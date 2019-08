Cartelera de la TV Cubana

CV DOMINGO 4 AGOSTO 2019

07:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

08:00 PEQUE VERANO Título: ¿Qué me pongo en el verano? La moda y el verano

Opciones novedosas, bonitas y frescas para este verano. Sin perder el buen

gusto.

08:45 MISION

DOMINGO Título: PROGRAMA 5 Sinopsis:

Revista que compila audiovisuales con temas variados nacionales y extranjeros

para preescolares y para niños de edad primaria. En esta emisión: Película “El

príncipe Encantador” (Charming / 2017 / 85 min / Canadá / Comedia / Animación)

Los Tutu (animICAIC) cap 5 Temp 2 Louie píntame: una flor (anim) Yo amo a los

animales (Documental) : burro Dibujando con Luna (anim ICRT) cap 5 Clip musical

(anim) Cae una gotica de agua Qué Significa (ICAIC, anim) : Manatí Chuncha en

La enfermedad de Cacharro (anim ICRT) El taller del abuelo Paul (manualidades)

Cuentos de papel (Cuentos narrados con dibujos infantiles) cap 5 Viva piñata

(Anim) Mi mascota y yo (Fotos de los televidentes con sus mascotas) cap 5

Fernanda (anim ICAIC) cap 5 ultima temp Curiosa Habana (Documental) Edificios

de La Habana Disco:

11:30 LA CASA DEL

CHEF Receta con plátanos 3, plátanos

rebosados con salsa agridulce

11:57 ESTE DÍA 1526: Fallece Juan Sebastián Elcano. España: Este día de

1526 falleció el navegante y explorador español Juan Sebastián Elcano. En 1519

se unió a la flota de Fernando de Magallanes como maestre de la Concepción, una

da las embarcaciones de la escuadra. Al fallecer Magallanes, Sebastián Elcano

tomó el mando de la expedición, para regresar a suelo español en 1522 como el

primer europeo en circunnavegar la tierra. 1839: Nace Calixto García Iñiguez.

Cuba: Nacido este día, pero del año 1839, por su desempeño en las luchas

emancipadoras es considerado como de los más destacados oficiales. Poseía un

alto concepto del honor, puesto de manifiesto al intentar suicidarse antes que

caer en manos enemigas durante la guerra del 68. Hecho prisionero, al recobrar

la libertad organizó la Guerra Chiquita. Durante el conflicto armado de 1895

obtuvo importantes victorias y concluida la guerra fue enviado a Estados Unidos

para recabar el reconocimiento de la Asamblea de Representantes de la

Revolución. Falleció en ese territorio en diciembre del año 1898. 1986. Fallece

Francisco Díaz Barreiro. Cuba: nació en Camagüey en diciembre de 1914. Químico

e Historiador de la ciencia, especializado en el estudio de la caña de azúcar

cumplió diversas funciones. Colaboró en la creación del Instituto de

Investigaciones de la Caña de Azúcar de la cual fue su director hasta 1968,

también contribuyó a la constitución del Instituto Tecnológico de la Caña de

Matanzas. En 1968 pasó a trabajar como Asesor en Caña en la Presidencia de la

Academia de Ciencias de Cuba. Falleció en La Habana este día de 1986.

12:00 TALLA JOVEN Tema: El stress. Causas y consecuencias. Métodos de

relajación mental y corporal. TALENTO: Azúcar Negra, Ernesto Blanco.

