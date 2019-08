Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – MIERCOLES 07 AGOSTO 2019 06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS 08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA 09:00AM CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 28 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Hola, Canción dulce piña, Cancion qui qui qui co co co guru guru guru cua cua, Canción hora de bañarse, Canción las 5 vocales, Canción dime tú por qué, Adiós Disco: 09:15AM MUÑES EN TV Programa: 20 Contenido: Palabreando: Tobillo, Ninjas II: El Brujo Los cuentos de los cangrejos, Chuncha: La enfermedad de Cacharro, Profesor: Huracanes Disco: 09:45AM TE LO CUENTO OTRA VEZ PULGARCITA THUMBELINA (Titulo Original) EEUU. -Japón / 1992 / 48 Min. Animación-Aventuras / color / idioma español Dir: Laura Shephard Esta es la historia de una niña que se convirtió en un gigante entre su propia gente. Ya que siendo del tamaño de un dedo pulgar, logra convertirse en la heroína de toda la gente chiquita. Completamiento: -Cuento La aventura de Pulgarcito T: 10 Min. -Videoclip de Pulgarcita T: 4 Min. 11:15AM NOVELA 12:00PM AL MEDIODIA 01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA 01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA 02:00PM CINE DE ARTES MARCIALES SOMOS LEYENDA (We Are Legends) 2019 / 108 min / Hong Kong / Artesmarciales / EST DIR Daniel Chan INT Lam Yiu-Sing, Eric Kot, Yuen Qiu, Wiyona Yeung Dos hermanos que crecieron en un orfanato son practicantes de artes marciales. Uno quiere ser una estrella de la MMA profesional mientras el otro combina su trabajo con peleas clandestinas. Completamiento: Artesanía marroquí (0: 09: 26) 04:00PM NOTICIERO ANSOC 04:15PM CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 28 Sinopsis: Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Hola, Canción dulce piña, Cancion qui qui qui co co co guru guru guru cua cua, Canción hora de bañarse, Canción las 5 vocales, Canción dime tú por qué, Adiós Disco: 04:30PM PIRLIMPIMPIM En una granja llena de personajes folclóricos, juguetes que hablan, animales y personas puede suceder cualquier cosa. Cap. 114 Título: Peligro en el reino de las Aguas Claras (1) Disco 05:00PM LA COLMENA TV 05:57PM ESTE DÍA 06:00PM FRESCO Y SIN CORTAR. Título: ¡Campismo a la vista! Sinopsis: El campismo popular como parte del disfrute de la familia. Contacto directo con la naturaleza, opciones recreativas y sano esparcimiento. Música: -Orishas-Everyday -Luna Manzanres-Baile de ilusiones -Brenda Navarrete-Mulata linda -Nube Roja y Cimafunk-Estás pa mi Disco: 06:30PM NOTICIERO CULTURAL 07:00PM MESA REDONDA 08:00PM NTV 08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA 08:30PM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Programa: 30 — SCN30 09:00PM NOVELA Más Allá del Límite Cap. 68— T-CV-NOV Cap. 68-Más Allá del Límite 09:45PM EN LINEA DIRECTA Tema 6: Cuando las glorias se convierten en memorias Las glorias no siempre son del tipo rutilantes y notoriamente públicas, muchas veces son discretas; sin embargo, entre más reconocimiento social tienen las glorias alcanzadas, mayor peligro de que sufran la metamorfosis de glorias a memorias, porque al igual que una linda y rozagante planta, si no se cuida con esmero, corre el riesgo de que sólo queden las memorias de lo que fue. 10:00PM SOLO LA VERDAD DOBLE TRAICIÓN BACKSTABBING FOR BEGINNERS (Titulo Original) Dinamarca-Canadá-EEUU. / 2018 / 108 Min. / Thriller / estreno / color / subtitulado al español Dir: Per Fly Int: Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin, Jacqueline Bisset, Rachel Wilson (Basado en hechos reales) . Michael consigue el trabajo de sus sueños: el de coordinador del programa Oilfor Food de las Naciones Unidas. Pronto comenzará a darse cuenta de que la única persona en la que puede confiar es en su jefe, un diplomático experimentado. Hasta que en medio de la lucha contra los países que, como tiburones, buscan el petróleo de un Irak en plena posguerra, descubrirá una enorme conspiración a los más altos niveles. Tema: Los compromisos y la corrupción en el mundo de las ayudas internacionales. 