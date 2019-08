Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM

EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 31 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de canciones. En esta emisión: Hola, Canción bichos, Canción ¡valiente patrulla!, Canción el pollito pio, Canción zoológico cu-cú, Canción trabajos de tiburón bebé, Canción mi mascota, miamigo, Canción mono banana, Adiós Disco:

09:15AM MÁGICAS AVENTURAS ANINA Uruguay / 2013 / 80min. / Comedia Animado / Estreno / Director: Alfredo Soderguit Relata las aventuras de una niña que debe resistir las burlas de sus compañeros de colegio por la particularidad de su nombre y apellidos: Anina Yatay Salas, ya que los tres se leen igual en ambos sentidos. Completamiento: De la historia: animado cubano La marcha de combate Video clip Del camino lo que vi, cantado por el Dúo Karma Érase una vez: Cenicienta Animado cubano Elpidio Valdés contra el fortín de hierro Video clip Mambo, del Dúo Karma Animado Nené Traviesa Video clip de la cinta cubana Meñique

11:15AM NOVELA MONK CAP 4

12:00PM

AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM EL PIQUETE Título: El piano. Sinopsis: El piano. Pianistas invitados de diferentes niveles de enseñanza. Música: Disco:

02:30PM SOLO TU CORAZON LO SABE Título: Amistades Sinopsis: Nuevas formas de establecer amistad entre los adolescentes. ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Secciones: Corto internet “Migration”. Historia: La saga de Harry Potter. Curiosidades: amistad extraordinaria entre animales de especies diferentes. Música: Luna Manzanares / Solo tú. Disco:

02:45PM REBELDES Título: Desórdenes alimentarios Sinopsis: La emisión indaga sobre los factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales que inciden en los trastornos alimentarios. Muchachas jóvenes comparten sus testimonios y la trascendencia que ha tenido la ayuda familiar y especializada. Disco:

03:15PM CANTA TUS DERECHOS Título: Indira Abdías Padrón Sinopsis: Hoy en Canta tus derechos dialogaremos con la adolescente Indira Abdías Padrón, quien obtuvo mención Nacional de Poesía en el Concurso Por un mundo al derecho. Conoceremos sobre su inspiración para escribir este poema que habla de un mundo libre de guerra. Tema internacional: “Los niños queremos la paz” interpretado por la Orquesta Olympus de España junto a los alumnos y padres del colegio O Coto de Negreira. Este video fue realizado por la asociación de Nais e pais (Anpa val de Barcala) . Música: Disco:

03:30PM ANIMATE Título: Bloque 13 Sinopsis: COCTELITOS: PERRO PRECAVIDO. PUBERTAD 12. ME GUSTAS TU. PALABREANDO: LAPIZ. EL SHOW DE COKITO Y CREMITA. LA ENERGIA. MI TALLER: 2X2 VIDEO CLIP EL DESPERTAR. Disco:

04:00PM

NOTICIERO ANSOC

04:15PM

CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 31 Sinopsis: Canta y juega es un programa

que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio

de canciones. En esta emisión: Hola, Canción bichos, Canción ¡valiente

patrulla!, Canción el pollito pio, Canción zoológico cu-cú, Canción trabajos de

tiburón bebé, Canción mi mascota, miamigo, Canción mono banana, Adiós Disco:

04:30PM

PIRLIMPIMPIM En una granja llena de personajes folclóricos, juguetes que

hablan, animales y personas puede suceder cualquier cosa Cap. 116 Título: El

fantasma del caserón (1) Disco:

05:00PM

SOPA DE PALABRAS Título: Matemáticas Sinopsis: Es el primer día de clases de

Armonía y no le gustó la clase de matemáticas. Comienzan a desaparecer los

libros de matemáticas del estudio y resultan que era Masabito y Pangachele que

los estaban escondiendo pues no quieren estudiar matemáticas tampoco. En el

programa tienen que descubrir qué sucede con los libros de matemáticas y viene

un profesor a explicar la importancia de las matemáticas. Disco:

05:30PM

SALA A+ Título: Trece razones Sinopsis: Adolescentes valoran situaciones límite

a las que se llega en la serie televisiva “Trece razones”, en la que Clay

Jensen vuelve un día a casa después del colegio y encuentra una misteriosa caja

con su nombre. Dentro descubre una cinta grabada por Hannah Baker, una

compañera de clase por la que sentía algo especial y que se suicidó tan solo

dos semanas atrás. En la cinta, Hannah cuenta que hay trece razones por las que

ha decidido quitarse la vida. ¿Será Clay una de ellas? Disco:

05:57PM

ESTE DÍA

06:00PM

QUEDATE CONMIGO Título: Que la fiesta no pare, pero que no moleste Sinopsis:

Los jóvenes no tienen hora definida para dormir en el verano, se quedan de

fiesta hasta altas horas de la noche. Pero muchas veces esto choca con los

horarios de los que trabajan en los meses veraniegos. . . Clip- JG – Pasarla

bien Música: Disco:

06:30PM

NOTICIERO CULTURAL

07:00PM

MESA REDONDA

08:00PM

NTV

08:27PM

EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM

VIVIR DEL CUENTO Título: InnovaciónGuión: Berazain Sinopsis: Para el concurso

en saludo a la Segunda Conferencia de la ANIR, Ruperto, Pánfilo y Chequera

presentan una máquina del tiempo que años atrás Hilario ideara. Pero, el jurado

no les hace caso y ellos al menos solicitan demostrar que funciona. Cuando la

maquina se pone en marcha ocurrirán eventos inesperados.

09:00PM

NOVELA Más Allá del Límite Cap. 70 — T-CV-NOV Cap. 70-Más Allá del Límite

09:45PM

CUADRO A CUADRO SHAZAM ¡Shazam!. Título

original 2019 / 132 min / Estados Unidos / Fantástico. Ciencia ficción. Cómic /

subtitulado al español / estreno Dirección: David F. Sandberg Reparto: Zachary

Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel Todos llevamos un superhéroe

dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. Cuando Billy

Batson (Angel) , un chaval de acogida de 14 años que ha crecido en las calles,

grita la palabra ‘SHAZAM!’, se convierte en el Superhéroe adulto Shazam (Levi)

, por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino,

Shazam esconde un corazón de niño. Pero lo mejor es que en esta versión de

adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente

con superpoderes: ¡Divertirse con ellos! ¿Volar? ¿Tener visión de rayos X?

¿Disparar un rayo con las manos? ¿Saltarse el examen de sociales? Shazam va a

poner a prueba los límites de sus habilidades con la inconsciencia propia de un

niño. Pero necesitará dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las

letales fuerzas del mal que controla el Dr. Thaddeus Sivana (Strong) .

11:45PM

PISO 6 Talentos: Brenda Navarrete-“Mulata linda”, Soneros Dorados-“Amores

rumberos”, Pascualito y Tumbao Habana-“Volverte a ver”, Toques del Río-“Falsa”.

12:15AM

CARIBE NOTICIAS

12:40AM

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

12:45AM

SERIE EXTRANJERA TREMEN CAP 2

TELECINE (Pensando en 3D) AGATHA Y LA VERDAD

DEL ASESINATO Agatha and the Truth of Murder. Título original Reino Unido /

2018 / 92 min / Intriga. Thriller / subtitulado al español / estreno Dirección:

Terry Loane Reparto: Dean Andrews, Ruth Bradley, Bebe Cave, Amelia Dell En

1926, con su vida personal hecha jirones y sus escritos en crisis, la joven

Agatha Christie decide resolver un asesinato en la vida real. Completamiento:

Irán – 1. La vida rústica 2. Restaurantes de Teherán 3. Aspectos de Irán- Jardín

de Dolat Abad (0: 25: 08)

TELECINE (CINE FRANCES) LA AMENAZA (6´4) Título original: La menace (The Threat) 1977

/ 112 min. / Francia- Canadá / Thriller. Acción | Crimen. Neo-noir / Color /

Reposición / Subtitulada Dirección: Alain Corneau Reparto: Yves Montand, Carole

Laure, Marie Dubois, Jean-François Balmer Henri Savin, hombre de confianza y

amante de Dominique Montlaur, decide dejarla por la joven Julie Manet. La

desesperación lleva a Dominique a planear su suicidio de modo que parezca un

asesinato cometido por Julie. Tras ser detenida y acusada, Henri crea una

minuciosa serie de pruebas que exculpan a Julie y lo imputan a él.

