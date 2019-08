Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 TAXI 5 TAXI 5 (Titulo Original) Francia / 2018 / 102 Min. / Acción-comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Franck Gastambide Int: Sabrina Ouazani, Franck Gastambide, Bernard Farcy Sylvain Marot, un súper policía parisino y conductor excepcional, es trasladado contra su voluntad a la policía municipal de Marsella. El ex comisario Gibert, y alcalde de la ciudad, que está en lo más bajo de las encuestas, le confiará la misión de detener a los temibles “gánsteres italianos”, que atracan todas las joyerías con la ayuda de potentes Ferraris. Pero para conseguirlo, Marot no tendrá más remedio que colaborar con el sobrino nieto del famoso Daniel, Eddy Maklouf, el peor piloto de VTC Marsella, pero el único que puede recuperar el legendario taxi blanco. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 11 THIS IS US (Titulo Original) Capitulo 11: Songbird Road: Parte Dos (This Is Us: Songbird Road: Part Two) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley En 1992, un Jack emocionalmente agotado regresa de ver a Nicky. En la casa, Kate y Randall hacen un desastre construyendo tarjetas de San Valentín; Jack pierde los estribos y destruye un plato, pero se disculpa y comienza una pelea de lentejuelas. En el presente, los hermanos llevan a Nicky a un hotel. Rebecca llega y recuerda el fin de semana que Jack vio a Nicky. Antes de que Kate y Randall visitan la casa reconstruida donde vivían. Kate se da cuenta de que no recuerda el enojo de Jack, sólo la diversión; Randall dice que eso demuestra que Jack fue un buen padre y que ella será una buena madre, aunque todos los padres tengan pasos en falso. -Noticine -Noticiero ICAIC LATINOAMERIANO