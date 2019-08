Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – SABADO 10 AGOSTO 2019

7:00AM REVISTA BUENOS DÍAS 08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA 09:00AM MUNDO DE COLORES ÁRBOL La casa en el árbol El capitán Plin. Federico el grande. Regina. Cuéntame un cuento. Los celos de Cuca Dibujamos con Louie. Dibújame un árbol Mi personaje favorito. Del monte soy09:30AM TREN DE MARAVILLAS LA MONTAÑA ENCANTADA LA MONTAGNA INCANTATA Italia / 2008 / 90min. / Animación / Estreno / Color Director: Jim Jun Ok En lo más alto del monte Kungang los hombres y los animales viven en paz – y no solo por el hecho de que la caza está prohibida. La vida discurre sin mayores problemas hasta que un día un cazador hiere a un cervatillo. Por casualidad un joven local que se encuentra en el sitio y trastornado por lo que ha tomado ocurrido, espanta al cazador y cura al animal. Pero cuando el animal se cura, el joven comienza a lamentarse de que él está siempre solo e incluso de como el dulce sonido de su flauta no puede animar su espíritu ni proporcionarle mucha compañía. Completamiento: PENDIENTE11:45AM TIN MARIN Clip especial Tayo: Incidente en el Fantasma de la Montaña Vroomiz: El abuelo Stanley Shopkins: Quema Tostadas hace de Canguro El paraíso de las mascotas: El sombrero de Panky T: 27´4412:15PM PONTE AL DIA 12:30PM AL MEDIODIA 01:00PM NOTICIERO DEL SÁBADO 01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA 02:00PM UNA CALLE MIL CAMINOS Título: No somos Robinson Crusoe. Sinopsis: Aprender a convivir con los demás, incluyendo a nuestros seres queridos es una necesidad para lograr estabilidad. Telefilme: Roomforrent Disco:03:45PM ¡NO TE LO PIERDAS! Título: Programa 6 Sinopsis: Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional para adolescentes. Disco:04:00PM SIN LIMITE Talentos: Los Niños te cantan: La Colmenita, Kiki Corona, Opinión de varios niños de escuela, Digna Guerra directora del Coro.04:30PM DETRÁS DE LA ACCIÓN Invitado: Daniel Diez Tema: El documental y la ficción.05:00PM HABITAT Capítulo 5. Las misteriosas cuevas del Parque Nacional Desembarco del Granma En el Parque Nacional Desembargo del Granma existen numerosas cuevas que hacen de este sitio un destino obligado si se quiere conocer la naturaleza cubana, por su antigüedad y origen geológico las mismas albergan una rica historia asociada a nuestros aborígenes, pero también en ellas viven numerosas especies de nuestra fauna muy poco conocidas y con hábitos muy interesantes. Sus misterios y desconocido mundo, serán una nueva aventura del Equipo Hábitat.05:27PM ESTE DÍA 05:30PM SORPRESA XL Programa 6. Equipos: “La perla negra y “Los quinientos” Talento musical: Yunior Romero y su Sello Cubano interpreta “Sabroso” Talento musical: Rubén y Gaby Temas interpretados: “Cuando yo me vaya” y “Siempre te esperé”06:30PM 23 Y M 08:00PM NTV 08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA 08:30PM DE LA GRAN ESCENA Tema: Abanicos y Arte. Talentos: Shirley Bassey, Ballet Nacional de Cuba, Luna Manzanares, Juan Gabriel con Natalia Lafourcade, Espectáculo Olivier Awards 2018. Obra Plástica: Colección de abanicos del siglo XIX del Museo Nacional.09:00PM NOVELA EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 108 09:45PM TELEAVANCES 10:00PM LA PELICULA DEL SABADO VENGANZA BAJO CERO (Cold Pursuit) Reino Unido / 2019 / 118 min / Acción / EST DIR Hans Petter Moland