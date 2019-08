Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

06:30AM

REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM

EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM

CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 34 Sinopsis: Canta y juega es un programa

que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio

de canciones. En esta emisión: Hola, Canción en el coche nos vamos, Maderitas

en: el tobogan, Canción el sapo, Canciónpompompom, Adiós Disco:

09:15AM

¿QUIERES SABER MÁS? Título: Variado QSM 16 Sinopsis: Quieres saber mas es un

programa que acerca a los pequeños al mundo que los rodea. En esta emisión: :

El Manatí, Los pulmones, El parque Baconao. Disco:

09:30AM

¿SABES QUÉ? Título: Juegos con pintura Sinopsis: Los niños de Sabes que

conversan acerca de las pinturas y de lo que podemos hacer con ellas. Disco:

09:45AM

SORPRESA, SORPRESA Tema: Protagonistas afro Animados: La doctora Juguetes Blaze

Monster Machine Clip: Pitusa y Eusebio

10:15AM

MEDIOMETRAJE ANIMADOS ACADEMIA SKYLANDERS Título original: Skylanders Academy

(Series de TV) USA / 2016 / 42 min. cada capítulo / Series de TV. Animación.

Fantástico. Aventuras | Videojuego / Temporadas 1, 2 y 3 / Color / En Español /

Estreno Dirección: Arthur Qwak Los cadetes se reúnen para el día de graduación,

pero Spyro tendrá que dejar de lado su mala actitud y su ego si pretende ser un

Skylander junto con sus amigos.

11:00AM

TIN MARIN Clip especial Alvin y las ardillas: El soplón Tiempo: 12´26

11:15AM

NOVELA SHOGUN CAP 4

12:00PM

AL MEDIODIA

01:00PM

NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM

EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM

PENSANDO EN 3D EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO Título original: The Boy Who

Harnessed the Wind Reino Unido / 2019 / 113 min / Drama social / subtitulado al

español / estreno Dirección: Chiwetel Ejiofor Reparto: Chiwetel Ejiofor,

Maxwell Simba, Joseph Marcell, Aïssa Maiga Un chico de la República de Malaui

decide ayudar a las personas de su pueblo construyendo una turbina después de

leer un libro en el que se explican los pasos para su creación. Inspirada en

una historia real. Completamiento: Serie animada Larvas: “Pompas de

jabón” Corto animado “Burn-e” Video clip de “Leoni Torres ft Beatriz

Luengo – Dime si ahora”

04:15PM

NOTICIERO ANSOC

04:30PM

DOBLE CLIC Título: Variado prog5. 12 Sinopsis: Entre 2 clic: Reportaje sobre

videojuegos desde el Joven Club / Musi Clic: Coreografia Sese Coralillo /

Deportes Doble Clic: La quema de la soga. Disco:

04:45PM

TIN MARIN Clip 167 Miniforce: El maestro de Kung FúCho 1 T: 11´55

05:00PM

ALÁNIMO Título: ¡A cantar! Sinopsis: Tema variado Música: Disco:

05:30PM

TE VEO AQUÍ Título: Cómo cuidar nuestra identidad digital. Sinopsis: Las redes

sociales son herramientas muy potentes que deben saber utilizarse para sacar un

verdadero provecho de ellas. Esta emisión no tiene música; tiene 3 momentos

para exhibir cortos de internet que se refieren al tema. Disco:

05:45PM

RAIZ Y MEMORIA Título: Entrega de tierras en Las Martinas Sinopsis: Acércate a

uno de los acontecimientos más relevantes del movimiento campesino en Cuba: la

entrega de tierras en Las Martinas, municipio Sandino, 1 de marzo de 1959.

Campesinos pinareños ofrecen testimonios acerca del impacto de esta medida en

sus vidas. (01, 02, 06) Disco:

05:57PM

ESTE DÍA

06:00PM

ASI SOMOS Título: Jóvenes: Fidelistas (Histórico. Natalicio de Fidel) Sinopsis:

El programa devela cómo los jóvenes cubanos siguen las ideas del máximo líder

del proceso revolucionario cubano. Le llaman sencillamente Fidel, porque lo

sienten como un amigo, un maestro, un padre. Expresan cómo sienten al Fidel

cercano, que está en cada escuela, en cada aula, en cada libro. (01, 06) Disco:

06:30PM

NOTICIERO CULTURAL

07:00PM

MESA REDONDA

08:00PM

NTV

08:27PM

EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM

FARVISION Ejercito juvenil – EJT Sinopsis: Actividades del trabajo político de

los jóvenes integrantes de ese ejército.