01:00 NOTICIERO

DOMINICAL

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 ARTE 7 MISTERIO EN EL MAR (CRIMINALES EN EL MAR) MURDER MYSTERY (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 97 Min / Comedia-acción /

estreno / color / subtitulado al español Dir: Kyle Newacheck Int: Adam Sandler,

Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton Unos recién casados

estadounidenses que visitan Europa en su luna de miel, quedan atrapados en el misterio

de un asesinato después de presenciar un crimen. ESTA ES NUESTRA FAMILIA –

CAPITULO 10 THIS IS US (Titulo Original) Capitulo 10: Songbird Road: Parte Uno

(This Is Us: Songbird Road: Part One) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno

/ color / subtitulado al español Dir: Chris Koch Int: Milo Ventimiglia, Mandy

Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley El joven Nicky espera

convertirse en médico y tener una casa y un barco. Durante años, Jack ha

ignorado las postales que Nicky envía a su oficina. En 1992, Jack recibe una

postal en su casa. Jack visita a Nicky en su trailer en Bradford y le dice a

Nicky que deje de contactarlo ya que quiere olvidar la guerra. En el presente,

Kevin le cuenta a Randall, Kate y Rebecca sobre Nicky. Rebecca cuestiona su

decisión de dejar que Jack guarde sus secretos. Los hermanos van a Bradford y

conocen a Nicky. Al salir de la ciudad, Kevin decide que no deben abandonar a

Nicky como lo hizo Jack. -Noticine -Noticiero ICAIC LATINOAMERIANO 1066 MARZO

27 / 1987 LA FLOTA DEL GOLFO: Breve reportaje sobre las actividades pesqueras

de la Flota del Golfo, a través del contacto directo con los pescadores de la

flotilla 109. GABRIEL GARCIA MARQUEZ: El escritor colombiano Gabriel García

Márquez es amenazado por los Escuadrones de la Muerte mientras participaba en

el Foro del Comité Permanente de Intelectuales por la soberanía de nuestra

América, en Nicaragua. Días más tarde, García Márquez se refiere a ello en un

sábado del libro, en Cuba. NICARAGUA AMENAZADA: Complicada situación política

de Nicaragua, debido a maniobras del presidente norteamericano Ronald Reagan y

su secretario de estado Alexander Haig, mientras internamente los sandinistas

se enfrentan a una “contra”, respaldada desde el exterior.

05:00 LIGA JUVENIL

DE LA NEURONA Prog 54

05:30 LUCAS

06:30 A OTRO CON

ESE CUENTO prog306

07:00 PALMAS Y

CAÑAS El millón de litros de leche.

Talento: Conjunto Palmas y Cañas, Mariachi Los Coyotes, Marisol Guillama /

Maikel y Osniel. Tx programa grabado el 2 de junio.

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 TRAS LA

HUELLA Caso No Hay Perdón -Cap, 2

TLH-PGM-Caso No Hay Perdón -Cap, 2 Sinopsis: Desconocidos sustrajeron TV

pertenecientes a un Hospital para niños, mientras otros de un almacén sustraen

kits destinados a la atención de pacientes necesitados de hemodiálisis. El

grupo especial desarrolla una intensa investigación y detienen a los autores,

presentándolos a los Tribunales.

09:45 CONCIERTO Talentos: Annie Garcés. Invitado: Abel Geronés

10:15 AMORES

DIFICILES UN AMOR IMPOSIBLE Un amour impossible Francia-Bélgica / 2018 / 135´ / Drama

/ Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Catherine Corsini Reparto:

Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth, Iliana Zabeth. . . Al final de

los años 50, en Châteauroux, Rachel, modesta oficinista, conoce a Philippe,

brillante joven proveniente de una familia burguesa. De esta relación breve

pero pasional nacerá una niña, Chantal. Philippe se niega a casarse fuera de su

clase social. Rachel deberá criar a su hija ella sola.