INT Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones Un conductor de quitanieves lleva una vida tranquila hasta que la muerte repentina de su hijo hace que se vea envuelto en una guerra entre narcotraficantes, armado solo con maquinaria pesada y la suerte del principiante. Remake de la película noruega “Uno tras otro”.12:00AM CARIBE NOTICIAS 12:15AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA 12:17AM CINE DE MEDIANOCHE AQUÍ MUEREN JÓVENES (We Die Young) Estados Unidos / 2019 / 92 min / Drama / EST DIR Lior Geller INT Jean-Claude Van Damme, Elijah Rodriguez, David Castaneda, Kerry Bennett Lucas (Elijah Rodriguez) es un adolescente de 14 años al que la vida de pandillero ha seducido en la ciudad de Washington D. C. Pese a ello, tiene claro que hará todo lo posible por evitar que su hermano de 10 años siga sus mismos pasos. Cuando un veterano de la guerra de Afganistán (Jean-Claude Van Damme) llega a su barrio, Lucas encuentra una oportunidad única para que éste se convierta en el tutor de su joven hermano. CINE DE TERROR MALIGNO Título original: Theprodigy EE. UU. / 2019 / 92min. / Terror / EST. / Color / Doblada al español Dir. Nicholas McCarthy Reparto: Taylor Schilling, Brittany Allen, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean, poniéndolos en peligro. TELECINE (SOLO LA VERDAD) DOBLE TRAICIÓN BACKSTABBING FOR BEGINNERS (Titulo Original) Dinamarca-Canadá-EEUU. / 2018 / 108 Min. / Thriller / estreno / color / subtitulado al español Dir: Per Fly Int: Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin, Jacqueline Bisset, Rachel Wilson (Basado en hechos reales) . Michael consigue el trabajo de sus sueños: el de coordinador del programa Oilfor Food de las Naciones Unidas. Pronto comenzará a darse cuenta de que la única persona en la que puede confiar es en su jefe, un diplomático experimentado. Hasta que en medio de la lucha contra los países que, como tiburones, buscan el petróleo de un Irak en plena posguerra, descubrirá una enorme conspiración a los más altos niveles. Tema: Los compromisos y la corrupción en el mundo de las ayudas internacionales. TELECINE (AMORES DIFICILES) UN AMOR IMPOSIBLE Un amour impossible Francia-Bélgica / 2018 / 135´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Catherine Corsini Reparto: Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth, Iliana Zabeth. . . Al final de los años 50, en Châteauroux, Rachel, modesta oficinista, conoce a Philippe, brillante joven proveniente de una familia burguesa. De esta relación breve pero pasional nacerá una niña, Chantal. Philippe se niega a casarse fuera de su clase social. Rachel deberá criar a su hija ella sola.

TELEREBELDE – SABADO 10 AGOSTO 2019 08:55AM JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA PERÚ 2019 /

EDUCATIVO – SABADO 10 AGOSTO 2019 01:00AM NTV 02:00AM Ellas las del cine: Actriz: Catherine Deneuve (Francia, 1943) Película: El florero Título original: Potiche Año: 2010 País: Francia Dirección: François Ozon Género: comedia Sinopsis: Suzanne es una mujer dedicada a su casa y a su familia, que vive sometida al industrial Robert Pujol. Él trata con desprecio tanto a los empleados de su fábrica de paraguas, como a sus hijos y a su esposa, a la que considera sólo una mujer “florero”. Tras la huelga que llevan a cabo los trabajadores de la compañía y el secuestro de su marido, Suzanne tiene que asumir la dirección de la empresa y se revela como una mujer inteligente, capacitada y decidida. 