Completamiento: Bienvenida al Programa Memorias Monográfico Jean Paul Belmondo

Homenaje Marie Dubois El Filme de Hoy Comentario La Amenaza T

TELEREBELDE

09:00AM

HIMNO APERTURA

09:01AM

ESTOCADA AL TIEMPO 1939 Comienza en La Habana II Mundial de béisbol En el

acontecer deportivo un día como hoy de mil 939 comienza en el estadio La

Tropical, actual “Pedro Marrero”, el segundo Campeonato Mundial de

béisbol aficionado, que representó el debut y la primera corona de Cuba en esos

certámenes 1989 Subtítulo mundial juvenil para el voleibol (f) Cuba obtiene el

subtítulo en el quinto Campeonato Mundial juvenil femenino de voleibol, que

concluye ese día en Perú 1991 Iguala récord mundial tirador cubano El tirador

cubano Guillermo Alfredo Torres iguala el récord mundial de la prueba de skeet,

durante las competencias de este deporte de los oncenos Juegos Panamericanos,

con sede en La Habana

09:04AM

CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM

DOCUMENTAL: AJEDREZ EN LA HABANA, TTRDOCAJEDREZENLAHABANA, T (0. 46)

10:00AM

RESUMEN GALA CLAUSURA PANAMERICANOS LIMA, PERÚ 2019.

12:00PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

01:45PM

ANTESALA en vivo

02:00PM

SERIE NACIONAL DE BEISBOL LAS TUNAS – VILLA CLARA DESDE EL JULIO A. MELLA EN

VIVO

05:00PM

JUDO: GRAND PRIX DE JUDO MONTREAL, CANADA TTRSATJUDOMONTREAL TX1: 55. 20´, dif

05:59PM

CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM

NND en vivo

06:27PM

ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM

GLORIAS DEPORTIVAS: Lorenzo Aragòn (boxeo) TTRGDPLORENZOARAGÒN (boxeo)

07:00PM

AL DURO Y SIN GUANTE: Análisis de la actuación de Cuba en los Juegos

Panamericanos en Lima, Perú, TTRADG

EDUCATIVO

01:00AM

NTV

02:00AM

Magia de colores: Masha y el Oso, Rolie Polie Olie, Poco yo, Equipo Umizoomi

02:45AM

Sueños y fantasía: Cuento La Lechera

03:00AM

Anímate: LAS AVENTURAS DE LOS ODDBODS

03:30AM

Cubo mágico: Los colores

04:00AM

SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”

05:00AM

Telecentros

06:30AM

REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE: Museo Nacional de Bellas Artes. Sobre las

actividades, exposiciones y demás propuestas quetiene reservado el Museo

Nacional de Bellas Artes

07:00AM

Ecos: Refugio de fauna “Sureste del Inglés” (II) .

07:30AM

Serie extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands. Cap. 11

08:00AM

NTV

08:30AM

Confidencias: Rosario Cárdenas

09:00AM

Bravo:

10:00AM

Espectacular: GEORGE MICHEL EN EL PALACIO GARNIER DE PARIS

Al

cierre Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2

09:00AM

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión

del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos,

junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM

PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Marvel Spiderman Cap. 19 Capitán Tsubasa

(temp-2) Cap. 13 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA El maní en la cocina cubana. A partir del libro de recetas maní, de Niubis García Mendoza) . PID T- (En vivo)

06:30PM

TODO LISTO Cartelera con las principales propuestas televisivas del canal en la

semana. SIGNOS PID T- Vladimir Rodríguez Un programa sobre la vida y

obra del artista de la plástica Vladimir Rodríguez. (Estreno)

07:00PM

ONDA RETRO THE T Tg El soñador de los espejuelos azules Parte II Sinopsis: Hola

amigos de siempre continuamos visitando de quien fue uno de los fundadores del

Cuarteto de Liverpol, John Lennon, el soñador de los ojos azules. PID T- (Estreno)

07:30PM

PARRANDEANDO PID T- Making Off. Programa Final. Sps: Con las

vivencias de tres años de intenso trabajo y recorrido por las dieciocho

comunidades parranderas a través de las experiencias del colectivo del

programa, despedimos las tres temporadas del espacio. (Estreno)

08:00PM

NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la

población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra

nación. (En vivo)

08:30PM

NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el

panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

MULTIVISION

07:59AM

CARTELERA

08:00AM

DE TODO UN TIN TIRA: Enchantimals, Averiguando cosas, Elena de Avalor, Masha y

el oso.