08:45PM

ENTRE AMIGOS Grupo Polo Montañez, Catalina Adis García (viuda de Polo Montañez)

Crónica sobre Polo, Marisol Ramírez Palacios (escritora y periodista del libro

sobre Polo, Rebeca Martínez (actriz)

09:15PM

NOVELA EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 110

10:00PM

HUMORISTICO Otto x Otto Prog. 7 —-T-CV-OxO Prog. . 7

10:30PM

LA PUPILA ASOMBRADA YO SOY DE DONDE HAY UN RíO. Documental sobre el Río

Ariguanabo y película homónima de Silvio Rodríguez. San Antonio de los Baños,

Abela y Nuez, la Escuela de Cine fundada por Fidel.

11:30PM

SERIE EXTRANJERA JUEGO DE TRONOS CAP 4

12:30AM

CARIBE NOTICIAS

01:05AM

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

01:07AM

TELECINE (Cine de MN) AQUÍ MUEREN JÓVENES (We Die Young) Estados Unidos / 2019

/ 92 min / Drama / EST DIR Lior Geller INT Jean-Claude Van Damme, Elijah

Rodriguez, David Castaneda, Kerry Bennett Lucas (Elijah Rodriguez) es un

adolescente de 14 años al que la vida de pandillero ha seducido en la ciudad de

Washington D. C. Pese a ello, tiene claro que hará todo lo posible por evitar

que su hermano de 10 años siga sus mismos pasos. Cuando un veterano de la

guerra de Afganistán (Jean-Claude Van Damme) llega a su barrio, Lucas encuentra

una oportunidad única para que éste se convierta en el tutor de su joven

hermano. Completamiento: Parque Nacional Yellowstone (0: 24: 54)

NOVELA SOL NACIENTE CAP 110

TELECINE (Cine de terror) MALIGNO Título

original: The prodigy EE. UU. / 2019 / 92min. / Terror / EST. / Color / Doblada

al español Dir. Nicholas McCarthy Reparto: Taylor Schilling, Brittany Allen,

Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney Una madre preocupada por el

comportamiento perturbador de su hijo, está convencida de que algo sobrenatural

está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean, poniéndolos en

peligro. Completamiento: Siguiendo la Gran Ruta de la Seda

TELEREBELDE

09:00AM

HIMNO APERTURA

09:01AM

ESTOCADA AL TIEMPO 1973 Inaugurados VII Juegos Mundiales Universitarios En el

acontecer deportivo un día como hoy de mil 973 son inaugurados en el estadio

Lenin, de Moscú, los séptimos Juegos Mundiales Universitarios, que marcaron la

primera gran actuación de Cuba en esos certámenes. 2009 Comienza XII Campeonato

Mundial de atletismo Comienza en el estadio olímpico de Berlín, capital de

Alemania, el duodécimo Campeonato Mundial de atletismo, con la participación de

mil 895 competidores de 200 naciones 2004 Primeras medallas para Cuba en Juegos

Olímpicos de Atenas Durante la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de

Atenas, Cuba suma sus primeras medallas cuando los judocas Amarilis Savón y

Yordanis Arencibia se anexan los bronces en las divisiones de 48 y 66 kilos,

respectivamente

09:04AM

09:15AM

LA JUGADA PERFECTA: Serie Nacional de Beisbol, desde el Estadio Latinoamericano

rtx

10:00AM

A TODO MOTOR: TTRATM rtx

12:00PM

SKELETON FEMENINO LAKE PLACID NEW YORK, EE. UU 2019, TTR SKELETON FEMENINO LAKE

PLACID NEW YORK EE UU 2019, T (0. 37) , (carpeta patinaje)

12:40PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

01:45PM

ANTESALA en vivo

02:00PM

SERIE NACIONAL DE BEISBOL, Industriales vs Granma, desde el estadio

Latinoamericano, en vivo

05:59PM

06:00PM

NND en vivo

06:27PM

ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM

FUTBOL POR DENTRO: Andres Roldan, TTRFXD20190815 El primer futbolista cubano en

marcar un gol en Olimpiadas unos de los mejores de las décadas del 70 y 80.