04:00AM Suena bonito: Homenaje a Beny Moré 04:45AM MI HABANA, CIEN EN 500: Titulo: María Amalia Sinopsis: María Amalia es de profesión maestra y a sus 100 años le siguen apasionando la enseñanza. 05:00AM El taller de Peña: ¿Cómo guardar tornillos y puntillas? Leysis pasa a saludar a Peña y en la conversación sala a relucir la necesidad de mantener la organización de los materiales Ante la necesidad de mantener organizados los materiales gastables como puntilla y tornillo y como ejemplo Peña le muestra a Leysis una forma ideal para un pequeño rincón. Se explica cómo confeccionar este pequeño rincón de cosas pequeñas. ´ Se aprovecha para conversar sobre las cualidades y características del plátano de fruta. Curiosidad: se habla sobre el corcho, sus propiedades y usos y se propone un forma sencilla de utilizr loos ya usados en beneficio de la cocina. 05:30AM Entre claves y corcheas: Nueva trova– 2da parte. Emilia Morales, David y Juego de manos, Enid Rosales, Luna Manzanares, Adrian Verazain entre otros. 06:00AM Teleguía 06:30AM Sin Etiqueta: 1- Dua Lipa – Thinking ‘Bout You 2- Orquesta Sinfónica de Oriente –“Carnaval” 3- ANALAGA ft. Mr. Dan – Deixa Acontecer Naturalmente 4- Jovanotti – Oh, Vita! 5- Vicente García- Loma de Cayenas 6- Sara Bareilles – Love Song 07:00AM Promesas: Jovenes de las Artes visuales (II) 07:30AM Rockanroleand: Talento: Korn, Amon Amarth, Five Finger Death Punch, Chelsea Grin, Asking Alexandria, Born of Osiris, Judas Priest. 08:00AM NTV 08:30AM Nocturno: Los pasos Habibi Tormenta Brindo por ti Roberto Carlos La novia de un amigo mío Comodoro Casa de ladrillo Kool and the gans The Ventura La Casa del sol naciente Entre otrs más 09:00AM Espectador Crítico: Rosa Luxemburgo Título original Rosa Luxemburg Año 1986 Duración 123 min. País Alemania del Oeste (RFA) Dirección Margarethe von Trotta Reparto Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto Sander, Adelheid Arndt, Jürgen Holtz Género Drama | Biográfico. Años 1910-1919. Feminismo Sinopsis República de Weimar (1919-1933) . Una vez terminada la Primera Guerra Mundial (1914-1918) , se produjeron en Alemania movimientos populares de protesta, al frente de los cuales se hallaban Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que fundaron un partido político revolucionario de carácter comunista: los espartaquistas. Domingo 11 de agosto de 2019 01:00PM NTV 02:00PM Flash Musical Episodios musicales en series dramáticas (II) : como los musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de resaltar un momento climático. Rice Cap. 03:00PM Trinidad a sus puerta: CIUDAD ARTESANAL, TEXTIL 03:30PM Saberes compartidos: Televisión 04:00PM Contar la Historia: Grandes biografías, Roberto Rossellini: uno de los directores de cine y de televisión italiano más importantes a nivel internacional. Algunos de sus largometrajes ha sido La nave bianca (1941) , Una pilota ritorna (1942) y L’uomo della croce 1942. 05:00PM Dale Play: Película: Lion Título original en inglés: Lion Año: 2016 Director: Garth Davis Género: drama Sinopsis: Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar a su familia biológica. 07:00PM Serie extrajera: Titanic, sangre y acero. Cap 6 08:00PM NTV 08:30PM Paréntesis: Tema: ¨La literatura escrita por los jóvenes en la Isla de la Juventud¨ Invitado: Yadián Carbonell Sinopsis: Programa dedicado a mostrar el trabajo de este escritor pinero. 09:00PM 4X4: 4×4: Especial: David Foster Latinos: Matisse / Yuri feat. Reik / Manuel Medrano Clásicos: Led Zeppelin Éxitos del momento: Mariah Carey / Khalid / Ariana Grande Monografías David Foster, Led Zeppelin. 10:00PM Momentos: Momentos del musical Aladino (2ª parte) 10:30PM Rodando el musical: Cine musical asiático