09:01AM

SERIE INFANTIL LOS 3 DE ABAJO Cap. 11

09:25AM

FILMECITO PEQUEÑO HEROE Título original

Little Hero Año 2018 Duración 104 min. País Estados Unidos Dirección Jason J.

Lewis Género Animación. Fantástico. Aventuras | Magia Sinopsis Trata sobre la

búsqueda de un niño para salvar a su padre de un monstruo antiguo. Cuando Bayu

encuentra una espada, accidentalmente despierta al gigante malvado Asura que

convierte a todos los habitantes del pueblo en piedra, incluido a su padre. Con

su primo Raney al lado, Bayu debe encontrar a seis Caballeros Antiguos que

llevan amuletos que le otorgarán el poder de luchar contra Asura y salvar a su

padre y a sus amigos en la aldea.

11:05AM

CINEMA EUROPA UNO EN EL OTRO (Moglie e Marito) Italia / Comedia / 2017 / T: 1:

40. / Dir: Simone Godano Int: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta

Gastini, Andrea Bruschi Sinopsis: Sofia y a Andrea forman una pareja que, a

pesar de estar casada desde hace diez años, está a punto de divorciarse. Él es

un neurólogo genial que saca adelante un experimento sobre el cerebro humano;

ella, una ambiciosa presentadora en plena ascensión. A raíz de un experimento

científico de Andrea, ambos se ven, de repente y literalmente, en el cuerpo del

otro, sin otra posibilidad que la de vivir la existencia y el día a día del

cónyuge.

12:45PM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 18 2ª TEMP

01:30PM

SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 20

01:53PM SERIE MERLIN CAP. 5 3ª temp ADELANTO 3

02:36PM

KARAOKE TALENTO: Enrique Iglesias.

02:51PM

SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 9

04:00PM

CARTELERA

04:01PM

TARDES DE CINE CHARLES CHAPLIN TIEMPOS MODERNOS (MODERN TIMES) EEUU. / COMEDIA

/ 1936 / T: 1: 23´13´´ / DIR: CHARLES CHAPLIN INT: CHARLES CHAPLIN, PAULETTE

GODDARD, HENRY BERGMAN Empleado de una fábrica de trabajo en cadena, Charlot es

elegido para probar una máquina que da de comer a un obrero. Pero la máquina se

estropea y Charlot pierde su trabajo. Convertido en un parado más, encuentra a

una muchacha que le ayuda y ambos intentan vivir de lo que pueden. Premios:

Declarado patrimonio audiovisual por el Congreso de los Estados Unidos.

05:25PM

TODOS A BAILAR Y CANTAR UN PASO ADELANTE (Step Up) EEUU. / Musical / 2006 / T:

1: 39´02´´ / Dir: Anne Fletcher Int: Channing Tatum, Jenna Dewan, Mario, Drew

Sidora, Sinopsis: Tyler Gage, un joven delincuente juvenil, es sentenciado a

hacer servicios comunitarios en una escuela de música por un acto vandálico. Al

principio no quiere saber nada de los estudiantes, hasta que conoce a una bella

bailarina.

07:05PM

KARAOKE TALENTO: Enrique Iglesias.

07:20PM

CALABACITA

07:21PM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 2

08:04PM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 9

08:46PM

SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 16

09:30PM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1A TEMP Cap. 8

10:12PM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 1

11:00PM

CARTELERA

11:01PM

CINEMA EUROPA UNO EN EL OTRO (Moglie e Marito) Italia / Comedia / 2017 / T: 1:

40. / Dir: Simone Godano Int: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta

Gastini, Andrea Bruschi Sinopsis: Sofia y a Andrea forman una pareja que, a

pesar de estar casada desde hace diez años, está a punto de divorciarse. Él es

un neurólogo genial que saca adelante un experimento sobre el cerebro humano;

ella, una ambiciosa presentadora en plena ascensión. A raíz de un experimento

científico de Andrea, ambos se ven, de repente y literalmente, en el cuerpo del

otro, sin otra posibilidad que la de vivir la existencia y el día a día del

cónyuge.

