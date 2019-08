Cartelera de la TV Cubana

CV VIERNES 2 AGOSTO 2019

JUEGA Título: Canta y juega 25 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

AVENTURAS LA LEGO 2 Título original: The LEGO Movie 2: The Second Part EE. UU.

/ 2019 / 93min. / Comedia Animado / Estreno / Director: Mike Mitchell, Trisha

Gum Después de cinco años de tranquilidad aparece una nueva amenaza: invasores

de LEGO DUPLO del espacio exterior que lo destrozan todo antes de que dé tiempo

a reconstruirlo. Emmet, Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar

una batalla que les llevará a mundos inexplorados. Completamiento: Lo sabías?

Submarino Por primera vez: Música cubana Érase una vez: El cuento de kulovak

Video musical: Firmamento, por Dúo Karma Animado: Masha y el oso (Cambiando

lugares)

HERMANITAS CALLE CAP 94 final

DEL MEDIODIA

Título: Proyecto Alas Sinopsis: Danzas Españolas. Municipio La Lisa Música: Disco:

Municipio La Lisa Música: Disco:

02:30 BANDA ANCHA Título: La red, un almacén muy grande. Sinopsis:

Recientemente se reconocía que el volumen de información acumulada por la

humanidad durante los últimos 2000 años se estaba duplicando. . . cada dos

años, por tanto el acceso a esta biblioteca en crecimiento se puede convertir

en una herramienta a la disposición de la humanidad y su intención de

satisfacer sus necesidades. (02) Disco:

DEPENDE Título: Hacer visible lo invisible

Sinopsis: La salud de los seres humanos la integran diversos componentes, pero

el psicológico es el motor impulsor de nuestra vida, por ello es importante que

las personas aprendan a reconocer su valía. Disco:

03:15 LISTA TOPE Título: Cosas extrañas encontradas bajo el agua Sinopsis:

Más allá de lo que enumeran las listas en la red, los fondos marinos se están

cargando de desechos generados por los seres humanos. Disco:

03:30 OTAKU Título: Programa 5. Animes de fantasía oscura terror

Sinopsis Diccionario de términos otakus. Explicación de por qué el protagonista

de las series de fantasía oscura casi siempre tienen el poder del antagonista.

Frutas del diablo del Onepiece y sus poderes. Disco:

JUEGA Título: Canta y juega 25 Sinopsis:

Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el

mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Disco:

Cap. 112 Título: El regreso del reino de las Aguas Claras (3) Sinopsis: Disco:

(3) Sinopsis: Disco:

MEDIADORES Título: Secretos Sinopsis: SME

(SOS Mediadores) es el programa donde se muestra como la mediación de

conflictos puede ayudar a la recuperación de las relaciones entre los

individuos en base al respeto y la tolerancia. En este capítulo, se habla de la

importancia de guardar un secreto que se nos ha confiado. Se interviene en un

conflicto entre Camila y Rita en la Escuela República del Paraguay en Formosa y

otro entre Lilen y Sofía en la Escuela Virgen Misionera en Bariloche, Rio

Negro. Se incluyen opiniones de niñas y niños y explicaciones sobre el proceso

de mediación. Disco:

PIENSAS TU Título: Pasarse de tragos

Sinopsis: Opiniones y criterios sobre como el exceso de alcohol puede afectar a

los adolescentes, se debate como comienza el alcoholismo y las afectaciones que

trae consigo Videos clips: Buena fe, Omara Portuondo y Yomil y Dany, Tema:

Música vital / Onedirectionhistory / Melendi Disco:

05:57 ESTE DÍA 1911. Fallece José Joaquín Palma y Lasso. Guatemala:

nacido en Bayamo en el año 1844, se incorporó a la Revolución de 1868 desde sus

inicios. Fue ayudante de Carlos Manuel de Céspedes y redactor del periódico El

Cubano. Alternó su residencia en Guatemala y Honduras, actuando en este segundo

país como Secretario del Presidente Marco Aurelio Soto. En 1902 regresó a Cuba

aceptando la representación consular en Guatemala, en ese país muere un día

como hoy del año 1911. 1925: Se crea la Confederación Nacional de Obreros de

Cuba. Cuba: La constitución de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba

resultó un paso significativo para la organización del movimiento obrero en la

isla. El hecho, acaecido este día de 1925 en el marco del Tercer Congreso Nacional

Obrero; la presencia de Alfredo López, posibilitó la adopción de importantes

medidas en interés de los obreros y que prevaleciera la unidad. 1996. Muere

José Soler Puig. Cuba: José Soler Puig nació en Santiago de Cuba en 1916.

