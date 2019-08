Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

06:30AM

REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM

EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM

CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 32 Sinopsis: Canta y juega es un programa

que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio

de canciones. En esta emisión: Hola, Canción ¿tu has visto mi colita?, Canción

el gallo bartolito, Canción solecito solecito, Canción la fiesta, Canción quiero

ser grande y al baño llegar, Adiós Disco:

09:15AM

¿QUIERES SABER MÁS? Título: Variado QSM 12 Sinopsis: QSM (¿Quieres saber más?)

es un programa que acerca a los pequeños al mundo que los rodea. En esta

emisión: ¿Qué es la diabetes?, Curiosidades de la flora cubana, ¿Por qué hay

que bañarse? Disco:

09:30AM

¿SABES QUÉ? Título: Mariposas y jirafas Sinopsis: Los niños de Sabes que

conversan sobre los animales y deciden que el tema del programa sea sobre las

mariposas y las jirafas. Disco:

09:45AM

TODO MEZCLADO Música: Bermeja y Pantufla. Festival Cantándole al sol. Quiero

saber. Festival Cantándole al sol. Noticias: Maisí. Su cultura e historia.

Circo: Barra rusa. Compañía Habana Animado: Chuncha en el baño de Cacharro.

10:15AM

MEDIOMETRAJE ANIMADOS ACADEMIA SKYLANDERS Título original: Skylanders Academy

(Series de TV) USA / 2016 / 42 min. cada capítulo / Series de TV. Animación.

Fantástico. Aventuras | Videojuego / Temporadas 1, 2 y 3 / Color / En Español /

Estreno Dirección: Arthur Qwak Los cadetes se reúnen para el día de graduación,

pero Spyro tendrá que dejar de lado su mala actitud y su ego si pretende ser un

Skylander junto con sus amigos.

11:00AM

TIN MARIN Clip especial Pequebots en: Ovalo Elpidio Valdés en: Pepe descubre la

Rueda T: 11´23

11:15AM

NOVELA SHOGUN CAP 3

12:00PM

AL MEDIODIA

01:00PM

NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM

EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM

CINE FRANCÉS SIN MÓVIL APARENTE (5´7) Título original: Sans mobileapparent 1971

/ 100 min. / Francia-Italia / Thriller. Intriga / Color / Subtitulada /

Reposición Dirección: Philippe Labro Reparto: Jean-Louis Trintignant, Dominique

Sanda, Sacha Distel, Carla Gravina Un asesino que siembra el terror en Niza

acaba con la vida de un hombre adinerado. El inspector Carella investiga el

caso. Jordan trama la estrategia definitiva para salir vencedor de este duelo.

Completamiento: Bienvenida al programa Memorias: Nouvelle Vague El Cine sin

Dogmas Parte Final Breve reseña de Romy Schneider Homenaje: Jean Louis

Trintignant El filme de hoy Comentario de la película: Sin móvil aparente T:

36´20

04:15PM

NOTICIERO ANSOC

04:30PM

VIVA LA MÚSICA Título: Programa 18 Sinopsis: VMU (Viva la música) invita al

encuentro con videos de música de todo el mundo, hecha para niños, cantada por

solistas vocales, instrumentales, por grupos y coros, a capella o con orquesta,

incluida en las películas infantiles favoritas, tocada por verdaderos talentos

musicales infantiles y mucho más. 1. Balada de Elpidio Valdés canta su autor

Silvio Rodríguez acompañado por guitarras y bajo 2. Cabalgando con Fidel

cantado por el niño Heydel y Annie Garcés dos voces que cantan en la misma

tesitura3. Video Clip Venga la Esperanza por la Schola Cantorum Coralina un

ejemplo de una canción interpretada por un Coro a Capella con un solista tenor.

04:45PM

VENTANA JUVENIL Título: Habana Sinopsis: El equipo de Ventana Juvenil se suma a

la celebración por los 500 años de La Habana. Los pinareños dejan saber sus

impresiones sobre la capital de todos los cubanos. Entre los entrevistados:

Vladimir Baños y Erlys Casanova (integrantes equipo de beisbol de P. del Río.