12:15AM CARIBE NOTICIAS 12:30AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA 01:00AM SERIE EXTRANJERA CSI CAP 20 TELECINE (Arte 7) MISTERIO EN EL MAR (CRIMINALES EN EL MAR) MURDER MYSTERY (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 97 Min / Comedia-acción / estreno / color / subtitulado al español Dir: Kyle Newacheck Int: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton Unos recién casados estadounidenses que visitan Europa en su luna de miel, quedan atrapados en el misterio de un asesinato después de presenciar un crimen. Completamiento: Cómo implementar una huerta casera orgánica (0: 20: 11) TELECINE (CUADRO A CUADRO) ALITA: ÁNGEL DE COMBATE Alita, Battle Angel. Título original Estados Unidos / 2019 / 121 min / Ciencia ficción. Acción. Thriller. Manga / subtitulado al español / estreno Dirección: Robert Rodriguez Reparto: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley Cuando Alita (Rosa Salazar) se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro que no reconoce, Ido (Christoph Waltz) , un médico compasivo, se da cuenta de que en algún lugar de ese caparazón de cyborg abandonado, está el corazón y alma de una mujer joven con un pasado extraordinario. Mientras Alita toma las riendas de su nueva vida y aprende a adaptarse a las peligrosas calles de Iron City, Ido tratará de protegerla de su propio pasado, mientras que su nuevo amigo Hugo (Keean Johnson) se ofrecerá, en cambio, a ayudarla a desenterrar sus recuerdos. Cuando las fuerzas mortales y corruptas que manejan la ciudad comienzan a perseguir a Alita, ella descubre una pista crucial sobre su pasado: posee habilidades de combate únicas que los que ostentan el poder querrán controlar a toda costa. Sólo manteniéndose fuera de su alcance, podrá salvar a sus amigos, a su familia y el mundo que ha aprendido a amar. Remake del clásico anime de 1993 “Alita, Ángel del Combate”. No necesita completamiento NOVELA

TELEREBELDE – MIERCOLES 07 AGOSTO 2019 09:00AM JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA PERÚ 2019 /

EDUCATIVO – MIERCOLES 07 AGOSTO 2019 01:00AM NTV 02:00AM Magia de colores: Justo a tiempo, Phineas y Ferb, Aventuras con los hermanos Kratts 02:45AM Sueños y fantasía: Cuento El gato con botas 03:00AM Anímate: CANTINFLAS Y SUS AMIGOS 03:30AM Locos por la ciencia: LAS TORMENTAS, TORNADOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS (EL RAYO) . 04:00AM SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA” 05:00AM Telecentros 06:30AM Tengo algo que decirte: Dermatitis solar. Para hablarnos sobre las pieles más sensibles, su tratamiento y cuidados para evitar la enfermedad. Invitados: Dr. Roy Mariño, Dermatólogo Sección: Callejeando, material sobre el tema. 07:00AM Das Más: Título: Jóvenes en la aviación deportiva ultraligera. Tema: Sobre el club de aviación, Jóvenes que se dedican a la aviación deportiva ultraligera. 07:30AM Serie extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands. Cap. 8 08:00AM NTV 08:30AM Entre Vidas: José Martín Díaz Díaz, realizador de audiovisuales. Guionista muy relacionado con los dibujos animados de corte social juvenil. 09:00AM La danza eterna: La danza eterna: 16 años después (IV) . 10:00AM Pantalla documental: El Hollywood de Hitler Sinopsis: Cerca de mil películas fueron producidas en la Alemania nazi. Sólo algunas fueron abiertamente películas de propaganda y aún menos podrían ser considerados un entretenimiento inofensivo. El documental analiza estas películas, las personas detrás de ellas y cómo los estereotipos del “enemigo” y los valores de amor y odio han podido ser plantados en la mente de los espectadores. Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – MIERCOLES 07 AGOSTO 2019

