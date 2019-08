CUBAVISION

06:30AM

REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM

EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM

CANTA Y JUEGA Título: 35 Sinopsis: Canta y juega es un programa que invita a

los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio de

canciones. En esta emisión: Hola, Canción los colores y las acciones, Canción

diez en la cama, Cu cú cantaba la rana, La canción del tren, La canción de la

cucaracha, Adiós Disco:

09:15AM

MÁGICAS AVENTURAS LAS NUEVAS AVENTURAS DE PETER PAN. EN BUSCA DEL LIBRO DE

NUNCA JAMÁS Título original: The new

adventures of Peter Pan. The guest for the never book. Irlanda / 2018 / 90min.

/ Aventuras Animado / Estreno / Director: Chandrasekaran El día más largo del

año en Nunca Jamás finalmente ha llegado. Las fiestas están siendo organizadas

por las pieles rojas y las celebraciones están en marcha. Para obtener lo mejor

del día lleno de diversión y locura, se han organizado los juegos tradicionales

de Pichipock para los niños perdidos, las tribus nativas, Peter, Tinker y la

familia querida. Cansado de las derrotas, el Capitán Hook se da cuenta de que

el día más largo podría volverse a su favor, y presenta una red de planes

malvados para hacer que Peter y sus amigos se rindan. Completamiento: Animales

en acción: Oso panda gigante Mitos y Legendas: El acertijo de la esfinge Video

musical: Peter Pan. Por dónde tú vas Érase una vez: La serpiente blanca Por

primera vez: Calle con nombre

11:15AM

NOVELA MONK CAP 6

12:00PM

AL MEDIODIA

01:00PM

NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM

EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM

PASO LIBRE Título: Proyecto Este Habana Sinopsis: Música Popular Cubana.

Municipio Habana del Este. Música: Disco:

02:30PM

BANDA ANCHA Título: Información contrastada y responsabilidad ciudadana.

Sinopsis: La responsabilidad individual ante la diversidad de las fuentes de

información crece en la medida que las personas deben tomar decisiones en menos

tiempo teniendo a su disposición cada vez más datos, que ahora han de ser

contrastados a la búsqueda de valoraciones justas. (02) Disco:

02:45PM

DE TI DEPENDE Título: Soy toda mujer, no me recortes Sinopsis: Contrario a la

imagen que se trata de imponer desde algunos medios, las mujeres no son

símbolos, ni pedazos, ni fragmentos Disco:

03:15PM

LISTA TOPE Título: Festivales más curiosos del mundo Sinopsis: Festividades

propias de diferentes pueblos que bien pueden figurar en cualquier inventario y

que, en la mayoría de las oportunidades, son obviadas de las listas topes.

Disco:

03:30PM

OTAKU Título: Otaku 7 Sinopsis: Disco:

04:00PM

NOTICIERO ANSOC

04:15PM

CANTA Y JUEGA Título: Canta y juega 35 Sinopsis: Canta y juega es un programa

que invita a los pequeñitos a relacionarse con el mundo que los rodea por medio

de canciones. En esta emisión: Hola, Canción los colores y las acciones,

Canción diez en la cama, Cu cú cantaba la rana, La canción del tren, La canción

de la cucaracha, Adiós Disco:

04:30PM

PIRLIMPIMPIM En una granja llena de personajes folclóricos, juguetes que

hablan, animales y personas puede suceder cualquier cosa Cap118 Título: El fantasma

del caserón (3) Disco:

05:00PM

SOS MEDIADORES Título: Amores 2 Sinopsis: SOS Mediadores es el programa donde

se muestra como la mediación de conflictos puede ayudar a la recuperación de

las relaciones entre los individuos en base al respeto y la tolerancia. En este

capítulo, se habla del amor y se interviene en un conflicto en la escuela No 22

de Mar del Plata en Buenos Aires que sucede entre amigas por gustar del mismo

chico, y en otro de seguimiento tras un año de una mediación anterior entre Minerva

y Ramiro de la Escuela del Sol de la misma ciudad. Se incluyen opiniones de

niñas y niños y explicaciones sobre el proceso de mediación. Disco:

05:30PM

DI QUE PIENSAS TU Título: Obesidad Sinopsis: Causas y consecuencias que trae

consigo en la vida de los adolescentes la obesidad Disco:

05:57PM

ESTE DÍA

06:00PM

LABORATORIO Título: Santiago de Cuba Sinopsis: Santiago de Cuba, La tierra del

fuego es una ciudad que atrapa, encanta y enamora y posee disimiles

curiosidades, lugares históricos y una hermosa arquitectura que complementado

con la alegría de su gente hace que el visitante no quiera irse de esta ciudad,

sobre esta hermosa ciudad y sus jóvenes dedicamos nuestro tiempo televisivo.

(03) Disco:

06:30PM

NOTICIERO CULTURAL

07:00PM

MESA REDONDA

08:00PM

NTV

08:27PM

EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM

LA COLMENA TV

09:30PM

NOVELA Más Allá del Límite Cap. 72— T-CV-NOV Cap. 72-Más Allá del Límite

10:15PM

LA 7MA. PUERTA DOGMAN Italia-Francia /

2018 / 102´ / Drama-Thriller / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir:

Matteo Garrone Reparto: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo

Dionisi El dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja

influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y

decide tomar las riendas de la situación.

12:15AM

ESTA NOCHE NOS VAMOS CON LUCAS Tema: La Música Alternativa. Talentos: Toques

del Río, Nube Roja y Qva Libre.

12:45AM

CARIBE NOTICIAS

01:05AM

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

01:07AM

SERIE EXTRANJERA TREMEN CAP 4

TELECINE LA HORA 25 (25th Hour) DVD-942 E. Unidos / 2002 / 2.

15min. / Suspenso / reposición Dirección: Spike Lee Intérpretes: Edward Norton,

Philip Seymor Hoffman y Barry Pepper Monty Brogan comenzará en 24 horas una

sentencia de siete años de prisión por encontrase en posesión de un kilogramo

de droga. Ahora está a punto de decir adiós a su vida acomodada, su bella mujer

y sus amigos; se encuentra muy inseguro, pero tiene solo 24 horas para

descubrir quién fue quien lo delató. . . Nota: Con edición de contenido en min.

36-37, 77 y 97. No necesita completamiento.

TELECINE (ARTES MARCIALES) El Hermano Mayor (Big Brother) 2018 / 101 min

/ Hong Kong / Artes Marciales / EST DIR KamKa-Wai INT Donnie Yen, Joe Chen,

KangYu Un soldado que ahora es profesor usa métodos inusuales para llegar a sus

estudiantes pobres, al mismo tiempo que lidia con un emprendedor avaricioso y

su banda de matones y el gobierno.

TELEREBELDE

09:00AM

HIMNO APERTURA

09:01AM

ESTOCADA AL TIEMPO

09:04AM

CARTELERA DEPORTIVA

09:15AM

FUTBOL POR DENTRO: Andres Roldan, TTRFXD20190815, rtx El primer futbolista

cubano en marcar un gol en Olimpiadas unos de los mejores de las décadas del 70

y 80. rtx

09:45AM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

12:00PM

ATLETISMO INTERNACIONAL: MARATÓN DE HANNOVER, TTRSATMARATONHANNOVER, T (1. 08)

01:11PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

01:45PM

ANTESALA en vivo

02:00PM

SERIE NACIONAL DE BEISBOL, Industriales vs Granma, desde el estadio

Latinoamericano, en vivo

05:00PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

05:59PM

CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM

NND en vivo

06:27PM

ESTOCADA AL TIEMPO (rtx)