12:41AM

KARAOKE TALENTO: Enrique Iglesias.

12:56AM

SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 9

01:50AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 18 2ª TEMP

02:47AM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 9

03:30AM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 2

04:12AM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 1

04:58AM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1A TEMP Cap. 8

05:40AM

SERIE MERLIN CAP. 5 3ª temp

06:23AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 18 2ª TEMP

CANAL CLAVE

09:00AM

CUBANOS EN CLIP PID T- No. 214 Elito

Revé, El Niño Y La Verdad, Osamu Ft. Orland Max, Frasis, entre otros. . .

10:00AM

EL PERFIL PID-3297 T-22: 05 Diana

Fuentes

10:30AM

MÚSICA TOP TOP 7 Pentatonix, Maroon 5, Selena Gomez, Sam Smith ft. Logic, entre

otros. . . PID T-

11:00AM

TODO MÚSICA PID T- Mezcla musical: Con

Arnaldo Rodríguez y su Talismán, Miriela Mijares y Estilo propio y Wil Campa

con la Gran Unión. ()

11:30AM

MOVIENDO PROGRAMA 19 PID T-

12:00PM

CLAVE ROMÁNTICA Programa7 PID T-01:00PM CUBANOS EN CLIP No. 214 Elito Revé, El

Niño Y La Verdad, Osamu Ft. Orland Max, Frasis, entre otros. . . PID T-

02:00PM

EL PERFIL PID T- Diana Fuentes

02:30PM

MÚSICA TOP TOP 7 Pentatonix, Maroon 5, Selena Gomez, Sam Smith ft. Logic, entre

otros. . . PID T-

03:00PM

TODO MÚSICA PID T- Mezcla musical: Con

Arnaldo Rodríguez y su Talismán, Miriela Mijares y Estilo propio y Wil Campa

con la Gran Unión.

03:30PM

MOVIENDO PID T- PROGRAMA 19

04:00PM

CLAVE ROMÁNTICA PID T PROGRAMA 7

05:00PM

CUBANOS EN CLIP No. 214 Elito Revé, El Niño Y La Verdad, Osamu Ft. Orland Max,

Frasis, entre otros. . . PID T-

06:00PM

EL PERFIL PID T- Diana Fuentes

06:30PM

MÚSICA TOP TOP 7 Pentatonix, Maroon 5, Selena Gomez, Sam Smith ft. Logic, entre

otros. . . PID T-

07:00PM

TODO MÚSICA PID- Mezcla musical: Con Arnaldo Rodríguez y su Talismán, Miriela

Mijares y Estilo propio y Wil Campa con la Gran Unión.

07:30PM

MOVIENDO PROGRAMA 19 PID T-

08:00PM

CLAVE ROMÁNTICA PROGRAMA 7 PID T-

09:00PM

CUBANOS EN CLIP PID T- No. 214 Elito

Revé, El Niño Y La Verdad, Osamu Ft. Orland Max, Frasis, entre otros. . .

10:00PM

DOCUMENTAL PID T Argeliers León Sobre la

vida y obra de Argeliers León, fiel defensor de la cultura africana, el rescate

y preservación del folklore africano en las artes. Por el pico divertir. Pregón

Análisis de los pregones y su musicalidad. Historia y evolución del pregón

cubano. La bella cubana Acercamiento a la vida y obra

CARIBE

01:00AM

NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM

ESTACION CARIBE. Primer viaje de Colón.

02:30AM

SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM

REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM

TELESUR NOTICIAS.

06:00AM

ENLACE NACIONAL. Santiago de Cuba.

06:30AM

NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM

MESA REDONDA.

08:00AM

NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM

SOY CUBANO. Museo Ñico López.

08:00AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

09:00AM

9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM

EL MUNDO AHORA. Noticiero internacional.

10:00AM

DOMINIO CUBA. PROGRAMA ESPECIAL. Entrevista al Ministro de Comunicaciones (I)

10:30AM

CARIBE Noticias.

10:40AM

EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

11:00AM

ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM

CARIBE Noticias.