EDUCATIVO 2 – SABADO 10 AGOSTO 2019 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. () 04:30PM PERFILES PID T- Heydi Igualada (Estreno) 05:00PM CONCIERTO. PID T- Sara Brigthman (RTX) 06:00PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS PID T- Las Criollitas de Wilson Sinopsis: El humor gráfico en Cuba, cuenta con una larga tradición y realizadores de reconocida calidad. Muchos son los personajes de los que se han servido sus creadores para trasmitir sus mensajes. Hay entre ellos uno de entrañable recuerdo para los cubanos. De las criollitas y de Luis Felipe Wilson Varela, trata el programa (Estreno) 06:15PM MARAVILLOSO MUNDO PID T- Programa 243: Serie documental Costas. Cap 1. Doc. de arte: El rococó. Doc. Amor salvaje. (Estreno) 07:00PM MESA REDONDA PID T- (RTX) 08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (RTX) 08:30PM LA PUPILA ASOMBRADA PID T- Sudar la camiseta. Centrado en el deporte a propósito de los Juegos Panamericanos de Lima que se clausuran el día 11. (RTX) 09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION – SABADO 10 AGOSTO 2019 07:59AM CARTELERA 08:02AM UPA NENE Tira: Charlie y los números, Crafty Rafty, Gee Raffa. 08:22AM HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS Cap. 11 08:33AM CHIP Y CHOP Cap. 11 08:55AM OPA POPA DUPA Cap. 11 09:19AM MINICINEMA INUYASHA 2: EL CASTILLO DE LOS SUEÑOS EN EL ESPEJO PAÍS : JAPÓN DIRECTOR: TOSHIYA SHINOHARA GÉNERO: ANIMACIÓN La película comienza conladerrotade Naraku. Es entonces cuando Kagura y Kanna (las sirvientas de Naraku) al sentir la muerte de su amo deciden invocar a Kaguya la Princesa de los Cielos para que les muestre la verdadera libertad, pero para eso necesitan una serie de objetos que la liberen del espejo donde se encuentra. 10:58AM CINE EN CASA MI NOMBRE ES EMILY EEUU. / DRAMA ADOLESCENCIA / 2015 / T: 1: 40 / ESTRENO DIR: SIMON FITZMAURICE INT: EVANNA LYNCH, MICHAEL SMILEY, MARTIN MCCANN, GEORGE WEBSTER, DEIRDRE MULLINS, CATHY BELTON, BARRY MCGOVERN, DÓNALL Ó HÉALAI, DECLAN CONLON, STELLA MCCUSKER, LAURA MATASSA, ALLY NI CHIARAIN Una adolescente huye de su hogar adoptivo con el chico que la ama mientras busca a su padre, un escritor visionario que está encerrado en una institución psiquiátrica. 12:32PM MINICONCIERTO Título: Martin Solveig. 01:15PM KARAOKE TALENTO: Sofía Reyes. , Kendall Schreidt. 01:30PM + LATINOS TALENTO: Fanny Lu y Noriel. 01:47PM SERIES DE LA SEMANA EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 13 Cap. 14 Cap. 15 04:00PM CARTELERA 04:01PM SERIES DE LA SEMANA CONVICCION 1ª TEMP Cap. 11 Cap. 12 05:24PM MINICINEMA DUMBO Título original Dumbo Año 2019 Duración 111 min. País Estados Unidos Dirección Tim Burton Género Aventuras. Fantástico | Circo. Cine familiar. Años 1910-1919. Remake Sinopsis Holt Farrier (Colin Farrell) cuenta con la ayuda de sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins) para cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser el hazmerreír en un Circo que no pasa por su mejor momento. La familia circense de Holt incluye además a la señorita Atlantis (Sharon Rooney) , Rongo (DeObia Oparei) , Pramesh Singh (Roshan Seth) y su sobrino (Ragevan Vasan) , La grandiosa Catherine (Zenaida Alcalde) y el magnífico Iván (Miguel Muñoz) . Max Medici (Danny DeVito) dueño del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño paquidermo hasta que descubre que es capaz de volar, llevando al circo de regreso a la prosperidad. 