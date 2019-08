Cartelera de la TV cubana

02:00PM PENSANDO EN 3D AGATHA Y LA VERDAD DEL ASESINATO Agatha and the Truth of Murder. Título original Reino Unido / 2018 / 92 min / Intriga. Thriller / subtitulado al español / estreno Dirección: Terry Loane Reparto: Dean Andrews, Ruth Bradley, Bebe Cave, Amelia Dell En 1926, con su vida personal hecha jirones y sus escritos en crisis, la joven Agatha Christie decide resolver un asesinato en la vida real. Completamiento: PENDIENTE