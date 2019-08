Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MÁGICAS AVENTURAS CARLITOS Y SNOOPY, LA PELÍCULA Título original: Snoopy and Charlie Brown: The Peanuts Movie EE. UU. / 2015 / 93min. / Comedia Animado / Reposición / Director: Steve Martino Snoopy emprende una gran misión que lo lleva a surcar los cielos como as de la aviación para enfrentarse a su archienemigo, el Barón Rojo. Mientras, su mejor amigo Carlitos Brown, inseguro pero perseverante, vivirá también una aventura épica: se enamora de su nueva vecina. Película basada en los cómics de Charles Schulz, “Peanuts”, conocidos fuera de Estados Unidos por algunos de sus personajes: Snoopy o Charlie. Completamiento: Animales en acción: Lobo Fragmento de película Alpha y Omega Animado Margarita Fragmento de película Bailarina Érase una vez: El avaro en el matorral Video musical: Canto alegre, por Lidis Lamurú Animado El vendedor de hielo