Bertillón 166 obtuvo el premio del primer concurso Casa de las Américas, una

novela que ha trascendido en el tiempo y motivado su adaptación a guiones

cinematográficos. Durante su estancia en La Habana Soler Puig colaboró en

Cúspide, Carteles, el magazine literario del periódico Noticias de hoy, Lunes

de Revolución y El Caimán Barbudo. José Soler Puig falleció en la capital este

día del año 1996 a los 80 años.

06:00 LABORATORIO Título: Campismo Popular Sinopsis: Cada año la costa norte

mayabequense es escenario principal del verano de muchos cubanos, pues en esta

zona se encuentra una combinación perfecta, sol, playa y aire puro con

excelentes instalaciones del campismo popular, los jóvenes que trabajan y a los

que disfrutan de esta etapa estival dedicamos nuestro tiempo televisivo. Disco:

Más Allá del Límite Cap. 66

PUERTA SILVIO (Y LOS OTROS) Loro Italia-Francia / 2018 / 150´ / Drama / Estreno / Color

/ Subtítulos en español Dir: Paolo Sorrentino Reparto: Toni Servillo, Elena

Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak. . . Silvio Berlusconi se

encuentra en el momento más complicado de su carrera política. Sergio Morra es

un atractivo hombre hecho a sí mismo que sueña con dar el salto de sus

cuestionables negocios de provincia a escala internacional. El camino más

rápido para conseguirlo es acercarse a Silvio, el hombre más poderoso de Italia.

NOS VAMOS CON LUCAS Tema: Las listas de

éxito. Talentos: Yumurí y Gitano s, Patricio Amaro, Maykel Blanco

NOTICIAS

CSI CAP 18

TESTIGOS DE UN CRÍMEN (Partners in Action) DVD-910 Canadá / 2002 / 1. 32min. /

Policiaco / reposición Dirección: Sidney J. Furie Intérpretes: Armand Assante,

Doug Smith y Larry Day Jack -un ex-policía- tras haber perdido a su esposa e

hijo en un accidente, se refugia en el alcohol. Trabajando como guardia de

seguridad en el puerto, presencia un pleito entre policías corruptos y

narcotraficantes, en el que un agente resulta muerto y Jack es acusado. Teddy,

un chico de 16 años oculta al prófugo y le permite probar su inocencia. Nota:

Tiene un subtítulo rápido en el minuto 4, y cartel de subtitulado por. . . en

el minuto 91, antes de los créditos finales. Completamiento: Irán – 1.

Especialistas iraníes de cine 2. Lorestán II 3. Arvand III 4. Fabricación de

azulejos (0: 25: 03)

TELECINE (ARTES MARCIALES) FURIA (Furie) 2019 / 98 min / Vietnam / Artes marciales / EST DIR Le-Van Kiet INT Veronica Ngo, Thanh Nhien Phan, Hoa Tran, LêBình Cuando unos traficantes secuestran a su hija, Hai Phuong, una mujer diestra en artes marciales, regresa a Saigón con sed de venganza para acabar con los raptores. Completamiento: Meteora, Grecia (0: 10: 52) / El Pabellón Benlliure, Museo de Bellas Artes de Valencia (0: 08: 16)

TRANSMISION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

Magia de colores: Justo a tiempo, Phineas y Ferb, Aventuras con los hermanos Kratts

Historias animadas: Los príncipes del año

V. : El sueño

"TRAS LA HUELLA" Por la ruta de Colón.

castigo (La Divina Comedia)

06:30 Tengo algo que

Tengo algo que decirte: Aniversario del programa "Nocturno".

07:00 Mi Isla Bella:

RECORD GUINNES: LOS RECORD MÁS IMPORTANTES QUE HA OBTENIDO CUBA Y QUE HAN SIDO

RECORRIDOS EN ESTE LIBRO DE FAMA INTERNACUIONAL.

Serie extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands. Cap. 6

Música y más: Homenajes: Ángel Vázquez Miyares Inv. María Eugenia Barrios.

Un palco en la ópera: Opera, La Wally 3er, de Catalani.