07:00PM CALABACITA 07:01PM TELENOVELA LO QUE ME QUEDA POR VIVIR Cap. 4 Rebelde con causa. 07:52PM PRODUCE Y APORTA CARTELERA 08:20PM MEGACONCIERTOS Talento: Jessie y Joy. 09:22PM MULTICINE HERMANOS DE SANGRE (Frères de sang) Francia / Thriller psicológico / 2009 / T: 1: 40 / ESTRENO Dir: Stéphane Kappes Int: Marc Andréoni, Yvon Back, Clément Chebli Sinpsis: Brice, el hijo mayor de los Lemeuniers, es acusado de cuatro asesinatos. Su hermano Martin se esforzará por demostrar su inocencia, revelando los secretos más oscuros de la familia. 11:02PM SERIE CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 4 11:51PM TIEMPO DE CINE IMPARABLE (UNSTOPPABLE) EEUU. / DRAMA ACCIÓN / 2010 / T: 1: 41 / DIR: TONY SCOTT INT: DENZEL WASHINGTON, CHRIS PINE, ROSARIO DAWSON, ETHAN SUPLEE (Basado en hechos reales) . Un experimentado ingeniero de ferrocarriles está a punto de ser despedido de su empresa, pero antes conoce al novato que lo va a sustituir. La situación cambia cuando un tren lleno de un peligroso combustible empieza a saltarse estaciones a toda velocidad poniendo en peligro la vida de miles de personas. Premios 2010: Premios Oscar: Nominada a mejor edición de sonido 2010: Critics’ Choice Awards: Nominada a Mejor película de acción 01:32AM MEGACONCIERTOS Talento: Jessie y Joy. 02:34AM MULTICINE HERMANOS DE SANGRE (Frères de sang) Francia / Thriller psicológico / 2009 / T: 1: 40 / ESTRENO Dir: Stéphane Kappes Int: Marc Andréoni, Yvon Back, Clément Chebli Sinpsis: Brice, el hijo mayor de los Lemeuniers, es acusado de cuatro asesinatos. Su hermano Martin se esforzará por demostrar su inocencia, revelando los secretos más oscuros de la familia. 04:15AM SERIE CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 4 05:04AM MINICONCIERTO Título: Martin Solveig. 05:47AM KARAOKE TALENTO: Sofía Reyes. , Kendall Schreidt. 06:02AM + LATINOS TALENTO: Fanny Lu y Noriel. 06:16AM CLASICOS TALENTO: Prince y The Revolution. 06:28AM UPA NENE Tira: Mona y Sketch, El circo, Oliver. 06:50AM HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS Cap. 12 07:01AM CHIP Y CHOP Cap. 12 07:23AM OPA POPA DUPA Cap. 12

CANAL CLAVE – SABADO 10 AGOSTO 2019 09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T- 10:00AM No. 212 Haila & Manzanero, D´Corazón, Raúl Torres, Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, entre otros. . . CUERDA VIVA Música electrónica DJ Whisper AHS Holguín DJ Eddy Clash AHS Cienfuegos Dj Richy AHS Camagüey PID 11:00AM LUCAS PID T- 12:00PM A TODO JAZ PID T- Jorge Reyes Parte I 01:00PM CUBANOS EN CLIP No. 212 Haila & Manzanero, D´Corazón, Raúl Torres, Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, entre otros. . . PID T- 02:00PM CUERDA VIVA Música electrónica DJ Whisper AHS Holguín DJ Eddy Clash AHS Cienfuegos DJ RICHY AHS CAMAGÜEY PID T- 03:00PM LUCAS PID T- 04:00PM A TODO JAZZ PID T- Jorge Reyes Parte I 05:00PM CUBANOS EN CLIP No. 212 Haila & Manzanero, D´Corazón, Raúl Torres, Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, entre otros. . . PID T- 06:00PM CUERDA VIVA Música electrónica DJ Whisper AHS Holguín DJ Eddy Clash AHS Cienfuegos Dj Richy AHS Camagüey PID T- 07:00PM LUCAS PID T- 08:00PM A TODO JAZZ Jorge Reyes Parte I PID T- 09:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 10:00PM NO. 212 Haila & Manzanero, D´Corazón, Raúl Torres, Alma Latina Feat La Reyna Y La Rea, entre otros. . . CONCIERTOS PREFERIDOS PID- Ojos de brujo T-