Música: 1. X Alfonso / Habana y 2. Raúl Paz / Habana. Música: Disco:

04:57PM

ESTE DÍA

05:00PM

RETRANSMISIÓN DEL HOMENAJE REALIZADO POR LA COLMENITA POR EL ANIVERSARIO DEL

NATALICIO DE NUESTRO APÓSTOL JOSÉ MARTÍ Y EL 90 CUMPLEAÑOS DEL COMANDANTE EN

JEFE FIDEL CASTRO

06:00PM

CONEXIÓN Título: Tipos de amigos Sinopsis: Identificar de manera participativa,

dinámica y divertida, los diferentes modelos de relación que tienen los

adolescentes con sus amigos, como pretexto para reafirmar los valores que deben

cuidarse, defenderse y fomentarse en una buena relación de amistad. (03)

Invitado: Ernesto Escalona Música: Talento musical: Frasis, Temas: Para no

parar y Luces, Autora: Roxana Iglesias

06:30PM

NOTICIERO CULTURAL

07:00PM

MESA REDONDA

08:00PM

NTV

08:27PM

EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM

CON DOS QUE SE QUIERAN PAULA ALÍ (Destacada actriz del teatro, el cine y la TV)

09:15PM

NOVELA EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 109

10:00PM

ENCUENTRO HABANA 500 Ensemble Vocal Luna DayriL Lanes ——-soprano Quinteto

de cuerdas Contratiempo Compañía de Danza Malpaso Camerata Romeu

10:30PM

TELEDRAMA Título: La Confesión– Tiempo: 30´ (mediometraje) -TCV-TLD-La

confesión Guion y Dirección: Ariel Prieto-Solís Cubas Sinopsis Esta película de

ficción, está basada en los crímenes cometidos por la dictadura de Fulgencio

Batista a finales de la década de los años 50 del pasado siglo. Transcurren los

primeros días del triunfo de la Revolución cubana y un capitán rebelde

interroga a un esbirro recién capturado, en un área costera del occidente de la

Isla. El batistiano es acusado de múltiples asesinatos y desapariciones.

Durante su confesión, el joven revolucionario conocerá de qué forma inusitada

se encuentra ligado a ese hombre.

11:30PM

CUERDA VIVA Tema: Pabellón Cuba Arte en la Rampa 2da parte. Talentos: Reiht

–Sahara, Cristian Alejandro, Ronaldo Rodríguez

12:15AM

CARIBE NOTICIAS

12:40AM

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA TELECINE

(Pel. del sábado) VENGANZA BAJO CERO (Cold Pursuit) Reino Unido / 2019 / 118

min / Acción / EST DIR Hans Petter Moland INT Liam Neeson, Laura Dern, Emmy

Rossum, Julia Jones Un conductor de quitanieves lleva una vida tranquila hasta

que la muerte repentina de su hijo hace que se vea envuelto en una guerra entre

narcotraficantes, armado solo con maquinaria pesada y la suerte del principiante.

Remake de la película noruega “Uno tras otro”. No necesita

completamiento.

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 109

TELECINE MIRADAS OCULTAS (Alone With Her) DVD-5092 E. Unidos / 2005 /

1. 20min. / Suspenso / reposición Dirección: Eric Nicholas Intérpretes: Ana

Claudia Talancón, Colin Hanks y Jordana Spiro Doug, un rascabuchador, escoge

como presa a Amy, una hermosa joven latina, para seguirla, espiarla hasta

entrometerse en su vida sin que ella se entere, conociendo sus gustos, sus

movimientos y su privacidad. Él sabe toda su vida a través de las cámaras que

ha ocultado en su apartamento, lo que le permite llegar a ser su amigo, creando

un amor obsesivo de inesperadas consecuencias. Completamiento: Cerdeña “En el

corazón del Mediterráneo” (0: 30: 23 final editado) / Tango alelí, DA (0: 07:

03 final editado) NOVELA MONK CAP 5

TELEREBELDE

09:00AM

HIMNO APERTURA

09:01AM

ESTOCADA AL TIEMPO 1926 Se instituye Junta Nacional para crear COC 1995 Título

mundial para Ana Fidelia Quirot 2004 Inaugurados XXVIII Juegos Olímpicos

09:04AM

CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM

GLORIAS DEPORTIVAS: Lorenzo Aragòn (boxeo) TTRGDPLORENZOARAGÒN (boxeo) rtx

09:48AM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

12:00PM

DOCUMENTAL: EL ATLETA MAYOR, T (0. 26)

12:30PM

BADMINTON INTERNACIONAL: BADMINTON XXXIII Panamericano Individual,

Championships 2019, T (1. 29) TTR BADMINTON XXXIII Panamericano Individual

Championships 2019, (carpeta BLMAN INTR)

02:03PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

02:30PM

FÚTBOL INTERNACIONAL

04:15PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

04:55PM

JUDO: GRAND PRIX DE JUDO MONTREAL, CANADA TTRSATJUDOMONTREAL TX2: 1. 01, dif

05:59PM

CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM

NND en vivo

06:27PM

ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM

BOLA VIVA

07:00PM

A TODO MOTOR: TTRATM

08:00PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

09:00PM

CINE GOL / CINE DEPORTIVO KEYLOR NAVAS: HOMBRE DE FE Costa Rica / Drama

Biográfico / 2017 / T: 1: 38 / ESTRENO Dir: Dinga Haines Int: Matt Marquez,

Fernando Bolaños, Michelle Jones, Milena Picado Sinopsis: Un niño de una zona

rural de Costa Rica llamada Pérez Zeledón, encuentra en el fútbol su pasión y

una vía para una vida mejor. En su camino por alcanzar sus metas deportivas y

profesionales, y ayudar a su familia, se enfrentará a una ciudad desconocida y

a retos que pondrán a prueba su carácter, pero que le harán descubrir la

verdadera fortaleza que hay detrás de sus sueños.

EDUCATIVO

01:00AM

NTV

02:00AM

Magia de colores: La fauna en Cuba, Para curiosos, Nene Traviesa

02:45AM

Sueños y fantasía: Animado La Electricidad. Animado Pollito. . . Te Atraparé

03:00AM

Dame la mano:

03:30AM

La Tarea: Yo Quiero ser. . . .

04:00AM

SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”

05:00AM

Telecentros

06:30AM

Tengo algo que decirte: El programa rendirá homenaje al natalicio de nuestro

líder histórico Fidel Castro Ruz y su aporte a la obra cultural de la

Revolución. Invitado Santiago Alfonso.

07:00AM

Zona Geek: Realidad mixta. La realidad mixta o MR es una mezcla entre la

realidad virtual y la aumentada. Es por lo tanto un entorno que mezcla los

mejores aspectos de ambas, unificando la experiencia para que sólo necesites un

único casco o gafas para poder utilizar una u otra.

07:30AM

Serie extranjera: Beowulf: El Retorno de los Shieldlands. Cap. 12

08:00AM

NTV

08:30AM

Fe de Vida Título: Satisfacción con la vida. Sinopsis: Sobre cómo las personas

en la tercera edad están satisfechas con todo lo que han realizado. En este

caso la invitada Zunilda ha cumplido misión internacionalista en 5 ocasiones y

conoció a Fidel lo que le da mucha satisfacción.

09:00AM

De la Radio tu Música: Orquestas cubanas, las de su preferencia en saludo al

cumpleaños del Comandante en Jefe: Fidel Castro Ruz. Talento: Yurumí y sus

hermanos, Van Van, Maikel Blanco y su Salsa Mayor, Charanga latina, Alexander

Abreu y habana de Primera, Adalberto Álvarez y su Son.

09:30AM

Letra fílmica: Gallego Título original: Gallego Año: 1988 Duración: 116 min.