Grandes series: En Nombre de la Rosa Cap 8 y final

Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2 VIERNES 2 AGOSTO 2019

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la

perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

PRÍNCIPE PID T-

Robozuna

(temp-2) Cap. 3 Transformers Prime Beast Cap. 8 (Estreno)

CASA PID T-

500 poemas para ti, Habana Sinopsis: La Habana cuenta,

encanta, embruja y regala su arte entremezclado con la poesía y la pasión de

aquellos que, como regalo, viven para celebrar su 500 aniversario. . (En vivo)

06:30 COLECCIONANDO

PID T-

Sellos,

pasión de Antonio Guerrero Sinopsis: Basado en la colección de sellos de Cuba

de Antonio Guerrero, quien es Miembro de Honor de la Asociación Filatélica

Cubana. (Estreno)

07:00 CINEFLASH PID T-

Programa

312 PRIMER CORTO TÍTULO: Cretinos DIRECTOR: Edu Moyano PAÍS: España GÉNERO:

Comedia SINOPSIS: Durante un atraco en una tienda de 24 horas, el bandido toma

como rehén a un tipo que estaba decidido a suicidarse. SEGUNDO CORTO TITULO:

Mejor amigo DIRECTOR: Juliana De Lucca & David Feliu & Nicholas Olivier

& Shen YI PAÍS: Francia GÉNERO: Animado SINOPSIS: En un futuro cercano

hacer amigos ya no requiere ningún esfuerzo o habilidades sociales. En su

lugar, todos tienen un dispositivo llamado Best Friend, que una vez implantado

garantiza al amigo virtual perfecto. La historia sigue a Adán, un hombre

solitario adicto a este dipositivo, cuya vida feliz y fabricada puede haber

llegado a su fin accidentalmente. La animación en 2D logra ser inquietante,

estimulante y completamente entretenida a la vez. Es un cuento oscuro de un

futuro triste, pero no tos es pesimismo. Hay aspectos cómicos que elevan la

narrativa y amplían su atractivo (Estreno)

07:30 ISL@TV. CU

PID T-

Nomofobia

(RTX)

PID T-

Música

electrónica Sinopsis: La música electrónica toma auge en Cuba. Dj cubanos

defienden con mucha fuerza sus producciones musicales para hacerse valer en un

amplio mercado musical, la oficina PM Records creó Eyeife, un evento que desde

hace casi tres años vincula la electrónica con las raíces africanas y toda

música hecha en Cuba.

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. (RTX)

T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION VIERNES 2 AGOSTO 2019

TIN Tira: Averiguando cosas, Bitz y Bob,

Exploradores espaciales, Nina y las neuronas.

INFANTIL LOS 3 DE ABAJO CAP. 7

09:30 FILMECITO ASTERIX EL GOLPE DEL MENHIR Año 1989 Duración 75 min. País Francia Dirección Philippe

Grimond Género Animación. Aventuras. Comedia | Cómic. Antigua Roma. Cine

familiar Sinopsis El druida Panoramix, después de darse un golpe con un menhir,

pierde la memoria, lo cual supone una enorme desgracia, ya que sólo él conoce

la fórmula de la poción mágica con la que los galos se defienden de la invasión

romana. Astérix y Obélix intentarán por todos los medios resolver el problema.

Y AMANTES Cap. 12 2ª TEMP

HORAS DE MI VIDA CAP. 14

CAP. 12 2ª temp

MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 1ª TEMP CAP 3

RECORDAR ESCUELA DE MÚSICA México /

Comedia / 1955 / T: 1: 26 / Dir: Miguel Zacarías Int: Pedro Infante, Libertad

Lamarque, Luis Aldás Sinopsis: Pedro protagoniza a un industrial con mucho

dinero y Libertad Lamarque a una profesora de canto que se ve obligada a dejar

su escuela por no tener suficientes recursos económicos. Los dos se unen

gracias a las aptitudes que tienen para el canto en una gira por muchos países

del mundo, dicho viaje hará que cada uno de los dos se case con su respectiva

pareja, luego de solucionar un malentendido de parejas

CINE SHERLOCK HOLME 5. El sabueso de

Backerville.

TALENTO: Melendi.