12:15 CARIBE

NOTICIAS

12:30 EN LA

MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE

CHEQUE DE PAGO TÍTULO ORIGINAL: PAYCHECK ESTADOS UNIDOS / 2003 / 114 MIN. / THRILLER / COLOR /

SUBTITULADA / THRILLER REPARTO: BEN AFFLECK, UMA THURMAN, AARON ECKHART Michael Jennings (Ben Affleck) es un ingeniero brillante y

muy bien pagado que realiza importantes proyectos para una empresa de alta

tecnología. Cada vez que termina un trabajo se lo borran de la memoria para que

no pueda divulgarlo. Jennings espera ganar 90 millones de dólares por su último

proyecto, en el que ha invertido tres años de trabajo. Sin embargo, en esta

ocasión ni siquiera le pagan, aunque vuelven a borrarle la memoria. Con la

ayuda de su compañera y amante Rachel (Uma Thurman) , tratará de averiguar qué

ha sucedido durante todo ese tiempo del que no recuerda nada.

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 105

TELECINE (7ma puerta) SILVIO (Y LOS OTROS) Loro Italia-Francia /

2018 / 150´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Paolo

Sorrentino Reparto: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia

Smutniak. . . Silvio Berlusconi se encuentra en el momento más complicado de su

carrera política. Sergio Morra es un atractivo hombre hecho a sí mismo que

sueña con dar el salto de sus cuestionables negocios de provincia a escala

internacional. El camino más rápido para conseguirlo es acercarse a Silvio, el

hombre más poderoso de Italia. No necesita completamiento.

TELECINE

LA LLAMADA FATAL Título original: Dial M for Murder Estados Unidos / 1954 /

105 min / Intriga, Asesinato / Color / Subtitulada Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings Tony Wendice (Ray Milland) ,

un frío y calculador tenista retirado, planea asesinar a su bella y rica esposa

(Grace Kelly) porque sospecha que le es infiel, pero sobre todo porque desea

heredar su gran fortuna. Para llevar a cabo su plan, chantajea a un antiguo

compañero de universidad y lo convence para que, en su ausencia, entre en la

casa y mate a su mujer. Completamiento: Miguel Ángel según la pluma de Giorgio

Vasari (0: 12: 13 final editado)

NOVELA

TR TRANSMISION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

CE DOMINGO 4 AGOSTO 2019

01:00 NTV

02:00 Flash Musical

Episodios musicales en series dramáticas (II) : como los musicales se incluyen

en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de

resaltar un momento climático. Rice Cap. 5

03:00 Trinidad a la

puerta: CIUDAD ARTESANAL, TEXTIL

03:30 Saberes

compartidos: Internet

04:00 Contar la

Historia: Grandes biografías, Clint Eastwood: uno de los más grandes exponentes

del cine internacional, el marco un antes y un después en el cine del oeste.

05:00 Dale Play:

Película: Jumanji: bienvenidos a la jungla Título original eninglés: Jumanji:

welcome to thejungle Año: 2017 Director: Jake Kasdan Género: aventuras,

fantasía Sinopsis: Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego, en el

que se convierten en avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán

múltiples aventuras, al tiempo que buscan cómo salir de allí para volver a su

mundo.

07:00 Serie

extrajera: Titanic, sangre y acero. Cap 5

08:00 NTV

08:30 Paréntesis:

Tema: ¨La poesía en Elizabeth Reinosa¨ Invitada: Elizabeth Reinosa Sinopsis:

Acercamiento de la poeta holguinera Elizabeth Reinosa ¨premio Calendario y

Narrativa¨

09:00 4X4: 4X4 Tributos: John Lennon 4X4- Featuring: Ciara ft. Missy

Elliott / Logic ft. Alessia Cara & Khalid / French Montana ft. Swae Lee

4X4- Especial: David Guetta 4X4- Más solicitado: Camila Cabello / Shawn Mendes

ft. Zedd / Carrie Underwood 4X4- Monografías: John Lennon, David Guetta

10:00 Momentos:

10:30 Rodando el musical: Cine musical asiático

CANAL EDUCATIVO 2 DOMINGO 4 AGOSTO 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