06:30PM

SWING COMPLETO: Serie nacional de béisbol, estadísticas, informaciones y

mejores jugadas TTRSWC20190816

07:00PM

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

EDUCATIVO

01:00AM

NTV

02:00AM

Magia de colores: Kung Fu Panda, Aventuras con los hermanos Kratts

02:45AM

Historias animadas: El perrito Toby

03:00AM

Anímate: SPIRIT

03:30AM

Cinecito en T. V. Sherlock Holmes

04:00AM

SERIE CUBANA “TRAS LA HUELLA”

04:45AM

Re-cuento: Anarquía pura y dura (El Señor de las Moscas)

05:00AM

Telecentros

06:30AM

Tengo algo que decirte: William Vivanco y su última producción discográfica “

Trece con Magia”

07:00AM

Mi Isla Bella:

07:30AM

Serie extranjera: La sociedad Cap. 2

08:00AM

NTV

08:30AM

Música y más: Cubadisco y retos. Inv. Jorge Gómez.

09:00AM

Un palco en la ópera: Zarzuela Los gavilanes, 1er

10:20AM

Grandes series: La Dama de blanco. Cap: 1

Mesa

Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2

09:00AM

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del

panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los

pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30PM

PARA UN PRÍNCIPE PID T- Robozuna (temp-2) Cap. 7 Transformers Prime Beast Cap.

12 (Estreno)

05:30PM

DE TARDE EN CASA PID T- La música

electrónica en los jóvenes Sinopsis: Cuba es una Isla que se caracteriza por su

desarrollo musical y sus amplios valores en lo relativo a la interpretación y

la creación sonora. De ahí que grandes compositores como Juan Blanco

incursionaran en la música electrónica como espacio para la creación. Hoy en

día muchos son los jóvenes que se desempeñan en este campo que cada vez cuenta

con más seguidores. (En vivo)

06:30PM

COLECCIONANDO PID T- Bandas Sonoras

Sinopsis: Colección de bandas sonoras de películas cubanas y extranjeras

recopiladas por Iván Lejardi. (Estreno)

07:00PM

PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Programa

314 PRIMER CORTO TITULO: Planeta desconocido DIRECTOR: Shaw Wang PAÍS: China

GÉNERO: Animación SINOPSIS: Inspirada en películas como WALL-E, Toy Story,

Chappie y documentales de la NASA, “Planeta desconocido” nos muestra un mundo a

finales del siglo XXI, donde la humanidad se enfrentaba al agotamiento global

de los recursos y los Space Rovers fueron enviados para encontrar potenciales planetas

habitables. SEGUNDO CORTO TITULO: Menos de uno DIRECTOR: Arturo Pérez Jr. PAÍS:

Reino Unido GÉNERO: Drama SINOPSIS: Una discusión entre una pareja los conduce

a calcular la posibilidad de encontrar la media naranja. Los que nos lleva a

pensar la primera pregunta del inicio del corto. ¿Crees que exista tu alma

gemela? TERCER CORTO TITULO: Purl DIRECTOR: Kristen Lester PAÍS: EE. UU GÉNERO:

Animacion SINOPSIS: El corto “Purl” se centra en una bola de lana con el mismo

nombre, que consigue empleo en una empresa dominada por humanos, causa

suficiente para resultar ignorada por sus compañeros. Estrenado el 4 de febrero

de este año, forma parte del programa de Pixar ”Spark Shorts” y fue muy bien

recibido por la crítica, especialmente por los temas tratados (Estreno)

07:30PM

ISLA TV. CU PID T- Aplicación Zapya

(RTX)

07:45PM

HISTORIAS PID T- “El 26 es el día más

alegre de la Historia” Entrevista a: Jorge Gómez, director del Grupo Moncada.

Sinopsis: El asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es

fuente de inspiración permanente para los cubanos. Muchas canciones se han

creado en alusión a esta fecha sobre todo por representantes de la canción

protesta. El propio grupo Moncada resumió el suceso de que esa fecha se espera

con festejos, como el día más feliz de la patria. . . y regaló en una de sus

canciones el estribillo: ”! El 26 es el día más alegre de la historia”. . . .