BIBLIOTECARIOS 3ª TEMP Cap. 5

AGENTES DE PROTECCION CAP. 3 2ª TEMP

NOVATO 1ª TEMP Cap. 12

AMSTERDAN Cap. 2

HIJO 1ª TEMP Cap. 5

MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 1ª TEMP CAP 3

Y AMANTES Cap. 12 2ª TEMP

AGENTES DE PROTECCION CAP. 3 2ª TEMP

BIBLIOTECARIOS 3ª TEMP Cap. 5

HIJO 1ª TEMP Cap. 5

AMSTERDAN Cap. 2

CAP. 12 2ª temp

Y AMANTES Cap. 12 2ª TEMP

07:08 SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 12

CLAVE VIERNES 2 AGOSTO 2019

CLIP No. 204 Athanai Feat. David Torrens,

Ray Fernández Leonardo Diago Y La Nueva Era De Cuba, Howie, entre otros. . .

T-

HABANA ARNALDO RODRÍGUEZ PID T-

Director,

arreglista y compositor de la exitosa banda: Arnaldo y su Talismán.

EXCLUSIVA PID T-

Moulin

Rouge, amor en rojo. PARTE II. Se afirmó que Moulin Rouge recupera el cine

musical ofreciendo una visión tridimensional y atípica, visualmente apabullante

y de éxito comercial.

ÉXITO PID T-

DYANGO Poseedor de una voz muy poderosa, este interprete con su

temperamento logra conmover a todo un auditorio cuando entona sus canciones.

SALSERA No. 121 Los Van Van, Adalberto Álvarez,

Mariana & La Makynaria, entre otros. . . PID T-

12:00 VIDAS Chino y Nacho PID T-

CLIP No. 204 Athanai Feat. David Torrens,

Ray Fernández Leonardo Diago y la Nueva Era de Cuba, Howie, entre otros. . .

PID T-

HABANA ARNALDO RODRÍGUEZ PID T-

Director,

arreglista y compositor de la exitosa banda: Arnaldo y su Talismán.

EXCLUSIVA Moulin Rouge, amor en rojo.

PARTE II. Se afirmó que Moulin Rouge recupera el cine musical ofreciendo una

visión tridimensional y atípica, visualmente apabullante y de éxito comercial.

PID T-

ÉXITO PID T-

DYANGO Poseedor de una voz muy poderosa, este interprete con su

temperamento logra conmover a todo un auditorio cuando entona sus canciones.

SALSERA No. 121 Los Van Van, Adalberto

Álvarez, Mariana & La Makynaria, entre otros. . . PID T-

04:00 VIDAS PID T-

Chino

y Nacho

CLIP PID T-

No.

181 Abel Geronés Ft. Buena Fe, Patricio Amaro, Vocalité, Airan Muñoz, entre

otros. . .

HABANA ARNALDO RODRÍGUEZ PID T-

Director,

arreglista y compositor de la exitosa banda: Arnaldo y su Talismán.

EXCLUSIVA PID T-

Moulin

Rouge, amor en rojo. PARTE II. Se afirmó que Moulin Rouge recupera el cine

musical ofreciendo una visión tridimensional y atípica, visualmente apabullante

y de éxito comercial.

ÉXITO DYANGO Poseedor de una voz muy

poderosa, este interprete con su temperamento logra conmover a todo un

auditorio cuando entona sus canciones. COLECCIÓN SALSERA No. 121 Los Van Van,

Adalberto Álvarez, Mariana & La Makynaria, entre otros. . . VIDAS Chino y

Nacho PID- PID T- T-

CLIP PID-

10:00 No. 204 Athanai Feat. David Torrens, Ray Fernández Leonardo Diago y la Nueva era de Cuba, Howie, entre otros. . . CINE CLAVE Sister Act Sinopsis: Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) es una mediocre cantante de cabaret. Su amante Vince ha cometido un crimen, y ella decide acogerse al programa policial de protección de testigos. Así, Deloris consigue una nueva identidad como monja en un convento que, tan sólo con su presencia, perderá su habitual tranquilidad.

CANAL CARIBE VIERNES 2 AGOSTO 2019

MEDIODIA.

02:00 PASAPORTE. China en Cuba.

RUSIA TODAY.

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

NACIONAL. Granma.

CULTURAL.

REDONDA.

ESTELAR.

08:30 CUBIT. Cuanto tiempo debía durar un teléfono móvil.

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO AHORA. Noticiero internacional.

DIRECTA. Rememorando el pasado y

futurizando el presente.

10:30 CARIBE Noticias.

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.