Como

entrenar a tu dragón 3 EEUU / AVENT / FANT

06:15 LA RUTA DE

LAS ESPECIES Pimentón PID T

06:45 REVOLUCIONES Revolución de Nicaragua

07:00 MESA REDONDA

PID T-

Retransmisión

de una de las emisiones de la semana con temática nacional. (RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION DOMINGO 4 AGOSTO 2019

08:02 ALGO PARA

RECORDAR TRES MONEDAS EN LA FUENTE EEUU. / COMEDIA ROMÁNTICA / 1954 / T: 1: 42´08´´ / DIR:

JEAN NEGULESCO INT: DOROTHY MCGUIRE, LOUIS JOURDAN, CLIFTON WEBB Tres amigas americanas, que se encuentran en Roma,

siguiendo la tradición, lanzan monedas a la famosa fuente de Trevi, y las tres

piden el mismo deseo: encontrar el amor verdadero. Una de ellas, secretaria en

una agencia del gobierno, consigue ganar el corazón de su jefe, un persuasivo

novelista. Mientras tanto, su compañera se atreve a desafiar las normas de la

oficina y empieza a salir con un italiano, que también trabaja en la agencia.

Por último, la recién llegada Maggie McNamara conoce a un auténtico príncipe

italiano, del que se enamora perdidamente. Premios: 1954: 2 Oscars: Mejor

fotografia color, canción. 3 nominaciones 1954: Sindicato de Directores (DGA) :

Nominada a Mejor director

09:55 DOMINGO EN

CASA UNA CASA JUNTO AL MAR (THE BEACH HOUSE) ESTADOS UNIDOS / DRAMA / 2018 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR:

ROGER SPOTTISWOODE INT: MALIN BARR, ORLAGH CASSIDY, MURRAY BARTLETT Caretta cree que dejó sus raíces sureñas y su familia

problemática lejos hasta que su madre la obliga a volver a su casa. Una vez

allá, repara la casa de playa de la familia y se reencuentra con viejos

conocidos.

11:24 CINEMA JOVEN

LA BRUJULA DORADA (THE GOLDEN COMPASS) EEUU. / AVENTURAS, FANTASÍA / 2007 / T: 1: 47 / ESTRENO

DIR: CHRIS WEITZ INT: DAKOTA BLUE RICHARDS, NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG, SAM

ELLIOTT Y EVA GREEN. En un mundo donde

existen diversos universos paralelos, la historia toma lugar en aquel donde las

almas de los humanos habitan fuera de su cuerpo en forma de animales, los

daimonion que, según un tabú, no deben ser tocados por otros humanos. La

historia comienza cuando Lyra Belacqua, una niña huérfana de once años que vive

en el Jordan College de Oxford, y su daimonion, Pantalaimon, salvan a su tío,

Lord Asriel, de ser envenenado por un representante del Magisterio, la

institución que gobierna ese mundo.

01:19 FILMECITO

02:52 MINICINEMA

04:34 CINE DE

AVENTURAS 47 RONIN ESTADOS UNIDOS-REINO UNIDO / AVENTURA FANTÁSTICA / 2013 /

T: 1: 58 / DIR: CARL RINSCH INT: KEANU REEVES, HIROYUKI SANADA, MIN TANAKA, KOU

SHIBASAKI En el Japón feudal, Kai es un

joven mitad japonés, mitad británico que vive en la aldea de Ako, gobernada por

el benevolente Lord Asano Naganori, que encontró a Kai de niño, perdido en el

bosque y lo aceptó en su dominio. A pesar de ser rechazado por los samuráis

dirigidos por Oishi, debido a su ascendencia, Kai se convierte en un guerrero

hábil y se enamora de la hija de Asano, Mika.

06:35 ELLOS Y

ELLAS LA CLASE ALTA (The Leisure Class)

EEUU. / Comedia / 2015 / T: 1: 25´37´´ / ESTRENO Dir: Jason Mann Int: Ed Weeks,

Tom Bell, Bridget Regan, Sinopsis: William se va a casar con Fiona, la hija de

un senador. William es un estafador y cree tener el plan perfecto para quedarse

con una jugosa suma de dinero del senador, pero la aparición de su hermano

Leonard podría arruinar sus planes por completo.

