte, en la especialidad de danza folclórica, ha sido protagonista, con su grupo, de acciones socioculturales en comunidades, museos, centros recreativos, escuelas e instituciones. Incorporaron a sus proyectos la productora audiovisual Deverdea, con la que realizan cortos de ficción para atender los intereses de la niñez, de jóvenes y adultos. Desde una perspectiva creativa desarrollan talleres de aprendizaje y apreciación de las manifestaciones artísticas.

Jorge Pedro Hernández considera esenciales los saberes aprehendidos como instructor de arte y en el ISA.

Les fue grato realizar con Cinesoft el video institucional de la campaña por los 500 años de La Habana y 24 cápsulas promocionales sobre este acontecimiento de envergadura notable en la vida de los capitalinos. “¿Qué estamos dispuestos a hacer por La Habana? Es una interrogante que nos motiva y legitima nuestra consagración. Cada persona aporta solidaridad, amor y dedicación para comprender la dimensión del acontecimiento”, precisa.

Raíces de la utilidad

Jorge Pedro es incansable, imposible seguir su itinerario, el del grupo El hombrecito verde y sus proyecciones, las cuales apoyan el trabajo con jóvenes y adolescentes. En especial lo motiva el estudio del arte y sus infinitas posibilidades para comprender las problemáticas sociales en el contexto cubano actual.

“Vamos de lo general a lo particular para favorecer la activa participación comprometida de las organizaciones, las familias, los amigos. Una tarea grandiosa requiere el esfuerzo y la satisfacción de la comunidad, los directivos, los creadores”, comenta.

“Sacrificio y dedicación bordan cada relato que el grupo lleva a la escena”, reconoció Kiki Corona.

Como integrante del catálogo perteneciente al Centro Provincial de Apoyo al Carnaval, aporta ideas novedosas que enriquecen una tradición secular. Así lo reconoce Georgina Cortez Rodríguez (Yoyi), directora de la institución. “Testimonios elocuentes demuestran su talento y maestría. Él se apoya en investigaciones, le interesa desarrollar capacidades y habilidades de los miembros del grupo, enriquecer la vida cultura de la población”.

Ninguno de sus proyectos escapa a esa proyección. El espectáculo audiovisual Colba y su historia, galardonado con un Premio Especial en Cubadisco (2018), cuenta la historia de Cuba a través de los procesos culturales.

Sobre la experiencia, el músico Kiki Corona rememora: “Cuando Jorge Pedro me convocó ya él tenía muy clara la idea inicial y un primer guion que me resultó fascinante por su frescura, luego lo perfeccionó con un sentido dramatúrgico a mi juicio inusitado. Realmente no me sorprendió, lo conozco desde que apenas tenía 17 años y ya mostraba dotes de iluminado creador.

El audiovisual Colba y su historia recrea los procesos culturales de nuestra nación.

“Mi tarea fue compleja, pero rica, divertida, tuve que investigar, luego escribir–y grabar– acerca de géneros con los cuales hasta ese momento poco o nada había trabajado. La tumba francesa, el paso doble, los fandangos, las bulerías y el tango andaluz aderezaron mis composiciones instrumentales y cantadas.

“El director de El hombrecito… tiene muchas capacidades y está muy bien entrenado. Ha sabido nuclear un colectivo con talento que ofrece en cada uno de sus espectáculos un universo profesional digno del buen teatro musical cubano de siempre”.

Al parecer, nada humano le es ajeno. Llevar sueños y preocupaciones al escenario sustenta la virtud inmanente de un equipo que cultiva la esperanza, para descubrir la esencia oculta de las cosas como solo lo consigue el arte.