07:00PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

09:00PM

CINE DEPORTIVO ESPIRITU DE EQUIPO (CHACUN POUR TOUS) (TODOS A LA UNA) FRANCIA /

COMEDIA / 2018 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR: VIANNEY LEBASQUE INT: AHMED SYLLA,

OLIVIER BARTHELEMY, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, CAMÉLIA JORDANA (Basado en hechos

reales) Para no perder la subvención de la federación, un entrenador forma un

equipo de baloncesto con falsos deficientes mentales, y así poder participar en

los juegos paraolímpicos de Sidney en el año 2000. Siete parados desencantados

y dos verdaderos jugadores minusválidos es el equipo que vuela para Australia.

Los farsantes van a tener que convivir con los demás atletas, compartir el

alojamiento y los vestuarios. El cinismo y la arrogancia de éstos va a

confrontarse con la pasión y el esfuerzo de los demás atletas. Deportes

EDUCATIVO

01:00AM

NTV

02:00AM

Magia de colores: Justo a tiempo, Phineas y Ferb, Tickety Toc, Inspector Gadget

02:45AM

Sueños y fantasía: Animado La Diferencia entre Calor y Temperatura. Animado No

te burles Pajarón

03:00AM

Cuentas verde limón

03:30AM

Sabores: Crema Delicia de fruta

04:00AM

SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”

05:00AM

Telecentros

06:30AM

Tengo algo que decirte: Agrupación Guantánamo Free. Se presentará a una joven

agrupación que mezclan música y bailes populares con gran acierto, sobre su

trabajo y futuros proyectos conversaremos en el programa.

07:00AM

Con Pasión: Maltrato al anciano

07:30AM

Serie extranjera: La sociedad Cap. 1

08:00AM

NTV

08:30AM

Te invito al cine: Ciclo dedicado a la dirección cinematográfica: Ismael

Perdomo 2.

09:00AM

De Cierta Manera: EL BENNY (Cuba-Reino Unido-España, 1996) Categoría: Ficción /

Género: Drama biográfico / Duración: 120’ Dir. Jorge Luis Sánchez Int. Renny

Arozarena, Enrique Molina, Carlos Ever Fonseca, Mario Guerra, Limara Meneses,

Isabel Santos, Salvador Wood, Laura de la Uz Sinopsis: Visión de la vida de

Benny Moré, hombre contradictorio y genial, el más notorio

compositor-intérprete de la música popular cubana, adorado por su público y

convertido en mito después de su muerte.

Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2

09:00AM

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30PM

PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Robozuna

(temp-2) Cap. 6 Transformers Prime Beast Cap. 11 (Estreno)

05:30PM

DE TARDE EN CASA PID T- La próstata

Sinopsis: En este programa se tratarán algunos aspectos sobre el funcionamiento

y tratamiento de la Próstata, así como, el procedimiento quirúrgico.

06:30PM

A CAPELLA PID T- Eddie Veder. Parte II.

Otro de los cantantes representativos del rock alternativo junto a Cornell.

(Estreno)

07:00PM

TODO MÚSICA PID T- Somos la música: Con

Ivette Cepeda, D´Corazón, Aldo del Río y Juan Manuel Sánchez. (Estreno)

07:30PM

PARÉNTESIS PID T- ¨La literatura escrita

por los jóvenes en la Isla de la Juventud¨ Invt: Yadián Carbonell Sinóp:

Programa dedicado a mostrar el trabajo de este escritor pinero. (Estreno)

08:00PM

NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que

mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes

dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM

NOTICIERO CULTURAL PID T- La información

más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM

TELESUR PID T- Noticias, análisis

internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur

económico y de los pueblos

MULTIVISION

07:58AM

08:01AM

DE TODO UN TIN Tira: Grizzy and thelemmings, Morko y Mali, La pantera rosa.