08:03 ALTO IMPACTO

LA REDACCIÓN: EPIDOSIOS 8 Y 9 (The

Newsroom: We just decided to) EEUU. / Drama / 2012 / T: 1: 13 / ESTRENO Dir:

Aaron Sorkin (Creador)

09:55 DIRECTORES

EN ACCIÓN CORRUPCIÓN Y PODER (Misconduct)

EEUU. / Drama judicial / 2016 / T: 1: 46´11´´ / Dir: Shintaro Shimosawa Int:

Josh Duhamel, Al Pacino, Anthony Hopkins, Malin Akerman Sinopsis: Cuando un

joven y ambicioso abogado acepta un caso contra un poderoso ejecutivo de una

gran compañía farmacéutica, el joven letrado pronto se percata que está inmerso

en un asunto mucho más complejo de lo que pensaba.

11:41 MULTICINE IRRUPCIÓN (BREAKIN IN)

EEUU. -JAPÓN / THRILLER / 2018 / T: 1: 28´19´´ / ESTRENO DIR: JAMES MCTEIGUE

INT: GABRIELLE UNION, BILLY BURKE, RICHARD CABRAL, AJIONA ALEXUS Luego de que el padre de Shaun muere, ella debe viajar

junto a sus hijos a su aislada casa para venderla. Cuando llegan, se encuentran

en una propiedad de alta seguridad, impenetrable desde afuera. De repente,

mientras Shaun está en el jardín, entran cuatro criminales que quieren el

dinero escondido en la casa y toman a los dos niños como rehenes. Ahora ella

debe arreglárselas para entrar a la casa y salvar a sus hijos antes de que sea

demasiado tarde.

01:09 ALGO PARA

RECORDAR TRES MONEDAS EN LA FUENTE EEUU. / COMEDIA ROMÁNTICA / 1954 / T: 1: 42´08´´ / DIR:

JEAN NEGULESCO INT: DOROTHY MCGUIRE, LOUIS JOURDAN, CLIFTON WEBB Tres amigas americanas, que se encuentran en Roma,

siguiendo la tradición, lanzan monedas a la famosa fuente de Trevi, y las tres

piden el mismo deseo: encontrar el amor verdadero. Una de ellas, secretaria en

una agencia del gobierno, consigue ganar el corazón de su jefe, un persuasivo

novelista. Mientras tanto, su compañera se atreve a desafiar las normas de la

oficina y empieza a salir con un italiano, que también trabaja en la agencia.

Por último, la recién llegada Maggie McNamara conoce a un auténtico príncipe

italiano, del que se enamora perdidamente. Premios: 1954: 2 Oscars: Mejor

fotografia color, canción. 3 nominaciones 1954: Sindicato de Directores (DGA) :

Nominada a Mejor director

02:51 DOMINGO EN

CASA UNA CASA JUNTO AL MAR (THE BEACH HOUSE) ESTADOS UNIDOS / DRAMA / 2018 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR:

ROGER SPOTTISWOODE INT: MALIN BARR, ORLAGH CASSIDY, MURRAY BARTLETT Caretta cree que dejó sus raíces sureñas y su familia

problemática lejos hasta que su madre la obliga a volver a su casa. Una vez

allá, repara la casa de playa de la familia y se reencuentra con viejos

conocidos.