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)04:30PM PARA UN PRÍNCIPE PID T- Marvel Spiderman Cap. 18 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 12 (Estreno)05:30PM DE TARDE EN CASA PID T- El fisiculturismo Sinopsis: El programa abordará sobre el mundo del fisiculturismo, fundamentalmente el recreacional y el fisiculturismo competitivo, así como las diferentes características que se requieren para esta última modalidad.06:30PM TODO NATURAL PID T- Energía renovable Sinopsis: Sobre la importancia de este tipo de energía que podemos obtener del sol, del viento, de los océanos, de la biomasa y del interior del planeta. (RTX)06:45PM DOCUMENTAL PID T- El eslabón perdido. Sps: interesantes pasajes de la vida de José Martí poco conocidos son la base de los testimonios que se presentan en el material. (Estreno)07:15PM CONCIERTO PID T- Il Divo Parte I08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. (RTX)09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION – MIERCOLES 07 AGOSTO 201907:59AM CARTELERA 08:00AM CUBANITOS Tira: Cuentos para una abuela, Fernanda, Yanela y Oriel.08:25AM DE TODO UN TIN Título: Bitz y Bob, Mi caballero y yo, Playground.09:02AM SERIE INFANTIL LOS 3 DE ABAJO Cap. 909:28AM FILMECITO DINOTOPIA EN BUSCA DEL RUBI MAGICO ESTRENO Dirección Davis Doi Año / País: 2005 / Estados Unidos Género Fantástico Sinopsis26, el querido dinosaurio bebé de la miniserie, co-protagoniza una película de animación tradicional. Kex, un niño huérfano de 12 años, Viaja de polizón en un bote salvavidas con la esperanza de conocer el mundo. Pero después de ser arrojado accidentalmente por la borda, termina en Dinotopia, y se hace amigo de 26. Poco después, los amigos enfrentan problemas cuando el malvado Ogthar sale de su prisiónde roca y recupera el Rubí Mágico, cuyo oscuro poder puede poner en peligro a toda Dinotopia.10:42AM ME GUSTAS TÚ LA PRIMERA VEZ EEUU. / Romance | Cine independiente USA / 2012 / T: 1: 38 / Dir: Jon Kasdan Int: Brittany Robertson, Dylan O’Brien, James Frecheville, Victoria Justice Sinopsis: Dos estudiantes de instituto se conocen en una fiesta. En el transcurso de este fin de semana, las cosas se vuelven mágicas, románticas, complicadas y divertidas, a medida que descubren lo que es enamorarse por primera vez. Premios 2012: Festival de Sundance: Sección oficial competitiva largometrajes12:31PM CLASICOS TALENTO: Prince y The Revolution.12:48PM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 15 2ª TEMP01:35PM SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 17 02:01PM SERIE MERLIN CAP. 2 3ª temp02:45PM CLASICOS TALENTO: Prince y The Revolution.02:58PM SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 6 04:00PM CARTELERA 04:01PM TARDES ROMANTICAS DOS NOVIOS Y UNA BODA Año: 2015 País: Canadá Director: Michael Scott Género: Romance. Comedia Sinopsis: Georgie ultima los preparativos de su boda con Phillip, un cirujano plástico para quien trabaja. Pero Phillip está volcado en sus pacientes y apenas tiene tiempo de ayudar a la novia con los detalles. Reparto: Arielle Kebbel, Andrew W. Walker, David Haydn-Jones, Colleen Wheele, Anna Van Hooft, Jaclyn Smith, Daryl Shuttleworth, Matty Finochio, Tony Alcantar, Kurt Max Runte, Kate Dion-Richard05:30PM TARDES DE SUSPENSO PRESUNTA MUERTE EN EL PARAÍSO (Presumed Dead in Paradise) EEUU. / Thriller / 2014 / T: 1: 26 / Dir: Mary Lambert Int: Malese