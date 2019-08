Cartelera de la TV cubana

09:30AM Letra fílmica: Siempre hemos vivido en el castillo Título original: We Have Always Lived in the Castle Año: 2018 Duración: 96 min. País: Estados Unidos Dirección: Stacie Passon Guion: Mark Kruger, Stacie Passon (Novela: Shirley Jackson) Reparto: Taissa Farmiga, Sebastian Stan, Alexandra Daddario, Crispin Glover, Paula Malcomson, Peter O’Meara, Joanne Crawford, Stephen Hogan, Peter Coonan, Bosco Hogan, Patrick Joseph Byrnes, Anna Nugent, Liz O’Sullivan Género: Drama Sinopsis: Una familia destrozada, que ha perdido a cuatro miembros por envenenamiento, usa rituales y talismanes para alejar el mal.