País: Cuba Dirección: Manuel Octavio Gómez Guion: Mario Camus, Eduardo Calvo,

Manuel Octavio Gómez (Novela: Miguel Barnet) Reparto: Sancho Gracia, Jorge

Sanz, Francisco Rabal, Manuel Galiana, Fiorella Faltoyano, Linda Mirabal,

Alberto Pedro, Leticia Herrera, Antonio Ferrandis, Álvaro de Luna, Rosalía

Dans, César Diéguez, Lorenzo Castillo, Cristina Juan, Hilda Oates, Ramón

Zamorano, Margarita Calahorra, Omar Valdés, Conrado San Martín, Manuel Zarzo

Género: Drama | Inmigración. Años 1910-1919 Sinopsis: Manuel, un chico gallego,

decide un buen día abandonar su tierra natal para buscar un futuro más

prometedor en Cuba. Durante la dura travesía, conoce a un compañero de

penalidades: Gundi, gallego como él y al que le unirá una fuerte amistad

durante años. Una vez en la isla empieza a trabajar en distintos oficios sin

que la fortuna le sonría. Años después, vuelve a España para participar en la

guerra civil

EDUCATIVO 2

09:00AM

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM

PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Marvel

Spiderman Cap. 20 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 14 (Estreno)

05:30PM

DE TARDE EN CASA Rutas y Andares. Sinopsis: A través del programa se dará una

panorámica de las propuestas de Rutas y Andares como proyecto sociocultural

auspiciado por la Oficina del Historiador. Destinados a niños, jóvenes y

adultos. (En vivo) PID T-

06:30PM

GENERACIÓN 0

07:00PM

La música popular Invitados: César Pedroso (músico) Samuel Formel / Elito Revé

(músicos) (Estreno) PEQUEÑOS UNIVERSOS Saltas. Bagualas, Coplas (Estreno) TANDA

ÚNICA Turismo cinematográfico “Sueño de Oruga” (Realizado por Thomas Szaboe

incluido en la serie francesa de animación “Minuscule”) (Estreno) PID T-

08:00PM

NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que

mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes

dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM

NOTICIERO CULTURAL PID T- La información

más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM

TELESUR PID T- Noticias, análisis

internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur

económico y de los pueblos, junto a más temas

MULTIVISION

07:59AM

08:00AM

DE TODO UN TIN Tira: El café de Butterbeans, Furiki Wheels, Junior Express.

09:00AM

SERIE KULIPARI Cap. 8

09:22AM

MINICINEMA MEÑIQUE Título original

Meñique y el espejo mágico Año 2014 Duración 78 min. País Cuba Dirección

Ernesto Padrón Género Animación. Aventuras. Fantástico | 3-D Sinopsis Trata

sobre un pequeño campesino, que a pesar de su escasa talla física se empeña en

sacar a su familia de la pobreza. Su situación empeorará por culpa de una plaga

de insectos, que destruye la cosecha del campo donde vive, aunque

milagrosamente la magia vendrá en su ayuda.

10:41AM

CINEVISION GEMELOS ESTADOS UNIDOS / COMEDIA / 1988 / T: 1: 45 / DIR: IVAN

REITMAN. INT: ARNOLD SCHWARZENEGGER Y DANNY DEVITO. Un grupo de científicos

realizan un experimento para crear un humano física e intelectualmente

perfecto, seleccionando a seis donantes masculinos y una mujer, genéticamente

elegidos. Pero el experimento falla y nacen dos niños, Julius y Vincent. Julius

es el resultado que los científicos esperaban, atlético, estudioso, brillante

en todo, con una moral a toda prueba. Vincent en cambio, es todo lo contrario.

12:40PM

#´S 1 TALENTO: Depeche Mode.