El programa indagará sobre los vínculos entre la música y la historia a través

del recorrido por el surgimiento del grupo musical y la canción.

08:00PM

NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que

mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes

dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM

NOTICIERO CULTURAL PID T- La información

más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. (RTX)

09:00PM

TELESUR PID T- Noticias, análisis

internacional; una visión del panorama político internacional desde la

perspectiva del Sur económico y de los pueblos.

MULTIVISION

07:59AM

CARTELERA

08:01AM

DE TODO UN TIN Tira: Yoko, Atchoo; Arte Ninja; La pandilla de la selva; Robin

Hood.

09:01AM

SERIE LOS 3 DE ABAJO Cap. 13 FIN DE TEMPORADA

09:26AM

FILMECITO ASTERIX Y LOS VIKINGOS

Dirección Stefan Fjeldmark Año / País: 2006 / Francia Género Animación

Sinopsis La pequeña aldea gala va a recibir a Gudúrix, el sobrino del jefe, que

ha encomendado a Astérix y Obélix la misión de convertirlo en un hombre hecho y

derecho. Pero, a pesar de sus aires de superioridad, este adolescente de

Lutecia no es más que un cobarde redomado, y el entrenamiento de choque al que

lo someterán no parece que vaya a cambiar mucho las cosas. . . Mientras, los

vikingos desembarcan en la Galia dispuestos a encontrar a un «campeón del

miedo» que, tal y como les ha prometido su mago, sea capaz de enseñarles a

volar, ya que, según él, «el miedo da alas. . .

10:53AM

CINEMA INDIO FANTASMA

12:43PM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 1 3ª temp

01:28PM

SERIE HANAKO YANA CAP. 2

01:53PM

SERIE MERLIN CAP. 9 3ª temp

02:35PM

+ LATINOS TALENTO: Gloria Trevi, Charlie Black.

03:00PM

SERIE MANTENER LA FÉ 2ª TEMP CAP. 3

04:00PM

CARTELERA

04:01PM

TARDES PARA RECORDAR EL DERECHO DE NACER

05:50PM

TARDES DE CINE SHERLOCK HOLME 7 . El carro fúnebre vacío.

07:30PM

CALABACITA

07:31PM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 6

08:16PM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 13

09:00PM

SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 18

09:46PM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 12

10:30PM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 5

11:14PM

CARTELERA

11:15PM

CINEMA INDIO FANTASMA

01:05AM

SERIE MANTENER LA FÉ 2ª TEMP CAP. 3

01:50AM

SERIE AMIGOS Y AMANTES Cap. 1 3ª temp

02:35AM

SERIE AGENTES DE PROTECCION 2ª TEMP Cap. 13

03:18AM

SERIE LOS BIBLIOTECARIOS 4ª TEMP Cap. 6

04:03AM

SERIE EL HIJO 2ª TEMP Cap. 5

04:46AM

SERIE NUEVO AMSTERDAN 1ª TEMP Cap. 12

05:30AM

SERIE MERLIN CAP. 9 3ª temp

06:15AM

SERIE HANAKO YANA CAP. 2

07:00AM

SERIE EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 18

CANAL CLAVE

09:00AM

CUBANOS EN CLIP No. 218 Kelvis Ochoa, Cucurucho Valdés, El Médico, Beatriz

Márquez, entre otros. . .

T-

10:00AM

MÚSICA HABANA Laritza Bacallao Parte II PID T- Destacadas cantantes de la

música popular y contemporánea de Cuba.

10:30AM

OFERTA EXCLUSIVA PID T- Mamma Mia! Es la

versión en cine del musical de teatro del mismo nombre. Ambos están basados en

canciones del famoso grupo ABBA.