Jow, Olivia D’abo, Gavin Houston Sinopsis: Madison es una adolescente rebelde que pasó la mayor parte de su vida cambiando de internado en internado. Sus relaciones sociales son limitadas y la única familia que le queda es su madrastra, Patricia, de quien está alejada. Cuando Patricia aparezca repentinamente y la invite a hacer un viaje a Santa Isabel, todo se volverá muy confuso.06:08PM CLASICOS TALENTO: Prince y The Revolution.07:20PM CALABACITA 07:21PM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 3ª TEMP Cap. 808:07PM SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª temp Cap. 608:50PM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 1409:32PM SERIE NUEVO AMSTERDAN 1A TEMP Cap. 510:14PM SERIE EL HIJO 1ª TEMP Cap. 810:59PM CARTELERA 11:00PM ME GUSTAS TÚ EL VISITANTE Estados Unidos / Acción / 2012 / T: 1: 57 / Dir: Daniel Espinosa Int: Denzel Washington y Ryan Reynolds, Liam Cunningham, Fares Fares, Robert Patrick. Sinopsis: En un almacén en las afueras de París, una mujer irlandesa llamada Deirdre se reúne con cinco hombres: Spence, Larry, Gregor, Vincent y Sam, todos ellos soldados de fuerzas especiales o agentes de inteligencia trabajando ahora como mercenarios. Deirdre informa a todos acerca de la misión para la que ella les ha contratado, que es atacar un convoy armado y robar un maletín, cuyo contenido es desconocido.12:57AM SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 6 01:42AM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 15 2ª TEMP02:28AM SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª temp Cap. 603:08AM SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 3ª TEMP Cap. 803:50AM SERIE EL HIJO 1ª TEMP Cap. 804:33AM SERIE NUEVO AMSTERDAN 1A TEMP Cap. 505:15AM SERIE MERLIN CAP. 2 3ª temp05:58AM SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 17 06:22AM SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 15 2ª TEMP07:07AM SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 14

CANAL CLAVE – MIERCOLES 07 AGOSTO 2019 09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T- No. 209 Adrián Berazaín y Luna Manzanares, Alain Daniel, Erick Machado Ft Ñengo Flow&Two Tone, Karla Vicens, entre otros. . . 10:00AM CONCIERTOS PREFERIDOS PID T- Ojos de brujo 11:30AM SUENA BONITO PID T- 12:15PM Juan Kemell y La Barriada NUESTRA CANCIÓN Suit de las Américas Tema creado por su compositor para ponderar a la América Latina y gracias a Santiago Álvarez identifica a la figura del Che Guevara. (Dámaso Pérez Prado) 12:30PM CUBANÍSIMOS PID-5361 T-1’15’39 Karamba 02:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- No. 209 Adrián Berazaín y Luna Manzanares, Alain Daniel, Erick Machado Ft Ñengo Flow&Two Tone, Karla Vicens, entre otros. . . 03:00PM CONCIERTOS PREFERIDOS Ojos de brujo 04:30PM SUENA BONITO Juan Kemell y La Barriada 05:15PM NUESTRA CANCIÓN Suit de las Américas Tema creado por su compositor para ponderar a la América Latina y gracias a Santiago Álvarez identifica a la figura del Che Guevara. (Dámaso Pérez Prado) 05:30PM CUBANÍSIMOS PID T- Karamba 07:00PM CUBANOS EN CLIP No. 209 Adrián Berazaín y Luna Manzanares, Alain Daniel, Erick Machado Ft Ñengo Flow&Two Tone, Karla Vicens, entre otros. . . PID T- 08:00PM CONCIERTOS PREFERIDOS Ojos de brujo PID T- 09:30PM SUENA BONITO Juan Kemell y La Barriada PID T- 10:15PM NUESTRA CANCIÓN PID- T- Suit de las Américas Tema creado por su compositor para ponderar a la América Latina y gracias a Santiago Álvarez identifica a la figura del Che Guevara. (Dámaso Pérez Prado) 10:30PM DOCUMENTAL PID T: Keith Richards Under The Influence [2016] Acercamiento a la vida y obra del músico Keith Richards. Santos Toledo: El arte es mi vida Acercamiento a la interesante obra del diseñador Santos Toledo y su relación con la música cubana.