01:00PM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 19 2ª TEMP

01:42PM

SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 21

02:03PM

SERIE MERLIN CAP. 6 3ª temp

02:46PM

SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 10 FIN

04:00PM

04:01PM

DOCUMENTAL FIDEL LA HISTORIA NO CONTADA

05:32PM

SAGAS DE PELICULAS DESCENDIENTES 2 PARTE HACE SEIS MESES NADIE PENSÓ QUE EL REY

BEN Y MAL, LA HIJA DE LA MALVADA MALÉFICA SEGUIRÍAN JUNTOS. ELLA SE HA ESTADO

PREPARANDO PARA EL BAILE REAL DONDE OFICILAMENTE SE CONVERTIRÁ EN UNA DAMA DE

LA CORTE. LAS DUDAS SOBRE QUÍEN REALMENTE QUIERE SER LA LLEVAN A TOMAR VARIOS

CAMINOS .

07:24PM

CALABACITA

07:25PM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 3

08:07PM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 10

08:50PM

SERIE COVICCION 1ª TEMP Cap. 13 FIN

09:30PM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 9

10:12PM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 2

10:54PM

10:55PM

12:41AM

SERIE LA MARAVILLOSA SEÑORITA MAISEL 2ª TEMP CAP. 10 FIN

01:40AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 19 2ª TEMP

02:23AM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 10

03:05AM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 3

03:47AM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 2

04:30AM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 9

05:13AM

SERIE MERLIN CAP. 6 3ª temp

05:56AM

SERIE LAS HORAS DE MI VIDA CAP. 21

06:15AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 19 2ª TEMP

07:00AM

SERIE COVICCION 1ª TEMP Cap. 13 FIN

CANAL CLAVE

09:00AM

CUBANOS EN CLIP No 215 Zona Libre, Caro

Band, Christian & Rey, Erick Jon, entre otros. . .

10:00AM

GRANDES DEL PENTAGRAMA Grandes del teclado PID-46882 T-27: 11

10:30AM

LUSOFONÍA HIT LUSOFONÍA-8 Luciana Abreu feat. Daniel Santacruz, Cire, Carolina

Deslandes, entre otros. . . PID T-

11:00AM

BUENA FUENTE PID T- De cintas de

aventuras.

11:30AM INFLUENCIA Rhythm and Blues, música del alma PID-4419 T-52: 04

12:00PM

HORA ROCK No. 027

01:00PM

02:00PM

GRANDES DEL PENTAGRAMA PID T- Grandes

del teclado

02:30PM

LUSOFONÍA PID T- HIT LUSOFONÍA-8 Luciana

Abreu feat. Daniel Santacruz, Cire, Carolina Deslandes, entre otros. . .

03:00PM

BUENA FUENTE De cintas de aventuras. PID T-

03:30PM

INFLUENCIA PID T- Rhythm and Blues,

música del alma

04:00PM

HORA ROCK PID T- No. 027

05:00PM

06:00PM

BUENA

FUENTE De cintas de aventuras. INFLUENCIA Rhythm and Blues, música del alma

10:00PM

ENTRE CLÁSICOS PID T- MÚSICAS

NOCTURNAS-2

CONTENIDO:

DEBUSSY: “Claro de Luna” para piano / FALLA: “Noches en los jardines de España

para piano y orquesta” / MUSSORGSKY: “Una noche en la árida montaña” para

orquesta / CHOPIN: 3 Nocturnos para piano (Op 9 Nº 1 y 2 Mib y op 48 Nº1 en do

CARIBE

01:00AM

NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM

DOMINIO CUBA. PROGRAMA ESPECIAL. Entrevista al Ministro de Comunicaciones (I)

02:30AM

SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM

REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM

TELESUR NOTICIAS.

06:00AM

ENLACE NACIONAL. Isla de la Juventud.

06:30AM

NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM

MESA REDONDA.

08:00AM

NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM

DOCUMENTAL. Fidel es Fidel (Dir. Roberto Chile)

08:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

09:00AM

9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM

ZONA DE CONFLICTO. Cachemira.

10:00AM

DOMINIO CUBA. PROGRAMA ESPECIAL. Entrevista al Ministro de Comunicaciones (II)

10:30AM

CARIBE Noticias.

10:40AM

EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.