09:01AM

SERIE KULIPARI Cap. 9

09:26AM

MINICINEMA CINDERELLA POP ESTRENO

Género: Romance Año: 2019 País Brazil Sinopsis Cintia es una princesa

moderna: es sociable, decidida y le chifla la música. Esta princesa «pop» vive

con sus progenitores en un enorme castillo con una preciosa vista de la urbe.

Cada noche mira por la ventana y sueña con un príncipe que no ha conocido aún.

Mas con el divorcio de sus progenitores, su castillo se desmorona con todo

cuanto lo rodea y vivirá con su tía y deja de pensar en el amor. Lo que no sabe

es que alguien está a puntito de romper su armadura de hielo. Cintia Dorella

(Mása Silva) es una adolescente que descubre una traición en el matrimonio de

los progenitores.

10:53AM

D´CINE EN TERRENO PELIGROSO (ABOVE GROUND) EEUU. / THRILLER / 2017 / T: 1: 30 /

ESTRENO DIR: THOMAS RENNIER INT: KEN HUDSON CAMPBELL, CLAYNE CRAWFORD, ROBERT

LEESHOCK El amor de una divorciada por su ex marido la arrastra a una red de

crimen mortal cuando él desaparece. Mientras que las autoridades locales se

niegan a buscarlo, ella solicita la ayuda de un investigador privado, quien

comienza a desentrañar el misterio detrás de misteriosos asesinatos.

12:43PM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 21 2ª TEMP fin de temporada

01:28PM

SERIE HANAKO YANA CAP. 1

01:53PM

SERIE MERLIN CAP. 8 3ª temp

02:35PM

DUETOS TALENTO: Danna Paola / HRVY

03:00PM

SERIE MANTENER LA FÉ 2ª TEMP CAP. 2

04:00PM

04:01PM

TARDES ROMANTICAS UN NUEVO CAMINO Año: 2018 País: Estados Unidos Director: Ben

Lewin Género: Drama, Comedia Sinopsis: Wendy es una joven con autismo internada

en una clínica especializada que intenta llevar una vida normal. Poco a poco ha

conseguido llevar una rutina, la cual le permite tener algunos pasatiempos,

pero también le prohíbe ciertas actividades. Con la ayuda de la doctora

Scottie, Wendy encuentra una pasión en su vida: la escritura. Reparto: Dakota

Fanning, Alice Eve, Toni Collette

05:50PM

SAGAS DE PELICULAS LOS CUATRO FANTÁSTICOS 1 PARTE REED RICHARDS SE AVENTURA EN

UNA MISIÓN EN EL ESPACIO PARA CURAR VARIAS ENFERMEDADES DE LA TIERRA Y ALARGAR

LA VIDA. NO CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA DICHA MISIÓN, ACUDIENDO ENTONCES AL

DOCTOR VICTOR VON DOOM. EN LA MISIÓN SE AVENTURAN SUE STORM, JOHNNY STORM, BEN

GRIMM Y VICTOR. YA EN EL ESPACIO, RICHARDS OBSERVA QUE UNA NUBE DE RADIACIÓN

CÓSMICA SE ACERCA, AFECTANDO ASÍ A LOS CINCO .

07:30PM

CALABACITA

07:31PM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 5

08:16PM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 12

09:00PM

SERIE COMPAÑÍA X 1ª TEMP Cap. 1 Sinopsis: Ambientada en los años de la Segunda

Guerra Mundial trató sobre cinco reclutas que son entrenados como agentes

secretos de los aliados en un campo de entrenamiento cerca del lago Ontario y

luego enviados a varias misiones. La serie se basó en “Camp X”, una

instalación de entrenamiento para fuerzas especiales y paramilitares que

realmente existió entre las localidades de Whitby y Oshawa, en Ontario, Canadá,

desde 1941 hasta 1969.