04:18 CINEMA JOVEN

LA BRUJULA DORADA (THE GOLDEN COMPASS) EEUU. / AVENTURAS, FANTASÍA / 2007 / T: 1: 47 / ESTRENO

DIR: CHRIS WEITZ INT: DAKOTA BLUE RICHARDS, NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG, SAM

ELLIOTT Y EVA GREEN. En un mundo donde

existen diversos universos paralelos, la historia toma lugar en aquel donde las

almas de los humanos habitan fuera de su cuerpo en forma de animales, los

daimonion que, según un tabú, no deben ser tocados por otros humanos. La

historia comienza cuando Lyra Belacqua, una niña huérfana de once años que vive

en el Jordan College de Oxford, y su daimonion, Pantalaimon, salvan a su tío,

Lord Asriel, de ser envenenado por un representante del Magisterio, la

institución que gobierna ese mundo.

06:11 ELLOS Y ELLAS LA CLASE ALTA (The Leisure Class) EEUU. / Comedia / 2015 / T: 1: 25´37´´ / ESTRENO Dir: Jason Mann Int: Ed Weeks, Tom Bell, Bridget Regan, Sinopsis: William se va a casar con Fiona, la hija de un senador. William es un estafador y cree tener el plan perfecto para quedarse con una jugosa suma de dinero del senador, pero la aparición de su hermano Leonard podría arruinar sus planes por completo.

CLAVE DOMINGO 4 AGOSTO 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP No. 206 Alma Latina Feat La Reyna Y

La Rea, Suave Tumbao, Omi Ft. Penélope, Adrián Berazaín Y Luna Manzanares,

entre otros. . . PID T-

10:00 CONCIERTOS

PID T-

10:45 David Blanco

RETRATO EN SI MAYOR Del oboe a las Bandas de música. Rafael Díaz Carter. Un

músico versátil, oboísta, director de Orquesta, compositor y Profesor de las

nuevas generaciones. Un hombre en activo con mas de 40 años de vida artística.

Pertenece al catalogo de la Empresa Antonio María Romeo MEGA CLIP PID- T- Mega

Clip 001

12:00 CONCIERTO Pablo Alborán PID T-

01:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

206 Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, Suave Tumbao, Omi Ft. Penélope, Adrián

Berazaín Y Luna Manzanares, entre otros. . .

02:00 CONCIERTOS David Blanco RETRATO EN SI MAYOR Del oboe a las bandas de

música. Rafael Díaz Carter. Un músico versátil, oboísta, director de orquesta,

compositor y profesor de las nuevas generaciones. Un hombre en activo con más

de 40 años de vida artística. Pertenece al catálogo de la empresa Antonio maría

romeo PID T-

03:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 001 ()

04:00 LUCASNÓMETRO

PID T-

N. O

05:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

206 Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, Suave Tumbao, Omi Ft. Penélope, Adrián

Berazaín Y Luna Manzanares, entre otros. . .

06:00 CONCIERTOS David Blanco RETRATO EN SI MAYOR Del oboe a las bandas de

música. Rafael Díaz Carter. Un músico versátil, oboísta, director de orquesta,

compositor y profesor de las nuevas generaciones. Un hombre en activo con más

de 40 años de vida artística. Pertenece al catálogo de la empresa Antonio María

Romeo PID T-

07:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 001

08:00 CONCIERTO Chucho Valdés y Pablo Milanés PID T-

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

10:00 No. 206 Alma

Latina feat La Reyna y La Rea, Suave Tumbao, Omi ft. Penélope, Adrián Berazaín

y Luna Manzanares, entre otros. . . HORA ROCK PID T-

No.

076

PID

T-

11:00 LUCASNÓMETRO N. O PID T-

CANAL CARIBE DOMINGO 4 AGOSTO 2019

01:00 NTV

DOMINICAL.

02:00 DOCUMENTAL.

02:45 DE CADA DIA.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 SIETE DIAS

EN CUBA.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 ESTACIÓN

CARIBE. La Tortilla como plato típico en

la región.

09:00 9no INNING.

PANAMERICANOS. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO EN

SIETE DIAS. Resumen noticioso

internacional.

10:00 DOCUMENTAL.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 CODIGO

VERDE.

11:00 RT RESUMEN

SEMANAL.

11:30 CARIBE Noticias.