11:00AM

CLAVE DEL ÉXITO PID T- JOSE JOSE El

príncipe de la canción como también se le conoce supo ofrecer un repertorio

diverso capaz de cautivar a la audiencia de los 5 continentes.

11:30AM

COLECCIÓN SALSERA No. 123 Maite Hontelé ft. Orquesta Aragón, David Pavón, Caro

Band, entre otros. . . PID T-

12:00PM

VIDAS Jesse y Joy PID T-

01:00PM

CUBANOS EN CLIP No. 218 Kelvis Ochoa, Cucurucho Valdés, El Médico, Beatriz

Márquez, entre otros. . . PID T-

02:00PM

MÚSICA HABANA Laritza Bacallao Parte II PID T- Destacadas cantantes de la

música popular y contemporánea de Cuba.

02:30PM

OFERTA EXCLUSIVA Mamma Mia! Es la versión en cine del musical de teatro del

mismo nombre. Ambos están basados en canciones del famoso grupo ABBA. PID T-

03:00PM

CLAVE DEL ÉXITO PID T- JOSE JOSE El

príncipe de la canción como también se le conoce supo ofrecer un repertorio

diverso capaz de cautivar a la audiencia de los 5 continentes.

03:30PM

COLECCIÓN SALSERA No. 123 Maite Hontelé ft. Orquesta Aragón, David Pavón, Caro

Band, entre otros. . . PID T-

04:00PM

VIDAS PID T- Jesse y Joy

05:00PM

CUBANOS EN CLIP PID T- No. 218 Kelvis

Ochoa, Cucurucho Valdés, El Médico, Beatriz Márquez, entre otros. . .

06:00PM

MÚSICA HABANA Laritza Bacallao Parte II PID T-

Destacadas cantantes de la música popular y

contemporánea de Cuba.

06:30PM

OFERTA EXCLUSIVA PID T-

Mamma Mia! Es la versión en cine del musical

de teatro del mismo nombre. Ambos están basados en canciones del famoso grupo

ABBA.

07:00PM

CLAVE DEL ÉXITO JOSE JOSE El príncipe de la canción como también se le conoce

supo ofrecer un repertorio diverso capaz de cautivar a la audiencia de los 5

continentes. COLECCIÓN SALSERA No. 123 Maite Hontelé ft. Orquesta Aragón, David

Pavón, Caro Band, entre otros. . . VIDAS Jesse y Joy PID- PID T- T-

09:00PM

CUBANOS EN CLIP PID-

10:00PM

No. 218 Kelvis Ochoa, Cucurucho Valdés, El Médico, Beatriz Márquez, entre

otros. . . CINE CLAVE ¿Bailamos? Año: 2004 País: Estados Unidos Dirección:

Peter Chelsom Género: Romance. Comedia | Comedia romántica. Remake. Baile

Sinopsis: La vida de John Cark, un abogado adicto al trabajo, da un giro

inesperado cuando, siguiendo a una bella mujer que resulta ser una bailarina,

se inscribe en una clase de baile. A medida que supera su torpeza, se da cuenta

de que su pasión por el baile es mayor que la atracción que siente por la

bailarina. Entusiasmado, continúa sus clases, pero ocultándoselo a su familia y

a sus compañeros.

CARIBE

01:00AM

NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM

PASAPORTE. La Huella de España.

02:30AM

SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM

REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM

TELESUR NOTICIAS.

06:00AM

ENLACE NACIONAL. Holguín.

06:30AM

NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM

MESA REDONDA.

08:00AM

NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM

CUBIT. Google.

08:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

09:00AM

9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM

EL MUNDO AHORA. Noticiero internacional.

10:00AM

REPORTAJE. Instituto de Investigaciones Agroforestales.

10:15AM

EN LINEA DIRECTA. Cualquiera tiró la tiza menos yo.

10:30AM

CARIBE Noticias.

10:40AM

EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM

NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e

internacionales.

11:00AM

ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM

CARIBE Noticias.