09:46PM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 11

10:30PM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 4

11:14PM

11:15PM

01:05AM

SERIE MANTENER LA FÉ 2ª TEMP CAP. 2

01:50AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 21 2ª TEMP fin de temporada

02:35AM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 12

03:18AM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 5

04:03AM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 4

04:46AM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 11

05:30AM

SERIE MERLIN CAP. 8 3ª temp

06:15AM

SERIE HANAKO YANA CAP. 1

07:00AM

SERIE COMPAÑÍA X 1ª TEMP Cap. 1 Sinopsis: Ambientada en los años de la Segunda

Guerra Mundial trató sobre cinco reclutas que son entrenados como agentes

secretos de los aliados en un campo de entrenamiento cerca del lago Ontario y

luego enviados a varias misiones. La serie se basó en “Camp X”, una

instalación de entrenamiento para fuerzas especiales y paramilitares que

realmente existió entre las localidades de Whitby y Oshawa, en Ontario, Canadá.

CANAL CLAVE

09:00AM

CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 217 Raciel Alejandro, Chicas Del Sol,

Julio Kaiser, La Tabla, entre otros. . .

10:00AM

ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T- Enid

Rosales

10:30AM

TEMPO HOUSE PID T- House 6 Gorgon City

ft. MNEK, Duke Dumont, Felix Cartal Chris Malinchak and Kiesza, entre otros. .

.

11:00AM

PERFILES Enrique Plá PID T-

11:30AM

A CAPELLA PID- Vigencia de los Clásicos.

Parte V.

12:00PM

RETRO MÚSICA PID T- Variado 15 Danny

Daniel, Jose Augusto, JoséJosé, Mocedades, entre otros. . .

01:00PM

02:00PM

ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T-

02:30PM

Enid Rosales TEMPO HOUSE HOUSE 6 T-

03:00PM

Gorgon City ft. MNEK, Duke Dumont, Felix Cartal Chris Malinchak and Kiesza,

entre otros. . .

PERFILES Enrique Plá PID

03:30PM

A CAPELLA Vigencia de los Clásicos. Parte V. PID T-

04:00PM

RETRO MÚSICA Variado 15 Danny Daniel, Jose Augusto, José José, Mocedades, entre

otros. . . PID T-

05:00PM

06:00PM

ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T- Enid

Rosales

06:30PM

TEMPO HOUSE House6 PID T- Gorgon City

ft. MNEK, Duke Dumont, Felix Cartal Chris Malinchak and Kiesza, entre otros. .

.

07:00PM

PERFILES Enrique Plá A CAPELLA PID- PID T- T Vigencia de los Clásicos. Parte V.

08:00PM

RETRO MÚSICA Variado 15 Danny Daniel, Jose Augusto, José José, Mocedades, entre

otros. . . PID T-

09:00PM

10:00PM

PASOS LES BALLETS TROCKADERO. (Compañía de ballet de Monte-Carlo, Mónaco) .

CONTENIDO: Desde su fundación en 1970, es una compañía integrada solo por

hombres profesionales de diversas partes del mundo. Se especializa en estudiar

e interpretar los rasgos más peculiares del repertorio clásico de estilo ruso

del siglo 19, al que dan tono de comedia exagerado con asombroso virtuosismo

técnico y alto nivel artístico sobre zapatillas de punta que de modo habitual

calzan las mujeres. Todos los grandes templos de la danza, incluso el Teatro

Bolshoi, de Moscú, han acogido a la Compañía en varias temporadas. Los roles

que en general asumen las féminas, aquí los bailan los del sexo masculino y

aparte de su preparación técnica y virtuosa, su otra arma de seducción es el

humor divertido. Consiguen con esa hilaridad e intención de ridículo, exagerar

circunstancias de la danza clásica, o los «accidentes» e incongruencias de las

coreografías.

CARIBE

01:00AM

NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM

ZONA DE CONFLICTO. Cachemira.

02:30AM

SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM

REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM

TELESUR NOTICIAS.

06:00AM

ENLACE NACIONAL. Artemisa.

06:30AM

NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM

MESA REDONDA.

08:00AM

NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM

CODIGO VERDE. Medidas para enfrentar cambio climático en el cultivo del arroz.

(2)

08:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

09:00AM

9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM

JUSTO EN LA DIANA. Lucha por los recursos naturales.

10:00AM

HISPANTV.

10:30AM

CARIBE Noticias.

10:40AM

EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

11:00AM

ARTE 11.

11:30AM

CARIBE Noticias.